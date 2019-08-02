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 Економіка
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Все про:перевезення (182) тарифи (368) Укрзалізниця (771) Каленков Олександр (43)

 Нові тарифи на вантажоперевезення вже обійшлися основним клієнтам "Укрзалізниці" в 11 млрд грн, - Каленков

Цього року "Укрзалізниця" збирається додатково заробити на вантажовідправниках близько 17 млрд грн. Нові тарифи на вантажоперевезення вже обійшлися основним клієнтам УЗ в 11 млрд. грн, до кінця року витрати на залізничні перевезення можуть збільшитися ще на 6 млрд.

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"У фінансовому плані "Укрзалізниці" передбачено чергове зростання надходжень на 29%. 3% з них вони розраховують отримати за рахунок зростання обороту. Зростання обороту поки не спостерігаємо, в тому числі, через зростання тарифів. Решта 26% або близько 17 млрд грн додатково УЗ хоче отримати за рахунок зростання тарифів і за допомогою маніпуляцій за іншими складовими витрат вантажовідправників. У будь-якому випадку ці 17 млрд дістати збираються з кишені вантажовідправника", - зазначив Каленков.

За його словами, нові тарифні ініціативи УЗ вже обійшлися українським промисловцям, що перевозять вантажі залізницею, в суму понад 11 млрд грн.

"Ті заходи, які вже були здійснені в цьому році – наприклад, підняття тарифу на 14%, подорожчання вагонів УЗ в травні, коли на деякі види вагонів ставки одноразово були підняті на 44% - вже сьогодні призвели до того, що вантажовідправники додатково виклали понад 11 млрд. грн. Якщо такими темпами піде і далі – вони перевищать і прогнозовану планку в 17 млрд додаткових надходжень і зберуть ще більше", - підкреслив президент ОП "Укрметалургпром ".

Каленков наголошує: подібне накручування тарифів вплине і на економіку країни в цілому, і на життя кожного громадянина України зокрема.

"Ці 17 млрд грн могли би залишитися в реальному секторі, могли би бути спрямовані на інвестиції. Але, на жаль, цього не буде. І це вплине на всі галузі, які залежні від УЗ. Врешті-решт всі додаткові витрати тією чи іншою мірою перекладається на кінцевого споживача в Україні. Точно так же, як і у випадку з експортом. Наші компанії зможуть менше продати за кордоном – і знову постраждає український споживач, тому що держава отримає менше податкових платежів, менше валютної виручки", - резюмував Каленков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140959
 
 
 Топ коментарі
 
доллар падает, а цены и тарифы все растут? за это голосовало 73% зебилов?
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Давайте посчитаем во сколько обошелся украинцам договорняк Пороха-Ахметова "Роттердам+" Перед введением формулы компания Шоколадного барыги купила очень большую часть облигаций ДТЕК Ахметова, после введения "Роттердам+" облигации быстро выросли на 60% Шоколадный барыга таким образом получил скрытый откат исчисляемый сотнями миллионов а Ахметов получил возможность 5 лет грабить украинцев!
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доллар падает, а цены и тарифы все растут? за это голосовало 73% зебилов?
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так ты ж хрюкобот обещал нам доллар по 100-150, шо пошло не так ??? опять наврал как порошенко ??? И строго для тебя тупого лаптя-цены в условиях рынка растут в случае роста покупательной способности как ни странно, второй вариант дефицит, невозможен из-за открытых границ
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Быть может авиаперевозки окажутся дешевле?
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Пшеницу самолетами ? Оригинально Ну ок Руслан пусть зафрахтуют
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Скоро станет дешевле не вести бизнес. Аграрии уже обломались в этом году, обломаются ещё промышленники и я хз, на какой такой минус во внешней торговле мы выйдем к концу года. НО - главное, чтоб на УЗ всем всё нравилось.
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Нужно чтобы основные клиенты "Укрзализныци" возили грузы бесплатно, а перевозки оплачивал бюджет Украины. У мвф кредиты брать пока тоже можно
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а ви користується послугами, як звичайний пасажир? і вас влаштовує підняття цін? може умови перевезення за рахунок наших грошей покращилися?
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Может этим основным клиентам нужно как-то свой производственный цикл совершенствовать, чтобы не зависеть от "Укрзализныци"?
С пассажирскими перевозками там все ясно: если б эти основные клиенты как-то умудрились "железку" в свое время приватизировать, то стоял бы сейчас визг со всех динамиков, что в Польше проехать 50 км на электричке 10 евро билет, а в Германии все 20 евро.
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Кується захмарна зарплатня й неефективність структури
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пасажирські перевезення у багатьох країнах дотаційні...
Meelo Mann прбує демагогічно їх видати за вантажні...
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Давайте посчитаем во сколько обошелся украинцам договорняк Пороха-Ахметова "Роттердам+" Перед введением формулы компания Шоколадного барыги купила очень большую часть облигаций ДТЕК Ахметова, после введения "Роттердам+" облигации быстро выросли на 60% Шоколадный барыга таким образом получил скрытый откат исчисляемый сотнями миллионов а Ахметов получил возможность 5 лет грабить украинцев!
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Ну ничего пусть "грузоотправители" они же трейдеры скупающие зерновые по дешевке - меньше наварят. Привыкли, что мировые цены были высокие, а тут нате вам, цены на зерновые снизились и существенно. Высокий урожай+низкие цены нефти поспособствовали этому.
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Ты понимаешь, дело не в том, что злые плохие зернотрейдеры прогорят, а в том, что в страну тупо зайдёт меньше валюты. И тогда всё это "укрепление" гривны аукнется с ещё большей силой.
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То есть когда эти металлурги монопольно продают УЗ запчасти по тройным ценам то все ок, как их попросили начать хоть как-то оплачивать провоз, то хрюкот на всю страну -ВЕРНИТЕ СТАРОЕ КОРЫТО
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Никогда не слышал про тройные цены на рельсы, например, а вот про цену на ДТ в 1,5 раза завышенную - это да, это было. И повторюсь про "хоть как-то оплачивать" - куда деваются бабки от повышения тарифов? УЗ два года в профиците, где это видно?
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еще лет 10 не увидишь даже если не воровать, от самого ссср жд просто работает на исчерпание ресурса, пересыпая совковое наследие в карман ахметам-пинчукам прочей херне, там столько нужно обновить шо ужас, ВСЮ тягу лет как 10 уже пора переплавить
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з п...єцом щодо локомотивів погоджусь...
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зупиніться люди добрі, ви взагалі розумієте, що ця компанія не оновлює рухомий склад, а займається по суті заробітком на громадянах й компаніях які користуються їх послугами, тому їх треба зупиняти й не давати дозволу робити що завгодно
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ща повылетают рошеновские воры с руководства и поменьше станут воровать))) но вообще там и без тяги есть шо обновлять, и реал линии обновляют, пару знакомых работают на жд, полотно просто массово меняют, факт
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монопольно продають запчастини залізниці Дубневичі..
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Мне просто вот капец как интересно знать - а куда эти деньги деваются? Я сколько слышу, что УЗ бабла не хватает, но сколько бы они не повышали тарифы, бабла больше не становится. Растут аппетиты? Сейчас вот опять хотят амерские локомотивы покупать и опять в кредит.Так вроде ж два года назад ещё хвастались что уже вышли в стабильный плюс. Или в плюс для себя, но в минус для клиентов?
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по большому счету тарифы возроссли для основного потребителя--зернотрейдеров.
но народу то пох сколько заработает, наприсер, Нибулон. ведь хлеб был, есть и будет.
а цена все равно будет расти. так, что эти потуги--это просто бабло зализячке, а терпилам эти тарифы по барабану. ну получат чуть меньше.хотя кому не хочется больше?
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