 "Газпром" нарощує видобуток газу, який нікому продати, - Rzeczpospolita

Про це пише польське видання Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У звіті "Газпрому" зазначено, що протягом семи місяців цього року компанія видобула 294,5 мільярда кубометрів газу, що на 1,9% більше, ніж за той самий період минулого року.

"Це максимальний об’єм видобутку за аналогічний період з 2011 року", - похвалилися в компанії.

Водночас, у звіті зазначено, що попит на продукцію "Газпрому" в Росії скоротився на 1,4% або на 2 мільярди кубометрів. І це попри зростання у липні на 8,2%. Таким чином, компанія втрачає російський внутрішній ринок. Його частка тепер не дотягує до 70%. Це наслідок зростання конкуренції з боку компаній "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл" та менших фірм, які пропонують більш гнучкі умови поставок.

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Але сам "Газпром" не бореться за внутрішній ринок, регульовані ціни на якому в рази менші від тієї, яку платять іноземні клієнти. А в експорті "Газпром" лишається монополістом. Жодна російська компанія не намагається з ним змагатися. Однак і тут за сім місяців 2019 року продажі впали. Закордонні споживачі купили у російської компанії на 4,8% менше газу, ніж торік. Тобто вона не продала 111,5 мільярдів кубометрів. У "Газпромі" хваляться списком країн, які збільшити замовлення. Приміром, Угорщина купує цього року на 58,4% більше газу, Чехія – на 41,5%, Австрія – на 30,6%, Словаччина – на 28,1%, Нідерланди – на 10%, а Франція – на 3,5%. Ці відсоткові значення мають хороший вигляд. Але насправді всі ці країни, за виключенням Франції, не так вже й багато купують у "Газпрому" газу в абсолютних цифрах. Кожна з них споживає менше, ніж, наприклад, Польща.

Спад попиту на російський газ спостерігається на ключових для Москви ринках: у Німеччині, Туреччині, Італії, Польщі, Великій Британії, а також у Греції, країнах Балтії й Білорусі. Однак у "Газпромі" про це не люблять згадувати.

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Президент компанії Олексій Міллер зайняв позицію великого оптиміста, очікуючи, що йому вдасться за підсумками року продати 198-201 мільярд кубометрів газу. Але це малоймовірно. Не відомо, що "Газпром" буде робити з надлишком газу, який йому не вдасться продати. Росія розраховує, що Україна знову почне купувати в неї газ, якщо ціна скоротиться на 25%. Але це теж навряд чи станеться. Тому що сьогодні скраплений газ на ринку Європи дешевший, ніж той, який Москва постачає через трубопроводи.