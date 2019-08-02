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 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (561) Росія (19187) Волкер Курт (442)

 Рішення повернути РФ у ПАРЄ було помилковим і шкідливим, - Волкер

Рішення про повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи є помилковим і шкодить авторитету Ради Європи.

Таку думку висловив спецпредставник США в Україні Курт Волкер в інтерв'ю журналу "Тиждень", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рішення про повернення Росії до ПАРЄ було помилковим. Воно шкодить авторитету Ради Європи. Це була найважливіша організація із захисту демократичних інститутів та прав людини в Європі, і такий крок завдав великої шкоди її авторитету", - сказав Волкер.

Водночас він зауважив, що це не означає, що Європа зараз перегортає сторінку й забуває про російську агресію. Навпаки, нині зростає занепокоєння через втручання РФ у демократичні процеси в західноєвропейських країнах.

"Тепер є чіткість у тому, як люди говорять про Росію. Є стурбованість через загрозу національному суверенітету з боку Москви: скоєння вбивств, замахів на життя на території європейських країн, таких як Велика Британія, застосування хімічної зброї та взагалі готовність використати її. Є глибоке розчарування відсутністю російської реакції на низку питань", - сказав чиновник.

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Волкер зазначив, що в Європі посилюється опір російським рішенням, діям та впливу.

"Санкції ЄС зберігаються вже тривалий час. Навіть такі люди, як лідер італійської "Північної ліги" Маттео Сальвіні, починають розуміти, що відносини з Росією матимуть певні наслідки. Ми це бачили в Австрії з відставкою уряду після скандалу з відеозаписами. Роль Росії дедалі більше розглядається як негативна. І я думаю, що в Європі опір їй насправді посилюється", - повідомив Волкер.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141009
 
   
 Топ коментарі
 
А чего это хуйло так рвался в пасе? Не подскажешь, санкции на пользу, ягель произрастает, репа,опять же созрела
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А чего это пиндосы так нервничают по этому поводу? Решение вернуть РФ в ПАСЕ было ошибочным и вредным, - Волкер - Цензор.НЕТ 9105
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А чего это ***** так рвался в пасе? Не подскажешь, санкции на пользу, ягель произрастает, репа,опять же созрела
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ващето не рвался. русня сказала - урезали права в ПАСЕ - хрен вам, а не взносы. и усе. Выходит, швятые европейцы изза баблоса, решили вернуть русню в ПАСЕ. Вернули - русня взнесла взносы. B2B как говорится. Так что сказочки что )(уйло туда рвалось - оставь для тех ,у кого память короткая.
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Ви бачите лише верхівку айсбергу, те що показали змі. А про таємні перемовини Ви в курсі? Про хабарі знаєте?
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Тому-що США наш союзник. А твоя "країна-бензоколонка" союзникіа не має- лише куплені політики та вороги.
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США не нервничают, а говорят о нецелосообразности возвращения кацапских неофашистов, продолжающих попирать мировое право, в совет Европы. Политика умиротворения агрессора уже показала 80 лет тому назад свою полную неэффективность и вредность - США об этом напомнили Европе.
Дошло, винторогий?
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Надо бы прижать путло , а вы его нянчите как слабоумного .
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Волкер так говорит , потомушо его нема в ПАСЕ . Он бы тоже проголосовал за то , шоб москалей вернули , бо кремль там такое бабло раздавал за голоса , шо эти евродепутаты никогда не заработают . Вы шо , думаете шо путен отжал пенсии просто так ?
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Решение Украины отказаться от ядерного оружия было ошибочным и вредным!
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Решение вернуть РФ в ПАСЕ было ошибочным, вредным, зато прибыльным
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На счет прибыльным это точно. Вообще, ИМХО - если бы не давление США на Европу - санкции с парашки уже бы сняли давно
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В 19-м веке, в Австрии, была одна еврейка, профессор медицины, педиатр, гигиенист... Она была неистовым адептом стерильности, при уходе за детьми... И, до самой смерти не могла понять, почему дети рабочих, не соблюдавшие гигиену, были здоровее, чем дети, росшие в стерильной обстановке... (Тогда о приобретённом иммунитете, не знали...)
В России, просто иммунитет у народа, развивают...
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Волкер, не боись. Зеленский в курсе, он порешает все проблемы. Сейчас только сшибнет 175 млн на дорогу, затем построит аэропорт и сразу же займется ПАСЕ.
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причем здесь Волкер и зеля который якобы боится людей? Можно конкретнее выражать свои мысли?
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Та да, при ПетРилло такого не было!!
🤑
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В Мацкве- нашествие африканских постельных клопов.Будьте обережни и бдительны! Враг не спит.Цепочка через Донбасс,Киев ,Львов а далее -вся Украина в Зоне риска.Как от африканской чумы свиней.Санитария и ещё раз санитария!
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дядя сегодня косплеит капитана очевидность
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