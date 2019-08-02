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Все про:Зеленський (2281) Івано-Франківська область (242) Іванчук (36)

 "175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський запропонував новообраному по мажоритарному округу депутату Андрію Іванчуку виділити 175 млн гривень на будівництво дороги до села Космач у Косівському районі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, це сталося на нараді в Івано-Франківській ОДА.

Відео 112

"Я тут бачу пана Іванчука. Ви ж стали депутатом, я чув? Ви даремно сюди прийшли. Ви ж тут народилися, ви ж з Коломиї? 175 мільйонів гривень є?", - сказав Зеленський.

"Що ви до цього бюджету? Ви вже від нього відрізані, ви ж в курсі. Інші люди прийшли. 175 мільйонів, можете допомогти? Просто таке чоловіче запитання. У нас немає такого бюджету, щоб побудувати зараз всі дороги, але ми хочемо допомогти людям. Ви мажоритарник, вас переобрали. Можете знайти 175 мільйонів, допомогти їм?" - запитав Зеленський.

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Він додав, що може назвати прізвища людей, з якими знайомий Іванчук і у яких такі гроші є "на сніданок, на обід і на вечерю".

"Якщо ви мене обдурите - я дам всі ваші адреси і телефони цього містечка, вони до вас прийдуть. Чи не приїдуть, бо доріг немає", - сказав він.

"Питання вирішили", - підсумував він і запропонував новому губернатору Денису Шмигалю шукати гроші на інші дороги в інших мажоритарників.

Нагадаємо, що Іванчук виграв вибори як самовисуванець у депутати Ради в окрузі №88 в Івано-Франківській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140965
 
   
 Топ коментарі
 
ДолбоЗееб!!! Хотя нищее не образованное быдло это воспринимает на ура! Дайте ему Аврору и кепку как Ленину!
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Речь не о чиновниках,а колхозно-популиских методах в стиле ВВХ,Луки и других подобных персонажей "175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 2548
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О, подтянулись изиратели клоуна. С какого депутат должен искать деньги. когда это в принципе не его работа? Ты всегда будешь нищий, потому что не понимаешь основных принципов. И главное, что быдло легко убедить, что теперь за дороги должны отвечать не государственные структуры, у которых налоги. а какие то частные люди.
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Короче на строительство дорог денег нет. Кого то он мне напоминает...
«Денег нет, но вы держитесь»
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так пэтя же оставил полные закрома, аж трещат, более того, та и дороги же пэтя все построил, даже дорожные знаки открывал. Как денег нет. Ну вы тупая *********😀😀😀
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у тебя все фантомные боли - выбрали дебила - о нем и пишем - забудь о прошлом - живи настоящим))))
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К зиме эти ЗВР спустят в унитаз на халяву для быдла и поддержание гривны. А дальше что? А ничего, или прекращение игры в популизм, максимальное урезание социалки и перекредитование, или дефолт, "который еще никому не навредил" (особенно в Аргентине и Мексике)
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Да четы парися петя все в овшоры переводил и разворовывал ,склады взрывал ,а оно есть и есть.
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а у зебила хорошо работает генератор случайных чисел. вот шо не цифиря, то всё с потолка.
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популистские колхозно-совхозные совковые методы(((
это реальное позорище(
смотри, Украина, за кого быдло проголосовало(
прикро, реально прикро
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Граждане Украины, если вам не за что оплатить коммуналку или купить еду, найдите состоятельного соседа и потребуйте, пусть он вам даст денег. Будет упираться, позвоните в ОПУ
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а лучше сразу Баканову на счёт того чёрта.
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Так он заранее узнал у Баканова за друзей этого черта. А также его адрес.
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хочет по умничать - не вопрос - каждый из избранных на округах слуг бени - по 175 лимонов - и фотограф и блогер и безработный и все будет справедливо - я тогда за - но это и раньше и теперь будет называться (так было) - гос рекет
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грохнут Зелю, при чем свои же.. Он так активно со всеми сорится, что вероятность летального импичмента растет с каждым днем..
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но кому то он будет делать преференции,нельзя же со всеми пересраться.вот этот он и будет его прикрывать. возможно этот кто то будет *****
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ага счас все разбежались отдавать 175 лимонов щоб президент за 5 минут "решал вопросы" кому нужен этот цырк- на вьезде в коломыю мост разваливается фура вьезжает снизу куски бетона отваливаются того и гляди упадет а иванчук депутат с коломыи должен делать дорогу в космач(соседний округ ) где избрали зе-депутата может зе-партия оплатит? а иванчук пускай за мост возьмется?
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А слабо Зе показать пример и на свои деньги отремонтировать одну из дорог в родной области?
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Активний учасник бійки у Верховній Раді 11 грудня 2015 року під час якої депутати «Народного фронту» побили Олега Барну. Приводом для бійки стало грубе поводження Барни з тодішнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком

"175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 4636
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и кстати как там с квартирой шахтерам в червогограде?--зе ж обещал половину
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это в той квартире которую прямой подарил? я вобще то о зелиной спрашивал? может ссылочку кинеш где какие шахтеры по какому адресу или ты просто пиз,,к как и твой зе?
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походу ты настолько "образованное"что ссылочку из трёх букв имеешь в постоянке...
-гугл в помощь...
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https://lb.ua/news/2019/06/24/430388_zelenskiy_kupil_kvartiru_seme.html
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Квартиру семье погибшего шахтера купила редакция или спонсоры канала Прямой. ЗЕлёный наверное сразу забыл, что предлагал журналисту (купить в складчину квартиру).Слово не воробей!
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Журналист и Зеленский купили квартиру в складчину. Ищите ! На просторы Инета !
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твой воробей уже давно подох...
-а люди благодаря Зеленскому имеют недвижимость..
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Твоему воробушку с маленькой кипой и пейсиками на головушке вылетать никуда не нужно! Ты с ходу фейки кидаешь! В своей Одессе лохов разводи!
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Правильно сказал. Потому как мажоритарщики появляются в округах только перед выборами, а на протяжении каденции никаких вопросов для округа не решают. Может быть пришло время подписаться под какими то реальными обязательствами?
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его от кокса так плющит или это что-то потяжелее?
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А прикол же не в цьому !
"Олег Карпюк Зеленський за три хвилини знайшов 175 млн на дорогу до "села без доріг" Космач на Івано-Франківщині. Ці кошти він "повісив" на депутата 88 виборчого округу Івано-Франківщини Андрія Іванчука, який йшов на цих виборах як самовисуванець та переміг.

І все б чудово. Але село Космач знаходиться у 89ому виборчому окрузі, де переміг організм від "Слуги уродів" Володимир Тимофійчук."
https://www.youtube.com/watch?v=czicLYkz1o4
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короче я так понял что ни дороги в космач ни моста в коломыи ближайшие 5 лет не будет с такими "решалами"
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На публічній сторінці Іванчука в соцмережі більшість опублікованих у квітні постів так чи інакше стосувалися 88-го округу, насамперед Коломиї. Зокрема, йшлося про будівництво дзвіниці за сприяння Благодійного фонду "Покуття", про те, як на Великдень фонд роздав 3 тисячі великодніх кошиків"..
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Коментарии на цензоре вызывают все больший диссонанс..судя по комментариям ПЕдибилов под 70% при том что рейтинг их кумира 8%..
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мы на рейтинг вашего кумира через годик посмотрим
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Да у Пэдры не более 1 %. Так что через год совсем не начто смотреть будет.
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у меня в отличии от вас нет кумиров..
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ничего по факту он решать не собираеться -просто стрелки переводит
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Ну вот .. имел человек ( Иванчук) неосторожность прийти на встречу местного совета с президентом и так вляпался ) Тем более он избирался в соседнем 88-ом округе. а деревня без дорог, о которой упоминал президент находится в 89-ом округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук.
Повезло деревне,если бы присутствовал Тимофийчук ( очевидно он в Трускавце ) может так круто и не решился бы этот вопрос!))
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175 млн гривен есть?" - Зеленский предложил нардепу Иванчуку оплатить .... не розумію. Гроші приватні, не з бюджету. Віддавати хто буде? Народ України. Пропоную 25 % не згодних виключити з процесу віддачі довгів. А 73% , які вибрали оцього фінансового генія , будуть розраховуватись.
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Зеля видит своё президентство как нахождение крайних и спихивании проблем на других ?
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и на ютубчик! на ютубчик!
и под государственный гимн...
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Зе подражает поведению Х@йла и бацьки Лукашенко.
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все кто занимается бизнесом в Украине - очень плохой сигнал - мы все помним, как приходили и требовали перевести деньги для - ........ - это называется гос рекет - да - прикольно
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Те кто больше всего в Украине говорят, что они занимаются бизнесом, на самом деле занимаются воровством. Те кто занимаются бизнесом ничего не говорят. Им некогда.
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идиотизм полнейший............нах*я тогда президент со своей свитой и долбанная рада если можно держать у себя просто князька и он будет решать все насущные вопросы "175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 3138.
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Зеленский назначил главой Управления делами президента бывшего главу команды КВН

https://biz.censor.net.ua/n314042

"175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 1678 "175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 1678
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Петро Порошенко впевнено йде шляхом Вiктора Януковича й масово призначає на високi державнi посади вихiдцiв з Вiнниччини.

Минулого тижня - новий кадровий прорив вiнницьких: управлiння справами адмiнiстрацiї президента очолив вiдомий «кавеенщик» Борзов.

Це призначення стало черговим у низцi попереднiх кадрових рiшень iз вiдчутним регiональним присмаком.

Здавалось, пiсля другої революцiї усе змiниться. Але якщо за часiв правлiння Вiктора Януковича країною керували донецькi, то з приходом Порошенка при владi в обласних прокуратурах, СБУ й iнших державних органах опинилися вiнницькi.
Ще донедавна Державне управлiння справами очолював вiнничанин Сергiй Березенко. А його першим заступником був Сергiй Борзов. Однак пiсля обрання Березенка нардепом на скандальних виборах у Чернiговi Петро Порошенко призначив Сергiя Борзова тимчасовим виконувачем обов'язкiв керiвника Державного управлiння справами. Новий завгосп Порошенка до свого приходу в ДУС був директором команд КВК «Вiнницькi перцi» та «Збiрна України». Також Борзов працював у товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Телевiзiйне творче об'єднання «Олександр Масляков i Компанiя».
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Статья 364-1. Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы
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Слух не будь тошнотиком. В Украине тысячи проблем, а тебе "не так сказав".
Включи "личильник сколько украли" при свиночолом, а перед ним былояныкович был. А еще поличы сколько украли на "лікарню майбутнього" при юсченко прищавом
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"Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
карається штрафом від ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається штрафом від чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. У статтях 364-1, 365-2, 368-2, 368-3, 368-4, 369-2 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову"
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Подтерлись конституцией, подотруться и УК. Остановить его некому, так как соответствующие государственные институты чисто бутафорские.
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Он теперь так каждому будет отвечать? Типа:
- Владимир Александрович, а шо там пенсии?
- А у вас сто миллиардов есть?
- Владимир Александрович, а как же тарифы?
- А у вас триллион есть?
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Он просто на кураже. Гопота играет раскулачивателя олигархов. Ходит такой "президент-робин-гуд" по стране и "рэволюционно" сбивает, с того на дорогу, с того на больницу, с того на пенсии... Но это он щас "на больницу" сбивает, а, если получится, то что мешает и себе насбивать? Вроде резонный вопрос, но пипл шоу хавает с аппетитом и желает продолжения. Даваааааай, дави их, давииииии!!! И никто походу уже не видит как это дико со стороны выглядит. Получается органов, которые зададут вопрос: "А чего это президент не действует в рамках закона, а осуществляет давление используя свое служебное положение и вымагает деньги" в Украине нету, если есть власть - можно делать что угодно. Получается Украина не европейская ни разу. Вместо построения нормально работающих государственных институтов, верховенства права - вот это вот убожество.
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*Вы отрезаны от госбюджета .Другие люди пришли*(с) т.е.в переводе :эта корова уже наша и мы будем её доить. А лохторат может идти лесом без дороги и отжимать в темном переулке кошелек у депутата под "мужское" слово президента.
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Ага. Проговорился "по Фройду". Если в его слова не вслушиваться и не вдумываться, то комуто может даже будет смешно. Хихихихи
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Я уверен, что Зеленский не к каждому депутату обращается с просьбой дать денег на постройку дороги, а к том, кто заворовался. В этом я его поддерживаю. Думаю Саакашвили поддерживает его тоже.
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а не простіше зробити легалізацію доходів не під 5% як пропонує зеленський,а під 30-50 як це є в нормальних країнах.
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Не проще. Они не законность пришли устанавливать, а отжимать
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Пацан, закурить есть? А мелочь? А если найдем??!!! Ану попрыгай!!!
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ждем клоуна в Харькове и битву титанов: Зе vs Кер)))) ух надеюсь покажут этих супертяжей в прямом эфире, даже г+г разок включу ради этого)
писал выше но повторюсь...никогда ручная модель управления, тем более эти избирательные вояжи не станут действенным методом управления и не приводили, не приводят и не приведут государство к рассвету, а народ к благосостоянию.
Функция власти регулировать законы и следить за их выполнением всеми. "Власть" обобщаю тут не деля на законотворческую, исполнительную и судовую...обобщаю в одно целое, направленное на достижение интересов государства на внешней арене и благосостояния и экономической стабильности внутри. только государственники с опытом могут за 10-20 лет вытравить из населения "вороватый совок" и сделать их сознательными гражданами живущими в правовом поле, это болезненый период для целого поколения или даже двух. А эти видосики для плебса, пусть радуется. накой нам права, суды нормальные, прокуроры независимые если царек может у кого то отжать и может одарит царской милостью и кинет под свой царский стол обьедки одаривая народ заботой.
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Зе уже был в Харькове.Гепа благоразумно не избирается на следующий термин на будущих местных.И потом,он выбросил в мусорную корзину 3% голосов ватников,которые шли Мертвечуку.Это немало.Пользу для государства Украина он уже этим принёс.Единственный раз за 20 лет его правления в Харькове я доволен.Он исправно выполнил просьбу Бени.
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ооо, пропустил и шо там было?) пальцы в ноздри гепе вставлял? Баклажану, в смысле Баканову звонил черта проверить?) по лицу хоть дал ему разок в порыве народного гнева?)
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Он вообще должен уже в тюрьме сидеть. За свои заигрывания с Путиным, в начале интервенции России.
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зедыбил - самый вымирающий вид на Земле
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ця зєлєжаба казала, що коломойша заплатить за різні соціальні проекти...То, може, виходячи саме з цієї заяви, Бєні і повернули конфісковані майже 150 об'єктів нерухомого майна, що він вкрав у платників родатків?
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Для тех кто не понял, ПОЧЕМУ президент ему так сказал, армянское радио отвечает:
Каждый депутат, депутатик и депутатишко (от уровня), если где-то "сприяв, завдяки, за допомоги" непременно упомянет, упомянет не раз. Больше того они обсуждают КАК лично ОНИ (депутат) помогли !!!
Народ заработал, а МЫ (аве цезарь, падайте ниц холопы) ВЫДЕЛЕЛИ ВАМ смертным.
Вот и этот дЭпутат пришел. Уверен что он и окружение не бедствуют. Тендера, выделения куда надо, допомога дЭпутатская (индюлигенция на время). ага. Мог бы и помочь
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ага...люди за свої гроші нехай будують, а в цей час "новая маладая *********" буде дерибанити бюджет, як скаже Бєня з пічуком, а вони на цьому дерібані ой, як знаються ...специ кримінального олігархічного угрупування...Щоб середняків остаточно добити, залишивши в державі тільки олігархів та покірне безмолвне стадо кріпаків...
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то что у Зе нет вопросов что у него есть 175 лямов, уже делает его соучасником,
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Ніщеброди завжди обожнюють рахувати чужі гроші.
І так, навіть як би він дав ці 175 лямів ніякої поваги до нього не буде. У нас не поважають заможних людей, бо 70 років радянська влада вчила, що бути заможним це погана. Інших вчила, а сама жила на держ.дачах та жрала із спец.магазинів...
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Одно дело ты работал в бизнесе и имеешь реальный прибыльное предприятие и совсем другое дело когда ты на гос службе с потолком 100тыс в месяц и тут вдруг с потолка 200-300 млн имущества появляются у тебя\жены\родителях.
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Он так и не понял, что уже не клоун, всё хихи с зала срывает. Теперь все эти совещания можно как квн смотреть, только поскольку это уже таки не квн, а слова и действия "президента", который по одной книжке, которой все уже по очереди много раз подтерлись, "гарант" чегототам, становится печально.
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У кагаленка хамство начинает зашкаливать.
Оказывается, не Янык был хамом.
Гуд-бай украинский язык и все демократические наработки.
Пора недомерка останавливать...
П.С.
Нет, кореш Кули в лоб - дерьмо редкое.
Но таких нужно судить, а не вымагать по-гопнически деньги...
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