 До 300 тисяч жителів Закарпаття мають паспорти Угорщини, - Матіос

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

"Щодо угорців у Закарпатті - ці цифри нараховують до 10% населення Закарпаття. Порахуйте, скільки це - понад 1,2 млн проживають на території Закарпаття, ось понад 120 000", - сказав глава військової прокуратури.

При цьому Матіос додав, що, за даними, що опрацювало його відомство, - до 300 тисяч українців отримали паспорт Угорщини.

Матіос відмовився називати точні цифри, побоюючись, що це розкриє інструменти, завдяки яким військовій прокуратурі вдалося зібрати дані.

За словами головного військового прокурора, відповідні дані про наявність подвійного громадянства збираються, зокрема, для ідентифікації українців, що мають доступ до державної таємниці та/або перебувають на офіційних постах, і, в разі вчинення ними будь-яких злочинів, проведення подальших процесуальних дій з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо, раніше Матіос заявив, що паспорти РФ отримали 13 тисяч жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей.

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