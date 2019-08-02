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 Політика України
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Все про:Зеленський (2281) призначення (409) ОДА (636) Івано-Франківська область (242) Шмигаль Денис (1)

 Зеленський призначив Шмигаля новим головою Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на UA:Карпати.

Зеленський представив Шмигаля під час робочої поїздки до Івано-Франківська.

Звертаючись до аудиторії, Шмигаль пообіцяв створити в регіоні десятки тисяч робочих місць. Крім того, він сказав, що його першими кроками стане вирішення питань доріг, екології, стихійних звалищ, а головне - завершення децентралізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні відвідає Івано-Франківську область

Денис Шмигаль - колишній директор Бурштинської ТЕС, що входить до корпорації ДТЕК Ріната Ахметова.

Шмигалю 43 роки. Він народився і здобув освіту у Львові. Кандидат економічних наук. У 2000-х роках зайнявся бізнесом, в 2009 очолив департамент економіки Львівської ОДА.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Через кілька років звільнився і пішов віце-президентом компанії "Львівхолод" - мережі магазинів "Рукавичка".

За даними BBC News Україна, Володимир Зеленський розглядав Дениса Шмигаля як кандидата на посаду керівника Львівської області, проте тоді вибір президента зупинився на кандидатурі Маркіяна Мальського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140952
 
 
 Топ коментарі
 
Как мощно пошла борьба с Ахметовыми и Медведчуками. Зесептиконы вы думали их в тюрьмы сажать будут когда вы голосовали? Вам этого никто не обещал, сядут они на хорошие должности
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Холуй Ахметова.
Идёт же борьба с олигархами!
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Максик , мы еще не слышали авторитетное мнение местного Абу . Давай зачекаємо трохи Зеленский назначил Шмигаля новым главой Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 657
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))) Я предложил Абу помириться - отмалчивается, обиделся наверное
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У Абу надо все отжать . Он тут на 3 срока наговорил .
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Еще ждете посадку Ахметова, зелибобики? А олигархический консенсус относительно смены власти так не считает
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Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Через кілька років звільнився і пішов віце-президентом компанії "Львівхолод" - мережі магазинів "Рукавичка
Пішов якраз тоді,коли Порошенко почав вибудовувати "схеми"...




Лунають звинувачення, що Ви працювали в ЛОДА за часів Януковича.
Почну з того, що я працював на державній посаді і народ України в особі держави платив мені заробітну плату за якісну та чесну роботу! Янукович мене на посади не призначав і свою позицію про цю людину я разом зі всіма висловив під час Майдану. Ніколи не тримався за крісла і посади. Якщо подивитись на мою трудову книжку, то в ЛОДА я потрапив при голові Миколі Кмітю, пізніше у 2011 звільнився, у 2012 мене знову запросив в на роботу Михайло Костюк, під час Майдану я звільнився з ЛОДА вже з принципової позиції.

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Как мощно пошла борьба с Ахметовыми и Медведчуками. Зесептиконы вы думали их в тюрьмы сажать будут когда вы голосовали? Вам этого никто не обещал, сядут они на хорошие должности
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Ну это особо уже не удивительно Походу канал Рада с сентября платным будет, все юмор шоу туда переезжают.
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ЗРАДА!!!!!!!!!!!!!!! УСИ НА МАЙДАН!!!!!!!!!!!!! АГОВ!!!!!!!!!!!!!
кстати, а этот Шмыгаль, кто он?
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Холуй Ахметова.
Идёт же борьба с олигархами!
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Какая борьба? Зеля же сказал, что они теперь не олигархи, а партнеры.
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зато прОцент зелупе будет честно отчислять.
нужное дело.
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коментар відмічено як спам  
 
а чего сразу шуметь. диабетику отчислял на лекарства и тут будет
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По небу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старою
телегою
рабочие лежат.
И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над?
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Свела
промозглость
корчею -
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода -
он кроет
капель
спад:
"Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!"
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
"Гигант".
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга".
Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво
лишь слышно -
"город-сад".
Я знаю -
город
будет,
я знаю -
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!
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Лобісти Зеленського у США, яких нібито не було, відзвітували про витрати на підняття його іміджу

Зеленський призначив Шмигаля новим головою Івано-Франківської ОДА - Цензор.НЕТ 985
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Везде расставляют бухгалтеров, торгашей, юриздов.
Ни одного технократа с инженерным образованием.
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технократы и инженеры - как назло все порохоботы...
зелупе не позавидуешь
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Знал одного из Чернигова.
Не поверишь - а таки еврей!
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Приятно видеть что Владимир Александрович назначает профессионалов своего дела. Великий Президент, достойные люди.
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А Шмыгаль умеет членом по клавишам елозить? Если умеет значит профессионал
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И снова "чистокровный украинец"! Не доверяет Вова своим гражданам титульной нации, увы!
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Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин.
З відзнакою закінчив Львівську політехніку у 1997 році, а через 5 років вже став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.
З 2009 року працював у Львівській обласній державній адміністрації на посаді керівника департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.
Потім став заступником Державної фіскальної служби у Львівській області.
Кандидат економічних наук Денис Шмигаль закінчив аспірантуру Інституту регіональних досліджень НАН України. Успішно захистив дисертацію. Додатково вчився за кордоном - у Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії. А у Німеччині - в Рейнсько-Вестфальському технічному Університеті, за програмою підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини.
У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго" Ріната Ахметова)Катерина Шмигаль (дружина) є співласницєю ТОВ "Кам'янецька пекарня" із внеском до "статутника" у розмірі 709,7 тис. грн., також володіє часткою у ТОВ "Некстбайк Україна" (в свою чергу часткою якої володіє кіпрська компанія "Івена Лімітед" (65%), кінцевим бенефіціаром в ЄДР вказаний відомий бізнесмен Зіновій Козицький, який займається нафтогазовидобутком й альтернативними джерелами енергії.....)
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Человек 37 лет учился, что бы возглавить какую-то странную гес в райцентре?
Впечатляет!
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а ти з двома освітами на базарі торгуєш?
це заздрість,Юрій Як...)
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Щастя зедибіла, що я його не зустрів. А його тупе призначення протягне не довше ніж саме жидівське чудо.
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Ледокоин Гетьмана

@YevhenS

·

Ахметов раставляет свои кадры Руками Зеленского. А всего то 200 скорых И обучение слуг народа в Риксосе. А вы все переживали шо там Рыжий. Пане Зеленский, шо там с деолигархизацией Украины?
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ЕКСКЛОВУН-..... РЕЗИДЕНТ УКРАЇНОФОБ ОБОЖНЮЄ ТАКИХ ЯК І САМ НЕНАВИСНИКІВ УКРАЇНИ - УКРАЇНОФОБІВ. ТОМУ ВІН НЕ ЗАДУМУЮЧИСЬ І СТАВИТЬ ЇХ ДО НЕ ЗОВСІМ ПРОКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ПРОДАЖНИХ УКРАЇНОФОБІВ - ЗЕ БІЛІВ. ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ХОЛУЙ КРИВАВИЙ ЗЕК - ЮДА ТАКОЖ ТАК РОБИВ, І ВІН ПРОДАВАВ КРЕМЛЮ УКРАЇНУ. АЖ ДОПОКИ ЦЕ ДОЗВОЛЯВ ЙОМУ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД. ОСЬ ЗА ЦЕ ЙОМУ Й ПРИШЛОСЬ ПАНІЧНО ВТЕКТИ У ВОРОЖУ ПА РАШУ.
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