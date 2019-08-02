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 Політика України
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Все про:паспорт (407) Донбас (12653) Матіос Анатолій (326)

 Значну частину жителів Донбасу, які отримали паспорти РФ, уже ідентифіковано, деяких допитали, - Матіос

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що паспорти РФ отримали 13 тисяч жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

"У нас є повна картина, нами зараз в процесі слідства встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як у частині Донецької і Луганської областей… Це великі цифри", - сказав він.

Зараз, за ​​даними прокуратури, громадянство отримали близько 13 тисяч осіб.

"На цей момент ми фактично володіємо ситуацією щодо понад 13 тисяч осіб. Значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування", - повідомив Матіос.

Головний військовий прокурор додав, що слідчі діють законним способом, а деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, уже допитані під час перетину ними КПВВ на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паспортизація РФ жителів Донбасу - спланована провокація. Ми не залишимо це так, - секретар РНБО

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140997
 
 
 Топ коментарі
 
А далі що ?
Від України якась реакція буде ?
Чи продовжуватимемо годувати новоявлену русню ?
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пока мывролюбную свиномразь не подвесят за мыролюбство сдвигов не будет в этом вопросе. А потом возможно и тамжынашилюдизм будет караться .
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Ти дивися обережно. Що ж ти так на Зеленського, а?
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А далі що ?
Від України якась реакція буде ?
Чи продовжуватимемо годувати новоявлену русню ?
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пока мывролюбную свиномразь не подвесят за мыролюбство сдвигов не будет в этом вопросе. А потом возможно и тамжынашилюдизм будет караться .
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Ти дивися обережно. Що ж ти так на Зеленського, а?
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кто такой зеленского? это разве он устраивал 1001 мыролюбное перемирие и перемещение грузов с дамбасней?
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сейчас пока продолжение свиномаролюбности.
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Мне докладывали: выстрелов не было. Ждем, что ситуация станет более стабильной, - Зеленский о перемирии на Донбассе
Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос - Цензор.НЕТ 491Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с утра в воскресенье на Донбассе, по имеющейся у него информации, не было обстрелов, и надеется, что ситуация будет понемногу становиться более стабильной.

"Перемирие должно было начаться в полночь. Мне докладывали: выстрелов не было. Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за мины", - сказал он после голосования на избирательном участке в воскресенье, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о ситуации с выполнением договоренностей по перемирию в зоне ООС на Донбассе, передает Цензор.НЕТ
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нормально...главное базу иметь.и передать ее западныи партнерам.тогда эти хитросделаные не смогут ни по украинскому,ни по расейскому паспорту пересечь границу.
и опять же-вполне возможен в будущем закон о лишении их украинского гражданства.особенно после наплыва в нынешнюю власть многражданственников Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос - Цензор.НЕТ 1470.
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Идите в задницу со своим потом.... может быть..... Если то и это... Я требую здесь и сейчас
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Ооооооо...проклюнулся. Не было слышно месяца 4...Договаривался с новой властью? Или изучал действие тепловизора?!
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вполне было слышно Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос - Цензор.НЕТ 9655.задержание танкера в измаиле-его рук дело.то ты просто невнимателен.или не отслееживаешь украинские новости,отдавая предпочтение сливному бачку-скабеевой
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Если часть из них допросили значит они на украинской территории находятся? Почему тогда их не арестовали как иностранных окупантов и не анулировали украинское гражданство?
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Да потому что законы такие, у всех крымчан паспорта с курицей но они свободно ездят в Украину и никто их гражданства и не собирается лишать.
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не додумывай.лучше статью почитай Значительная часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса уже идентифицирована, некоторых допросили, - Матиос - Цензор.НЕТ 9874.там ясно написано "Значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения"Источник: https://censor.net.ua/n3140997
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Ничего смешного и додуманного здесь нет. Они не просто получили паспорта другого государства. Они дали присягу служить и защищать и воевать за РФ. Во вторых известно что росийские паспорта в первую очередь выдаются тем кто воевал против Украины в рядах боевиков. Так что ети мрази втройне опасные преступники для Украины и почему то они продолжают ездить в Украину то ли за пенсиями то ли за разведдаными и диверсионной деятельностью. Если на то пошло то нам нужно реабилитировать всех полицаев и предателей работавших на Вермахт в 30-40-х годах.
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А на каком основании ты допрашивал граждан др государства?
Вообще надо раз и навсегда решить эту проблему! Не может 1 человек платить налоги, нести гос службу и защищать 2 страны!
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Сразу видно глупого кацапа... Для работника правоохранительного органа, эти люди - граждане Украины, потому что в соответствующие органы государства этот человек, с заявлением об отказе от гражданства Украины, не обращался... И допрашивали его, на территории Украины... Всё законно...
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Ого, только недавно писали что там огромные проблемы с этими паспортами и теперь уже получили 13 тысяч.
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Вілла Зеленського в окупованому Криму перереєстрована на Єлєну Зєлєнскую згідно російського законодавства.
Як я розумію, має бути російський паспорт?
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Когда иностранец покупает или продает недвижимость в Украине ему нужен украинский паспорт?
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13 тысяч
всего то
в Ужгороде венгров уже больше.
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Заборонити в'їзд в Україну! Хай п*здують в рашку!
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А може наш тіпа перзидент от так взяти,та і позбавити цих,ну як би їх так політкоректно назвати,уйо#ків,українського громадянства? "умерла,так умерла"...
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Ну, якщо буде працювать у стилі "Голобородька", то може... З Верховною Радою, ж, за допомогою пістолетів-кулеметів, розбирався, ж... А от "в реалі" - ні... Нема підстав...
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Сначала депутаты, а теперь уже донецкие гопники опровергают тезис о незаконности двойного гражданства.
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Всю цю ********** погань треба автоматично позбавляти Українського громадянства і всіх соц виплат .Вони вороги навіть більші ніж кацапи.Це зрадники,і зворотнього шляху не повинно бути.
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для начала нужно осудить того, кто устроил это мыролюбство и тамжынашелюдизм.
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Той хто це влаштував вже за порєбріком разом з сім"єю,
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"У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей… Это большие цифры", - сказал он.

Картина у него.. Художник, ****. А дальше шо? Любоваться на твою картину? Или, может-таки, обрезать этим туристам пенсии и прочие социальные ништяки, и закрыть въезд?
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А у нас разве есть закон с наказанием за второе гражданство?
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"Главный военный прокурор добавил, что следователи действуют законным способом, а некоторые люди, обратившиеся за получением паспорта РФ, уже допрошены во время пересечения ими КПВВ на Донбассе.Источник: https://censor.net.ua/n3140997"
А на каком основании допрошены? Как свидетели в чужом уголовном деле или как подозреваемые? тогда по какому делу они свидетели или в чем обвиняются? Больше оснований для допросов не существует, кроме того, почему на линии пересечения допрашивают, когда люди заняты? Почему не высылаются повестки и как обеспечиваются допрашиваемые адвокатами? Что то сильно сомнительно, что "следователи действуют законным способом".
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Украина им строит мост в Станице Луганской и платит пенсии . Когда Украина начнёт уважать себя ? Значну частину жителів Донбасу, які отримали паспорти РФ, уже ідентифіковано, деяких допитали, - Матіос - Цензор.НЕТ 1891
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Зешелупонь Куницкий стали депутатом, имея гражданство Израиля. Народним депутатом! А вы негодуете, что какая то бабка получила мордоровский паспорт
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Кацапські ксіви отримують першочергово наші вороги.
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