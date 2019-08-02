 В Україні продаються препарати, заборонені в інших країнах, - Шимків

Про це повідомив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю виданню Liga.net.
"Я навмисне перевіряв. Виявляється, у нас продаються препарати, щодо яких підробляли документи і підтверджувалися факти невідповідності якості", - сказав він.
Як приклад Шимків навів препарати з Індії, де фармвиробники нерідко вводять в оману інспекторів і йдуть на інші махінації. Наприклад, одна з компаній підробляла досьє препаратів і навмисне змінювала їхній склад, за що змушена була заплатити рекордний штраф у розмірі $500 млн і відкликати всю продукцію.
"Тільки в минулому році в США і Європі заборонили продукцію понад 50 індійських заводів. В Україні нічого не заборонено", - сказав Шимків.
За його словами, частка заборонених неякісних препаратів на українському ринку величезна, і вона стає дедалі більше, тому вітчизняні регулятори мають потурбуватися про цю проблему.
У книзі "The Bottle of Lie", яку цитує в інтерв'ю Шимків, відома журналістка Кетрін Ебан пише, що препарати, які заборонені в США, направляються в країни Африки і в Україніу. Топменеджер "Дарниці" також додав, що індійське міністерство охорони здоров'я не соромиться визнавати існування в Індії різних стандартів якості для різних країн.
"При цьому українська фарма вже сертифікована за міжнародними стандартами. Нещодавно "Дарниця" підтвердила сертифікат GMP (Good manufacturing practice) - це обов'язковий стандарт сертифікації фармацевтичних виробництв у Європі", - підкреслив Шимків.
Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер в реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" налічує близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.
Просто барыги и в первую очередь ваши российские - скупают дешевое дерьмо,
только ради того чтобы больше заработать...
80% их продукции запрещено к продаже в ЕС... куда её девают догадались?
СНГ, Азия, Африка - покупают это дерьмо из-за дешевизны...(
Или у нас есть отдельное министерство Аптек и лекарств?
А с чего всё начиналось... эх времена: пани Уляна кричала, что кровоостанавливающий Celox чуть ли не вреден и обязательно нужно дождаться поставок другого кровоостанавливающего средства, производства США, а этот Celox ну никак закупать нельзя, чтобы ничего не мешало переговорам с американским производителем.
Нехай Шимків скаже, чи дозволений у західному світі анальгін.
1. В Украине продаются препараты, запрещенные в других странах, - Шимкив
2. Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив
3. Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года.
ВОПРОС: в чью пользу нужно запретить импорт?
В Америке не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина пр-ва Serum Institute of India.... В Канаде тоже...
НА РИНГ вызываются свидетели помытых рук Супрунихи...
Не... не из-за отсутствия инструкции министра о порядке мытья головы или лобка и волосяного покрова на этих частях тела, а по случаю вакцин.
Минздрав больше не будет закупать французскую вакцину «Инфанрикс» для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, так как, по словам Супрун, «она не работает»
НИКУА себе! А хренаськи, что это БЕЛЬГИЯ, а не Франция?! У нее географический кретинизм? Ну ок... А что же взамен?
«Что касается закупленной вакцины АКДС (Серум Институт, Индия), то ... они самые безопасные в мире... и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют использовать именно этот препарат. Он работает эффективнее французского, - отметила министр».
ИПАТЬ! Отэта бельгийцы напряглись... французы прозрели... индусы потерли руки...
"...вакцины, которые закупил Минздрав, используются в Европе, США и Канаде. Я хочу уверить родителей, что они безопасны, и вы можете ими пользоваться..."
Ахринеть! Это немытая башка так на моск этой с*ки влияет? Или может КРОУН АЙДЖЕНТС бритишей? - рельных УПРАВЛЯЮЩИХ нашей сомалией? ... БРИТИША - в глаза с*уки смотреть... Теперь я понял чьо пос-во про меня забыло... знают с*ки кто компот им испортит...
В Америке (как следует из ссылки) не разрешена ни одна индийская вакцина и не разрешена ни одна вакцина производства Serum Institute of India....
/***www.fda.gov/BiologicsB…/…/ApprovedProducts/ucm093833.htm***/ В Канаде тоже....
Оказывается Украина - ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, которая за свой счет покупает у ЮНИСЕФ ГОВНИЩЕ от Индусов...
ВАПРИС: С*ка немытая, ты на кого работаешь? А на кого работают БАРАБАНЫ Соросовские... "громадськи активиЗды", что вылизали в ФБ волосяной покров этой с*ки?
ГЕНОЦИД - вот настоящее название того, чем занимается эта тварь.
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