EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2316  14
Матеріали за темою:
Все про:Вовк Павло (40) Окружний адмінсуд Києва (1)

 Главі Окружного адмінсуду Вовку вручили підозру

Главі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозру.

Про це повідомила пресслужба ГПУ, пише "УП".

Главі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів і інших можливих злочинах.

Крім Вовка, в Генпрокуратуру за повісткою прийшли судді Іван Шепітко, Ігор Погрібніченко і Євген Аблов.

Їх викликали на 2 серпня для вручення підозр і допиту.

Станом на 14:50 підозри колегам Вовка ще не оголошені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава ОАСК Вовк пообіцяв прибути на допит до ГПУ 2 серпня разом з адвокатами

Згідно з оприлюдненими повістками, підозри, крім тиску на ВККС, стосуються перевищення влади, шахрайства, службового підроблення та недбалості, незаконного перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабаря, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140993
 
   
 Топ коментарі
 
тихие голоса шепчут, что Богдан позавчера и вчера активно настаивал на том, что бы "дело Вовка и др судей Окружного Админ Суда" не трогать, не раскручивать.. Говорят, что даже были переходы на крик и на мат.. И тут откуда не возьмись "появился ... фотка заявы на увольнение", и на Банковой резко все замолчали и начали искать "утечку"..
Поэтому, пришлось сегодня Вовку и другим шакалам, идти в ГПУ.. а ведь первоначально, они собирались "слечь на больничку" и Богдан пообещал им что решит вопрос... но нет!
 показати весь коментар
 
Поживем - увидим каков будет окончательный результат.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Уже в СИЗО? Ну как всех простых смертных...на 60 суток.
 показати весь коментар
 
 
Поживем - увидим каков будет окончательный результат.
 показати весь коментар
 
 
блин.. выгнали чувака в отпуск на Майорку)))
 показати весь коментар
 
Та клав він на ваше падазрєніє... От якби його прямо там заарештували,без права застави,тоді да,а так-чергове потрясання повітря...
 показати весь коментар
 
 
тихие голоса шепчут, что Богдан позавчера и вчера активно настаивал на том, что бы "дело Вовка и др судей Окружного Админ Суда" не трогать, не раскручивать.. Говорят, что даже были переходы на крик и на мат.. И тут откуда не возьмись "появился ... фотка заявы на увольнение", и на Банковой резко все замолчали и начали искать "утечку"..
Поэтому, пришлось сегодня Вовку и другим шакалам, идти в ГПУ.. а ведь первоначально, они собирались "слечь на больничку" и Богдан пообещал им что решит вопрос... но нет!
 показати весь коментар
 
 
Вот и славненько. Надеюсь, петики тоже возрадуются.
 показати весь коментар
 
 
Вовки повинні сидіти в клітці.Ще й того свинорилого сопляка з НКРЄКП котрий вовк ,треба притягнути з конфіскацією.
 показати весь коментар
 
 
Нє.Там же ще один Вовк в Печерському суді безпрєдєльнічає.
 показати весь коментар
 
 
Если этого реально закроют, представляю сколько честнейших и богатейших людей побегут с Украины
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору