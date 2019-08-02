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 "Дарниця" виступає за однакові перевірки українських і зарубіжних фармвиробників, - Шимків

Фармацевтична компанія "Дарниця" підтримує будь-які перевірки бізнесу, але наполягає на рівних умовах для всіх вітчизняних і зарубіжних гравців українського ринку.

Таку думку висловив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю виданню Liga.net.

"Ми як компанія підтримуємо будь-які перевірки, але наполягаємо, щоб вимоги щодо належного контролю поширювалися не тільки на місцевих виробників, а на всіх", - сказав він.

Шимків пояснив, що на українському фармринку продаються неякісні імпортні препарати, але контролюючим органам простіше перевірити вітчизняне підприємство, ніж їхати з перевіркою за кордон. Водночас іноземні інспектори відвідують українські підприємства.

"Дарницю за останні три роки перевіряли п'ять разів регуляторні органи України, Білорусі та ЄС - і всі успішно. Раз є таке правило - будь ласка, можете приходити, дивитися, ми не проти. Так само це працює в США та Європі", - додав Шимків.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" містить близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140992
 
 
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врєдних прімєсєй в таблєтірованом мєлє от Дарнітси нє обнаружено
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Шимкив вообще сам понял, что ляпнул? Могу представить как какие-то недоучки с Дарницы приедут проверять Пфайзер или Байер (компании, которые ежегодно тратят миллиарды на исследования и разработку новых препаратов)... а Дарница только подделывает эти препараты и еще что-то тявкает об аудите этих компаний!

Пусть Дарница переходит на GMP, GSP, GDP. ISO ... и не буде у нее столько проверок.
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в команде зе много фуфломицынчиков . Супрун их от корыта отодвинула , а сейчас опять будут свое фуфло пихать в 10 раз дороже.
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