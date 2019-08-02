 Мінсоцполітики пропонує включити в споживчий кошик мобільний телефон і витрати на зв'язок

Про це пресслужба Міністерства соціальної політики України повідомила у відповіді на запит кореспондента УНН, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінсоцполітики на виконання відповідного доручення Кабінету міністрів України свої пропозиції щодо оновлення наборів, підготовлені на основі численних звернень громадян і громадських організацій, надало Мінекономрозвитку в квітні поточного року. Зокрема, Мінсоцполітики було запропоновано розглянути можливість розширення переліку лікарських засобів, а також включити в набори мобільний телефон і послуги мобільного зв'язку", - йдеться у відповіді.

"З метою забезпечення реалізації вищезгаданої норми Мінсоцполітики сформувало експертну комісію, про що поінформовано Мінекономрозвитку", - додали в Мінсоцполітики.

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Тепер міністерство повинне отримати узагальнені пропозиції від Мінекономрозвитку. Після цього буде призначена дата проведення засідання експертної комісії.

Окрім того, у Міністерстві соціальної політики повідомили, що повноваження щодо формування наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення визначені у статті 3 Закону України "Про прожитковий мінімум".

"А саме: набір продуктів харчування формується МОЗ, набір непродовольчих товарів – Мінекономрозвитку, набір послуг – уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферах надання відповідних послуг", - йдеться у відповіді.