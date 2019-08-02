 Значну частину жителів Донбасу, які отримали паспорти РФ, уже ідентифіковано, деяких допитали, - Матіос

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".
"У нас є повна картина, нами зараз в процесі слідства встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як у частині Донецької і Луганської областей… Це великі цифри", - сказав він.
Зараз, за даними прокуратури, громадянство отримали близько 13 тисяч осіб.
"На цей момент ми фактично володіємо ситуацією щодо понад 13 тисяч осіб. Значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування", - повідомив Матіос.
Головний військовий прокурор додав, що слідчі діють законним способом, а деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, уже допитані під час перетину ними КПВВ на Донбасі.
Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.
24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Від України якась реакція буде ?
Чи продовжуватимемо годувати новоявлену русню ?
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с утра в воскресенье на Донбассе, по имеющейся у него информации, не было обстрелов, и надеется, что ситуация будет понемногу становиться более стабильной.
"Перемирие должно было начаться в полночь. Мне докладывали: выстрелов не было. Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за мины", - сказал он после голосования на избирательном участке в воскресенье, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о ситуации с выполнением договоренностей по перемирию в зоне ООС на Донбассе, передает Цензор.НЕТ
и опять же-вполне возможен в будущем закон о лишении их украинского гражданства.особенно после наплыва в нынешнюю власть многражданственников .
Вообще надо раз и навсегда решить эту проблему! Не может 1 человек платить налоги, нести гос службу и защищать 2 страны!
Як я розумію, має бути російський паспорт?
всего то
в Ужгороде венгров уже больше.
Картина у него.. Художник, ****. А дальше шо? Любоваться на твою картину? Или, может-таки, обрезать этим туристам пенсии и прочие социальные ништяки, и закрыть въезд?
А на каком основании допрошены? Как свидетели в чужом уголовном деле или как подозреваемые? тогда по какому делу они свидетели или в чем обвиняются? Больше оснований для допросов не существует, кроме того, почему на линии пересечения допрашивают, когда люди заняты? Почему не высылаются повестки и как обеспечиваются допрашиваемые адвокатами? Что то сильно сомнительно, что "следователи действуют законным способом".