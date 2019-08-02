 Терористи "ДНР" внесли "зенітника" Цемаха до списку на обмін

Про це заявила "омбудсвумен ДНР" Дарина Морозова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Пану Цемаху був продовжений термін тримання під вартою, і він був внесений до списків на обмін, тому я сподіваюся, що ми його скоро побачимо", - сказала представниця терористів.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
меняйте - потом снова приволоките,и так раз 10 !...
Да у него лицо дебила,кому он нужен.
- Вы кто?
- Мы - четыре всадника Апокалипсиса: Война, Чума, Голод и Смерть!
- А это что за х&йло с вами?
- А, это... стажёр наш ... Вова.
Толька после суда над паиашкой и вступления приговора
в силу! Ему там быстренько деревянный бушлат оденут
а здесь корми его!!
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И так будет с каждым воякой с ДНР....
Украинская певица Ирина Билык надеется, что русским и украинцам удастся возобновить в будущем дружеские отношения и новое правительство поспособствует этому процессу. Такое мнение артистка выразила в интервью российскому изданию «Дни.ру».
На вопрос журналистов о том, хотела бы певца устроить концерт в РФ и собрать всех своих российских коллег и друзей, она ответила:
«Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация… Но мы все очень ждем, что она изменится, что наши страны смогут договориться, что будет такой момент, когда все артисты выступят на одном концерте».
Также корреспондент издания поинтересовался мнением Билык, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский помирить русских и украинцев.
«Я думаю, что да. Очень многие люди надеются на это. Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды», - отметила артистка.
Кроме того, Билык проговорилась о планах записать с королем российской поп-сцены Филиппом Киркоровым дуэтную песню.
«Принципиальное согласие на запись красивого дуэта о любви уже получено. Ждем удобного момента, чтобы это было к месту, чтобы это было ярко. Наверное, это будет через год, потому что пока и у него, и у меня очень плотный график - концерт за концертом», - призналась украинка.
Как будто только командиры ПВО сбивают самолеты...