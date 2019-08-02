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 Політика України, Спорт
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Все про:спорт (750) Беленюк Жан (7) Слуга народу (184)

 Спробую представити Україну на Олімпійських іграх у Токіо, - Беленюк планує поєднувати спорт і роботу в Раді

Олімпійський призер, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк планує продовжувати спортивну кар'єру і поєднувати її з депутатською діяльністю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Найближчі змагання, у котрих Беленюк планує взяти участь, відбудуться у вересні 2019 року. Після цього борець планує представляти Україну на літніх Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році.

"Я ще буду намагатися представляти Україну на наступних Олімпійських іграх у Токіо через рік. Щоб потрапити на Олімпіаду, треба ще вибороти ліцензію на чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні. Якщо я виборюю ліцензію, то я гіпотетично можу планувати Олімпіаду", – сказав Беленюк.

Він вважає, що зможе поєднувати спортивну та депутатську діяльність. За його словами, якщо тренування і парламентська діяльність відбуватимуться в один час, він просто перенесе тренування.

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"Такі ситуації в мене були, коли я і не був в парламенті. Коли щось не виходить, я просто відкладаю це на другий день чи коли у мене є можливість потренуватися. Просто міняю місцями", – сказав спортсмен і майбутній депутат.

У липні Беленюк обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". Зараз він бере участь у тренінгах майбутніх депутатів у Трускавці Львівської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140976
 
 
 Топ коментарі
 
Ххоспадя! Ты сначала попытайся узнать Украину, ну шоб представлять
"Вы знаете, мне говорили разные суммы. Она, зарплата, там как-то соответствует прожиточному минимуму, кажется, или минимальной зарплате. Вот. Но это будет где-то в районе 30 тысяч гривен, наверное. Я уже нахожусь в комитете социальной политики и отвечаю за спорт и молодежь", - сказал Беленюк.
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Т.е. предполагаются *вольные посещения заседаний. А нафига нам такие депутаты???
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а шо, депутатам не каждый день надо работать, можно и личными делами заняться
понабирали бездельников и мебель для количества
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тю=ю-юю... спорт совмещать с работой. вот есле бы он мог как петрилло и картавый с утра по стакану шмурдяка хряпать ...
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У пана Куприка есть осторожное мнение , шо этого Беленюка хтось заменит в Раде , как заменили например Томенко . Беленюк свою задачу уже выполнил .
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Ххоспадя! Ты сначала попытайся узнать Украину, ну шоб представлять
"Вы знаете, мне говорили разные суммы. Она, зарплата, там как-то соответствует прожиточному минимуму, кажется, или минимальной зарплате. Вот. Но это будет где-то в районе 30 тысяч гривен, наверное. Я уже нахожусь в комитете социальной политики и отвечаю за спорт и молодежь", - сказал Беленюк.
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Ватномізковим на замєтку:
"Нікчема, як Порошенко:" Медведчук гостро відреагував на заяву Порошенка. Головне 2019-08-02 10:58
Лідер проросійської партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук відреагував на слова екс-президента Петра Порошенка про те, що під час його президентства кум Путіна «навіть голову не міг підняти». «Що стосується цього марення, яке несе пан Порошенко, можу сказати: піднімати голову мені не було необхідності, тому що я в своєму житті її не опускав ні перед ким, і вже тим паче перед таким нікчемою, яким є Порошенко», - пише Медведчук у своєму блозі на сайті «Подробиці».
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или таньки черноротой, которая хвасталась в сетях, что, будучи депутатом, прошла годовые военные курсы.
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а шо там этой недоразвитой сборной делать? просто поехать посмотреть? да нет у нас нифига мирового масштаба--есть одно нелпровержимое достижение--никчемные презэкденты.
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Беленюк, а ты разницу, между "партером" в зале заседаний, и на борцовском ковре, понимаешь?
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Когда делаешь два дела одновременно, обычно получается х..ня
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а шо, депутатам не каждый день надо работать, можно и личными делами заняться
понабирали бездельников и мебель для количества
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хороший ты парень, сильный.
Но глупый.
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Попытаюсь представить Украину на Олимпийских играх

Так и представлял бы.
Ты пошел в депутаты и должен представлять своих выборцевв Раде
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Норм, парень, давай... А твой босс, в это время, на корпративах в газпром"е подзаработает. Норм. правящая партия, я считаю...
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Мине этот афро-американиц с медальками не нужэн!
Пусть в Уганду везьот сваи медальки и требуит за их деньог.
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Краще би ти поїхав до Руанди, помстився за свого батька.
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Т.е. предполагаются *вольные посещения заседаний. А нафига нам такие депутаты???
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Мало того: предполагается пропуск тренировок "по причинам государственной важности"! И нафига нам такой борец на олимпиаде???
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так, хлопче, оце аби не ти, так і нікому вже в Раду йти державними справами займатися. Так що виручай, прийдеться тобі на два, а то й три фронти розриватися. Може й ще щось паралельно робити позвуть, ти ж також не відмовишся, бо хто як не ти! Більше нікому!
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рабочий и колхозница в ВС ссср....
там мозгу включать надо, брат, а не мышцу
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Н-да,все таки порошенківські злодії якось солідніше були
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