 Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Хроніка невдалого звільнення

"Я думав, що нікому вірити не можна... а виявилося так, що більше, ніж нікому... Тобто взагалі немає людей, яким можна довіряти. Всі брешуть... і при цьому з посмішкою на обличчі. Цинізм найвищого рівня", - президент України В.Зеленський - з монологу в автомобілі "Тесла" 18 липня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб

Хроніка:

1. За словами журналістів, заступник голови ОП Тимошенко розіслав журналістам "Інтерфаксу", "УП" та "Нового времени" заяву про відставку глави ОП Богдана.

2. Заява написана в анекдотичної формі, але з огляду на високопоставлене джерело, журналісти до заяви ставляться серйозно.

3. Богдан у відповідь на дзвінки прокоментувати відповів, що коментарів не буде, тобто не спростував.

4. Мені також надійшла інформація, я вирішив її детально перевірити, але три видання опублікували заяву і створили справжній інформаційний вибух.

5. Однак потім заступник голови ОП Рябошапка спростував заяву про відставку Богдана.

6. Журналісти у відповідь заявили, що в них було реальне джерело інформації з ОП, і що їхня інформація - це не фейк.

7. Але сьогодні президент Зеленський заявив, що Богдан справді писав заяву про відставку без дати, але це про всяк випадок, вона не підписана.

8. А потім сам Богдан заявив, що він дійсно написав цю заяву про відставку - але не передавав у ЗМІ заяву, і передача заяви - чийсь підступ, можливо, провокація спецслужб. Про те, що джерело інформації - підпорядкований йому заступник голови ОП, Богдан нічого не сказав.

9. Заступник голови ОП Тимошенко ніяк не прокоментував ні заяви журналістів, ні свої дії.

10. Президент Зеленський у відповідь на хвилю критики за дії своєї команди оголосив, що створює команду із захисту прав журналістів.

Мене особисто ця історія не зачепила - я передзвонив низці джерел, які не бачили передумов для відставки Богдана, і написав відразу новину, що вважаю заяву анекдотом, інформація не підтверджена.

Але, відверто кажучи, те, як коментують цей "анекдот" в ОП сьогодні, - перетворилося на справжній інформаційний і політичний факап.

Жоден співробітник ОП чомусь не набрався сміливості чесно розповісти, що сталося. Що це був просто тролінг заради лулзів.

Люди у владі, які оперують емоціями, "зробили" людей у журналістиці, що оперують фактами. До того ж без будь-якої реальної логіки, і бояться в цьому зізнатися і просто перепросити.

Агов, хлопці, не дисконтуйте довіру. Це дорого коштує, і репутаційна історія - це головна цінність для будь-якого політичного лідера. Цінуйте! Як показує досвід ваших попередників, девальвація слів здатна вбивати будь-які сенси".