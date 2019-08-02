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 Два десятки офіцерів РФ вислали з Донбасу за розкрадання, - розвідка

Командування російсько-окупаційних сил проводить позачергову ротацію старших офіцерів ЗС РФ в командуванні 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) і в органах управління підпорядкованих їм з'єднань і частин окупантів.

Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазначені заходи пов’язані з виявленими інспекційною комісією Південного військового округу ЗС РФ (Ростов-на-Дону) у липні ц.р. чисельними зловживаннями службовим становищем російськими офіцерами та їх причетністю до розкрадання матеріальних ресурсів (продуктів харчування, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та запасних частин)", - сказав Гуцуляк.

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За даними ГУ розвідки Міноборони, всього з посад відсторонені понад 20 причетних до зловживань офіцерів ЗС РФ. Вони вислані з тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей назад в Росію.

На їхнє місце прибувають нові російські військовослужбовці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140984
 
 
 Топ коментарі
 
Повезло - могли и грузом 200 вернуться Два десятка офицеров РФ выслали с Донбасса за хищения, - разведка - Цензор.НЕТ 2328
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Всё правильно... Два десятка руководителей будущих ОПГ прошли стажировку... Пора готовить новых...
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Це як у фільмах про вілікую атєчіствінную вайну німці грабували місцеве населення... - яйка! млєко!...але щось закрадається підозра, що то були не німці...
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Тушонку у палицайов тырили?
Знакомый случай... Традицыя.
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не верю это кливета ,москали самые чесные в мире
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Всё правильно... Два десятка руководителей будущих ОПГ прошли стажировку... Пора готовить новых...
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Как могут быть честными так называемые офицеры страны, которая сама отжала часть территории чужой страны. Поэтому так называемые офицеры этой страны или просто бандиты, которые не брезгуют ничем, воруют, грабят, убивают мирных жителей, это в российской армии считается доблестью.
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Це як у фільмах про вілікую атєчіствінную вайну німці грабували місцеве населення... - яйка! млєко!...але щось закрадається підозра, що то були не німці...
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