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 Політика України
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Все про:Угорщина (488) паспорт (407) Матіос Анатолій (326) подвійне громадянство (31)

 До 300 тисяч жителів Закарпаття мають паспорти Угорщини, - Матіос

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що до 300 тисяч жителів Закарпатської області мають паспорти Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

"Щодо угорців у Закарпатті - ці цифри нараховують до 10% населення Закарпаття. Порахуйте, скільки це - понад 1,2 млн проживають на території Закарпаття, ось понад 120 000", - сказав глава військової прокуратури.

При цьому Матіос додав, що, за даними, що опрацювало його відомство, - до 300 тисяч українців отримали паспорт Угорщини.

Матіос відмовився називати точні цифри, побоюючись, що це розкриє інструменти, завдяки яким військовій прокуратурі вдалося зібрати дані.

За словами головного військового прокурора, відповідні дані про наявність подвійного громадянства збираються, зокрема, для ідентифікації українців, що мають доступ до державної таємниці та/або перебувають на офіційних постах, і, в разі вчинення ними будь-яких злочинів, проведення подальших процесуальних дій з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо, раніше Матіос заявив, що паспорти РФ отримали 13 тисяч жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Читайте також: Росіяни, які отримали український паспорт, все одно залишатимуться громадянами Росії, - Пєсков про ініціативу Зеленського щодо другого громадянства

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141015
 
 
 Топ коментарі
 
Долго думал, молодец. Обложить венгерских граждан дополнительными налогами и все.
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Нічого страшного, в нас на західній Україні вони сильно не розбушуються, швидко їх приструнимо
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Самых буйных повыявлять и наказать.
А остальные, как мыши, сидеть будут.
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Цитата: "на Закарпатье найти ребенка, который разговаривает на украинском, трудно. Школьники с детства учатся на венгерском, а украинский им преподают несколько раз в неделю. Поэтому подавляющее большинство выпускается из школ практически не зная языка страны, в которой живет."
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В США можно найти кучу регионов где не знают английский язык.
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Долго думал, молодец. Обложить венгерских граждан дополнительными налогами и все.
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Можно еще налог брать с рыжих и лысых.
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С депутатов депутатский налог надо брать). И еще с них же брать налог на безграмотность и отсутствие высшего образования, а также незнания украинского языка. И за матюки еще брать налоги них. Вот так потихоньку, глядишь, в Раде умные и нормальные люди будут законы принимать)).
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короче большая тема, можно развивать бесконечно.
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Живут по разному, как и там, где один или два госязыка или там, где считают, что должен быть только один.
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Да, да, все члены конгресса шпарят по-испански, а Kamala Harris, так, ваще, только на языке своего племени разговаривает.
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не зная, что такое госязык
но без знания английского и испанского на госслужбу дорога закрыта.
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Вот зачем дурню писать...В Закарпатье полно русинов , которые разговаривают на диалекте, учатся в укр.школах
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один норм комент.Скорее всего Света вы бывали на закарпатье
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Не мели ерунды людям. Есть ОТДЕЛЬНЫЕ села где такое есть.
А вот угрозу Украине представляют их "деятели"-сепары в "гражданских организациях".
И самый главный вопрос ЗАЧЕМ вообще венгрия выдавала паспорта? Тысячи людей имеющих венгерский паспорт, по венгерски могут сказать буквально 2-3 слова.
Отсюда вывод - паспорта "выдаются" не просто-так. И это без учета "финансовой" помощи ДО 10000 баксов !!! на каждого "предпринимателя" Закарпатья с венгерским паспортом.
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За пределами Берегово, Виноградово, Чопа и окружающей местности почти никто в Закарпатье не знает по-венгерски, в том числе, в Ужгороде и Мукачево. Этнических венгров там что-то около 150 тыс. человек из общего населения около 1,2 миллиона.
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Еще один "знаток" вылез.
За пределами Берегово, Виноградово, Чопа живет куча венгров, которые ВСЕ знают и украинский и русский языки. Многие могут говорить и на украинском и на русском.
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ну,трошки меньше,чем у румын - там чернявых полтора миллиона..
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Толя , а что ты сделал , чтобы не было этой проблемы ?
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Для кого это проблема?
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у нас вся верховная рада, кабмин, олигархи и т.д. имеют по два - три гражданства. вот об этом в первую очередь надо беспокоиться
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Самых буйных повыявлять и наказать.
А остальные, как мыши, сидеть будут.
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Нічого страшного, в нас на західній Україні вони сильно не розбушуються, швидко їх приструнимо
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Матіос по ходу починає гавкати на вітер, щоб новий хазяїн не вигнав )))
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це хіба новина?..деякі депутати..бізнесмени та олігархи мають подвійне і потрійне громадянство
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Угроза не в количестве имеющих паспорта. Угроза в их пастухах - депутатишках. Так чем же занимается тогда матиос и сбу? На свалку их надо, вернее на зону за халатное отношение. Пастухов сажать надо, а не на довольствии у них седеть. Стадо ни куда не денется. Хватит десятка настоящих сторожевых псов, что бы направить овец по нужному маршруту. Так что матиос расписался в своей полной профнепригодности.
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Ирина правда и вы этому верите
да есть села где не знают ни русского ни украинского но не стока много.и кстати это ихние проблемы и большие
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Уважаемые! Я всего лишь привела цитату из СМИ! И благодаря ей (в том числе) все дружно могут опровергнуть приведенные мною слова, если в них есть неправда. А проблем хватает не только в сёлах. По всей стране. Но нашим властям как всегда некогда за своими "проблемами" углядеть чужие.
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а каким боком могут только коломойши и цыгане иметь а остальным нельзя выходит-тогда пусть пакуют чемоданы и валят в мадьярию паразиты от них пользы все равно нет только сигареты тягать..бред
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Прийміть, суки, нарешті закон про подвійне громадянство. В ньому:
1. Громадянам України з подвійним громадянством забороняється приймати участь у виборах депутатів всіх рівнів.
2. Забороняється балотуватися і депутатами любих рівнів.
3. Забороняється перебувати на державній службі і займатись викладацькою діяльністю.
4. Всі громадяни України з подвійним громадянством повинні в 3 місячний термін після набуття чинності даного закону, а в дальнішому при набутті громадянства іншої крани, повідомити відповідні органи.
5. Порушення цього закону карається позбавленням волі терміном на 10 років без права амністії.

І все, питання подвійного громадянства вирішено і ніяка "шушара"з двома паспортами не буде лізти в депутати чи мери , чи викладати в школі або вищих навчальних закладах.
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Вот тогда жди сепарских протестов. По чиновникам нужно,и уголовную ответственность. По людям без драматизма, учить их детей украинской культуре( вместо пиз..жа) . Следующее поколение будет украинцами. И да людей с двойным гражданством лишить права голоса( как и тех кто не платит налоги). Только те кто содержит и защищает государство имеет право выбирать тех кто администрирует ресурсы. Кому принадлежат недра,заводы,земля? Людям с венгерскими или другими паспортами то есть чужой стране? Ни у кого не вызывает возражений это противоречие? Реально нужен только повод что бы сообщество граждан,имеющее паспорта чужой страны,предьявили претензии на украинскую собственность. Только идиоты не понимают какие в дальнейшем возможны потрясения из-за этого.Толирантизм грёбаный всегда приводит к войне. Один язык,мононация- это отсутствие социальных противоречий. Умные( поляки) всегда стремились к "переплавке" чужих в поляков. И это правильно. Без "галасу" тихо, настойчиво внедрять украинское ВЕЗДЕ. Говорить,писать,думать и тренд это класс Украина. Все кто против и не хочет строить страну убеждать,покупать,....все меры хороши. Нужна мононация-,тогда это Украина.
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Брехло !!!!
населення Мукачево,Берегове та Віноградово з районами -всього десь 150-180 тищ.
в інших районах мадьярів нема.
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та він мабуть в Закарпатті був ,але з людьми не розмовляв..
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Він же сказав -дані зашифровані, щоб джерело не видати.
Цифри приблизні, щоб показати масштаб проблєми.
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