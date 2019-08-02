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 "Газпром" нарощує видобуток газу, який нікому продати, - Rzeczpospolita

Російська державна корпорація "Газпром" марно сподівається на відновлення поставок в Україну. Вона нарощує видобуток, але втрачає продажі як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У звіті "Газпрому" зазначено, що протягом семи місяців цього року компанія видобула 294,5 мільярда кубометрів газу, що на 1,9% більше, ніж за той самий період минулого року.

"Це максимальний об’єм видобутку за аналогічний період з 2011 року", - похвалилися в компанії.

Водночас, у звіті зазначено, що попит на продукцію "Газпрому" в Росії скоротився на 1,4% або на 2 мільярди кубометрів. І це попри зростання у липні на 8,2%. Таким чином, компанія втрачає російський внутрішній ринок. Його частка тепер не дотягує до 70%. Це наслідок зростання конкуренції з боку компаній "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл" та менших фірм, які пропонують більш гнучкі умови поставок.

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Але сам "Газпром" не бореться за внутрішній ринок, регульовані ціни на якому в рази менші від тієї, яку платять іноземні клієнти. А в експорті "Газпром" лишається монополістом. Жодна російська компанія не намагається з ним змагатися. Однак і тут за сім місяців 2019 року продажі впали. Закордонні споживачі купили у російської компанії на 4,8% менше газу, ніж торік. Тобто вона не продала 111,5 мільярдів кубометрів. У "Газпромі" хваляться списком країн, які збільшити замовлення. Приміром, Угорщина купує цього року на 58,4% більше газу, Чехія – на 41,5%, Австрія – на 30,6%, Словаччина – на 28,1%, Нідерланди – на 10%, а Франція – на 3,5%. Ці відсоткові значення мають хороший вигляд. Але насправді всі ці країни, за виключенням Франції, не так вже й багато купують у "Газпрому" газу в абсолютних цифрах. Кожна з них споживає менше, ніж, наприклад, Польща.

Спад попиту на російський газ спостерігається на ключових для Москви ринках: у Німеччині, Туреччині, Італії, Польщі, Великій Британії, а також у Греції, країнах Балтії й Білорусі. Однак у "Газпромі" про це не люблять згадувати.

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Президент компанії Олексій Міллер зайняв позицію великого оптиміста, очікуючи, що йому вдасться за підсумками року продати 198-201 мільярд кубометрів газу. Але це малоймовірно. Не відомо, що "Газпром" буде робити з надлишком газу, який йому не вдасться продати. Росія розраховує, що Україна знову почне купувати в неї газ, якщо ціна скоротиться на 25%. Але це теж навряд чи станеться. Тому що сьогодні скраплений газ на ринку Європи дешевший, ніж той, який Москва постачає через трубопроводи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141007
 
   
 Топ коментарі
 
к нордстриму готовятся, если амеры выждут момент и потом припиздят их санкциями, то в мокшанской тайге может поменяться климат "Газпром" наращивает добычу газа, который некому продать, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 261
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Пусть подключают свои трубы к противогазам, а противогазы одевают на свои козлинные морды
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Это хорошо,что Газпром наращивает добычу газа, он этим газом задавится. В РФ нет газохранилищ, в Европе практически нет. Хорошие вместительные газохранилища только в Украине. Если Украина не будет принимать газ, кацапам нужно будет его как-то перекрывать, но это возможно кратковременно и грозит прорывом и тогда Кацапии будет полный пипец. В Сибири и так уже пипец, 3 млн га в пожарах. Будет гореть и тонуть вся Сибирь и не только. Проклятия украинцев даром не проходят. За каждого погибшего на фронте украинца поплатятся, будет земля гореть, плавиться и проваливаться под этими ублюдками и небо на их головы рушиться. Бог не теля все видит и видит всех, кто на украинцев роги наставил. Все, кто развязал эту войну и виновен в ней будут в ответе.
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Это хорошо,что Газпром наращивает добычу газа, он этим газом задавится. В РФ нет газохранилищ, в Европе практически нет. Хорошие вместительные газохранилища только в Украине. Если Украина не будет принимать газ, кацапам нужно будет его как-то перекрывать, но это возможно кратковременно и грозит прорывом и тогда Кацапии будет полный пипец. В Сибири и так уже пипец, 3 млн га в пожарах. Будет гореть и тонуть вся Сибирь и не только. Проклятия украинцев даром не проходят. За каждого погибшего на фронте украинца поплатятся, будет земля гореть, плавиться и проваливаться под этими ублюдками и небо на их головы рушиться. Бог не теля все видит и видит всех, кто на украинцев роги наставил. Все, кто развязал эту войну и виновен в ней будут в ответе.
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"В РФ нет газохранилищ, в Европе практически нет. Хорошие вместительные газохранилища только в Украине."

В РФ+ЄС сумарний об'єм сховищ газу в 6,5 рази більший за українські, а їх сумарна максимальна продуктивність на підйом - в "-надцять" раз більша.
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что ж они не подымали когда зимой при пиковом потреблении Украина упиралась что бы обеспечить западное направление ... на подкачку получается только Украина работает..
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і тому вони змушені в літні місяці спалювати мільярди кубів в атмосферу...
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Пусть подключают свои трубы к противогазам, а противогазы одевают на свои козлинные морды
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к нордстриму готовятся, если амеры выждут момент и потом ********* их санкциями, то в мокшанской тайге может поменяться климат
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Будут сжигать , как в совке бензин и молоко выливали .
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Да кацапам пофиг на тот китайский лес...
даже тушить его не хотят...)
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А в "Газпрома" есть такая надежда? "Газпром" наращивает добычу газа, который некому продать, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 8570
"Реверс" - наше "фсьё"!
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нехай своїми газіками собі в дупи пукнуть, щоб палали більше
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Не может быть сжиженный газ дешевле идущего по трубопроводу. Дешевле он может быть, если продается по заниженным ценам тем же полякам. Цены занижены ведь не просто так, за "красивые глаза", есть некая определенная цель. Большая политика.
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Бг-ггг... Америку открыли-с...(насчет-с цели)... конечно же, мордор захотел импортозамещенку- себе на погибель ... Все и подхватили гудственную идею, как цель... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ-с...
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Ноги последний раз когда мыл? Вот и завоняло. (Интернет запахов не передает). И запишись на курсы географии. Только сначала ноги помой.
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неправда,из-за развития технологий добычи сланцевого газа в США,его финальная цена ниже,нежели ваш из таежных ******...даже сжижение+доставка дают меньшую цену,так что,нетоварищи из мордора,курите бамбук,вашей монополии приходит конец
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У фінальній оптовій ціні в ЄС собівартість "на свердловині" незначну частину складає.
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Правда. Цена газа из РФ и газа из США соотносится как 5 к 8. Так что - курите бамбук.
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или же если трубопроводный продается по завышенным ценам...уже забыли как кацапы нам продавали газ по 500 баксов, по самой большой цене в Европе
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Тогда была такая цена. В Европе она была повыше 500 долларов. В дальнейшем не исключена цена по 1000 и выше, или по 100 и ниже - как оно будет - никому не ведомо.
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"Не может быть сжиженный газ дешевле идущего по трубопроводу. "
Звісно може. На вуглеводні які завгодно можуть бути ціни. Коли в євротрубі ціна понад 130 євриків за кілокуб, то її коливання - це варіації навару, незалежно від того в якій точці земної кулі були викачані молекули...
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Цены могут быть любые. Согласен. Но соотношение цен сжиженного (США) и трубопроводного (РФ) всегда будет в районе 8 к 5. Если США захотят побороть это соотношение, то свой газ они по любому будут продавать себе в убыток. И такое "соревнование" очень быстро закончится не в их пользу.
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Не сжиженный газ продаётся по заниженным, а трубопроводный газ продаётся по завышенным ценам. По этому и разница. Вспомни как цена газа была по 50 долларов. И ничё, выгодно рашке было...
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Это некорректное сравнение. В те славные годы моя неплохая зарплата составляла в долларах именно такую цифру - 50. На половину этой суммы я прекрасно существовал (питание, шмотки, тарифы). А вторую половину переводил в доллары. А что за 50 долларов (1200 грн) можно купить сейчас?
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А причём здесь твои зарплаты и расходы? Ты хоть 50 хоть 50000 долларов зарабатывай, но во все времена новый комп стоил 1000 баксов и новый телевизор тоже (условно).
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Думаю по 10 баксов с отсрочкой платежа мы так и быть возьмем!
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Чрезмерная городость у россиян от того, что они - наш сырьевой придаток....
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это они для китаёз стараются ,в декабре газ заявлен подачей на границу,а китаезы купят все,у них бабла на весь газ раши хватит ,так что радости для нас мало ,скоро у ватанов будет бабла как у дурака махорки ,и сомневаюсь что оно пойдет на увеличение их холодильника"Газпром" наращивает добычу газа, который некому продать, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 9587
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дык, по объемам продажи , там и Силу Сибири игнорируют (китаезы)...
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китайцы по ценам газпрома покупать не собираются. от слова - СОВСЕМ. Сила Сибири - и ее якобы выгодность - этоинформационный продукт сугубо для внутреннего потребления в рашке.. Там замешаны личные обиды китайской элиты.
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в вашей табличке нет цен. Это раз. Китайцы юзают СПГ - это два.
Цены они берут саудовские. И прикол вот в чем - даже на предложенную цену газпрома ниже - китайцы ложат боооольшущий болт. Я весной как-то тут отписывался с подробностями, почему так. Они не то что требуют, поступают мудрее - газпром сам приползает к ним на коленках - купите газ!!! вот цена дешевле, мы и так по себестоимости продаем - те в ответ - ниипет! Давай еще ниже, тогда мы ПОДУМАЕМ.
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Саудівська Аравія не здійснює зовнішню торгівлю газом. Ви некомпетентні. Зараз на амерський ЗПГ в Китаї наклали мита в рамках торгівельної війни і тому в основному нарощували австралійські (де цього року закінчується феноменальний марафон вводу нових експортних потужностей) та катарські (перенаправлені з Європи) об'єми, а звідки вони братимуть додатковий газ в наступні роки, при таких то темпах росту попиту? А щодо цін, то це все ваші фантазії. Якщо рашикам буде невигідно продавати через Сілу Сібірі, то звідки вони візьмуть інвестиційний ресурс для подальшого росту видобутку? І китайці збільшити імпорт не зможуть, тільки той же ЗПГ, по якому в наступний рік рік почнеться 2,5 роки "мертвого сезону" вводу нових потужностей поза рашкою.
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Китай пытается пробить присоединение к ТАПИ. Амеро-китайская торговая война вмешалась в ситуацию с торговлей газом между РФ и Китаем, но с интересным фактором: либо чайна продолжает заручивать яйца РФ и выбивает себе рекордно низкую цену (а рашке по сути некуда деваться), либо покупать у сателлитов США (опять же по низким ценам, ибо всегда могут сказать, что срусня дает меньше) Итого: несмотря на терки между США и Китаем - последний в выгодном положении.
З.ы. с саудитами у меня обосрамс, виноват.
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Якутія не пов'язана газогонами з європейською частиною ерефи
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Трамп ввел 10% на весь китайский импорт. Китайцам скоро будет не до рашагаза. 30млрд в год будут терять.
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І що з того? Споживання газу нарощувати не перестануть.
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и это хорошо...больше добыто-больше давление в трубах-чаще трубы рвутся "Газпром" наращивает добычу газа, который некому продать, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 592
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А думаете,для чего они свои трубы за свой же счет тянут?Хотят привязать потребителя. "Газпром" наращивает добычу газа, который некому продать, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 1698
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Как это некому? Вон Мертвечук с Бойко готовы покупать на радость мудрому украинскому народу.
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"Зарубежные потребители купили у российской компании на 4,8% меньше газа, чем в прошлом году. То есть она не продала 111,5 миллиарда кубометров."

То есть Газпром добывает 294,5 миллиарда кубометров, а продает больше 2 триллионов. Барыги, так и знал.
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Какая разница с какой компанией его сравнивать, все они там путлеровский общак работают. Разница мнимая.
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Украина в июле 2019 года закачала в подземные хранилища 2,3 млрд куб. м природного газа, что является максимальным месячным объемом за последние четыре года, пишетnv.ua.

"Газпром" нарощує видобуток газу, який нікому продати, - Rzeczpospolita - Цензор.НЕТ 8450
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Аналісти з польської газетки роблять надто далекойдучі висновки з 2-х кварталів. Попит на початку року скорочувався через погодний фактор, ЗПГ прямо зараз вже не вигідніший за росгаз, газ поки вигідніший за вугілля в генерації, рівень заповнення сховищ буде забезпечено вищий ніж торік. Кумедний аргумент про Україну ніби збільшення реверсного імпорту відбудеться не з рашенського газу, може вони думають, що зі Свіноуйсце все пригонять? Так пропускна спроможність газогонів в Польщі недостатня, щоб казати про реальну диверсифікацію імпорту в Україну за країною походження газу.
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А Польша наращивает производство электроэнергии, которую некуда продать, уже 2 года на склад работают.
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Польща має власну програму створення АЕС, оскільки вугільні станції будуть закривати.
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Зря ******** начала ссориться с МИРОМ.
С одной стороны США сланцевый газ продают (параллельно строя хранилища и суда), с другой в ЕС прет зеленая энергетика, с третьей стороны все помнят "закидоны" руцкага ивана с неоднократным перекрытием трубы (не любят такого в ЕС и не понимают).
Ну а в конце США поставит вишенку на тротик - обрушит нефть (а за ней и газ) на 2-3 года. А вот добыть газ ивану все сложнее и все дороже становится. Специалисты хотят валюту а не фантики - "рубаль". Ах да еще и Китай в спину дышит.
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1. Якщо США "обрушить нафту", то заодно й ріст власного видобутку та експорту вуглеводнів. 2. Зеленій енергетиці потрібно все більше балансуючих джерела, найкраще для їх нарощування підходять газові ТЕС.
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Смерть Московії,Хуйла на гілляку,Москву спалити.
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Ну так нехай тайгу обігрівають,може банани там скоро виростуть...
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Отмечается, что январе-июле со стороны Словакии за семь месяцев поступило 4 млрд 649,6 млн куб. м газа (+30,2% к январю-июлю-2018), Венгрии - 2 млрд 103,1 млн куб. м (+33,7%), Польши - 840,6 млн куб. м (+93,8%).

звідки ж ці країни беруть газ для перепродажу нам, га? власний видобуток? хера лисого...
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