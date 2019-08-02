 Вища рада правосуддя заявляє про тиск на суд, який визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті ВРП.

"Вища рада правосуддя постановила звернутися до Генеральної прокуратури України про надання інформації про розкриття та розслідування злочину, вчиненого щодо суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Амельохіна Віталія В'ячеславовича, Келеберди Володимира Івановича і Качура Ігоря Анатолійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань" , - йдеться в повідомленні.

Як поінформував голова ВРП Володимир Говоруха, 24 і 25 квітня у ВРП надійшли повідомлення суддів Окружного адмінсуду Києва Амельохіна, Келеберди, Качура про втручання в їхню діяльність.

За словами Говорухи, судді зазначили, що 18 квітня вони ухвалили рішення за позовом ексвласника "Приватбанку" Коломойського до Національного банку України, Кабінету Міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким, зокрема, визнані протиправними рішення відповідачів, ухвалені в рамках процедури націоналізації цього банку.

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Того ж дня тодішній Президент України Петро Порошенко скликав екстрене засідання РНБО, предметом якого була, зокрема, оцінка рішення, ухваленого ОАСК.

"Судді звертають увагу, що станом на час проведення вказаного засідання РНБО повний текст судового рішення у справі виготовлений не був, тобто ні сторони у справі, ні будь-які інші особи на той момент не могли бути ознайомлені з мотивацією рішення суду, на якій ґрунтується вже оприлюднена його резолютивна частина", - йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначили судді, "ця обставина не завадила членам РНБО на своєму засіданні розкритикувати прийняте судом рішення".

Судді Амельохін, Келеберда, Качур вважають, що "посадові особи вчинили спробу тиску на них, а тому просять вжити реальних заходів для забезпечення їхнього захисту від свавільних і протиправних дій вказаних осіб і запобігання повторення таких випадків у подальшому".

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Водночас Говоруха повідомив, що на запит члена ВРП надійшов лист ГПУ від 20 травня, в якому зазначено, що за результатами розгляду повідомлень суддів ОАСК щодо втручання в їхню діяльність окремих вищих посадових осіб держави Генпрокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищих посадових осіб держави під час засідання РНБО 18 квітня за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено Державному бюро розслідувань, яке повідомило, що за заявами суддів ОАСК Келеберди, Качура, Амельохіна щодо можливого втручання в їхню діяльність службових осіб, які займають особливо відповідальне становище у державних органах України, до ЄРДР внесено відомості у чотирьох кримінальних провадженнях, які в подальшому об’єднані в одне кримінальне провадження від 26 квітня 2019 року, досудове розслідування триває.

Водночас ДБР повідомило, що надання іншої інформації неможливе з огляду на вимоги статті 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу України.