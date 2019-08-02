 Значну частину жителів Донбасу, які отримали паспорти РФ, уже ідентифіковано, деяких допитали, - Матіос

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

"У нас є повна картина, нами зараз в процесі слідства встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як у частині Донецької і Луганської областей… Це великі цифри", - сказав він.

Зараз, за ​​даними прокуратури, громадянство отримали близько 13 тисяч осіб.

"На цей момент ми фактично володіємо ситуацією щодо понад 13 тисяч осіб. Значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування", - повідомив Матіос.

Головний військовий прокурор додав, що слідчі діють законним способом, а деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, уже допитані під час перетину ними КПВВ на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паспортизація РФ жителів Донбасу - спланована провокація. Ми не залишимо це так, - секретар РНБО

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.