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 Вища рада правосуддя заявляє про тиск на суд, який визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку"

Вища рада правосуддя звернулася до Генеральної прокуратури України з приводу надання інформації про розслідування за фактами можливого втручання в діяльність суддів Окружного адміністративного суду Києва з боку вищих посадових осіб держави під час ухвалення рішення за позовом олігарха Ігоря Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті ВРП.

"Вища рада правосуддя постановила звернутися до Генеральної прокуратури України про надання інформації про розкриття та розслідування злочину, вчиненого щодо суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Амельохіна Віталія В'ячеславовича, Келеберди Володимира Івановича і Качура Ігоря Анатолійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань" , - йдеться в повідомленні.

Як поінформував голова ВРП Володимир Говоруха, 24 і 25 квітня у ВРП надійшли повідомлення суддів Окружного адмінсуду Києва Амельохіна, Келеберди, Качура про втручання в їхню діяльність.

За словами Говорухи, судді зазначили, що 18 квітня вони ухвалили рішення за позовом ексвласника "Приватбанку" Коломойського до Національного банку України, Кабінету Міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким, зокрема, визнані протиправними рішення відповідачів, ухвалені в рамках процедури націоналізації цього банку.

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Того ж дня тодішній Президент України Петро Порошенко скликав екстрене засідання РНБО, предметом якого була, зокрема, оцінка рішення, ухваленого ОАСК.

"Судді звертають увагу, що станом на час проведення вказаного засідання РНБО повний текст судового рішення у справі виготовлений не був, тобто ні сторони у справі, ні будь-які інші особи на той момент не могли бути ознайомлені з мотивацією рішення суду, на якій ґрунтується вже оприлюднена його резолютивна частина", - йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначили судді, "ця обставина не завадила членам РНБО на своєму засіданні розкритикувати прийняте судом рішення".

Судді Амельохін, Келеберда, Качур вважають, що "посадові особи вчинили спробу тиску на них, а тому просять вжити реальних заходів для забезпечення їхнього захисту від свавільних і протиправних дій вказаних осіб і запобігання повторення таких випадків у подальшому".

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Водночас Говоруха повідомив, що на запит члена ВРП надійшов лист ГПУ від 20 травня, в якому зазначено, що за результатами розгляду повідомлень суддів ОАСК щодо втручання в їхню діяльність окремих вищих посадових осіб держави Генпрокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищих посадових осіб держави під час засідання РНБО 18 квітня за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено Державному бюро розслідувань, яке повідомило, що за заявами суддів ОАСК Келеберди, Качура, Амельохіна щодо можливого втручання в їхню діяльність службових осіб, які займають особливо відповідальне становище у державних органах України, до ЄРДР внесено відомості у чотирьох кримінальних провадженнях, які в подальшому об’єднані в одне кримінальне провадження від 26 квітня 2019 року, досудове розслідування триває.

Водночас ДБР повідомило, що надання іншої інформації неможливе з огляду на вимоги статті 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141003
 
 
 Топ коментарі
 
Ложь! Порошенко не выводил Рошен в овшор. Порошенко официально потратил 2млрд. своих денег на армию и обе избирательные компании проводил тоже на свои деньги. Брехня надоела.
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Для особо тупых. Педро ничего не мог сделать когда все желают участвовать в коррупции. Все это народ! С одной извилиной это трудно понять. Когда народ захочет уничтожить коррупцию-это будет послезавтра.
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А кто у нас во всём виноват- Порошенко. Чеснейший новый през такого сделать не способен.
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А кто у нас во всём виноват- Порошенко. Чеснейший новый през такого сделать не способен.
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видиш оно как, ты думаешь, шо типа тут поумничал, а оно то и правда.
Это поймешь, когда дальше заголовка почитаешь😀😀😀
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Кто виноват? Невестка.А её нет. А вон её пальто весит. Достали. Можно подумать в Украине 5 лет один Порошенко гадил. Б..дь, остальные все белые и пушистые ангелочки. С.ки и рабы.
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Чья реформа и люстрация правосуддя была последние пять лет, забыл?
А вонь от этой "невестки пэтя" на всю последующую жизнь Украины. Плохо, что не понятно таким как ты
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плохо, что таким как ты понятно, что судовая реформа уже завершена, и дальше двух высших судов её реформировать не надо.
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еще хуже, шо ваша идиотская братия требует от Зе УЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, но пэтьке пяти лет не хватило
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Врёшь! Приняты только законы. Они ещё не начали полностью работать. Антикоррупционный суд Порошенко подписал после 1 тура выборов. Суды 1-го уровня вообще не реформировались.
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Тупэнькэ, где в статье про антикоррупционный суд?😀
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брехун зебільний, ти ж питав за "реформа и люстрация правосуддя" - тобто, за всю систему суддів!
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да Зе! банальный вымогатель. Скоро посадят, есть видеофиксация и несколько десятков свидетелей, видео в свободном доступе
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Когда "президент" на камеры, не стесняясь предлагает человеку с деньгами "профинансировать" чтото, тоесть покрыть неспособность властей наполнить бюджет законными средствами - это нисколько не давление, реакции правоохранителей нету и вообще народу приятно. А собрать заседание снбо по поводу действий суда которые могут вызвать коллапс банковской системы - довление.
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Задним числом все умные. Что же вы ещё пару месяцев назад не отреагировали?
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Цель реформа судебной системы под руководством Педро была как сохранить коррупционеров на тех же постах. Коррупционерами легче управлять. Их в любой момент можно сделать шелковыми.
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Для особо тупых. Педро ничего не мог сделать когда все желают участвовать в коррупции. Все это народ! С одной извилиной это трудно понять. Когда народ захочет уничтожить коррупцию-это будет послезавтра.
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Педро просто тупо занял кресло главного коррупционера. И Рошен вывел в офшор, потому что в Украине условия для ведения бизнеса совсем ужасные.
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Ложь! Порошенко не выводил Рошен в овшор. Порошенко официально потратил 2млрд. своих денег на армию и обе избирательные компании проводил тоже на свои деньги. Брехня надоела.
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Интернет же есть. Можно проверить. Не надо ля-ля.
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Проверяй, кто мешает. Информация есть, но очень не хочется разрушать такой удобный свой мирок где порох исчадие ада.
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Этот молдованин и есть такой, с корешами Медведчуком, Константиновым и Гоблином.
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А как Рошен в офшоре один из крупнейших налогоплательщиков и благотворителей в Украине, а Вовин квартал весь в убытках? Интернет же есть можно проверить. 😁
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Он потратил все свои деньги, и сейчас семья будет бедствовать. Вся надежда на Зеленского, что он ему удвоит ожидаемое.
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Ворованное не жалко. Поэтому и борды Порошенко были с нами в нарушение законодательства долгие месяцы.
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ЛОЖЬ! Я не писал что он потратил все деньги.
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Тупое, посмотри таможенные декларации (уже не раз выкладывались в инете), отгрузка конфет через офшорные компании порося.
2. Налоги он укрыл на порядки выше этих пиар-пожертвований.
3. На свои выборы он не имеет права вливать бабки больше, чем другие кандидаты - в этом состоит основа справедливых выборов: все должны иметь равные шансы. Просто такие тупые не понимают этого, а законы здесь олигархи создавали под себя, чтобы не пропустить никого из другого лагеря, не коррумпированной мафии, потому так и живем!
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Ну если таки он налогов укрыл на 20-200 миллиардов то Гейтсу до нашего пороха ещё расти и расти или ты просто тупое зебильное существо которое сожрёт всё что ему преподнесут
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Зебилы выбрали президента Зе,у которого бизнес все время шел через офшоры,но при этом с пеной на губах обвиняют Пороха в офшорном бизнесе,как в самом тяжёлом грехе.
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Интересно, может ли Окружной суд вообще принять верное решение?
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Может. Например может отменить Исуса Христа.
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Исуса Христа уже отменили его последователи. Этому суду бы с наследием Попрошенки разобраться.
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Решение было верное. но боюсь, что чисто случайно.
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т.е. то что сейчас вернуть 5 млрд уе с бюджета Украины и приватбанк олигарху коломойскому опять виноват петя? ))
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Нет будут арестовывать активы Порошенко и Гонтаревой и возвращать 5 млд дол. оттуда.
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А Зебилам чем больше беспредела тем круче Беня вам устроит не сомневайтесь, думаете вас не зацепит? Если Приват вернут бене вот тут сразу вся поддержка МВФ , Штатов и ЕС сразу и закончится и будет как вам и сказали дефолт не так уж и страшно
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т.е. ты хочешь что б продали с молотка всё ПВО вокруг Киева которое Порошенко купил за свои деньги что б ты спал в безопасности, и отдали эти деньги беглому олигарху Бене?
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Это порошивое падло пыталось дать откупные коломою, отжать его банк влив в него бабло из бюджета, а потом прихватизировать (на себя, или подставных лиц) - об этом не раз официально заявлялось, что банк после "оздоровления будет снова продан". Не ужели этот простой расклад так сложно понять, имея хоть 1 извилину?
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пыталось... да при власти Порох его не прихватезировал, а национализировал
так что не распространяй фейки
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На Український суд давити не можна, по закону його можна тільки купити,бо це незалежна гілка влади котра залежить лише від кількості запропонованого і одержаного за бажане рішення.
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Як вже осточортіло читати про суддів,на яких хтось там давить.Та вас не давити,а душити треба.Ви курву штепу вже скільки років осудити не можете,все на вас хтось там давить. Якщо вас щось не влаштовує- заява на звільнення- і на базар,камсою торгувати.
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Заволновались после скандала с прослушкой зе-поклонники в мантиях, что денежки вернуть придется...
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Неужели давление в области совести??? Вища рада правосуддя заявляє про тиск на суд, який визнав незаконним націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 5007
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Петя превратил хороший банк в левую помойку, звонят с разных телефонов и предлагают стать клиентом Привата, их банишь, они меняют номер и звонят. Дерьмо.
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третий месяц звонят? так то не Петя. Вища рада правосуддя заявляє про тиск на суд, який визнав незаконним націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 8826
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Конечно не Петя, он то к чему он прикоснулся, все в дерьмо превратилось.
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Ложь! Приват банк по официальным данным на подъёме. За последние 4 года Украинские банки увеличили свои капиталы несколько раз.
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Та лохам нравится когда их имеют зачем им прибыльный банк, им нравится когда его дркапитализируют за их счет
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Весь мир признаёт что банковская реформа в Украине одна из самых удачных. А это ноющее вечно всем не довольное быдло только и может что обсирать собственную Родину
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Зебилам на заметку, а то в Тпумкавец всех не взяли

Нацбанк під керівництвом Валерії Гонтаревої врятував Україну.
Про це в телеефірі "Еспресо.TV" сказав співголова групи стратегічних радників із підтримки реформ, один з авторів польських реформ Лєшек Бальцерович
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Отдайте бене деньги и не мучьте скотинку.
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Деньги не отдам. Проще пристрелить беню. С уважением Приватбанк.
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Так Порошенко и Гонтарева отдадут деньги даже до решения суда. Будут суды и дальше. и будет решение. тогда и отдадут.
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Ни порох, ни Гонтарева денег не отдадут по причине того, что они их не брали. Государство выведет свои 150 млрд из привата и всего делов. Вопрос только в том, что будут делать вкладчики, оставшись с беней один на один в ситуации, когда государство умыло руки. А вкладчики в такой ситуации будут платить бене. Впрочем, надеюсь, даже у Зеленского хватит мозгов(ну или чего там) осознать опасность такой ситуации и до этого не дойдет.
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Зебилоиды уже остатки мозга потеряли. Приват национализировали при чутком участии международных партнеров которые в финансах уж точно лучше разбираются чем всякие Богданы и другие прихлебатели Коломойского которые на 5 ярдов зелени страну развели.
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Международные партнёры к этому никакого отношения не имели. Они фуеют от наглости Гонтаревой и Порошенка.
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На данный момент, они фуеют от попыток вернуть его Бене, на которого ФБР дело завела по отмыванию денег... Вища рада правосуддя заявляє про тиск на суд, який визнав незаконним націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 617
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Что это вы так за деньги Коломойского распереживались,как за свои собственные.Или...дайте угадаю,это вы, Игорь Валерьевич?
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Коли вже Бєні яйця відірвуть? Щось останнім часом від сидить тихенько як миша. Чи не сталось з ним щось, переживаю😜!
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Собрать СНБО для обсуждения важного для страны вопроса - это у них называется давлением? И это у нас такой совет правосудия? Вообще обнаглели.
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зеЛеная сопля закончит плохо.хуже яныКа
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