 Через півтора року в Івано-Франківську має бути хороший міжнародний аеропорт, - Зеленський

Про це він сказав він на нараді під час робочої поїздки до Івано-Франківська в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися і хочемо, щоб протягом півтора роки в Івано-Франківську був хороший міжнародний аеропорт", - сказав Зеленський.

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