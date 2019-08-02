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Все про:Лігачова Наталя (4) фейк (198) Богдан Андрій (106) Офіс Президента (33)

 Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова

Українські журналісти мають домагатися відставки співробітника Офісу Президента, який надав низці ЗМІ завідомо неправдиву інформацію про відставку Андрія Богдана з посади голови ОП.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише шеф-редактор видання "Детектор Медіа" Наталія Лігачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом президента вже повністю зрозумілий. У цивілізованій країні після такого президент справді б відправив принаймні виконавця цієї брудної гри у відставку. У нашій - побачимо. Багато моїх співрозмовників вважають, що цій команді настільки плювати на журналістів і традиційні медіа, що скандал проживе один день і жодних висновків зроблено не буде", - написала Лігачова.

На її думку, в цій ситуації має проявитися медійна, журналістська солідарність, для того, щоб "насправді вимагати розслідування, хто саме з високопоставлених співробітників ОПУ свідомо розіслав провідним ЗМІ явну БРЕХНЮ, та відставки цієї людини".

1 серпня деякі ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента. ВIДЕО

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141054
 
   
 Топ коментарі
 
Это что же за такие "уважаемые" сми были изнасилованы в трусиках?
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у нас оказывается есть журналисты.. вотэтановасть Механизм жесткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом Президента уже понятен, - Лигачева - Цензор.НЕТ 7663
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Это что же за такие "уважаемые" сми были изнасилованы в трусиках?
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Зато никто не вспоминает за Зелино вранье про американских лоббистов, которых вроде как нет, а они есть. Про постоянную финансовую пруху для папы Бени. Про войну и не выделение средств на армию. И прочее, прочее, прочее..... Все заняты Богданом. Очередная мутная схемка в стиле Портнова.
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Його вибрали 73,22% - тимошенківці, гриценківці, ляшковці, тягнибоківці, бойки, мураєви, смєшковці....
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На самом деле не 73%, а всего чуть больше 40% от общего количества избирателей🤔
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у нас оказывается есть журналисты.. вотэтановасть Механизм жесткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом Президента уже понятен, - Лигачева - Цензор.НЕТ 7663
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Новости приходят и уходят, а кушать хочется всегда Механизм жесткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом Президента уже понятен, - Лигачева - Цензор.НЕТ 5218
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Если бы у нас были журналисты... а журнашлюх принято пользовать, любыми способами. Или они просто возмущаются что им не заплатили?
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краще і не скажеш! по суті і в яблучко.
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Вот при прошлых властях никогда такого не было! Кристальная правда. А тут пришёл Зе и все испортил.
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а пример подобного можно от прошлых властей ?
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Так назовите фамилию этого "сотрудника"! Хрена вы молчите?
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Шо, журнашлюшки наконец-то сами скоштували говна, а оно, как оказалось, не очень-то и вкусное. Ну, ничё, будут знать, как народ кормить дерьмом...
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Не так "згвалтовані авторитетні ЗМІ" , як прихильники петі на тутешньому форумі... До того ж, за одну добу- декілька разів.. Інколи мені стає , навіть, дещо жалко цих бідолах..
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Механизм жесткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом Президента уже понятен, - Лигачева
большинство журналистов быстро становятся журнашлюшками)))
примеры на виду -ляшко, лещенко, ткаченко и многие, многие, многие) кто не согласен?)
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Идите в ОПУ и там жалуйтесь друг дружке, журнашлюшки, вы сделали это вместе
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Обиделись они)
Нефиг печатать не проверенную информацию
Работать надо, а не сплетни пересказывать
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так откуда эта лигачева вытащила это?
Сами выуживают всякую хрень, печатают, потом ай яй йя, зачем нам показали
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Квартал зажігаєт!
Смішно до сліз!
Отак охлос гноєм і будуть годувати із жОП!
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Желтая пресса, подхватившая кусок туалетной бумаги с написанными корявыми буквами, выдавшая это за сенсацию века, теперь оправдывается и кричит об изнасиловании? Это как проститутке кричать, что её лишили девственности.
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А предоставившему эту инфу журнашлюхам - большой респект! Небось ещё и бабла нехило срубил с этих журнашлюшек!
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Лигачева , вас тупых уродов из СМИ очень неплохо потроллили . Шось не так ? Будет и покруче , не расслабляйте там булочки
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Интересно. До этой минуты все комментаторы оправдали откровенную ложь из офиса президента. Белое это черное?
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из какого такого офиса? что то журналисты молчат
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Плевать хотела шайка клоуна и на СМИ, и на общественное мнение, и на свой быдлокторат.
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Трамп тоже ложил на американские СМИ . Там тоже уроды работают , если это вообще можно назвать работой .
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Ты не путай дирижабль с презервативом. В США от политики Президента судьба и вообще само существование державы не зависит. И, кста, материальное положение Граждан - тоже не особо.
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ПОДОБНОЄ ІЗЛЄЧІВАЄТСЯ ПОДОБНИМ !
ОТАК З ВАМИ ЖУРНАШЛЮХАМИ І ТРЕБА ПОСТУПАТЬ, А НЕ ЯК ПОРОШЕНКО.
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Этим придуркам больше нечего обсуждать?
Всё остальное в стране уже хорошо?
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тумбалалайкам под германским флажком в самый раз растолковать что в проказах шалуна Богдана виноват Порошенко.А главнокомандующий пианист ни при чём-он ни за что не отвечает.
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Лайк сугубо за тумбалалайки. Это почти то же, что и кг/ам, давно этих выражений не слышал. Но только за это, по сути коммента же-не согласен.
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Только чем это закончится, если вы проглатывали из тех же источников при Порошенко?
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Тем же и закончится.В Украине раз в 5 лет появляется гужбан, который обещает всех злодеев пересажать, всем коррупционерам поотрубать ласты. Получает булаву, сажает пару стрелочников, рассаживает кумовьев-сватов-друганов на хлебные места и начинает вся эта новая шобла набивать карманы. И через 5 лет - все по новой. Гимном Украины должна стать еврейская песенка "Школа бальных танцев Соломона Пляра".
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"уважаемые" СМИ так любят сенсации, что готовы показать что угодно не вникая в правдивость информации. Нужно их дальше троллить что бы в следующий раз головой думали, а не кошельком.
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Срубить денюжки по быстрому, всякий хочет. А за деньги вроде как и не изнасилование.
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Тётенька! Профессия журналиста, помимо всего прочего, предусматривает ещё и "нескармливание" своим читателям фейковых новостей и тому подобное.
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Головний редактор тижневика «Дзеркало тижня. Україна» Юлія Мостова вважає джерелом маніпуляції, а не джерелом інформації того, хто вкинув у ЗМІ заяву про відставку голови Офісу Президента України Андрія Богдана.

https://detector.media/infospace/article/169536/2019-08-02-yuliya-mostova-nazvala-manipulyatsieyu-vkid-u-zmi-zayavi-pro-vidstavku-bogdana/
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За ситуацию - спецоперацию с А . Бабченко уже забыли ?
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Ага як мєстні журнашлюхи з запевалою пропагандоншою Скабєєвою («Слівной Бачок») вголос вили про «потєрю довєрія к украінской журналістіке»...
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Вообще-то достаточно было опубликовать все как есть

Пришло от замглавы ОП
Как трактовать пока не знаем

И все!
И ничего бы не было.
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Пупин им помешал, уж порошенко нет, а он всё мешает, мешает, мешает.... Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 4661
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А раздуть побольше, красок сгустить, рейтинг газетенки поднять)
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Уважаемые СМИ 100 раз должны проверить информацию
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ну так ведь команда КВН страной правит, че вы от нее хотите.
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Журналисты тоже первостатейные Петросяны получаются, разве нет?
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Не удивлюсь если Богдан подаст в суда на эти "уважаемые" СМИ за клевету.
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Журналістка «НВ» Крістіна Бердинських повідомила, що фотографію нібито заяви голови Офісу президента України Андрія Богдана про відставку отримала від офіційної особи в ОПУ.
Про це вона написала на сайті «НВ».
«З президентського офісу я отримала фотографію нібито заяви Богдана з проханням "його звільнити за власним бажанням з моменту бажання". Я б ніколи в житті не опублікувала цей папірець, якби не отримала його від офіційної особи», - розповіла Крістіна Бердинських.
Вона додала, що Андрій Богдан відмовився коментувати їй цю інформацію.
«З ситуацією же з Богданом, його відставкою або не відставкою, очевидно, що немає нічого хорошого. Це прикол і стьоб над традиційними медіа, а також введення в оману виборців. Демонстрація їм, що не вірте нікому, тільки нашому Телеграма та Інстаграму. Постправда в чистому її прояві», - резюмувала журналістка.
У коментарі «Детектору медіа» головна редакторка «Української правди» (видання теж опублікувало цю інформацію з посиланням на джерело) Севгіль Мусаєва підтвердила, що їх співрозмовник міг володіти цією інформацією, бо працює в Офісі Президента України.
Вона додала, що згодом виявилося, що інформацію про нібито відставку Андрія Богдана всім виданням, а саме: «Українській правді», «Інтерфаксу-Україна», «НВ» та «Дзеркалу тижня», надав один співрозмовник.

https://detector.media/infospace/article/169516/2019-08-02-berdinskikh-povidomila-shcho-foto-nibito-zayavi-andriya-bogdana-otrimala-z-opu/
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Pri Peti takogo nebylo Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова - Цензор.НЕТ 9056Kto takoj Bogdan i pocemu on dolzen ujti,Beni sto to skazal?
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Изнасиловать журнашлюху? Оксюморон, однако...
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Прикольно что эти "уважаемые" СМИ сами развили эту тему, добавив туда Трампа.
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в мене таке відчуття, що вони тупо насміхаються над людьми, які виправдовують всі зехери цієї команди, хоч деякі з них напряму пов'язані і з порушенням закону і просто з образами на адресу і держави і людей,хамить і іноді навіть декого залякує, плюндрує та обмовляє, погрожує, навіть не криючись, а лохторат все рівно "облизує" новоспеченого ...
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совершенно верно они, прикалываются над всеми порохоботами.
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При Хряке и Свину точняк такого не было!
🤑
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про механизм изнасилования сми Лигачевой понятно, а вот про механизм относительно себя ей пока не понятно)
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Це не журналістика, а класична, стара, як Совок чиновницька відмазка, після того, як їх редактор нахлобучив.
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