 Рада першого ж дня роботи може ухвалити рішення про перезапуск Вищої ради правосуддя і ВККСУ, - Рябошапка

Зміни в судовій системі є одним з пріоритетних завдань команди Володимира Зеленського. Про це заявив в інтерв'ю заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".
"Судді не відчувають страху. Вони не бояться держави та людей. Дисциплінарна відповідальність як інститут зараз просто не існує. Такі рішення, які, наприклад, ми бачили у Баришівському суді, деяких одеських, київських судах, мають бути оцінені, а судді, відповідно, покарані. Має бути невідворотність покарання для суддів за неправомірні рішення", - сказав Рябошапка.
Заступник голови ОП вважає, що судова реформа 2016-2019 років не привела до кардинальних змін, яких зараз потребує судова система.
"Так, була проведена реформа, але сьогодні маємо таку ситуацію, що з десяток "сімей" контролюють судову систему. Мафіозна система família залишилась сьогодні в судовій гілці влади. Реформа не призвела до того, що судді самостійно керують системою і беззаперечно підпорядковуються закону. Змінилися лише люди, які контролюють суддів", — пояснив Руслан Рябошапка.
"У нас є швидке рішення цієї проблеми, яке ухвалять в перші ж дні роботи парламенту, можливо, навіть в найперший день. Воно стосується перезавантаження органів, які відповідають за добір суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності", - сказав Рябошапка.
Нагадаємо, сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
За даними слідчих, глава Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі ВККС для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.
Та яж не против . Жду нового прокурора вместо плокулола .
Вы зробылы цэ разом.
Рябошапка ко всем судьям Украины:
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
Вы здобулы.
Зробылы цэ разом.
там тоже все против Порошенко - тоже доброе дело для граждан Украины делают.
Всем в армию днр?
Какие ж вы тупые, порохоботы.
адвокати-це лише інструмент.Фунція..
і якщо Портнов засадить Баригу років на 10-ть-наприклад за несплату податків в особливо великих розмірах чи участь у вбивстві(юриста "жл"),організованому групою осіб,то буду це лише вітати..
Доброе дело, дыбилята!
Ура!
РОЗВОД ЛОХІВ!
ЗАБАНЬТЕ ЦЬОГО П...АСА Grace Richards !!