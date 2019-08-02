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Все про:протест (947) Рівне (164) суд (5382)

 Апеляційний суд виправдав 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського

Рівненський апеляційний суд визнав дівчину невинуватою в проведенні в кінці травня нібито несанкціонованого мітингу.

Рішення ухвалив суддя Степан Шимків, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA:Рівне.

Таким чином суд задовольнив апеляцію Коцюруби на рішення міського суду, який у кінці червня визнав дівчину винною і присудив їй попередження.

Апеляційний суд виправдав 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського 01Апеляційний суд виправдав 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського 02

Також невинуватим визнаний товариш Коцюруби Роман Філюк, разом з нею вийшов з плакатом за відставку Зеленського. Про це написала в Facebook активістка Олександра Дворецька.

"Протоколи щодо Даші Коцюруби і Романа Філюка щодо порушення порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Києві скасовані через відсутність обставин і складу адміністративних правопорушень", - повідомила вона.

Апеляційний суд виправдав 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського 03

Апеляційний суд виправдав 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського

Нагадаємо, 25 травня в центрі Рівного 16-річна дівчина і 20-річний молодик вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.

13 червня суд визнав Дарину Коцюрубу і Романа Філюка винними в адміністративному правопорушенні.

Справа набула резонансу і за межами Рівненської області, була також реакція президента Зеленського, а правозахисники заявили, що порушення як такого в діях молодих людей немає, адже повідомляти органи влади про мирні акції є не обов'язком, а правом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140978
 
   
 Топ коментарі
 
Який огидний комент.
Ось так і починається шлях до диктатури, тиранії та репресій.
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Это позитивное решение. Но хотелось бы наказания для мусорни которая возомнила с себя царей и наклепала эти протоколы. Хотя б выговоры или лишения премий. Пускай п...дорята ответят.
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В даному випадку це не є важливим.
Тут інше принципове питання.
Будь-які паростки тоталітаризму в Україні мають бути придушені - бо потім вони розповзаються хащами колючого дроту.
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напрасно, я бы дал хороший штраф батькам. нефик малолеткам играть в то, что не понимают. наступит избирательный возраст--хай хоть мохнаткой протестует
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Який огидний комент.
Ось так і починається шлях до диктатури, тиранії та репресій.
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Абсолютно верно, сидит такое ***** на болотах,и ягель жуёт
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тобі це звично. все думаєш ,що то шоколад? ні гімно.
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якщо ти про кацапів, то нема в мене в роду козломордих.
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Дедушка Вам в маскве мало дубинкой по башке надавали?
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Та не, наоборот, так шандарахнули, что последние мозги повылетали
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Это позитивное решение. Но хотелось бы наказания для мусорни которая возомнила с себя царей и наклепала эти протоколы. Хотя б выговоры или лишения премий. Пускай п...дорята ответят.
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Вся суть порохоботів - підставити дитину і потім кричати, що їх переслідують
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«Держи вора !»?
«А впереди наших солдат мьі поставим женщин и детей, и пусть тогда украинцьі попробуют стрелять !»
В.В. *****.
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Недарма кажуть, що пєтя давній знайомий путіна
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гнида! Ми дожили до того, що при цьому Зєлєбєні тільки за 3 місяці його царювання, - всих патріотів і тих, хто просто має розум і любов до рідної землі, різні покидьки та шанувальники парашинських серіалів записують в порохоботи!!! Сволота мокшанська!
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По-перше, звертайтесь до мене ввічливіше, інакше я почну думати, що це у всіх порохоботів такий рівень розвитку. А по-друге, ви дуже сильно помиляєтесь, якщо вважаєте, що всі патріоти автоматично є порохоботами
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а мені по хріну, що про мене думає різна шваль штопана! вкурило,чмо переопилене з монголами та кривамивими мокшанськими племенами?!!!
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або справжній українець! та ще й з головою на своєму місці. Та ще й вірю не серіалам, а реаліям...і ще багато чого того, чого тобі, переопиленому, не второпати...
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відкрию тобі величезну таємницю про те, що справжні українці живуть не в окремих місцях нашої держави, а по всій землі...тільки ти нікому про це не розповідай...
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Просто така агресивна риторика звучить в більшості від жителів Львова. В нас на Волині спокійно відносяться один до одного, і прихильники Порошенка, і прихильники Зеленського
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Вся суть зебобиков - нарушать все, что только можно нарушить, и обвинить в этом кого-то другого.
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а тоб така вже давала?
малюй зірочку на фюзеляжі
Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 4245
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В даному випадку це не є важливим.
Тут інше принципове питання.
Будь-які паростки тоталітаризму в Україні мають бути придушені - бо потім вони розповзаються хащами колючого дроту.
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Активіста, що на акції протесту порвав портрет Президента України Петра Порошенка, засудили на 4 роки і 6 місяців. Про це повідомляє активістка Тамара Шевчук, яка регулярно відвідувала суди над політичним в'язнем Юрiєм Павленком ("Хортом"). Це громадський активiст, котрий публiчно виступив проти П. Порошенка, розiрвавши його портрет пiд час протестних подiй у Вiнницькiй ОДА 6.12.14. Тоді в ході заворушень поранення отримали 13 осіб (з них вісім силовиків).
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Так доведіть це до відому зеПерзидента,і нехай він його помилує. Є в нього таке право.
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Відповім коротко й просто.
Дії "папередників" не є підставою для продовження в тому ж стилі.
Зе обіцяв нову епоху? Тож хай виконує обіцяне.
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добре піду на зустіч
скажіть шановний, а те що її виправдали не є ознаками нової епохи...?
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А це вже заслуга громадського резонансу.
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привет куратору, он глупость посоветовал а ты "схавал"...
какой резонанс, нах?
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Спеціально виділив кабанічно товстим шрифтом:

13 июня суд признал Дарью Коцюрубу и Романа Филюка виновными в административном правонарушении.
Дело получило резонанс и за пределами Ривненской области, была также реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях является не обязанностью, а правом. Источник: https://censor.net.ua/n3140978
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"...Зе обіцяв нову епоху? Тож хай виконує обіцяне..." ваше?

"... была также реакция президента Зеленского..." в чому підьоб?
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Мля, чуть чаем не подавился, ты это предупреждай,когда кикимор постишь
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Пигмей лубянский, Новодворскую не трогай.
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а то що, застрелишся?
ти на неї тілебонькаєш, збоченець?
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Людина каже про покійну Новодворську як про мужню й принципову опозиціонерку.
А ви розглядаєте усіх виключно як сексуальні об'єкти?
Вітаю, це симптом: розвиток на рівні базових інстинктів.
Ще Марію Кюрі оцініть з позиції вдмухабельності.
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а ти що Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 4866 Дмитро Гейко куратор? піддослідний не вправляється?
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решение апелляции позитивное...
но такое впечатление, что штаны пытаются съесть Дарью..
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Так... я стільки не вип'ю... ну ви зрозуміли Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 5696
Але, повторюю, тут мова не про зовнішність - а про СПРАВУ ПРИНЦИПУ.
І рішення апеляції є перемогою.
FUCK TOTALITARISM
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для непонятливых - так, называемые судьи первой инстанции/городской суд/ своим решением показали свою лояльность к зе-власти и дали понять, что на них зе-власть может рассчитывать
только суд ЛИНЧА восстановит в этой многострадальной стране правосудие
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Это вот это чучело? Ну хоть как то на себя внимание обратить!
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Обережно... а раптом там справді такий делон фон бельмондо, що один раз подивився - і ґавтоматично став геєм
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в зеркало посмотрись, только с дупой рожу не спутай.
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Аха-ха...юмор квартальньій себе вполне. Бьідло как оно есть.
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Мусоров которые её паковали ,прокуроров которые обвиняли и судей которые приняли обвинительный приговор ГНАТЬ на хер поганой метлой с волчьим билетом и взыскать с этих недоносков компенсацию девчонке ,по миллиону с рыла !!!!
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Віддаєш перевагу каральній психіатрії? Проходили таке в пізньому СРСР: стріляти або саджати в табори вже начебто не комільфо - але "була б людина, а діагноз знайдемо".
Цей підхід начебто "гуманніший" - але ніт. З різновидів лайна не обираємо.
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Це Евген Кошевий з квадрату 73...Готується пирнати у шахту.
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Кацап иди на рф, там рассказывай что кому делать
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Слуги Путлєра рівненські менти , разом із суддею , яка винесла вирок дівчині і хлопцю.
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вироки в кримінальному судочинстві, а тут адмінка
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Чудово.
Це справедливе рішення.
Лишилось покарати справжніх порушників закону.
Да ?
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Яке мали право мусора неповнолітню пакувати?! Хоча Даринка в таком прикиді може ворон лякати.
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и правильно суд сделал... дитя полоумное... возомнило себя рывалюцыанером...
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Посмотрите на харю судьи. Это же Пшонка и Порошенко - два в одном.
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