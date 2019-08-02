 Посольство США попереджає про небезпеку в Україні у серпні

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США.
"ІДІЛ та інші екстремістські групи, як правило, використовують святкові періоди для... здійснення атак. Свята і попередній період можуть бути цільовими. У серпні - ісламське свято Курбан-байрам (11-12 серпня) і День Незалежності України (24 серпня)", - повідомляє посольство.
У диппредставництві зазначили, що зазвичай атаки екстремістів націлені на багатолюдні місця, тому в цей період "важливо бути пильними і використовувати практику обізнаності із ситуацією".
Посольство США закликає громадян уникати демонстрацій, стежити за новинами в медіа, бути пильними в місцях, часто відвідуваних туристами, а також мати при собі ідентифікацію.
кстати,кацапне на расейке надо быть особо осторожными в августе.
дупіспамі, зебіл. Якщо тебе пристрелять, ми навіть і не помітимо. Як не переймаємося зниклими сепарами і кримокацапами.
Они высрали что не подозревали планов по захвату Крыма, тогда как любая бабка крымская это знала. У бабки пенсия в год 1500 баксов, у ЦРУ бюджет 20-30 миллионов раз больше, но ЦРУ типо не знало то шо знала бабка.
то есть он типо прав, но лучше так не жить)
А еще будет день железнодорожника,строителя,шахтера.
🤑
Коррупции нет!
Войны нет!
Раненых и погибших на фронте нет!
Зубожиння нет!
Проблем в медицине нет!
Живём сейчас как в Швейцарии,у нас всё есть и нам ничего не надо!
ИНТЕРЕСНО КУДА ДЕЛ ПОРОШЕНКО ВЕЧНО НОЮЩУЮ ПИЗ.ОТУ?