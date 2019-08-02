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 Політика України
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 Поліція оголосила підозру п'яти членам виборчої комісії на Закарпатті

У Закарпатській області правоохоронці оголосили про підозру п'яти членам дільничної виборчої комісії в селі Суха Іршавського району (округ №69), які незаконно видали бюлетені для голосування за осіб, які перебували під час проведення голосування за кордоном.

Про це повідомив у Facebook речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках досудового розслідування наразі встановлено, що підозрювані, будучи членами дільничної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 69 з виборів народних депутатів України, діючи за попередньою змовою між собою, видали бюлетені для голосування особам, які не мали права їх отримувати. Загалом було видано понад 90 бюлетенів особам, які не мали право на їхнє отримання, на імена осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної ради України перебували за кордоном", - написав Лисенко.

За його даними, дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.158-1 КК України (надання виборчих бюлетенів особам, які не мають права їх отримувати, вчинене членом виборчої комісії, за попередньою змовою групою осіб).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141039
 
   
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Стрєлок Не дождьотєся




А знаєте хто це? Це командір 1-го батальйона патрульки Одеси. Антон Сідоренко.Вчора катався під коксом по місту.Во реформи пішли.
Полиция объявила подозрение пяти членам избирательной комиссии на Закарпатье - Цензор.НЕТ 7934
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Сопли не зеленые.Это фальшивый полисмен.Несите другого.))
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Мабуть перейшов до узєлєнскага, там таке практикується.
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Шедевральные ....
Интересно за КОГО голосовали эти 90 бюлетней?
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За справедливу і вільну Україну вони голосовали. Теоретически, можно глянуть в интернете чем тот участок отличается , по итогам голосования, от соседних.
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Аваков мстит за Пашинского?А ведь за багажник с ружом его снова спросят,а он без мандата Поліція оголосила підозру п'яти членам виборчої комісії на Закарпатті - Цензор.НЕТ 6818
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