 Спробую представити Україну на Олімпійських іграх у Токіо, - Беленюк планує поєднувати спорт і роботу в Раді

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Найближчі змагання, у котрих Беленюк планує взяти участь, відбудуться у вересні 2019 року. Після цього борець планує представляти Україну на літніх Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році.
"Я ще буду намагатися представляти Україну на наступних Олімпійських іграх у Токіо через рік. Щоб потрапити на Олімпіаду, треба ще вибороти ліцензію на чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні. Якщо я виборюю ліцензію, то я гіпотетично можу планувати Олімпіаду", – сказав Беленюк.
Він вважає, що зможе поєднувати спортивну та депутатську діяльність. За його словами, якщо тренування і парламентська діяльність відбуватимуться в один час, він просто перенесе тренування.
"Такі ситуації в мене були, коли я і не був в парламенті. Коли щось не виходить, я просто відкладаю це на другий день чи коли у мене є можливість потренуватися. Просто міняю місцями", – сказав спортсмен і майбутній депутат.
У липні Беленюк обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". Зараз він бере участь у тренінгах майбутніх депутатів у Трускавці Львівської області.
"Вы знаете, мне говорили разные суммы. Она, зарплата, там как-то соответствует прожиточному минимуму, кажется, или минимальной зарплате. Вот. Но это будет где-то в районе 30 тысяч гривен, наверное. Я уже нахожусь в комитете социальной политики и отвечаю за спорт и молодежь", - сказал Беленюк.
"Нікчема, як Порошенко:" Медведчук гостро відреагував на заяву Порошенка. Головне 2019-08-02 10:58
Лідер проросійської партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук відреагував на слова екс-президента Петра Порошенка про те, що під час його президентства кум Путіна «навіть голову не міг підняти». «Що стосується цього марення, яке несе пан Порошенко, можу сказати: піднімати голову мені не було необхідності, тому що я в своєму житті її не опускав ні перед ким, і вже тим паче перед таким нікчемою, яким є Порошенко», - пише Медведчук у своєму блозі на сайті «Подробиці».
понабирали бездельников и мебель для количества
Но глупый.
Так и представлял бы.
Ты пошел в депутаты и должен представлять своих выборцевв Раде
Пусть в Уганду везьот сваи медальки и требуит за их деньог.
там мозгу включать надо, брат, а не мышцу