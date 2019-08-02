 Про жоден похід не знаю, - Кличко щодо заклику Ляшка боротися проти "зеленої чуми"

Про це мер сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я дізнався це із соціальних мереж, я не знаю, про який спільний похід каже пан Ляшко, це питання треба ставити йому", - заявив Кличко.

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У відеозверненні, розміщеному 31 липня, Ляшко заявив, що "запропонував законно обраному меру Києва зупинити наступ "зеленої чуми" на самоврядування Києва та захоплення України", і Кличко нібито підтримав ідею, показавши великий палець.