 Зеленський призначив Шмигаля новим головою Івано-Франківської ОДА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на UA:Карпати.
Зеленський представив Шмигаля під час робочої поїздки до Івано-Франківська.
Звертаючись до аудиторії, Шмигаль пообіцяв створити в регіоні десятки тисяч робочих місць. Крім того, він сказав, що його першими кроками стане вирішення питань доріг, екології, стихійних звалищ, а головне - завершення децентралізації.
Денис Шмигаль - колишній директор Бурштинської ТЕС, що входить до корпорації ДТЕК Ріната Ахметова.
Шмигалю 43 роки. Він народився і здобув освіту у Львові. Кандидат економічних наук. У 2000-х роках зайнявся бізнесом, в 2009 очолив департамент економіки Львівської ОДА.
Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Через кілька років звільнився і пішов віце-президентом компанії "Львівхолод" - мережі магазинів "Рукавичка".
За даними BBC News Україна, Володимир Зеленський розглядав Дениса Шмигаля як кандидата на посаду керівника Львівської області, проте тоді вибір президента зупинився на кандидатурі Маркіяна Мальського.
Пішов якраз тоді,коли Порошенко почав вибудовувати "схеми"...
Лунають звинувачення, що Ви працювали в ЛОДА за часів Януковича.
Почну з того, що я працював на державній посаді і народ України в особі держави платив мені заробітну плату за якісну та чесну роботу! Янукович мене на посади не призначав і свою позицію про цю людину я разом зі всіма висловив під час Майдану. Ніколи не тримався за крісла і посади. Якщо подивитись на мою трудову книжку, то в ЛОДА я потрапив при голові Миколі Кмітю, пізніше у 2011 звільнився, у 2012 мене знову запросив в на роботу Михайло Костюк, під час Майдану я звільнився з ЛОДА вже з принципової позиції.
Кононенко?
кстати, а этот Шмыгаль, кто он?
Идёт же борьба с олигархами!
нужное дело.
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старою
телегою
рабочие лежат.
И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над?
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Свела
промозглость
корчею -
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода -
он кроет
капель
спад:
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
"Гигант".
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга".
Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво
лишь слышно -
"город-сад".
Я знаю -
город
будет,
я знаю -
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!
Ни одного технократа с инженерным образованием.
зелупе не позавидуешь
Не поверишь - а таки еврей!
З відзнакою закінчив Львівську політехніку у 1997 році, а через 5 років вже став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.
З 2009 року працював у Львівській обласній державній адміністрації на посаді керівника департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.
Потім став заступником Державної фіскальної служби у Львівській області.
Кандидат економічних наук Денис Шмигаль закінчив аспірантуру Інституту регіональних досліджень НАН України. Успішно захистив дисертацію. Додатково вчився за кордоном - у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії. А у Німеччині - в Рейнсько-Вестфальському технічному Університеті, за програмою підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини.
У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго" Ріната Ахметова)Катерина Шмигаль (дружина) є співласницєю ТОВ "Кам'янецька пекарня" із внеском до "статутника" у розмірі 709,7 тис. грн., також володіє часткою у ТОВ "Некстбайк Україна" (в свою чергу часткою якої володіє кіпрська компанія "Івена Лімітед" (65%), кінцевим бенефіціаром в ЄДР вказаний відомий бізнесмен Зіновій Козицький, який займається нафтогазовидобутком й альтернативними джерелами енергії.....)
Впечатляет!
це заздрість,Юрій Як...)
Ледокоин Гетьмана
@YevhenS
·
Ахметов раставляет свои кадры Руками Зеленского. А всего то 200 скорых И обучение слуг народа в Риксосе. А вы все переживали шо там Рыжий. Пане Зеленский, шо там с деолигархизацией Украины?