 Мінсоцполітики пропонує включити в споживчий кошик мобільний телефон і витрати на зв'язок

Про це пресслужба Міністерства соціальної політики України повідомила у відповіді на запит кореспондента УНН, інформує Цензор.НЕТ.
"Мінсоцполітики на виконання відповідного доручення Кабінету міністрів України свої пропозиції щодо оновлення наборів, підготовлені на основі численних звернень громадян і громадських організацій, надало Мінекономрозвитку в квітні поточного року. Зокрема, Мінсоцполітики було запропоновано розглянути можливість розширення переліку лікарських засобів, а також включити в набори мобільний телефон і послуги мобільного зв'язку", - йдеться у відповіді.
"З метою забезпечення реалізації вищезгаданої норми Мінсоцполітики сформувало експертну комісію, про що поінформовано Мінекономрозвитку", - додали в Мінсоцполітики.
Тепер міністерство повинне отримати узагальнені пропозиції від Мінекономрозвитку. Після цього буде призначена дата проведення засідання експертної комісії.
Окрім того, у Міністерстві соціальної політики повідомили, що повноваження щодо формування наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення визначені у статті 3 Закону України "Про прожитковий мінімум".
"А саме: набір продуктів харчування формується МОЗ, набір непродовольчих товарів – Мінекономрозвитку, набір послуг – уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферах надання відповідних послуг", - йдеться у відповіді.
Правильно. И карту памяти. И наушники.
Источник: https://versia.ru/v-germanii-predlozhili-vnesti-seks-uslugi-dlya-invalidov-v-gosbyudzhet
Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет привлечь украинцев к управлению страной с помощью современных технологий.https://censor.net.ua/video_news/3128505/my_hotim_sdelat_stranu_v_smartfone_zelenskiyi_video
Теперь с чиновником запросто так не поговоришь. Напишут на твой попрос отписку и досвидания. Будешь надоедать, отключат
если выживут уж тогда можно и народу!
Та да, право на корзину имеешь, а самой корзины не имеешь - как жилье в СССР...