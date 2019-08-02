 Миротворці ООН на Донбасі - найкращий спосіб реалізації Мінських угод, - Волкер

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російські сили мусять піти. І має бути певний безпечний проміжок часу та простору, щоб можна було виконати Мінські домовленості, зокрема, щоб були умови для проведення місцевих виборів. Один зі способів зробити це, і я вважаю його найкращим, - розгортання миротворчої операції з мандатом ООН. Саме ця місія може створити на певний час безпечну зону", - сказав Волкер.
Водночас він наголосив, що це не єдиний шлях. "Але я вважаю, що варіант із миротворцями слід розглядати серйозно, щоб сприяти виведенню російських сил та реалізації Мінських домовленостей", - заявив спецпредставник Держдепу.
За його словами, Росія проводить воєнну операцію на Донбасі. "Відповідно вони хочуть тренувати свій персонал і випробовувати озброєння. А ми маємо зосередитися на ухваленні політичних рішень, щоб змінити це. Поки що таких рішень немає, але над цим треба працювати", - зауважив Волкер.
ми згідні
пєрєстать стрилять - рехворма армії
пєрєстать болєть - рехворма мєдіціни
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- Какая это аннексия если всё прошло добровольно через бескровный референдум? - Эти утверждения, даже если являются правильными, не существенны потому, что методы, применявшиеся для достижения этой цели - методы агрессора. Из приговора Нюрнбергского трибунала по аннексии Австрии
Сьогодні День Народження у Сергія Нігояна, йому виповнилося б 26 років. Він загинув від трьох вогнепальних поранення свинцевою картеччю в шию, голову та груди біля стадіону "Динамо" Слава герою! Вічна Пам'ять!
Развертывание миротворческой операции на Донбассе было бы оптимальным вариантом, который бы обеспечил вывод российских военных.
То есть -- ООН должно начать воевать со своим же членом!
...это бред...
Российские силы, должны вытеснить из Украины украинские силы! -- потом заходит ООН и разделяет враждующие стороны по государственным границам.
...жалко, шо я не консультант спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера... -- бо некогда -- дальнобойщик я...*)