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Все про:Зеленський (2281) Івано-Франківськ (119) Шевченко Олександр Леонідович (70)

 Ви знаходите на аеропорт $40 млн, а держава вам потроху віддасть, - Зеленський звернувся до соратника Коломойського Шевченка

Президент Володимир Зеленський запропонував ТОВ "Скорзонера" власним коштом побудувати нову злітно-посадкову смугу в аеропорту Івано-Франківська під гарантії повернення інвестицій з бюджету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, свою пропозицію він озвучив депутату Верховної Ради Олександру Шевченку, який до свого обрання в 2014 році багато років був директором "Скорзонери".

Нинішня злітно-посадкова смуга перебуває у власності держави і використовується паралельно військовими і цивільною авіацією. Аеропорт перебуває в 30-річній концесії ТОВ "Скорзонера".

"Злітно-посадкова смуга, яку ми використовуємо у військових цілях, має характеристики міцності, що дозволяють приймати повітряні судна масою максимум 53-55 тонн. Усі сучасні авіакомпанії хочуть літати літаками на 180-220 пасажирів, а це вага 90-110 тонн", - розповів директор аеропорту Петро Осипенко. За його словами, загальна вартість реконструкції становить 40 млн доларів.

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Зеленський після цього звернувся до Шевченка. "Подейкують, що у вашої компанії гроші є", - пожартував він.

"Ви знаходите гроші на все, а держава вам потроху віддасть $40 млн. Зараз $40 млн виділити, щоб упродовж року-півтора побудувати смугу, просто немає. Ми можемо розбити на три роки і за три роки віддати. Але ви не будете чекати, і Івано-Франківщина не чекатиме", - запропонував президент.

"Є інший варіант - ви все будуєте, а ми нічого не повертаємо", - пожартував Зеленський.

"Володимире Олександровичу, ми подумаємо", - відповів йому зі сміхом власник "Скорзонери" Олександр Шевченко.

"Є інший варіант - я буду дзвонити вашим людям, які, згідно з юридичними документами, є кінцевими бенефіціарами компанії", - сказав президент.

Кінцевими бенефіціарами "Скорзонери" є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

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ТОВ "Скорзонера" належить найбільший зимовий курорт України "Буковель".

Раніше, президент Володимир Зеленський запропонував новообраному по мажоритарному округу депутату Андрію Іванчуку виділити 175 млн гривень на будівництво дороги до села Космач в Косівському районі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140968
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, прямо безграничный. Только в отличие от Бениной куклы Зели Порох до сих пор вкладывает в армию, хоть уже и не президент:

28.07.2019 Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових

Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.

Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.

Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.

Ви знаходите на аеропорт $40 млн, а держава вам потроху віддасть, - Зеленський звернувся до соратника Коломойського Шевченко - Цензор.НЕТ 6191
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Четкие распилы группой Приват набирают оборот. И все это под радостные вопли 73% прикацапленого наседления страны Вы находите на аэропорт $40 млн, а государство вам понемногу отдаст, - Зеленский обратился к соратнику Коломойского Шевченко - Цензор.НЕТ 5642
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"Государство отдаст" что бы государство отдала туда кто то должен положить.
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в тёмном переулке грабитель останавливает еврея:
- кошелек или жизнь! и не вздумай шуметь!
- та шо вы!? зачем я буду шуметь? я ваще ничего не имею против вас, каждый зарабатывает как может...вот лавочник, к примеру, у него ж весы...
- цыц! много говоришь...
- ой, вы как моя Софочка, может хотите посмотрэть на ее фото? ну нет - так нет.....
вот и денег у меня нет.. хоть обыщите!… о! я вижу ваше умное лицо.. вы задумалися..
послушайте мине сюда... а давайте, я буду вам должен…и мы тихо разойдемся...
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сначала Иванчук, теперь вот Шевченко. Сегодня что день альтруиста? или 100 лет со дня лозунга Грабь награбленное?
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Ну тупое оно..Тупое и жадное. Потом как пецкеле будет волать что "построил " всё на свете..Лично укладывал бетон! К персонажам типа "из воздуха курорт -шевченко" нужно приходить именно тихо первый раз сразу с группой захвата и папкой с РЕАЛЬНЫМИ уголовными делами а после "припровождения " его должен ждать очень злой помешанный на Украине следователь, и очень злой помешанный на Украине судья. Срок обеспечен с конфискацией не только шевченку а и сотне-двум самых зажранных ********* включая "самых талантливых бизнесменов" которые планомерно десятилетиями залезали нам в карманы в то время как наши родители и близкие умирали от недостатка лекарств, тупой медицины и отношения в стиле " насрать" от государства..При чем их деятельность очень усиленно выдавалась за просто "непомерный талант бизнесмена- благодетеля" .. Если бы Вы знали реальные дела которые можно себе представить оценивая ситуации после 91-го и включая аналитику и логику - у Вас волосы встали бы дыбом на всех местах..и просто захотелось бы кого нибудь убить! Короче Вовцеле, это придавленное ,поздно ********* еврейской старой четой а потому недоделанное - Вам ещё организует "веселую жизнь" .Времени ещё вагон пока украинское население проснётся очередной раз..
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"Есть другой вариант - вы все строите, а мы ничего не возвращаем", - пошутил Зеленский.
"Владимир Александрович, мы подумаем", - ответил ему со смехом владелец "Скорзонеры" Александр Шевченко.
Источник: https://censor.net.ua/n3140968Такой теперь будет "новая экономическая политика": под легкое ржание будут определять, кто спереди, а кто сзади.
Осталось только глазки завязать...
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Типичная манера путяры - изобразить из себя сцаря и нагнуть олигархов на радость быдлу. Вова, так в государстве проблемы не решаются, это тебе не твой говно сериал.
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как поставить больше одного лайка? вот ни убавить, ни отнять
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Спасибо. Ну бред же полный то, что делает Вовочка.
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Молодец. Вкладываете в Украину, страна развивается и вы с этого зарабатываете, и кроме денег хорошую карму. Сверхдоходы нужно получать с прибыли и развития страны и обшества, как правильные пацаны. А воровать со сверхубытков, как последние обсосы, нужно прекратить. В таком вот аспекте.
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зелупородько сейчас может делать что угодно, зебобики стерпят все, лишь бы не признавать свою ошибку.
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подождут немного пока все знакомые забудут как они рвали жопу за "слугу" и тогда только начнут злобно зыркать по сторонам мол кто выбрал этого дебила??? да я вообще не ходил на выборы. так было с 67% избирателями янучары, так же будет и сейчас. признание своих ошибок есть этап взросления.
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У некоторых уже появилась мантра - я ни за кого не голосовал, и тот и тот какашка...
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....$40 млн, а государство вам понемногу отдаст, - Зеленский обратился к соратнику Коломойского Шевченко... В довги вганяє нас усіх зеля. Не по Сеньці шапка. Зеля злиняє , а грошики з процентами нам усім віддавати треба буде. Всі європейські суди підтримають цього Шевченка.
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Может, лучше Зелю Коломойскому отдать? Понемногу...
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Наперсточные манипуляции:подставные противники, а в дествительности - кореша, развязно трут за лавэ, зеваки хихикают до тех пор, пока сами не вкладывались...
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Еще один "...ман", который "покажет, как надо управлять страной"...
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А отдаст 500 миллионов? этот тип думает работать по закону или у него голова больше чем Кривбассовского базара не работает?
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Языком молоть -не равно в карман к Бене ручонки засунуть. Повеселились и разошлись , а лохторат приятно.
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Зеля з Коломойші вибиває гроші? І довго він так протягне?
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Хочуть для підвозу на Буковель туристів зробити аеропорт, в принципі добре б було, але щоб лоукости туди пустили
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Які лоукости можуть бути в аеропорту Коломойського? Там будуть тільки літаки МАУ з втричі дорожчими квитками, як у Дніпрі.
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Можно вздохнуть спокойно. Договорники остались в силе. Да и неисполнение законов никуда не делось. Коррупцию надеюсь тоже не тронут. Ура новому Презу.
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Так это аэропорт под Буковель Зеля хочет строить за бюджетный счёт?
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Государство уже так много и многим обещало "постепенно отдать", что слова Зеленского звучат комично, на новой работе у него шутки еще веселее.
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Занавес. Бурные аплодисменты. У бени будет истерика от смеха, а Боголюбов на радостях проглотит кипу. Ну что, избиратели, как оно вам? Вам тоже смешно? Тогда представление продолжается. Где у нас нет еще аэропорта? Зеленский уже спешит вам на помощь...
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даешь аэропорт в Крыжополе и Малих Копанях!
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Цирк продолжается! Только не понятно почему подручному Бени 45 млн как по-бедности! А Яценюка другу 175 млн на шикарную ногу??? Заберите кокс у Зедебила!!!
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скажите мне одно,с какого хрена Зебилу нужно срочно строить аеропорты в городах Украины? Это задача номер один на сегодня? Вот зачем?
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интересно...и снова аэропорт...
в одной забитой соседней стране пара гномов-царей для своих верноподданых орков постоянно устраивает стройки века....столько сколько они закатывают в бетон откатов обеливая сразу же деньги никому и не снилось. 1 только мост века только при проэктировке вырос с изначальных 25 млрд ржублей в итоге до 250 млрд деревянных. и это неудивительно, "эксперты" орков постоянно применяли все более новые и новые, не побоюсь сказать, "инновационные" методы расчета стоимости строительства...вот пахнет тем же, только бюджет пока позволяет то что позволяет...ну или воображение креатуры сих слуг. оно вроде и дело хорошее - аэропорт цельный сделать, а с другой стороны в норм государствах сначала проекты, расчет экономической окупаемости и целесообразности сих строений и только потом ищем деньги на стройку и далее по пунктам...а тут: "я приехал! вы стройте, держава потом отдаст". что стройте? смета? и другая инженерная документация? "не, не слышал"... ну так могу и построить, стать бенифициарами, выписать расходов не на 40 млн, как щас сказали, а без афиширования на 350 к примеру, отдать деньги с бюджета, даже в "рассрочку" и вуаля..аэропорт твой, бабки державы...красота ж..."ипаный стыд" (с)
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