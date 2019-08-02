 Ви знаходите на аеропорт $40 млн, а держава вам потроху віддасть, - Зеленський звернувся до соратника Коломойського Шевченка

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, свою пропозицію він озвучив депутату Верховної Ради Олександру Шевченку, який до свого обрання в 2014 році багато років був директором "Скорзонери".
Нинішня злітно-посадкова смуга перебуває у власності держави і використовується паралельно військовими і цивільною авіацією. Аеропорт перебуває в 30-річній концесії ТОВ "Скорзонера".
"Злітно-посадкова смуга, яку ми використовуємо у військових цілях, має характеристики міцності, що дозволяють приймати повітряні судна масою максимум 53-55 тонн. Усі сучасні авіакомпанії хочуть літати літаками на 180-220 пасажирів, а це вага 90-110 тонн", - розповів директор аеропорту Петро Осипенко. За його словами, загальна вартість реконструкції становить 40 млн доларів.
Зеленський після цього звернувся до Шевченка. "Подейкують, що у вашої компанії гроші є", - пожартував він.
"Ви знаходите гроші на все, а держава вам потроху віддасть $40 млн. Зараз $40 млн виділити, щоб упродовж року-півтора побудувати смугу, просто немає. Ми можемо розбити на три роки і за три роки віддати. Але ви не будете чекати, і Івано-Франківщина не чекатиме", - запропонував президент.
"Є інший варіант - ви все будуєте, а ми нічого не повертаємо", - пожартував Зеленський.
"Володимире Олександровичу, ми подумаємо", - відповів йому зі сміхом власник "Скорзонери" Олександр Шевченко.
"Є інший варіант - я буду дзвонити вашим людям, які, згідно з юридичними документами, є кінцевими бенефіціарами компанії", - сказав президент.
Кінцевими бенефіціарами "Скорзонери" є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
ТОВ "Скорзонера" належить найбільший зимовий курорт України "Буковель".
Раніше, президент Володимир Зеленський запропонував новообраному по мажоритарному округу депутату Андрію Іванчуку виділити 175 млн гривень на будівництво дороги до села Космач в Косівському районі.
в тёмном переулке грабитель останавливает еврея:
- кошелек или жизнь! и не вздумай шуметь!
- та шо вы!? зачем я буду шуметь? я ваще ничего не имею против вас, каждый зарабатывает как может...вот лавочник, к примеру, у него ж весы...
- цыц! много говоришь...
- ой, вы как моя Софочка, может хотите посмотрэть на ее фото? ну нет - так нет.....
вот и денег у меня нет.. хоть обыщите!… о! я вижу ваше умное лицо.. вы задумалися..
послушайте мине сюда... а давайте, я буду вам должен…и мы тихо разойдемся...
"Владимир Александрович, мы подумаем", - ответил ему со смехом владелец "Скорзонеры" Александр Шевченко.
Источник: https://censor.net.ua/n3140968Такой теперь будет "новая экономическая политика": под легкое ржание будут определять, кто спереди, а кто сзади.
Осталось только глазки завязать...
в одной забитой соседней стране пара гномов-царей для своих верноподданых орков постоянно устраивает стройки века....столько сколько они закатывают в бетон откатов обеливая сразу же деньги никому и не снилось. 1 только мост века только при проэктировке вырос с изначальных 25 млрд ржублей в итоге до 250 млрд деревянных. и это неудивительно, "эксперты" орков постоянно применяли все более новые и новые, не побоюсь сказать, "инновационные" методы расчета стоимости строительства...вот пахнет тем же, только бюджет пока позволяет то что позволяет...ну или воображение креатуры сих слуг. оно вроде и дело хорошее - аэропорт цельный сделать, а с другой стороны в норм государствах сначала проекты, расчет экономической окупаемости и целесообразности сих строений и только потом ищем деньги на стройку и далее по пунктам...а тут: "я приехал! вы стройте, держава потом отдаст". что стройте? смета? и другая инженерная документация? "не, не слышал"... ну так могу и построить, стать бенифициарами, выписать расходов не на 40 млн, как щас сказали, а без афиширования на 350 к примеру, отдать деньги с бюджета, даже в "рассрочку" и вуаля..аэропорт твой, бабки державы...красота ж..."ипаный стыд" (с)