 Через півтора року в Івано-Франківську має бути хороший міжнародний аеропорт, - Зеленський

Про це він сказав він на нараді під час робочої поїздки до Івано-Франківська в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми домовилися і хочемо, щоб протягом півтора роки в Івано-Франківську був хороший міжнародний аеропорт", - сказав Зеленський.
Последние пять лет- это просто ужас какой-то был...
.. тугоумным как мадам херащенко надо объяснять что у Онтарио есть тоже столица и т.д..или на пальцах показывать для них что Торонто одна из столиц провинций Канады..
Рабочие лежат:
"Через четыре года
Здесь будет город-сад!"
если уж использовать-то мукачево.и не международный-а для закарпатья,потому что львов и так жмеждународный.понты необоснованные.
Поюерепутал бумажку, или уже дименция?
до речі половина газовиків які підкорювали газовий сибір випусники івано-франківського нафтогазового вузу...
-вам видать тяжело с арифметикой сражатся... и не только вам а и тем сотням тысяч граждан Украины которые почему то в турцию на море летают а не нуждаются в автодороге...
Помєдлєннєє,пжлста.Я запісиваю.
хотя им и аєропорт ненужен. они на любой поляне...
Усе буде приблизно як з покращанням автошляхів та самовиростанням Карпат...
Тракторист:- Трактор надо новый купить!
ПР:- Не... на трактор не хватит...
Сторож - Кузьмич:- А давайте купим фанеры!
ПР:- Погоди ты, Кузьмич, с фанерой!
Доярки:- Давайте ферму новую построим - старая развалилась, коров доить - руки застывают!
ПР:- Не... на ферму тоже не хватает...
К:- Фанеры говорю купим и...
Все:- Отстань ты с фанерой, Кузьмич...
Директор школы:- Надо нам школу новую...
ПР:- Хорошо бы... но вот беда - и на новую школу нам этих денег тоже не хватит...
К:- Вот я и говорю - на фанеру-то хватит!
ПР и все:- Ну, хватит! А зачем нам фанера-то? Ну давай говори, достал уже!
К:- А вот зачем,- давайте купим фанеру на все эти деньги, построим ЕРОПЛАН, и улетим все - на хрен! - из этого, мать его, колхоза!
-чи ти маєш також долю у тих прихватизованих аеропортах а дєнєжкі на развітіє з тебе указом вибивати..
Потом зарплаты на международные поездки. (лет через 20).