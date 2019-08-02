 Про жоден похід не знаю, - Кличко щодо заклику Ляшка боротися проти "зеленої чуми"

Про це мер сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Я дізнався це із соціальних мереж, я не знаю, про який спільний похід каже пан Ляшко, це питання треба ставити йому", - заявив Кличко.
У відеозверненні, розміщеному 31 липня, Ляшко заявив, що "запропонував законно обраному меру Києва зупинити наступ "зеленої чуми" на самоврядування Києва та захоплення України", і Кличко нібито підтримав ідею, показавши великий палець.
Педалик в сам ****,небось,от такого подлого зашквара.Поди теперь докажи,что ничего с этим пидаром не было.))
А я сейчас к вам подойду, только этих Карлсонов с инопланетянами разгоню в коридоре. Ваш лечащий рвач - Наполеослав Эйнштейнович Уколенко.
Скорее всего Кличко и Богдан обоюдно струсили и договорились.....
Вы думать не пробовали, прежде чем писать...?
Где он зашухарился?
Беня и Корбан это не Пэтя, да? - шутить не будут, да?
Чегой то Ляшко резко так сорвался. Может первый лунный день. Решил Кличко закадрить.