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 Політика України
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 Миротворці ООН на Донбасі - найкращий спосіб реалізації Мінських угод, - Волкер

Розгортання миротворчої операції на Донбасі було б оптимальним варіантом, який би забезпечив виведення російських військових і реалізацію Мінських домовленостей.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські сили мусять піти. І має бути певний безпечний проміжок часу та простору, щоб можна було виконати Мінські домовленості, зокрема, щоб були умови для проведення місцевих виборів. Один зі способів зробити це, і я вважаю його найкращим, - розгортання миротворчої операції з мандатом ООН. Саме ця місія може створити на певний час безпечну зону", - сказав Волкер.

Водночас він наголосив, що це не єдиний шлях. "Але я вважаю, що варіант із миротворцями слід розглядати серйозно, щоб сприяти виведенню російських сил та реалізації Мінських домовленостей", - заявив спецпредставник Держдепу.

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За його словами, Росія проводить воєнну операцію на Донбасі. "Відповідно вони хочуть тренувати свій персонал і випробовувати озброєння. А ми маємо зосередитися на ухваленні політичних рішень, щоб змінити це. Поки що таких рішень немає, але над цим треба працювати", - зауважив Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141031
 
 
 Топ коментарі
 
Самий кращий спосіб виконати Мінські домовленості- це заморозити все кацапське бабло,яке лежить в західних банках.
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Лучший способ всем скинуться на хорошего киллера для хуйла.
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Понравилось NE Ange

Сьогодні День Народження у Сергія Нігояна, йому виповнилося б 26 років. Він загинув від трьох вогнепальних поранення свинцевою картеччю в шию, голову та груди біля стадіону "Динамо" Слава герою! Вічна Пам'ять!
Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 224


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это да! Но кремлевкие упыри не дадут такой возможности.Первым шагом к миротворцам будет утилизация этих упырей
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А если Минск станет рашей , что будем делать , Волкер ?
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Вінмаже практично кацаський, Білорусь зараз це російський придаток
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Лучший способ всем скинуться на хорошего киллера для *****.
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так это ж будет массовое убийство, он патронов столько не унесет
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бесполезно, винторогие выберут себе такого-же, ноавого.
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не поможет. В истории расеи, за единственным исключением, власть менялась только в результате дворцовых переворотов.

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давайте своїх американських миротворців.
ми згідні
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Дождетесь вы от ООН, этой пустопорожней говорильни, миротворцев, ага... Самое радикальное, что оно может в состоянии сделать так это выразить озабоченность. И то, если путин позволит.
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Самий кращий спосіб виконати Мінські домовленості- це заморозити все кацапське бабло,яке лежить в західних банках.
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не забувайте, що Мінськ це особливий статус для Донбасу, та амністія..
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есть, потому Порох, вынужденный подписать его, во время боев за Дебальцево так и не выполнял, а щас прям решили строго выполнять...хз
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От коли кацапня забереться нах з Донбасу,тоді і будемо говорити про якийсь там статус... Можливо...А що стосується амністії- то тільки тим,хто жодного разу не натиснув на спусковий гачок. А по іншому- ніяк.
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программа ЗЄ:
пєрєстать стрилять - рехворма армії

пєрєстать болєть - рехворма мєдіціни

пєрєстать жрать - ікономічна рехворма
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RoksolanaToday&Крым25%



Такое В Евпатории ватному персонажу сдачу дали Трясется на весь ФБ
Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 269
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Кого трясет? Где тряска в ФБ? По ссылке никого нет, 27 ретвитов , 40 лайков. Где пруф на тряску ватника в ФБ? если это правда - откуда у украинского патриота двести рушлей - валюты врага?
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***** вєто наклав на оон, та і шоп вони зробили? Он як в Руанді - собак відстрілювали, шо пожирали трупи сотні тищ зарубаних на їх очах тутсі
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Мінські угоди дуже важко виконати - більша половина країни не погодиться на амністію душогубів і на їх особливу статусність (чим вони кращі від всіх українців), а от хто їх підписував і зобов'язувався виконати - під кримінальну відповідальність.
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Ні щоб оголосити ВП, повну мобілізацію і бліцкриг аж по Мурманськ!
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Selvestor Vivat



- Какая это аннексия если всё прошло добровольно через бескровный референдум? - Эти утверждения, даже если являются правильными, не существенны потому, что методы, применявшиеся для достижения этой цели - методы агрессора. Из приговора Нюрнбергского трибунала по аннексии Австрии
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Понравилось NE Ange

Сьогодні День Народження у Сергія Нігояна, йому виповнилося б 26 років. Він загинув від трьох вогнепальних поранення свинцевою картеччю в шию, голову та груди біля стадіону "Динамо" Слава герою! Вічна Пам'ять!
Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 224


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Только вопрос. Кто и как выстрелил картечью из охотничьего обрезать среди толпы протестующих.
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Миротворцы ООН на Донбассе -- Российские силы должны уйти.
Развертывание миротворческой операции на Донбассе было бы оптимальным вариантом, который бы обеспечил вывод российских военных.
То есть -- ООН должно начать воевать со своим же членом!
...это бред...
Российские силы, должны вытеснить из Украины украинские силы! -- потом заходит ООН и разделяет враждующие стороны по государственным границам.
...жалко, шо я не консультант спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера... -- бо некогда -- дальнобойщик я...*)
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Это не спецпредставитель Госдепартамента. Это добровольных помощник.
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Ваши минские соглашения нαχερ Украине не нужны.
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Лучший способ выполнить Минские соглашения это убраться рашне нах#й с Украины.
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Какие миротворцы. В эти т н Минские соглашения осталось только марсиан засунуть... В Донбассе могут быть только одни миротворцы из РФ.
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Миротворцы быть на границе с кацапией а не по средине Украины,это заморозка войны и практически сдача окупированых територий кацапии.
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