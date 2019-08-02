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 Політика України, Події
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Все про:Нацполіція (7961) кримінальна справа (362) Покровськ (6)

 ОВК у Покровську відмовилася перераховувати голоси: поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом невиконання членами ОВК №50 рішення суду про перерахунок голосів відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу в Покровську повинна була провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях. На цей момент рішення суду не виконано, у зв'язку з чим поліція почала досудове розслідування.

"Бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення, що набрало законної сили)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція взяла під охорону приміщення з документами окружної комісії в Покровську, де тривають протести через порушення на виборах

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до 3 років.

Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва поліції Донецької області.

Як повідомлялося, спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що у будівлі ОВК почалася акція протесту. Протестувальники встановили намети, а також почали споруджувати шини.

23 липня в Покровськ був направлений вертоліт зі складу сил авіапідтримки Міністерства внутрішніх справ України для стабілізації ситуації під час підрахунку голосів в ОВК №50.

За рішенням ОВК №50 будівлю в Покровську, де міститься виборча документація, було передано під охорону поліцейських.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140979
 
   
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Два говна намертво сошлись в смертельной схватке.
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"Бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення, що набрало законної сили)"

придурки з ОВК "підставились"

ХТО ЇМ ЛІКАР?
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"(Невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу)", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3-х лет."ВОТ ЭТО СМЕШНО!..ВЗЯЛ 10 000 и заплатил 650 долл. штрафа..."ВСЬО ПО ЗАКОНУ!"А ЕЩЁ БЫВАЮТ РЕШЕНИЯ "ПОСЕРЬЁЗНЕЕ" , НА ПОРЯДКИ! И В МАТЕРИАЛЬНОМ, И В МОРАЛЬНОМ ПЛАНЕ...КАК ТАК _ НЕ ИСПОЛНИТЬ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ И..."НЕ СЕСТЬ"???
Источник: https://censor.net.ua/n3140979
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Победатна 50 округе кандидата бандита из антиукраинской партии эксрыгоАналов над самовыдвиженцем составила в 0,32% на 206 приписанных бандитской УК. голосов ... Возмущенны буквально все избирателе, наблюдатели, общественность... А вот продажные уккраинофобы ЗЕбилы те помалкивают видно чем будет более антиукраинский депутат тем он им больше подходит для новой антиукраинской ЗРады.
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А если бы сложилась такая ситуация, помечтаем, у нас в Украине ввели как исключение смертную казнь за измену Родине. А к высшей власти пришли проукринские силы.. И надо по приговору вдруг чудесно ставших не антиукраинскими а проукраинскими уже честными судами подвесить лютых врагов Украины продажных кремлёвских холуёв - прихвостней мертвечука и ахметку . А виселица жаль,но она одна на этих двоих уродов проклятых опричников кровавого )(уйла... так в каком порядке пришлось применить к ним исполнение через повешение кому надо оказать предпочтение?
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