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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:ВР (5273) судова реформа (858) Вища рада правосуддя (248) Рябошапка Руслан (61) ВККСУ (322)

 Рада першого ж дня роботи може ухвалити рішення про перезапуск Вищої ради правосуддя і ВККСУ, - Рябошапка

На думку заступника голови ОП, зараз для суддів не існує дисциплінарної відповідальності. Це питання є найважливішим для команди Зеленського.

Зміни в судовій системі є одним з пріоритетних завдань команди Володимира Зеленського. Про це заявив в інтерв'ю заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

"Судді не відчувають страху. Вони не бояться держави та людей. Дисциплінарна відповідальність як інститут зараз просто не існує. Такі рішення, які, наприклад, ми бачили у Баришівському суді, деяких одеських, київських судах, мають бути оцінені, а судді, відповідно, покарані. Має бути невідворотність покарання для суддів за неправомірні рішення", - сказав Рябошапка.

Заступник голови ОП вважає, що судова реформа 2016-2019 років не привела до кардинальних змін, яких зараз потребує судова система.

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"Так, була проведена реформа, але сьогодні маємо таку ситуацію, що з десяток "сімей" контролюють судову систему. Мафіозна система família залишилась сьогодні в судовій гілці влади. Реформа не призвела до того, що судді самостійно керують системою і беззаперечно підпорядковуються закону. Змінилися лише люди, які контролюють суддів", — пояснив Руслан Рябошапка.

"У нас є швидке рішення цієї проблеми, яке ухвалять в перші ж дні роботи парламенту, можливо, навіть в найперший день. Воно стосується перезавантаження органів, які відповідають за добір суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

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За даними слідчих, глава Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі ВККС для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140957
 
   
 Топ коментарі
 
Логично! Там ублюдки коррумпированные от парошенко, Грановского, Филатова заседают.
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Шо же вы творите? На святое замахнулись! При Порошенко такого не было!
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Против порошенко проголосовало 73% народа Украины.
Всем в армию днр?
Какие ж вы тупые, порохоботы.
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Рябошапка , тебе бы смелости и наглости чуток . Шось ты дюже добрый .
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Может имидж такой. Месть с улыбкой на лице, посадки добрые......
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" посадки добрые...... "

Та яж не против . Жду нового прокурора вместо плокулола .
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Так уже! - Ринатка-Кузьмин уже на низком старте.
Вы зробылы цэ разом.
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Поделись с Рябошапкой революционным задором или дай хотя бы тельняху...
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Наказывать судей??? Да это же зрада зраднючая... Так Украину ещё никто не опускал, хотим всё как при мародёре! Верните нам мародёра!!!!!
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бач як шоколядна падаль раскукарекалась.. усьо ж було на мазі с цими судами Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9997
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Логично! Там ублюдки коррумпированные от парошенко, Грановского, Филатова заседают.
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А шо? Есть повод:
Рябошапка ко всем судьям Украины:
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
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Шо же вы творите? На святое замахнулись! При Порошенко такого не было!
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Ага, при Порошенко Портнов сидел под шконкой - зато вот теперь! теперь Портнов будет управлять всеми судами Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3505
Вы здобулы.
Зробылы цэ разом.
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А что Портнов? Портнов делает доброе дело для граждан Украины. Уже 14 дел в ДБР на Порошенко. Будет чем занятся, походы на допросы. а не вякать и желчью на Новую власть отрыгивать.
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так чего ты еще не в армии ДНР, дядя?
там тоже все против Порошенко - тоже доброе дело для граждан Украины делают.
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Вряд ли. Как по мне, теток среди петиков немного. Все-таки, это лучшая половина человечества (речь, конечно, о женщинах, а не петиках).
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Против порошенко проголосовало 73% народа Украины.
Всем в армию днр?
Какие ж вы тупые, порохоботы.
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Гы-гы... "Нова власть" с заглавной...😀😀😀
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Портнов звичайно адвокатська ****,але..

адвокати-це лише інструмент.Фунція..

і якщо Портнов засадить Баригу років на 10-ть-наприклад за несплату податків в особливо великих розмірах чи участь у вбивстві(юриста "жл"),організованому групою осіб,то буду це лише вітати..
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Это тот Портнов, который вернул Фирташу 12 мллиардов кубов газа, конфискованых Юлей?
Доброе дело, дыбилята!
Ура!
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Ну теперь судом будет управлять тот, кто будет контролировать ВККСУ. А так как перезапуск ВККСУ это первая задача новой команды, которая уже подмяла как законодательную так и исполнительную власть, происходит полная узурпация власти. И снова карета превращается в тыкву.
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Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2210 начала принимать ставки на возвращение порошенко в Украину.
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увага!

РОЗВОД ЛОХІВ!


ЗАБАНЬТЕ ЦЬОГО П...АСА Grace Richards !!
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Это реально бы изменило б страну ) удачи парни ) сопротивление будет жастным, хрюкот будет стоять неимоверный
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" Реформа не призвела до того, що судді самостійно керують системою...." Ну й ну. Невже не видно , що псевдо реформа і призвела то того , що якраз судді і керують як системою , та і Державою . Ба більше, вони стали вище Творця . Стали вище законодавців , і можуть скасовувати цілі закони . Приймати рішення на користь ворогів України і наносити міліардні збитки . Вибирати їх потрібно і позбавити недоторканості а не перезапускати.
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