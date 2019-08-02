 Інформація про відставку Богдана перетворилася на справжній інформаційний і політичний факап, - Бутусов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Бутусов зазначив: "Хроніка невдалого звільнення
"Я думав, що нікому вірити не можна... а виявилося так, що більше, ніж нікому... Тобто взагалі немає людей, яким можна довіряти. Всі брешуть... і при цьому з посмішкою на обличчі. Цинізм найвищого рівня", - президент України В.Зеленський - з монологу в автомобілі "Тесла" 18 липня 2019 року.
Хроніка:
1. За словами журналістів, заступник голови ОП Тимошенко розіслав журналістам "Інтерфаксу", "УП" та "Нового времени" заяву про відставку глави ОП Богдана.
2. Заява написана в анекдотичної формі, але з огляду на високопоставлене джерело, журналісти до заяви ставляться серйозно.
3. Богдан у відповідь на дзвінки прокоментувати відповів, що коментарів не буде, тобто не спростував.
4. Мені також надійшла інформація, я вирішив її детально перевірити, але три видання опублікували заяву і створили справжній інформаційний вибух.
5. Однак потім заступник голови ОП Рябошапка спростував заяву про відставку Богдана.
6. Журналісти у відповідь заявили, що в них було реальне джерело інформації з ОП, і що їхня інформація - це не фейк.
7. Але сьогодні президент Зеленський заявив, що Богдан справді писав заяву про відставку без дати, але це про всяк випадок, вона не підписана.
8. А потім сам Богдан заявив, що він дійсно написав цю заяву про відставку - але не передавав у ЗМІ заяву, і передача заяви - чийсь підступ, можливо, провокація спецслужб. Про те, що джерело інформації - підпорядкований йому заступник голови ОП, Богдан нічого не сказав.
9. Заступник голови ОП Тимошенко ніяк не прокоментував ні заяви журналістів, ні свої дії.
10. Президент Зеленський у відповідь на хвилю критики за дії своєї команди оголосив, що створює команду із захисту прав журналістів.
Мене особисто ця історія не зачепила - я передзвонив низці джерел, які не бачили передумов для відставки Богдана, і написав відразу новину, що вважаю заяву анекдотом, інформація не підтверджена.
Але, відверто кажучи, те, як коментують цей "анекдот" в ОП сьогодні, - перетворилося на справжній інформаційний і політичний факап.
Жоден співробітник ОП чомусь не набрався сміливості чесно розповісти, що сталося. Що це був просто тролінг заради лулзів.
Люди у владі, які оперують емоціями, "зробили" людей у журналістиці, що оперують фактами. До того ж без будь-якої реальної логіки, і бояться в цьому зізнатися і просто перепросити.
Агов, хлопці, не дисконтуйте довіру. Це дорого коштує, і репутаційна історія - це головна цінність для будь-якого політичного лідера. Цінуйте! Як показує досвід ваших попередників, девальвація слів здатна вбивати будь-які сенси".
не знаю, правда це чи інформаційний вкид.
Ход мыслей:
Кличко встречается с Джулиани
Тот отзывается о нем, как о своем друге
Богдана Америка на этой должности видеть не хочет, шли разговоры, что пока Богдан на этом месте, встреч Зели и Трампа не видать, как ушей без зеркала
....
что делает Зе? Именно то то, что мы наблюдаем.
Это не фак-ап. Это чистой воды троллинг с подленьким вопросиком "про себя" : Проглотит или нет?"
Могу ошибаться
Окружной административный суд Киева сохранил действие старого тарифа на электроэнергию для Никопольского завода ферросплавов (принадлежит Коломойскому), для остальных участников рынка действуют новые тарифы. А как вы хотели? Надо же вернуть потраченное на выборах? Зажили по новому, правда зебилы?
Узєленскага ще не вийшли з дитячого віку і грають в кловунів.
А вчора просто пожартували.
Для чего был сделан этот вброс сотрудниками АП я уже написал выше.
Об этом на своей странице в Фейсбук пишет шеф-редактор издания "Детектор Медиа" Наталья Лигачева, информирует Цензор.НЕТ.
"Итак, механизм жёсткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом президента уже полностью понятен. В цивилизованной стране после такого президент бы действительно отправил по крайней мере исполнителя сей гнусной игры в отставку. В нашей увидим. Многие мои собеседники считают, что этой команде настолько плевать на журналистов и традиционные медиа, что скандал проживёт один день и никаких выводов сделано не будет", - написала Лигачева. Источник: https://censor.net.ua/n3141054
Богдан действительно написал заявление на увольнение, как и все. Такая гарантия, если вдруг что, то Зе может воспользоваться
Да, дремучие 90-е, а не верховенство права, но пока так.
Заявление реально.
То, что кто-то спит и видит увольнение Богдана, и это заявление принял за сегодняшнее, так кто ему виноват? Мечтай о хорошем.
А насчёт сенсации - совершенно верно.
Где профессионализм? Где проверенные источники?
Услышали пук и давай раздувать)
Вся наша журналистика это жёлтая бездарная пресса
И дальше: Нас все смотрят! Что скажет Трамп!!!???
А американец ему и отвечает: Трамп бы сказал, что Богдан молодец!!!
У меня к Бутусову вопрос: То есть в версию: "написал - не подписали" верить не хочется? А в то, что вы друг другу по ушам две недели ездили "фактами" и по ночам боялись проспать сей знаменательный момент отставки, что когда вам о ней сообщили, даже бумажку внимательно не прочитали, и давай репостить "сенсацию", чтобы успеть хайпануть раньше "друга"-коллеги - так это Богдан с Зеленским виноваты!
Жадность вызывает запоры, инфаркты и инсульты...
А Богдан хорошо разбирается в человеческих слабостях.
А виявилося зебіли він вам сцикнув в очі)))
Раджу зебілам подивитися вчорашню новину, ваші лайки і коментарі)))
Ахаха.... Эта фраза дня от Бутусова ))) Оказывается Бутусов доверяет тем парням из ОП...
))))
Впрочем, им не привыкать когда на них капает всякое.
порядочні журнашлюхи в АгУЄ
Вони навіть не в'їзджають, що лаятися із ЗМІ невдячна справа!!!
Тепер зелебенські під чорною міткою від журнашлюш, журнашлюхи такого не пробачають!!!