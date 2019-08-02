 Миротворці ООН на Донбасі - найкращий спосіб реалізації Мінських угод, - Волкер

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські сили мусять піти. І має бути певний безпечний проміжок часу та простору, щоб можна було виконати Мінські домовленості, зокрема, щоб були умови для проведення місцевих виборів. Один зі способів зробити це, і я вважаю його найкращим, - розгортання миротворчої операції з мандатом ООН. Саме ця місія може створити на певний час безпечну зону", - сказав Волкер.

Водночас він наголосив, що це не єдиний шлях. "Але я вважаю, що варіант із миротворцями слід розглядати серйозно, щоб сприяти виведенню російських сил та реалізації Мінських домовленостей", - заявив спецпредставник Держдепу.

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За його словами, Росія проводить воєнну операцію на Донбасі. "Відповідно вони хочуть тренувати свій персонал і випробовувати озброєння. А ми маємо зосередитися на ухваленні політичних рішень, щоб змінити це. Поки що таких рішень немає, але над цим треба працювати", - зауважив Волкер.