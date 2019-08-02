 "175 мільйонів гривень є?", - Зеленський запропонував нардепові Іванчуку оплатити будівництво дороги на Івано-Франківщині. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, це сталося на нараді в Івано-Франківській ОДА.
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"Я тут бачу пана Іванчука. Ви ж стали депутатом, я чув? Ви даремно сюди прийшли. Ви ж тут народилися, ви ж з Коломиї? 175 мільйонів гривень є?", - сказав Зеленський.
"Що ви до цього бюджету? Ви вже від нього відрізані, ви ж в курсі. Інші люди прийшли. 175 мільйонів, можете допомогти? Просто таке чоловіче запитання. У нас немає такого бюджету, щоб побудувати зараз всі дороги, але ми хочемо допомогти людям. Ви мажоритарник, вас переобрали. Можете знайти 175 мільйонів, допомогти їм?" - запитав Зеленський.
Він додав, що може назвати прізвища людей, з якими знайомий Іванчук і у яких такі гроші є "на сніданок, на обід і на вечерю".
"Якщо ви мене обдурите - я дам всі ваші адреси і телефони цього містечка, вони до вас прийдуть. Чи не приїдуть, бо доріг немає", - сказав він.
"Питання вирішили", - підсумував він і запропонував новому губернатору Денису Шмигалю шукати гроші на інші дороги в інших мажоритарників.
Нагадаємо, що Іванчук виграв вибори як самовисуванець у депутати Ради в окрузі №88 в Івано-Франківській області.
«Денег нет, но вы держитесь»
это реальное позорище(
смотри, Украина, за кого быдло проголосовало(
прикро, реально прикро
-гугл в помощь...
-а люди благодаря Зеленскому имеют недвижимость..
"Олег Карпюк Зеленський за три хвилини знайшов 175 млн на дорогу до "села без доріг" Космач на Івано-Франківщині. Ці кошти він "повісив" на депутата 88 виборчого округу Івано-Франківщини Андрія Іванчука, який йшов на цих виборах як самовисуванець та переміг.
І все б чудово. Але село Космач знаходиться у 89ому виборчому окрузі, де переміг організм від "Слуги уродів" Володимир Тимофійчук."
https://www.youtube.com/watch?v=czicLYkz1o4
Повезло деревне,если бы присутствовал Тимофийчук ( очевидно он в Трускавце ) может так круто и не решился бы этот вопрос!))
и под государственный гимн...
https://biz.censor.net.ua/n314042
Минулого тижня - новий кадровий прорив вiнницьких: управлiння справами адмiнiстрацiї президента очолив вiдомий «кавеенщик» Борзов.
Це призначення стало черговим у низцi попереднiх кадрових рiшень iз вiдчутним регiональним присмаком.
Здавалось, пiсля другої революцiї усе змiниться. Але якщо за часiв правлiння Вiктора Януковича країною керували донецькi, то з приходом Порошенка при владi в обласних прокуратурах, СБУ й iнших державних органах опинилися вiнницькi.
Ще донедавна Державне управлiння справами очолював вiнничанин Сергiй Березенко. А його першим заступником був Сергiй Борзов. Однак пiсля обрання Березенка нардепом на скандальних виборах у Чернiговi Петро Порошенко призначив Сергiя Борзова тимчасовим виконувачем обов'язкiв керiвника Державного управлiння справами. Новий завгосп Порошенка до свого приходу в ДУС був директором команд КВК «Вiнницькi перцi» та «Збiрна України». Також Борзов працював у товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Телевiзiйне творче об'єднання «Олександр Масляков i Компанiя».
Джерело:
Лічильник порушень преЗедента ЗЕленського
Включи "личильник сколько украли" при свиночолом, а перед ним былояныкович был. А еще поличы сколько украли на "лікарню майбутнього" при юсченко прищавом
1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
карається штрафом від ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається штрафом від чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. У статтях 364-1, 365-2, 368-2, 368-3, 368-4, 369-2 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову"
- Владимир Александрович, а шо там пенсии?
- А у вас сто миллиардов есть?
- Владимир Александрович, а как же тарифы?
- А у вас триллион есть?
писал выше но повторюсь...никогда ручная модель управления, тем более эти избирательные вояжи не станут действенным методом управления и не приводили, не приводят и не приведут государство к рассвету, а народ к благосостоянию.
Функция власти регулировать законы и следить за их выполнением всеми. "Власть" обобщаю тут не деля на законотворческую, исполнительную и судовую...обобщаю в одно целое, направленное на достижение интересов государства на внешней арене и благосостояния и экономической стабильности внутри. только государственники с опытом могут за 10-20 лет вытравить из населения "вороватый совок" и сделать их сознательными гражданами живущими в правовом поле, это болезненый период для целого поколения или даже двух. А эти видосики для плебса, пусть радуется. накой нам права, суды нормальные, прокуроры независимые если царек может у кого то отжать и может одарит царской милостью и кинет под свой царский стол обьедки одаривая народ заботой.
Каждый депутат, депутатик и депутатишко (от уровня), если где-то "сприяв, завдяки, за допомоги" непременно упомянет, упомянет не раз. Больше того они обсуждают КАК лично ОНИ (депутат) помогли !!!
Народ заработал, а МЫ (аве цезарь, падайте ниц холопы) ВЫДЕЛЕЛИ ВАМ смертным.
Вот и этот дЭпутат пришел. Уверен что он и окружение не бедствуют. Тендера, выделения куда надо, допомога дЭпутатская (индюлигенция на время). ага. Мог бы и помочь
І так, навіть як би він дав ці 175 лямів ніякої поваги до нього не буде. У нас не поважають заможних людей, бо 70 років радянська влада вчила, що бути заможним це погана. Інших вчила, а сама жила на держ.дачах та жрала із спец.магазинів...
Оказывается, не Янык был хамом.
Гуд-бай украинский язык и все демократические наработки.
Пора недомерка останавливать...
П.С.
Нет, кореш Кули в лоб - дерьмо редкое.
Но таких нужно судить, а не вымагать по-гопнически деньги...