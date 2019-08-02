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 Політика України
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Все про:Росія (19187) нормандська четвірка (502) Трамп (1894) Волкер Курт (442)

 Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер допускає можливість залучення президента Дональда Трампа до врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проблема, знову ж таки, в діях і політиці Росії. Якщо будуть ознаки того, що вона налаштована серйозно й готова реально припинити конфлікт, я впевнений, для президента Трампа це дуже важливо. Формат має менше значення, ніж наповнення. Але якби зустріч була корисною, ми, безумовно, розглянули б такий варіант. І якби був створений новий формат, де були б залучені США та хтось іще, наприклад Велика Британія, Франція, Німеччина, ми теж готові підтримати такі зустрічі. Не знаю, чи вдалося б нам тривалий час підтримувати найвищий ступінь залучення президента чи держсекретаря, як це відбувається в межах "нормандської четвірки". Але, безумовно, ми хочемо підтримувати зусилля будь-якими способами, щоб просунутися в переговорах і досягти миру", - сказав спецпредставник Держдепу.

Також читайте: Україні було б вигідним розширення "нормандського" формату до "будапештського", - Безсмертний

Він також зауважив, що після нещодавніх українських виборів від Росії надходять різні сигнали.

"Москва запропонувала видачу паспортів українським громадянам, що є абсолютно провокативним кроком, який суперечить нашій меті переговорів у Мінську. Водночас якщо говорити про припинення вогню, то тут є певне покращення. Крім того, Росія відвела свої сили поблизу Станиці Луганської. Також відновлено дискусію про можливість обміну полоненими. Отже, маємо деякі позитивні й деякі негативні речі", - зазначив Волкер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Формат погоджено, і він має шанс в нових умовах просунутися вперед, - Лавров про пропозиції включити США і Велику Британію в "нормандську четвірку"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141055
 
 
 Топ коментарі
 
От дають... рашка не налаштована зупинити конфлікт і віддати все те що заграбастала.
По ідеї, ви повинні були примусити агресора до миру, а на практиці - чекаєте поки вони самі забажають.
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Я вам говорил , шо у Зе будут неплохие отношения с Трампом , еще перед выборами говорил . Этож вам не тупая Лолита со своими идиотами порохоботами , которые на весь интернет за Клинтоншу топили . Вот жеж дебилы ... А как потом свои же посты вычищали , этож надо было видеть Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер - Цензор.НЕТ 1135
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Якщо расєя захоче то участь Трампа не знадобиться.
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Та ***** срать радугой хотел на все переговоры.
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А нах нужны не серьезные переговоры.А с Трампом или без -какая разница.
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Ну, только какая то логика дебильная. Если РФ будет согласна на разрешение конфликта, то мы примем участие. А если нет то пусть Гансы с лягушатникам и эту Минску жвачку жуют. А как же обязательства по Будапештского Меморандуму????
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От дають... рашка не налаштована зупинити конфлікт і віддати все те що заграбастала.
По ідеї, ви повинні були примусити агресора до миру, а на практиці - чекаєте поки вони самі забажають.
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"Трамп может присоединиться к переговорам по Донбассу,
если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт"(c)
в том и проблема, шо должно быть с точностью до наоборот, примерно так:
Трамп присоединиться к переговорам по Донбассу, если Россия НЕ будет серьезно
настроена прекратить конфликт
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Не скажи. Рыжему очень подошла бы шапка миротворца к выборам. Другое дело, шо у него будут условия, на которых он поучаствует. И эти условия будут не к *****, а к клоуну.
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не горит доник желанием с ****** конфликтовать.
от если ***** само решительно настроится прекратить,
от тут рыжий и примкнет...
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Ну да. Участие Рыжего в переговорах почти автоматически означает мир на условиях *****.
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переговори Трампа по Україні для його перевиборів слабий аргемент...більш серйозніший -це Північна Корея або хотя б Сирія.Україна дасть йому звичайно балли. але не такі вагомі
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С красной Кореей и Сирией Рыжий в пролете, это уже ясно. Пельмень просто его использовал в целях своего пиара, как дешевую шлюху, а Сирию он сдал ***** и аятоллам. Остается Украина. И тут есть два момэнта - получить желаемые Рыжим результаты расследования вмешательства Украины в выборы или шапка миротворца. А лучше - оба сразу.
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Я вам говорил , шо у Зе будут неплохие отношения с Трампом , еще перед выборами говорил . Этож вам не тупая Лолита со своими идиотами порохоботами , которые на весь интернет за Клинтоншу топили . Вот жеж дебилы ... А как потом свои же посты вычищали , этож надо было видеть Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер - Цензор.НЕТ 1135
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А у зебилов есть гарантия, шо Рыжий останется на второй срок? И шо клоун не вляпается в ту же историю, шо и Пэдра?
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Руссссский , а тебе какое дело , а - аааа Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер - Цензор.НЕТ 5516
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Хватит бухать, последние мозги пропьешь.
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Русссский , так какое тебе дело до украинских дел , а - аааа
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Зебил, у твоего идола пока что "отношения" есть только с Богданом.)))
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Боротьба триває: у ЗСУ відбирають аеродром

В Міністерстві оборони України продовжують судитися з Одеською міськрадою.
Намагаються недопустити вилучення 94,7 га. військового аеродрому "Шкільний", повідомляють в Міноборони.
"У провадженні Господарського суду Одеської області станом на 01.08.2019 перебувають шість позовних заяв пред'явлених Міністерством оборони України про визнання незаконними та скасування рішень Одеської міської ради щодо відведення земельних ділянок військового аеродрому "Шкільний" комунальним підприємствам під капітальне будівництво та в оренду суб'єктам господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.
22,30 та 31 липня Господарський суд Одеської області задовольнив заяви Міноборони та заборонив міській раді будь-які дії на цій земельній ділянці.
"Водночас, ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.08.2019 було відмовлено Міністерству оборони України у задоволенні заяви про забезпечення позову стосовно заборони Одеській міській раді та комунальному підприємству вчиняти будь-які дії щодо частини земельної ділянки площею 8,5 га, військового аеродрому "Шкільний", - додають в відомстві.
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що це за нафіг толерантність така..судяться...Прийшли,послали нахер і відібрали своє майно назад собі.а хто буде сильно незадоволений-повістку в зуби і бліндажі рити! Порозводилось розумників за 25 років...
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"Прийшли,послали нахер і відібрали своє майно "

А ще продрозверстку повернути Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер - Цензор.НЕТ 9064
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если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт, - ну то нахер тоді вже Трамп
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Если ********* захочет прекратить конфликт то она выведет свои войска из Украины. Если же ********* хочет переговоров то она никак не прекращать конфликт хочет а лишь желает впарить нам Троянского коня.
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У ***** таких переговоров , ( не в меньшем значении , ни в большем наполнении ) вести не желают . Желают держать донбасс плацдармом для продолжения планов ленина - сталина , - объединения с Европой . Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер - Цензор.НЕТ 6259 .
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це вже..є троянській кінь---яким підорація буде маніпулювати..перший --це заморозка конфлікту.але в любий час його можна розморозити і впливати...
наприклад--Україна стає чуть успішнішою..можна знову розвязати конфлікт.щобослабити і не дати визватись з кола впливу підорашки
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Волкер,погано, що ви не президент США.Ви б разом з Порошенком розібралися б з путіним
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Спочатку з порошенком будуть розбиратися ( гроші давали ) , а вже потім з путіним . До речі , Трамп пропонував допомогти Ху..йлу в гасінні пожеж , але воно відмовилось , а сморід з сибіру дойшов вже до Канади .
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Якшо Волкер політик , то може і в президенти . Якшо - дипломат , то ні . Мені здається , що він звичайна людина яка хоче добра Украінцям . І це все доносить до найвищого керівництва своєї держави .
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Волкер в інтерв'ю відкрито каже, що на Донбасі діє Росія і що економічна блокада Донбасу є виправданою. Що ви хочете від Трампа, якщо більшого частина нашого (політикуму) обидва ці факти не визнає?
Українця б'ють та грабують у під`їзді, до місця злочину наближається американець у формі міліціонера. Міліціонер питає, що трапилось. А йому потерпілий (з вже з розбитим писком) відповідає, що все нормально, а злочинці то його друзі.
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Якщо расєя захоче то участь Трампа не знадобиться.
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Расися ОЧЕНЬ ХОЧЕТ прекратить конфликт после того, как ей отдадут Харьковскую, Сумскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую области и Крымскую АО.
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У Трампа скоро выборы (2020г) и ему совершенно не выгодно влезать в малоперспективные переговоры и в случае неудачи переговоров (а они зависят лишь от Путина) попасть под жёсткую критику конкурентов.
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Т.е. они нам помогут разделить лавры после нашей победы ?
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