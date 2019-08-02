 Трамп може долучитися до переговорів стосовно Донбасу, якщо Росія буде серйозно налаштована припинити конфлікт, - Волкер

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Проблема, знову ж таки, в діях і політиці Росії. Якщо будуть ознаки того, що вона налаштована серйозно й готова реально припинити конфлікт, я впевнений, для президента Трампа це дуже важливо. Формат має менше значення, ніж наповнення. Але якби зустріч була корисною, ми, безумовно, розглянули б такий варіант. І якби був створений новий формат, де були б залучені США та хтось іще, наприклад Велика Британія, Франція, Німеччина, ми теж готові підтримати такі зустрічі. Не знаю, чи вдалося б нам тривалий час підтримувати найвищий ступінь залучення президента чи держсекретаря, як це відбувається в межах "нормандської четвірки". Але, безумовно, ми хочемо підтримувати зусилля будь-якими способами, щоб просунутися в переговорах і досягти миру", - сказав спецпредставник Держдепу.
Він також зауважив, що після нещодавніх українських виборів від Росії надходять різні сигнали.
"Москва запропонувала видачу паспортів українським громадянам, що є абсолютно провокативним кроком, який суперечить нашій меті переговорів у Мінську. Водночас якщо говорити про припинення вогню, то тут є певне покращення. Крім того, Росія відвела свої сили поблизу Станиці Луганської. Також відновлено дискусію про можливість обміну полоненими. Отже, маємо деякі позитивні й деякі негативні речі", - зазначив Волкер.
По ідеї, ви повинні були примусити агресора до миру, а на практиці - чекаєте поки вони самі забажають.
если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт"(c)
в том и проблема, шо должно быть с точностью до наоборот, примерно так:
Трамп присоединиться к переговорам по Донбассу, если Россия НЕ будет серьезно
настроена прекратить конфликт
от если ***** само решительно настроится прекратить,
от тут рыжий и примкнет...
В Міністерстві оборони України продовжують судитися з Одеською міськрадою.
Намагаються недопустити вилучення 94,7 га. військового аеродрому "Шкільний", повідомляють в Міноборони.
"У провадженні Господарського суду Одеської області станом на 01.08.2019 перебувають шість позовних заяв пред'явлених Міністерством оборони України про визнання незаконними та скасування рішень Одеської міської ради щодо відведення земельних ділянок військового аеродрому "Шкільний" комунальним підприємствам під капітальне будівництво та в оренду суб'єктам господарської діяльності", - йдеться в повідомленні.
22,30 та 31 липня Господарський суд Одеської області задовольнив заяви Міноборони та заборонив міській раді будь-які дії на цій земельній ділянці.
"Водночас, ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.08.2019 було відмовлено Міністерству оборони України у задоволенні заяви про забезпечення позову стосовно заборони Одеській міській раді та комунальному підприємству вчиняти будь-які дії щодо частини земельної ділянки площею 8,5 га, військового аеродрому "Шкільний", - додають в відомстві.
А ще продрозверстку повернути
наприклад--Україна стає чуть успішнішою..можна знову розвязати конфлікт.щобослабити і не дати визватись з кола впливу підорашки
Українця б'ють та грабують у під`їзді, до місця злочину наближається американець у формі міліціонера. Міліціонер питає, що трапилось. А йому потерпілий (з вже з розбитим писком) відповідає, що все нормально, а злочинці то його друзі.