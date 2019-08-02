 "Газпром" нарощує видобуток газу, який нікому продати, - Rzeczpospolita

Про це пише польське видання Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У звіті "Газпрому" зазначено, що протягом семи місяців цього року компанія видобула 294,5 мільярда кубометрів газу, що на 1,9% більше, ніж за той самий період минулого року.
"Це максимальний об’єм видобутку за аналогічний період з 2011 року", - похвалилися в компанії.
Водночас, у звіті зазначено, що попит на продукцію "Газпрому" в Росії скоротився на 1,4% або на 2 мільярди кубометрів. І це попри зростання у липні на 8,2%. Таким чином, компанія втрачає російський внутрішній ринок. Його частка тепер не дотягує до 70%. Це наслідок зростання конкуренції з боку компаній "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл" та менших фірм, які пропонують більш гнучкі умови поставок.
Але сам "Газпром" не бореться за внутрішній ринок, регульовані ціни на якому в рази менші від тієї, яку платять іноземні клієнти. А в експорті "Газпром" лишається монополістом. Жодна російська компанія не намагається з ним змагатися. Однак і тут за сім місяців 2019 року продажі впали. Закордонні споживачі купили у російської компанії на 4,8% менше газу, ніж торік. Тобто вона не продала 111,5 мільярдів кубометрів. У "Газпромі" хваляться списком країн, які збільшити замовлення. Приміром, Угорщина купує цього року на 58,4% більше газу, Чехія – на 41,5%, Австрія – на 30,6%, Словаччина – на 28,1%, Нідерланди – на 10%, а Франція – на 3,5%. Ці відсоткові значення мають хороший вигляд. Але насправді всі ці країни, за виключенням Франції, не так вже й багато купують у "Газпрому" газу в абсолютних цифрах. Кожна з них споживає менше, ніж, наприклад, Польща.
Спад попиту на російський газ спостерігається на ключових для Москви ринках: у Німеччині, Туреччині, Італії, Польщі, Великій Британії, а також у Греції, країнах Балтії й Білорусі. Однак у "Газпромі" про це не люблять згадувати.
Президент компанії Олексій Міллер зайняв позицію великого оптиміста, очікуючи, що йому вдасться за підсумками року продати 198-201 мільярд кубометрів газу. Але це малоймовірно. Не відомо, що "Газпром" буде робити з надлишком газу, який йому не вдасться продати. Росія розраховує, що Україна знову почне купувати в неї газ, якщо ціна скоротиться на 25%. Але це теж навряд чи станеться. Тому що сьогодні скраплений газ на ринку Європи дешевший, ніж той, який Москва постачає через трубопроводи.
В РФ+ЄС сумарний об'єм сховищ газу в 6,5 рази більший за українські, а їх сумарна максимальна продуктивність на підйом - в "-надцять" раз більша.
даже тушить его не хотят...)
"Реверс" - наше "фсьё"!
Звісно може. На вуглеводні які завгодно можуть бути ціни. Коли в євротрубі ціна понад 130 євриків за кілокуб, то її коливання - це варіації навару, незалежно від того в якій точці земної кулі були викачані молекули...
Цены они берут саудовские. И прикол вот в чем - даже на предложенную цену газпрома ниже - китайцы ложат боооольшущий болт. Я весной как-то тут отписывался с подробностями, почему так. Они не то что требуют, поступают мудрее - газпром сам приползает к ним на коленках - купите газ!!! вот цена дешевле, мы и так по себестоимости продаем - те в ответ - ниипет! Давай еще ниже, тогда мы ПОДУМАЕМ.
З.ы. с саудитами у меня обосрамс, виноват.
То есть Газпром добывает 294,5 миллиарда кубометров, а продает больше 2 триллионов. Барыги, так и знал.
С одной стороны США сланцевый газ продают (параллельно строя хранилища и суда), с другой в ЕС прет зеленая энергетика, с третьей стороны все помнят "закидоны" руцкага ивана с неоднократным перекрытием трубы (не любят такого в ЕС и не понимают).
Ну а в конце США поставит вишенку на тротик - обрушит нефть (а за ней и газ) на 2-3 года. А вот добыть газ ивану все сложнее и все дороже становится. Специалисты хотят валюту а не фантики - "рубаль". Ах да еще и Китай в спину дышит.
звідки ж ці країни беруть газ для перепродажу нам, га? власний видобуток? хера лисого...