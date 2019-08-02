 Під ГПУ в акції за відставку Горбатюка беруть участь школярі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що в акції беруть участь близько 10 осіб, яким на вигляд менше 18 років. Деякі з них зізналися журналістам, що ходять до школи, а одна дівчинка сказала, що їй 14 років.
Видання також наголошує, що учасники акції, які вимагають від Горбатюка результатів розслідувань справ про злочини проти учасників Революції Гідності, не знають, ким саме він працює. Зокрема, на запитання, хто такий Горбатюк, звучали відповіді, що він суддя, не бореться з корупцією. Також учасники акції перекручують прізвище керівника Управління спецрозслідувань, називаючи його "Горбанюком".
1. Особа, призначена на посаду прокурора, набуває повноважень прокурора після складення Присяги прокурора такого змісту:
"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському народові і Україні та урочисто присягаю:
неухильно додержуватися Конституції та законів України;
сумлінним виконанням своїх службових обов'язків сприяти утвердженню верховенства права, законності та правопорядку;
захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави---не Иван Иваныча
Ведь какая разница хто там стоит с плакатами. Главное чтобы детей не обижали при рассчете.
По обмену опытом.....
І, да - а чо на Юру Луценко припинили плакати рисувати? Чи краски не вистачило?