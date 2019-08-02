 Апеляційний суд виправдав 16-річну Дарину Коцюрубу, яка вийшла з плакатом за імпічмент Зеленського

Рішення ухвалив суддя Степан Шимків, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA:Рівне.
Таким чином суд задовольнив апеляцію Коцюруби на рішення міського суду, який у кінці червня визнав дівчину винною і присудив їй попередження.
Також невинуватим визнаний товариш Коцюруби Роман Філюк, разом з нею вийшов з плакатом за відставку Зеленського. Про це написала в Facebook активістка Олександра Дворецька.
"Протоколи щодо Даші Коцюруби і Романа Філюка щодо порушення порядку проведення мирних зібрань 25 травня 2019 року в Києві скасовані через відсутність обставин і складу адміністративних правопорушень", - повідомила вона.
Нагадаємо, 25 травня в центрі Рівного 16-річна дівчина і 20-річний молодик вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.
13 червня суд визнав Дарину Коцюрубу і Романа Філюка винними в адміністративному правопорушенні.
Справа набула резонансу і за межами Рівненської області, була також реакція президента Зеленського, а правозахисники заявили, що порушення як такого в діях молодих людей немає, адже повідомляти органи влади про мирні акції є не обов'язком, а правом.
Ось так і починається шлях до диктатури, тиранії та репресій.
«А впереди наших солдат мьі поставим женщин и детей, и пусть тогда украинцьі попробуют стрелять !»
В.В. *****.
друга Новодворська
малюй зірочку на фюзеляжі
Тут інше принципове питання.
Будь-які паростки тоталітаризму в Україні мають бути придушені - бо потім вони розповзаються хащами колючого дроту.
Дії "папередників" не є підставою для продовження в тому ж стилі.
Зе обіцяв нову епоху? Тож хай виконує обіцяне.
скажіть шановний, а те що її виправдали не є ознаками нової епохи...?
какой резонанс, нах?
13 июня суд признал Дарью Коцюрубу и Романа Филюка виновными в административном правонарушении.
Дело получило резонанс и за пределами Ривненской области, была также реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях является не обязанностью, а правом. Источник: https://censor.net.ua/n3140978
"... была также реакция президента Зеленского..." в чому підьоб?
ти на неї тілебонькаєш, збоченець?
А ви розглядаєте усіх виключно як сексуальні об'єкти?
Вітаю, це симптом: розвиток на рівні базових інстинктів.
Ще Марію Кюрі оцініть з позиції вдмухабельності.
но такое впечатление, что штаны пытаются съесть Дарью..
Але, повторюю, тут мова не про зовнішність - а про СПРАВУ ПРИНЦИПУ.
І рішення апеляції є перемогою.
FUCK TOTALITARISM
только суд ЛИНЧА восстановит в этой многострадальной стране правосудие
Цей підхід начебто "гуманніший" - але ніт. З різновидів лайна не обираємо.
А то совсем позор!
Це справедливе рішення.
Лишилось покарати справжніх порушників закону.
Да ?