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Все про:прокуратура (1816) Вовк Павло (40) Окружний адмінсуд Києва (1)

 Суддям ОАСК Аблову та Погрібніченку, а також судді з Одеси Шепітку вручили підозри

Генпрокуратура повідомила про підозру у винесенні завідомо неправосудного рішення двом суддям Окружного адміністративного суду Києва - Євгену Аблову та Ігорю Погрібніченку, а також судді Суворовського райсуду Одеси Івану Шепітку.

Про це повідомила в коментарі журналістам представник пресслужби Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Судді прийшли на допит. Їм повідомили про підозру в порушенні 375 статті Кримінального кодексу", - сказала вона.

Раніше сьогодні стало відомо про вручення підозри главі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.

Працівниця пресслужби додала, що незабаром Генпрокуратура звернеться до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відсторонення Вовка, Аблова, Шепітка та Погрібніченка від правосуддя на період слідства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главі Окружного адмінсуду Вовку вручили підозру

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141029
 
   
 Топ коментарі
 
Прекратите этот беспредел !!! Верните порошенко !!! Судьям-деньги !!!
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Лапоть, тебе вот какое дело до того ??? вали на мост кадырова кланяться а не сри на укр ресурсах
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Прекратите этот беспредел !!! Верните порошенко !!! Судьям-деньги !!!
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Ти - дебіл? Чи зебіл? А, може, "два в одному"?
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Лапоть, тебе вот какое дело до того ??? вали на мост кадырова кланяться а не сри на укр ресурсах
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Нє,ну просто цікаво,а хто ж таки буде судити цих суддів,якщо,звісно,діло коли небудь до суду дійде? Ворон ворону,як відомо,око не виклює...
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У Верховному Суді, понятне діло, також ворони залишились.... Але, як свідчить сам Маселко (самий шумний з ГРД) - їх там тепер не 100%, а лише 25%, а то й менше... Так що вірогідність того, що в трійці суддів буде хоч один хабарник "ворон" - мнеше одиниці...
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З сумом змушений констатувати,що в нас судова гілка влади,на жаль,відсутня.Останні судові рішення,зокрема,судді мазур з окружного адмінсуду Києва,говорять самі за себе...
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Хто там з зебілів варнякав, що Юра Луценко підозр не підпише? Да, Юрик сам казав, що не підпише - якщо не буде додано достатніх документальних фактів ймовірних злочинів... Видать, Ситник з Горбатюком все ж таки йому принесли і поклали на стіл відповідні документи з НСРД...
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