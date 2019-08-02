 ОВК у Покровську відмовилася перераховувати голоси: поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу в Покровську повинна була провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях. На цей момент рішення суду не виконано, у зв'язку з чим поліція почала досудове розслідування.

"Бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення, що набрало законної сили)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція взяла під охорону приміщення з документами окружної комісії в Покровську, де тривають протести через порушення на виборах

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до 3 років.

Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва поліції Донецької області.

Як повідомлялося, спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що у будівлі ОВК почалася акція протесту. Протестувальники встановили намети, а також почали споруджувати шини.

23 липня в Покровськ був направлений вертоліт зі складу сил авіапідтримки Міністерства внутрішніх справ України для стабілізації ситуації під час підрахунку голосів в ОВК №50.

За рішенням ОВК №50 будівлю в Покровську, де міститься виборча документація, було передано під охорону поліцейських.