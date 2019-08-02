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 Політика України
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Все про:Зеленський (2281) Кличко (664) Ляшко (710)

 Про жоден похід не знаю, - Кличко щодо заклику Ляшка боротися проти "зеленої чуми"

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував слова лідера Радикальної партії Олега Ляшка про готовність спільно боротися проти президента України Володимира Зеленського.

Про це мер сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я дізнався це із соціальних мереж, я не знаю, про який спільний похід каже пан Ляшко, це питання треба ставити йому", - заявив Кличко.

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У відеозверненні, розміщеному 31 липня, Ляшко заявив, що "запропонував законно обраному меру Києва зупинити наступ "зеленої чуми" на самоврядування Києва та захоплення України", і Кличко нібито підтримав ідею, показавши великий палець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141021
 
   
 Топ коментарі
 
У Ляшка нужно все отжать . Все , до последней гривны . У его мамаши , и всех остальных родичей также все отжать , там нема и 1 гривны чесно заработанной .
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сбежал из страны, на всякий случай
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У Ляшка нужно все отжать . Все , до последней гривны . У его мамаши , и всех остальных родичей также все отжать , там нема и 1 гривны чесно заработанной .
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Треба але в законий спосіб щоб іншим підорам лячно було
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Нету у вас способов против Олежки Шлюшка.Там всё на его кобылу Роситу записано.))Это его зиц-жена.Ширма,прячущая ******,котрый позиционирует себя брутальным мужиком.
Педалик в сам ****,небось,от такого подлого зашквара.Поди теперь докажи,что ничего с этим пидаром не было.))
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тут согласен, всё что он насосал, нужно отобрать, пусть идёт коров пасти
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Правильно,все у всех отобрать и поровну между всеми поделить.И это проделывать регулярно хотя бы раз в месяц.
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Канешно разделить , это само собой . Взять и дорогу нормальную для всех построить , взять и оборудование ******* в больницу для всех завезти . И не каждый месяц , а каждый день мочить коррупционеров , а майно ожимать .
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Владимир Ильич, позовите санитара, у вас похоже от волнения развилась частичная толерантность к галоперидолу.
А я сейчас к вам подойду, только этих Карлсонов с инопланетянами разгоню в коридоре. Ваш лечащий рвач - Наполеослав Эйнштейнович Уколенко.
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Все у всех отобрать и поровну поделить между всеми депутатами фракции, продельівать за каждое голосование. Це вже було-було, нудотно .
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Вилы-то хоть оставь Про жоден похід не знаю, - Кличко щодо заклику Ляшка боротися проти "зеленої чуми" - Цензор.НЕТ 7422. Хочешь чтобы Олежка голыми руками офис преЗЕдента штурмовал?
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Виталя! да это ж Ляшко!Шо ты так близко к сердцу принимаешь?
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не думаю что Ляшко так нагло соврал....
Скорее всего Кличко и Богдан обоюдно струсили и договорились.....
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Богдан перед США, а Кличко перед Зе и его бандой....
Вы думать не пробовали, прежде чем писать...?
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Зебил и думать - понятия не совместимые.
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Гениальный виталя три дня тупил из за тупости, или из за трехдневных терок с ляшком, а в результате не договорились?😀
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Извините, не по теме. Кто нить знает куда подевался Сывочёлый Гетьман, чё молчит?
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а у меня вопрос по дерзкому грузину Михо....
Где он зашухарился?
Беня и Корбан это не Пэтя, да? - шутить не будут, да?
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Лузеру Шлюшко срочно нужно показать что у него есть весомая поддержка, хотя в реальности большинству уже противно иметь с ним дело.
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Боже ж ты мой. Кличко пару слов сказал, а сколько мышебратья вокруг говна навалили!
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Если бы Кличко сказал пару слов то ржачь стоял бы дней 10! А так молчит, ваш дурачёк....
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Разрешу себе позволить и вас к мышебратьям отнести Про жоден похід не знаю, - Кличко щодо заклику Ляшка боротися проти "зеленої чуми" - Цензор.НЕТ 996
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ляшко крупний спєц по ...підійти ззаду і хооопа Про жоден похід не знаю, - Кличко щодо заклику Ляшка боротися проти "зеленої чуми" - Цензор.НЕТ 4020
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Віталій, я б не ризикував із Ляшком у похід іти....
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Всі в кінці кінців знайдуть свій шлях і своє призначення - і Ляшко,і Кличко...Ляшко буде викидати гній з під худоби улюбленими вилами,а Кличко щоденно підмітати "міст КЛИЧКА" під конвоєм...
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- Девушки! Пойдемте с нами в поход! - Какие мы вам девушки! Мы уже два раза в походе были!
Чегой то Ляшко резко так сорвался. Может первый лунный день. Решил Кличко закадрить.
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Клячко и Ляшко организовали новЫй политический блок "Очко"
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Зеленая чума???? Кишка тонка остановить зеленую чуму. Просто играйтесь в политику и..нюхайте пожары.
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