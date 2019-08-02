 Зеленський призначив Шмигаля новим головою Івано-Франківської ОДА

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Зеленський представив Шмигаля під час робочої поїздки до Івано-Франківська.

Звертаючись до аудиторії, Шмигаль пообіцяв створити в регіоні десятки тисяч робочих місць. Крім того, він сказав, що його першими кроками стане вирішення питань доріг, екології, стихійних звалищ, а головне - завершення децентралізації.

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Денис Шмигаль - колишній директор Бурштинської ТЕС, що входить до корпорації ДТЕК Ріната Ахметова.

Шмигалю 43 роки. Він народився і здобув освіту у Львові. Кандидат економічних наук. У 2000-х роках зайнявся бізнесом, в 2009 очолив департамент економіки Львівської ОДА.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Через кілька років звільнився і пішов віце-президентом компанії "Львівхолод" - мережі магазинів "Рукавичка".

За даними BBC News Україна, Володимир Зеленський розглядав Дениса Шмигаля як кандидата на посаду керівника Львівської області, проте тоді вибір президента зупинився на кандидатурі Маркіяна Мальського.

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