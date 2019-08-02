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Все про:рекорд (63) спорт (750)

 Український паралімпієць Олег Іваненко встановив світовий рекорд у Ла-Манші

Український паралімпієць Олег Іваненко подолав рекордні 62 кілометри, провівши в протоці Ла-Манш 18 годин.

Про це він сам повідомив у мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Є рекорд світу! Ла-Манш підкорений! І можна сказати, що навіть двічі. За 18 годин безперервного запливу я подолав 62 кілометри. А це майже вдвічі більше, ніж передбачалося, якби ми пливли по прямому курсу. Але через сильні течії і вітер довелося йти галсами. Звідси і вийшла така збільшена протяжність запливу", - повідомив рекордсмен.

"До ночі температура повітря впала майже до +12, піднявся сильний вітер і пішли хвилі. Але я плив. Однак навіть за такої протяжності нашого шляху, наполегливості і прагнення до перемоги до французького берега ми не допливли всього 8 кілометрів. Почався відплив і ми потрапили в сильну течію, яку навіть суперпідготовлений паралімпієць подолати не зможе. Тому було прийнято дуже непросте для мене рішення повертатися в англійський порт", - зазначив Олег Іваненко.

Попередньо погоджений план передбачав, що Олег Іваненко за добу на плаву подолає Ла-Манш (32 кілометри по прямій) з англійської берега до французького. Весь час запливу спортсмена супроводжувала його команда, яка контролювала стан Іваненка. Заплив розпочався о 12:00 1 серпня і завершився близько 6:00 2 серпня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141016
 
   
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62 километра ! Пешком один из десяти пройдёт .
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Молодець! Я за нього голосувала, але куди там! Якесь зелене гімно галушко пройшло. Тепер буде зі стефанчуком мірятися ляшками в зраді, бо теж боком у двері входить
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І колона в Раді буде завжди зайнята. Український паралімпієць Олег Іваненко встановив світовий рекорд у Ла-Манші - Цензор.НЕТ 7186
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ой слухай, там і з Олежки такий депутат, як з галушки - куля.
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Странный народ на "Цензоре" . Мужик прославил Украину на весь мир , а нашим людям фиолетово . А вот что сказал зеля или петя - это очень интересно . Український паралімпієць Олег Іваненко встановив світовий рекорд у Ла-Манші - Цензор.НЕТ 3779
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Олег балотувався по Броварам, але його переміг різко позеленівший Галушко Коля. Я чомусь думав, що Іваненко стане депутатом, але нажаль броварчани теж захворіли на зелену лихоманку.
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Дело не в политике . Не надо зацикливаться .
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Я знаю обоих кандидатов лично - они не сопоставимы, один из них сделал себя сам, другого - родитель. Броварчане выбрали мажора с лейбой ЗЕ! Всё дело в политике!
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а Олег не мажор з лейбой "прагнення"?
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Респект и уважение! Я на втором километре бульбы пущу....
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