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Все про:Зеленський (2281) Бутусов Юрій (995) Богдан Андрій (106)

 Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив свою позицію щодо факту опублікування інформації про відставку глави президентського офісу Андрія Богдана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Хроніка невдалого звільнення

"Я думав, що нікому вірити не можна... а виявилося так, що більше, ніж нікому... Тобто взагалі немає людей, яким можна довіряти. Всі брешуть... і при цьому з посмішкою на обличчі. Цинізм найвищого рівня", - президент України В.Зеленський - з монологу в автомобілі "Тесла" 18 липня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб

Хроніка:

1. За словами журналістів, заступник голови ОП Тимошенко розіслав журналістам "Інтерфаксу", "УП" та "Нового времени" заяву про відставку глави ОП Богдана.

2. Заява написана в анекдотичної формі, але з огляду на високопоставлене джерело, журналісти до заяви ставляться серйозно.

3. Богдан у відповідь на дзвінки прокоментувати відповів, що коментарів не буде, тобто не спростував.

4. Мені також надійшла інформація, я вирішив її детально перевірити, але три видання опублікували заяву і створили справжній інформаційний вибух.

5. Однак потім заступник голови ОП Рябошапка спростував заяву про відставку Богдана.

6. Журналісти у відповідь заявили, що в них було реальне джерело інформації з ОП, і що їхня інформація - це не фейк.

7. Але сьогодні президент Зеленський заявив, що Богдан справді писав заяву про відставку без дати, але це про всяк випадок, вона не підписана.

8. А потім сам Богдан заявив, що він дійсно написав цю заяву про відставку - але не передавав у ЗМІ заяву, і передача заяви - чийсь підступ, можливо, провокація спецслужб. Про те, що джерело інформації - підпорядкований йому заступник голови ОП, Богдан нічого не сказав.

9. Заступник голови ОП Тимошенко ніяк не прокоментував ні заяви журналістів, ні свої дії.

10. Президент Зеленський у відповідь на хвилю критики за дії своєї команди оголосив, що створює команду із захисту прав журналістів.

Мене особисто ця історія не зачепила - я передзвонив низці джерел, які не бачили передумов для відставки Богдана, і написав відразу новину, що вважаю заяву анекдотом, інформація не підтверджена.

Але, відверто кажучи, те, як коментують цей "анекдот" в ОП сьогодні, - перетворилося на справжній інформаційний і політичний факап.

Жоден співробітник ОП чомусь не набрався сміливості чесно розповісти, що сталося. Що це був просто тролінг заради лулзів.

Люди у владі, які оперують емоціями, "зробили" людей у журналістиці, що оперують фактами. До того ж без будь-якої реальної логіки, і бояться в цьому зізнатися і просто перепросити.

Агов, хлопці, не дисконтуйте довіру. Це дорого коштує, і репутаційна історія - це головна цінність для будь-якого політичного лідера. Цінуйте! Як показує досвід ваших попередників, девальвація слів здатна вбивати будь-які сенси".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141050
 
   
 Топ коментарі
 
Зато никто не вспоминает за Зелино вранье про американских лоббистов, которых вроде как нет, а они есть. Про постоянную пруху для папы Бени. Про войну и не выделение средств на армию. И прочее, прочее, прочее..... Все заняты богданом. Очередная мутная схемка в стиле Портнова.
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так по факту - они нам врут,с самого начала
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Очередной. Ни дня без веселых "квартальных" новостей.

Окружной административный суд Киева сохранил действие старого тарифа на электроэнергию для Никопольского завода ферросплавов (принадлежит Коломойскому), для остальных участников рынка действуют новые тарифы. А как вы хотели? Надо же вернуть потраченное на выборах? Зажили по новому, правда зебилы?
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А шо, я согласен с Бутусовым. Реальный фак-ап. И добавить нечего. Хотя, от себя добавлю: было противно.
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так по факту - они нам врут,с самого начала
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Зато никто не вспоминает за Зелино вранье про американских лоббистов, которых вроде как нет, а они есть. Про постоянную пруху для папы Бени. Про войну и не выделение средств на армию. И прочее, прочее, прочее..... Все заняты богданом. Очередная мутная схемка в стиле Портнова.
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Ну, поболтали недельку, например. Шо дальше? Снова очередной фак-ап вбрасывать??? И к чему пригребем, в итоге?
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Тем для плебса можно придумать выше крыши. Целый цех сценаристов-комиков. Публичное увольнение очередного "черта" таможенника \ налоговика \ пожарника, громкое уголовное дело на прошлую власть, того-же Пороха. Ну подумаешь, что выход по итогу будет нулевой. Это же потом. А благодарный люмпен сейчас схавает. Он разбираться в тонкостях не будет.
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десь читала, що окружний суд постановив не підвищувати ціну на електроенергію для підприємства коломойського - тобто для нього зробили виключення з-поміж всіх.
не знаю, правда це чи інформаційний вкид.
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Ваш коммент напоминает лично мне совковое "Зато у вас негров в Америке линчуют".
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Странная мысль вдруг пришла - люди, а не администрацию Трампа от большого ума потроллили зебики?
Ход мыслей:
Кличко встречается с Джулиани
Тот отзывается о нем, как о своем друге
Богдана Америка на этой должности видеть не хочет, шли разговоры, что пока Богдан на этом месте, встреч Зели и Трампа не видать, как ушей без зеркала
....
что делает Зе? Именно то то, что мы наблюдаем.
Это не фак-ап. Это чистой воды троллинг с подленьким вопросиком "про себя" : Проглотит или нет?"
Могу ошибаться
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Такой fuck up, шо я напрочь pissed off и screwed down, а еще немножечко conned out...
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Еврейский разводняк. Их уже было, а сколько ещё будет..
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Очередной. Ни дня без веселых "квартальных" новостей.

Окружной административный суд Киева сохранил действие старого тарифа на электроэнергию для Никопольского завода ферросплавов (принадлежит Коломойскому), для остальных участников рынка действуют новые тарифы. А как вы хотели? Надо же вернуть потраченное на выборах? Зажили по новому, правда зебилы?
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Почему же? Нормальное отношение. Если так насмехаться и опускать, а за тебя еще и голосуют после этого, то нужно веселиться и дальше. Вон, один Разумков чего стоит.
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Шарлатани зробили виборців України !! Що далі Информация об отставке Богдана превратилась в настоящий информационный и политический факап, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1844
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Не "виборців", а "електоральне сміття". Цей термін ввели українські політологи у другій половині 2014 року. Мені особисто це визначення дуже сподобалося.
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Узєленскага ще не вийшли з дитячого віку і грають в кловунів.
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сколько капнуло ? на флакончик бояры будет ?)
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Факап стався на виборах. ДВІЧІ !
А вчора просто пожартували.
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Не понятно почему они должны извиняться, никто не просил журналистов размещать в СМИ непроверенную информацию, или просил?
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Так информация вообще не придуманная. Проблемы возникли в трактовке. Так журналистам наука быть умнее и трактовать, как нужно, а не как сенсационней
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согласен, многие СМИ пишут о "не профессионализме" , так сказать, команды Зеленского, а тут такое - журналистам бы за своей профессиональной деятельностью лучше следить оказывается
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".... Информация была опубликована на трех-четырех топовых медиаресурсах, которые получили ее от одного источника - одного из заместителей Богдана. Когда журналисты начали перепроверять и стараться уточнить, они все сталкивались с двумя источниками в окружении президента: один - который распространил фейковую информацию, а второй - господин [замруководителя ОПУ Руслан] Рябошапка, который не был в курсе, что проводится такая информационная спецоперация. Поэтому он и его окружение опровергали информацию и говорили, что это ложь. С другой стороны, другие заместители Богдана говорили, что такое заявление есть....."

Для чего был сделан этот вброс сотрудниками АП я уже написал выше.
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Смотри ниже игрок в Чапаева. Может поумнеешь до шашек
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так авторитетные СМИ насилуют мозг своей аудитории, "непонятно" кто из них хуже поступил Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8620
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Понятно, до уровня шашек тебе еще очень далеко. Что уже говорить о шахматах.
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Украинские журналисты должны добиваться отставки сотрудника Офиса Президента, который предоставил ряду СМИ заведомо ложную информацию об отставке Андрея Богдана с поста главы ОП.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет шеф-редактор издания "Детектор Медиа" Наталья Лигачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак, механизм жёсткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом президента уже полностью понятен. В цивилизованной стране после такого президент бы действительно отправил по крайней мере исполнителя сей гнусной игры в отставку. В нашей увидим. Многие мои собеседники считают, что этой команде настолько плевать на журналистов и традиционные медиа, что скандал проживёт один день и никаких выводов сделано не будет", - написала Лигачева. Источник: https://censor.net.ua/n3141054
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Офис факапов Украины сгенерировал очередной факап? Не может быть!
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Не понимаю в чем факап
Богдан действительно написал заявление на увольнение, как и все. Такая гарантия, если вдруг что, то Зе может воспользоваться

Да, дремучие 90-е, а не верховенство права, но пока так.

Заявление реально.

То, что кто-то спит и видит увольнение Богдана, и это заявление принял за сегодняшнее, так кто ему виноват? Мечтай о хорошем.
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та реально правильно Зе все устроил, не работаешь- заявление заполняется датой и на воздух. Сами журналюги раздули, теперь и на этом раздутом собирают аудиторию.
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Реально надо чтобы КЗоТ работал и увольнять в соответствии с трудовым законодательством, а не этот весь волюнтаризм

А насчёт сенсации - совершенно верно.
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Та в 100 раз лучше такая сенсация, чем пэтино пятилетнее соплежуйство себе в угоду
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Да на КЗоТ плюют с высокой горки во всех судах Украины. От местного до Верховного...
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Почему кто-то? Все 8% форумные сливки общества им . Дона ********" спять и видят
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Да всі останні події- це який факап та нанотехнологія...
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Так не раздувайте
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Та зебильо лоханулось с лоббистами из США -теперь засцыкают зеньки зебобикам как умеют
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только зеньки зассаные у всей порохосрани почему то
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Та й з Кличко "косяк" вийшов. Відволікають увагу
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Как по мне, в раздувании не правдивой информации виноваты сами журналисты)
Где профессионализм? Где проверенные источники?
Услышали пук и давай раздувать)
Вся наша журналистика это жёлтая бездарная пресса
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Ох вы и сказочные лооохи!!! Особенно один сегодня в Вашей Свободе понравился: Всё пропало! Ужас! Кошмар! Мы две недели ждали его отставки, а он показал нам средний палец! 🤣🤣🤣🤣🤣
И дальше: Нас все смотрят! Что скажет Трамп!!!??? Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5249
А американец ему и отвечает: Трамп бы сказал, что Богдан молодец!!!
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Люди во власти, которые оперируют эмоциями, "сделали" людей в журналистике, оперирующих фактами.

У меня к Бутусову вопрос: То есть в версию: "написал - не подписали" верить не хочется? А в то, что вы друг другу по ушам две недели ездили "фактами" Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9010 и по ночам боялись проспать сей знаменательный момент отставки, что когда вам о ней сообщили, даже бумажку внимательно не прочитали, и давай репостить "сенсацию", чтобы успеть хайпануть раньше "друга"-коллеги - так это Богдан с Зеленским виноваты! Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов - Цензор.НЕТ 338

Жадность вызывает запоры, инфаркты и инсульты...
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Хер на рыло соевым свиньям, а не увольнение Богдана.
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Богдан пусть с темы не слазет... ему от Кличко кто то взятку предлагал миллионы...
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Это заявление - олигофренизм в чистейшем проявлении(это про стиль написанного). По сути самого заявления: Богдан пришел грабить, простите, зарабатывать, а не для того, чтобы через месяц уйти.
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Я подозреваю что инфа такого уровня публикуется на оф сайте изначально ? или пресс-секретарь делает заявление ??? а не "источники рассылают" ??? я прав ?
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то есть если это сделано умышленно, то это был развод фейкометов ?
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скорее всего да, но если и не умышлено, то очень технично вышли из ситуации)
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Источник очень обиделась... Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3766
А Богдан хорошо разбирается в человеческих слабостях.
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Справа в тому, що ще вчора всі зебіли кип'ятком пісяли і кричали, ну що дивіться мов який чесний написав заяву у відставку, і кого ж тепер противники зелепуза будуть брудом поливати.
А виявилося зебіли він вам сцикнув в очі)))
Раджу зебілам подивитися вчорашню новину, ваші лайки і коментарі)))
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Так Зеленский еще 2 месяца назад говорил, что все будут писать заявления об отставке, если накосячат, то он в любой момент может подписать. Журнализды на пустом месте раздули сенсацию
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Зе решил в лёню космоса сыграть в пидалика кличко одновременно - получился пидалик космос.
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может для начала Луценко '? уволить ?
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@Эй, парни, не дисконтируйте доверие.@

Ахаха.... Эта фраза дня от Бутусова ))) Оказывается Бутусов доверяет тем парням из ОП...
))))
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Мвахахах! Как тонко затроллили упоротых поросяток. Они вчера приободрились, понавыдумывали истории о том, как косноязычная Кляча оригинально Богдана слила с помощью крыши. А тут такой облом! Зафакапали на бедняжек.
Впрочем, им не привыкать когда на них капает всякое.
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Ларчик открывается очень просто .Все назначаемые на должности должны сразу же ,после заявленя на должность написать и заявление на увольнение по собственному желанию.По договоренности ,оба заявления лежат в канцелярии до определенного времени.Работаеш ,как прикажут хаЗЕин -нормально ,нет- вот оно заявление на увольнение -готовое !! Но произошел казус ! Кому-то удалось слить фото одиозного ,,богданчика"!! В итоге ,получилась небольшая неразбериха !! Кто следующий ???
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шкандаль!

порядочні журнашлюхи в АгУЄ
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Соя аж з трусів вискакує. Скавчать як несамовиті. Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6816
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Зелебенські ідіоти!!!!!!
Вони навіть не в'їзджають, що лаятися із ЗМІ невдячна справа!!!
Тепер зелебенські під чорною міткою від журнашлюш, журнашлюхи такого не пробачають!!!
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