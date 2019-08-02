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Все про:військовополонені (314) обмін (421) Цемах (10)

 Терористи "ДНР" внесли "зенітника" Цемаха до списку на обмін

Терористична організація "ДНР" внесла до списку на обмін свого колишнього командира ППО Володимира Цемаха.

Про це заявила "омбудсвумен ДНР" Дарина Морозова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Пану Цемаху був продовжений термін тримання під вартою, і він був внесений до списків на обмін, тому я сподіваюся, що ми його скоро побачимо", - сказала представниця терористів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ засекретила справу екскомандира ППО терористів у Сніжному Цемаха. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141042
 
 
 Топ коментарі
 
поздно...он уже в гааге записан свидетелем. Террористы "ДНР" включили "зенитичка" Цемаха в список на обмен - Цензор.НЕТ 7869
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Каспер ⚡Привидение 👻‏ @vnf_m 8 ч.8 часов назад

- Вы кто?
- Мы - четыре всадника Апокалипсиса: Война, Чума, Голод и Смерть!
- А это что за х&йло с вами?
- А, это... стажёр наш ... Вова.

Террористы "ДНР" включили "зенитичка" Цемаха в список на обмен - Цензор.НЕТ 1753
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Зарано. Ще не відбудована в'язниця Шпандау.
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действительно, дяде светит бесплатная путевка в Гаагу, а они к нему со своей ДЫНЫРией пристают Терористи "ДНР" внесли "зенітника" Цемаха до списку на обмін - Цензор.НЕТ 8266
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дяде светит бесплатная путевка в Гаагу, а они к нему со своей ДЫНЫРией пристают Терористи "ДНР" внесли "зенітника" Цемаха до списку на обмін - Цензор.НЕТ 7435

меняйте - потом снова приволоките,и так раз 10 !...
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А шо,Петро у 2014 році Діда Мороза Губарєва обміняв))
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Обменял, бо он нахер никому не всрался....
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Обменял, бо он нахер никому не всрался....

Да у него лицо дебила,кому он нужен.
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поздно...он уже в гааге записан свидетелем. Террористы "ДНР" включили "зенитичка" Цемаха в список на обмен - Цензор.НЕТ 7869
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после суда можно и поменять. если голландцы не посадят.
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Вряд ли он захочет. В Голландии у него больше шансов выжить, чем в дыре.
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Ну, вообще, спрашивают. Всех. И некоторые отказываются от обмена. Ты не знал?
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знаю.бумаги пишут. но он после суда-никакой ценности не несёт.
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Хлопцы---шЫрше надо и глубже. Наоборот сменять срочно и ни на одного. И не спрашивать у пленного хочет ли. А там пойдёт всё по маслу после обмена. Для начала откажется от прежних показаний на противоположные перескочит, и даже на охоту сходит---на кабанов(так принято у нас). Ну а дальше по сюжету известному всем.
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Пока тема МН17 не закрыта ни кто его не обменяет. А после суда будет сидеть и желательно в украинской тюрьме
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Хрен вам, лаптеногие, а не Цемаха. Эта птичка должна еще много напеть в Гааге.
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Каспер ⚡Привидение 👻‏ @vnf_m 8 ч.8 часов назад

- Вы кто?
- Мы - четыре всадника Апокалипсиса: Война, Чума, Голод и Смерть!
- А это что за х&йло с вами?
- А, это... стажёр наш ... Вова.

Террористы "ДНР" включили "зенитичка" Цемаха в список на обмен - Цензор.НЕТ 1753
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Вооо и киздец обмену!
Толька после суда над паиашкой и вступления приговора
в силу! Ему там быстренько деревянный бушлат оденут
а здесь корми его!!
🤑
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А шо это у него на лбу? Такие знаки различия в дыре? Судя по всему- генерал!
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То йому пришпандьорили таку ****** з чіпом щоб не втік.))
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То йому пришпандьорили таку ****** з чіпом щоб не втік.))

И так будет с каждым воякой с ДНР....
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Це означає що обміну не буде з вини України і цю новину кацЗМІ поширять по всьому світу. Кремблівський почерк.
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можна сказати що його вбили і навіть труну закопати на цвинтарі
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Его здесь нет. Разве рускомирцы забыли?
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А клоуны во главе ваЗЕлина все пытаются рубить бабло. И наплевать им на кровь украинскую, на вдов и сирот.

Украинская певица Ирина Билык надеется, что русским и украинцам удастся возобновить в будущем дружеские отношения и новое правительство поспособствует этому процессу. Такое мнение артистка выразила в интервью российскому изданию «Дни.ру».

На вопрос журналистов о том, хотела бы певца устроить концерт в РФ и собрать всех своих российских коллег и друзей, она ответила:

«Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация… Но мы все очень ждем, что она изменится, что наши страны смогут договориться, что будет такой момент, когда все артисты выступят на одном концерте».

Также корреспондент издания поинтересовался мнением Билык, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский помирить русских и украинцев.

«Я думаю, что да. Очень многие люди надеются на это. Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды», - отметила артистка.

Кроме того, Билык проговорилась о планах записать с королем российской поп-сцены Филиппом Киркоровым дуэтную песню.

«Принципиальное согласие на запись красивого дуэта о любви уже получено. Ждем удобного момента, чтобы это было к месту, чтобы это было ярко. Наверное, это будет через год, потому что пока и у него, и у меня очень плотный график - концерт за концертом», - призналась украинка.
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Если будут петь украинский хит «Путин -*****», то мы будем не против.
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А кого,власне,цікавить думка цієї пєвіци ротом?
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"Мы все" - это кто? Если приложить ухо к голове Иры Билык, то можно услышать эхо (с)
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Ірина Білик - це людина, яка агітувала за Януковича, як і Порошенко - людина з команди Януковича. Яке відношення до цієї ригоанальної шобли має Зеленський? Терористи "ДНР" внесли "зенітника" Цемаха до списку на обмін - Цензор.НЕТ 3313
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В сад, рассєянін. Зебілами їх тільки ми маємо право називати, а расєянам такого права ніхто не давав. Для вас вони- українці. І ми самі розберемось, якого президента кому любити.
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Свора Скабеевых гавкает что он на момент сбития не был "командиром ПВО" а значит якобы непричастен.
Как будто только командиры ПВО сбивают самолеты...
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чмо він кацапське він,а не гаспадін,так цій кацапській унтервуменші і передайте... в славному місті Гаазі його ждуть з нетерпінням...
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ага обкакались лугандоновцы, значит ценный свидетель этот цемех ! поэтому йух вы его получите! и поедет он в Гаагу паровозом , вместе с изей гиркиным и другими террористами из рузькаго мира.
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будут просить этого цемеха к обмену - отвечайте что мол йух вам на рыло! сначало следствие ,потом суд , а уж когда получит он свое пожизненное за убийство 350 невинных людей в Боинге и съездит в Гаагу, вот тогда поговорим!!!
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И Чувак согласится - ибо "нарид устал ат вайны" и он обещал ее закончить
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Не был бы ********** наша власть выкрали бы его и молчали пока оно в Гааге не всплыло, а так под угрозой либо весь обмен либо цепочка доказательств что путлер сбил Боинг !
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За голову одного этого калорадского х.я можно у ***** всех украинских заложников выменять и скидку на газ лет на десять вперёд. Это ключевой свидетель по делу сбитого ****** Боинга и ***** за него многое отдаст. Поэтому нечего его в списки включать, бо иначе это измена Родины в пользу *****.
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