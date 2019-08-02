 До 300 тисяч жителів Закарпаття мають паспорти Угорщини, - Матіос

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".
"Щодо угорців у Закарпатті - ці цифри нараховують до 10% населення Закарпаття. Порахуйте, скільки це - понад 1,2 млн проживають на території Закарпаття, ось понад 120 000", - сказав глава військової прокуратури.
При цьому Матіос додав, що, за даними, що опрацювало його відомство, - до 300 тисяч українців отримали паспорт Угорщини.
Матіос відмовився називати точні цифри, побоюючись, що це розкриє інструменти, завдяки яким військовій прокуратурі вдалося зібрати дані.
За словами головного військового прокурора, відповідні дані про наявність подвійного громадянства збираються, зокрема, для ідентифікації українців, що мають доступ до державної таємниці та/або перебувають на офіційних постах, і, в разі вчинення ними будь-яких злочинів, проведення подальших процесуальних дій з урахуванням цієї інформації.
Нагадаємо, раніше Матіос заявив, що паспорти РФ отримали 13 тисяч жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей.
но без знания английского и испанского на госслужбу дорога закрыта.
А вот угрозу Украине представляют их "деятели"-сепары в "гражданских организациях".
И самый главный вопрос ЗАЧЕМ вообще венгрия выдавала паспорта? Тысячи людей имеющих венгерский паспорт, по венгерски могут сказать буквально 2-3 слова.
Отсюда вывод - паспорта "выдаются" не просто-так. И это без учета "финансовой" помощи ДО 10000 баксов !!! на каждого "предпринимателя" Закарпатья с венгерским паспортом.
За пределами Берегово, Виноградово, Чопа живет куча венгров, которые ВСЕ знают и украинский и русский языки. Многие могут говорить и на украинском и на русском.
А остальные, как мыши, сидеть будут.
да есть села где не знают ни русского ни украинского но не стока много.и кстати это ихние проблемы и большие
1. Громадянам України з подвійним громадянством забороняється приймати участь у виборах депутатів всіх рівнів.
2. Забороняється балотуватися і депутатами любих рівнів.
3. Забороняється перебувати на державній службі і займатись викладацькою діяльністю.
4. Всі громадяни України з подвійним громадянством повинні в 3 місячний термін після набуття чинності даного закону, а в дальнішому при набутті громадянства іншої крани, повідомити відповідні органи.
5. Порушення цього закону карається позбавленням волі терміном на 10 років без права амністії.
І все, питання подвійного громадянства вирішено і ніяка "шушара"з двома паспортами не буде лізти в депутати чи мери , чи викладати в школі або вищих навчальних закладах.
населення Мукачево,Берегове та Віноградово з районами -всього десь 150-180 тищ.
в інших районах мадьярів нема.
Цифри приблизні, щоб показати масштаб проблєми.