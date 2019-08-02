 Механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом Президента вже зрозумілий, - Лігачова

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише шеф-редактор видання "Детектор Медіа" Наталія Лігачова, інформує Цензор.НЕТ.
"Отже, механізм жорсткого зґвалтування авторитетних ЗМІ Офісом президента вже повністю зрозумілий. У цивілізованій країні після такого президент справді б відправив принаймні виконавця цієї брудної гри у відставку. У нашій - побачимо. Багато моїх співрозмовників вважають, що цій команді настільки плювати на журналістів і традиційні медіа, що скандал проживе один день і жодних висновків зроблено не буде", - написала Лігачова.
На її думку, в цій ситуації має проявитися медійна, журналістська солідарність, для того, щоб "насправді вимагати розслідування, хто саме з високопоставлених співробітників ОПУ свідомо розіслав провідним ЗМІ явну БРЕХНЮ, та відставки цієї людини".
1 серпня деякі ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента.
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2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.
большинство журналистов быстро становятся журнашлюшками)))
примеры на виду -ляшко, лещенко, ткаченко и многие, многие, многие) кто не согласен?)
Нефиг печатать не проверенную информацию
Работать надо, а не сплетни пересказывать
Сами выуживают всякую хрень, печатают, потом ай яй йя, зачем нам показали
Смішно до сліз!
Отак охлос гноєм і будуть годувати із жОП!
ОТАК З ВАМИ ЖУРНАШЛЮХАМИ І ТРЕБА ПОСТУПАТЬ, А НЕ ЯК ПОРОШЕНКО.
Всё остальное в стране уже хорошо?
😁
https://detector.media/infospace/article/169536/2019-08-02-yuliya-mostova-nazvala-manipulyatsieyu-vkid-u-zmi-zayavi-pro-vidstavku-bogdana/
Пришло от замглавы ОП
Как трактовать пока не знаем
И все!
И ничего бы не было.
Про це вона написала на сайті «НВ».
«З президентського офісу я отримала фотографію нібито заяви Богдана з проханням "його звільнити за власним бажанням з моменту бажання". Я б ніколи в житті не опублікувала цей папірець, якби не отримала його від офіційної особи», - розповіла Крістіна Бердинських.
Вона додала, що Андрій Богдан відмовився коментувати їй цю інформацію.
«З ситуацією же з Богданом, його відставкою або не відставкою, очевидно, що немає нічого хорошого. Це прикол і стьоб над традиційними медіа, а також введення в оману виборців. Демонстрація їм, що не вірте нікому, тільки нашому Телеграма та Інстаграму. Постправда в чистому її прояві», - резюмувала журналістка.
У коментарі «Детектору медіа» головна редакторка «Української правди» (видання теж опублікувало цю інформацію з посиланням на джерело) Севгіль Мусаєва підтвердила, що їх співрозмовник міг володіти цією інформацією, бо працює в Офісі Президента України.
Вона додала, що згодом виявилося, що інформацію про нібито відставку Андрія Богдана всім виданням, а саме: «Українській правді», «Інтерфаксу-Україна», «НВ» та «Дзеркалу тижня», надав один співрозмовник.
https://detector.media/infospace/article/169516/2019-08-02-berdinskikh-povidomila-shcho-foto-nibito-zayavi-andriya-bogdana-otrimala-z-opu/
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