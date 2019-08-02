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 За кордоном
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Все про:НАТО (2050) ракети (482) Росія (19187) США (5227) гонка озброєнь (9)

 У НАТО пообіцяли не допустити нової гонки озброєнь

Союзники США по Північноатлантичному альянсу повністю підтримують рішення Вашингтона вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Вони вважають Росію відповідальною за припинення дії Договору.

Про це йдеться в заяві НАТО, опублікованій на сайті організації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія одноосібно відповідає за припинення дії договору. Ми шкодуємо, що Росія не продемонструвала готовності й не вжила жодних очевидних кроків для повернення до виконання своїх міжнародних зобов'язань. Ситуація, за якою Сполучені Штати повністю дотримуються договору, а Росія - ні, не є стійкою", - йдеться в документі.

У НАТО зазначили, що мають намір "виважено і відповідально" реагувати на серйозні ризики для безпеки союзників, пов'язані з російською ракетою 9М729.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО Столтенберг знову закликав Росію врятувати ракетний договір

"Ми домовилися про збалансований, скоординований та оборонний пакет заходів, щоб гарантувати, що позиція стримування та оборони НАТО залишається такою, що заслуговує довіри й ефективної. Союзники твердо прихильні збереженню ефективного міжнародного контролю над озброєннями, роззброєнню та нерозповсюдженню. Тому ми будемо продовжувати підтримувати і ще більше зміцнювати контроль над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження як ключовий елемент євроатлантичної безпеки з урахуванням обстановки, що склалася в плані безпеки", - додали в Альянсі.

НАТО також продовжуватиме прагнути до конструктивних відносин з Росією, зазначили в організації.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що разом із цією угодою світ втратить "безцінний запобіжник від ядерної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141035
 
 
 Топ коментарі
 
А могли бы пустить голозадых по миру В НАТО пообещали не допустить новой гонки вооружений - Цензор.НЕТ 4141
В НАТО пообещали не допустить новой гонки вооружений - Цензор.НЕТ 5131
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Чомусь мається дуже великий сумнів,що параша когось там обжене...
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*** старый бородатый анекдот, времен ссср
- как вы относитесь к лозунгу "догоним и перегоним США!"
- догнать США можно попробовать, а вот перегонять ни в коем случае нельзя!
- это еще почему?!
- а чтобы американцы не увидели наш голый и костлявый зад!
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От дурні...
рашка вас обжене, а ви і далі сидіть чекайте.
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А могли бы пустить голозадых по миру В НАТО пообещали не допустить новой гонки вооружений - Цензор.НЕТ 4141
В НАТО пообещали не допустить новой гонки вооружений - Цензор.НЕТ 5131
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Чомусь мається дуже великий сумнів,що параша когось там обжене...
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Я думаю,що в НАТО хватить ліків проти цього вірусу.Я якшо ні,то дядько Сем з задоволенням допоможе.
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після чуток, що раша допомогла Трампові стати президентом, я припинила вірити в велику Америку.
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*** старый бородатый анекдот, времен ссср
- как вы относитесь к лозунгу "догоним и перегоним США!"
- догнать США можно попробовать, а вот перегонять ни в коем случае нельзя!
- это еще почему?!
- а чтобы американцы не увидели наш голый и костлявый зад!
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Як це,не допустити гонки озброєнь? Гонка озброєнь- це якраз те,що дуже потрібно,щоб кацапія накрилась палавим органом бабушкі...
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Когда-то НАТО защищал всех , теперь только себя .
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Неправильно. Гонка озброєнь знищить рашу, а разом і більшу частину проблем планети.
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Гонка вооружений это войны по всему миру, для демонстрации своей мощи. Наоборот это сплочает народ империалистической идеей.
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Звісно ж не буде буде - засрашкі не можливо догнати НАТО навіть якщо НАТО просто буде пити коктейль!
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Єдиний спосіб не припустити наступної гонки озброєнь - ліквідація кацапстану.
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