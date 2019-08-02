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 Суспільство
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Все про:мобільний зв'язок (75) Міністерство соціальної політики (329) Мінекономрозвитку (152) споживчий кошик (6)

 Мінсоцполітики пропонує включити в споживчий кошик мобільний телефон і витрати на зв'язок

Міністерство соціальної політики підготувало пропозиції щодо оновлення споживчого кошика на основі звернень українців. У нього хочуть включити мобільний телефон і послуги мобільного зв'язку, а також розширити перелік ліків.

Про це пресслужба Міністерства соціальної політики України повідомила у відповіді на запит кореспондента УНН, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінсоцполітики на виконання відповідного доручення Кабінету міністрів України свої пропозиції щодо оновлення наборів, підготовлені на основі численних звернень громадян і громадських організацій, надало Мінекономрозвитку в квітні поточного року. Зокрема, Мінсоцполітики було запропоновано розглянути можливість розширення переліку лікарських засобів, а також включити в набори мобільний телефон і послуги мобільного зв'язку", - йдеться у відповіді.

"З метою забезпечення реалізації вищезгаданої норми Мінсоцполітики сформувало експертну комісію, про що поінформовано Мінекономрозвитку", - додали в Мінсоцполітики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд визнав незаконною постанову Кабміну про споживчий кошик, ухвалену 2016-го

Тепер міністерство повинне отримати узагальнені пропозиції від Мінекономрозвитку. Після цього буде призначена дата проведення засідання експертної комісії.

Окрім того, у Міністерстві соціальної політики повідомили, що повноваження щодо формування наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення визначені у статті 3 Закону України "Про прожитковий мінімум".

"А саме: набір продуктів харчування формується МОЗ, набір непродовольчих товарів – Мінекономрозвитку, набір послуг – уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферах надання відповідних послуг", - йдеться у відповіді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140989
 
   
 Топ коментарі
 
Та и так народ много жрет, теперь еще и трындеж по телефону, лекарства тоже. Жуть.
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В Минсоцполитике сидят последние скоты и проходимцы. Что это за корзина в 1500 грн при нынешних ценах? Вы,твари ,проживете на такую корзину, чтоб она вам по голове хряснула. Идиоты.
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Сначала эту корзину нужно тестировать на народных депутатах!
если выживут уж тогда можно и народу!
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Минсоцполитики предлагает включить в потребительскую корзину мобильный телефон и расходы на связь/

Правильно. И карту памяти. И наушники.
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С картой попроще, а смартфонную страну куда?
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В Минсоцполитике сидят последние скоты и проходимцы. Что это за корзина в 1500 грн при нынешних ценах? Вы,твари ,проживете на такую корзину, чтоб она вам по голове хряснула. Идиоты.
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Та ладно вам. 1500 грн это 100 буханок хлеба. Вам что не хватит 3 буханки в день?
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ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ НА рЕВУ, ЖРУЩЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХЛЕБ
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Напевно ви старенька людина, погано чує і не дуже добре з пам'яттю, то я вас заспокою, цього точно не буде, буде просто одна мобілка, одна на 10 років , за ціною 200 грн. Вона не повинна ламатися, губитися, ремонтуватися. Питання про мобілку виникло після того як вияснилось що держоргани вимагают моб телефон майже у всіх випадках при зверненні, а його неначебто по закону і "немає" у людини
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До речі даремно жартуєте : в Голландії держава оплачує інвалідам- колясичникам 2 раза на місяць ( за бажанням) секс -послуги -спеціально відібрані й навчені жриці кохання по контракту ( з медичними книжками і профспілкою)
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подобная модель финансирования путан уже несколько лет действует в Нидерландах. Там стоимость интимных услуг государство в некоторых случаях может компенсировать как медицинские расходы
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В Германии активистка партии «зеленых» внесла предложение выделить в бюджете статью по оплате расходов на оказание сексуальных услуг инвалидам и тяжелобольным людям. По мнению Элизабет Шарфенберг, государство может выделить средства после представления соискателями «льгот» доказательств, что они нуждаются в услугах работниц секс-индустрии и не могут оплачивать их из собственных денег.
Источник: https://versia.ru/v-germanii-predlozhili-vnesti-seks-uslugi-dlya-invalidov-v-gosbyudzhet
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січас пользоватєлі мобільніков платят 7% в пенсіонний хвонд - щитайєця шо це прєдмєт роскоші
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Та и так народ много жрет, теперь еще и трындеж по телефону, лекарства тоже. Жуть.
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Вот интересно, сколько лет можно одно и то же гавно пережёвывать? Вот про Юлю, которая хочет Донбасс обнести колючей проволокой - уже пятнадцатый годок пошёл!
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вообщето, правительство пока еще старое... дурик... те...
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ПідЗелупника бачу. Але не кричу про це вголос.. хоча.. довелося...
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"Мы хотим сделать страну в смартфоне", - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет привлечь украинцев к управлению страной с помощью современных технологий.https://censor.net.ua/video_news/3128505/my_hotim_sdelat_stranu_v_smartfone_zelenskiyi_video
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и главное - чтоб все новые депутаты и околоплодные помощники жили-одевали-ели только то, что есть в этой корзине
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им будут платить вторую зарплату - партия слуга народа
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Так грят, шо они поговармвают про повышение себе зряплаты. Понравилось у Риксосах бывать.
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Айфончик последней модели пакет безлимит всего что пожелаешь.
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В некоторых странах входит также, т.н. "социальный" интернет. Вероное решените, считаю. Если б еще операторы оставили тариф под "бабушкафон" - без интернета и пр. доп. услуг, с "набором" семейных номером.
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В некоторых государствах зюзиков - шаристов гораздо меньше, потому и благ больше
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Требую вписать кажному по квартире, а то до лампочки телефонА, если жить негде. И деньги на стоматолога. У нас много беззубых.
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ну логично... теле-медицина же есть, а значть и интернет с телепортацией должны быть!)))
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Так Зюзя ж сказал- государство будет у смартфоне. И медицина в том числе.
Теперь с чиновником запросто так не поговоришь. Напишут на твой попрос отписку и досвидания. Будешь надоедать, отключат
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Всем на Qualcomm Snapdragon 855,что бы не скоро устарел...
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Сначала эту корзину нужно тестировать на народных депутатах!
если выживут уж тогда можно и народу!
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На них уже Трускавец с Риксосом протестировали. На меньшее они теперь не согласятся
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еще ноутбук, wi-fi, игры на steam, билетик в кинотеатр или концерт, презирвативы, вейп/сигареты, гироскутер. Минсоцполитики предлагает включить в потребительскую корзину мобильный телефон и расходы на связь - Цензор.НЕТ 5697
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Питух ублюдский выше , обратите внимание.
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ну твоей жопе видней как оно пишется, не за зря же наколку носишь.
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....еду не забудьте,одежду зимнюю и медицинские услуги с лекарствами.....все остальное там уже есть..
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Счета за интернет тоже. Человек без этого всего сейчас вообще не человек и считаться им никогда не будет уже
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А всем тем ублюдкам которые не считают человека за нормой просто потому что у него есть компьютер и телефон вздергнуть за их же яйца публично.
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По -моєму 2 пари трусів на чоловіка на рік
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ага, а ще кабельне тв, бо як пропада то в залежних зразу ломка, як з під крапельниці зняли
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А домофон, интернет, кабельное ТВ - это предметы роскоши для пожилого человека?
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Минсоцполитики предлагает включить в потребительскую корзину мобильный телефон и расходы на связь

Та да, право на корзину имеешь, а самой корзины не имеешь - как жилье в СССР...
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