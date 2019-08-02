EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
  2923  68
Все про:Зеленський (2281) Івано-Франківськ (119)

 Через півтора року в Івано-Франківську має бути хороший міжнародний аеропорт, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський поставив завдання, щоб через півтора роки в Івано-Франківську був побудований міжнародний аеропорт.

Про це він сказав він на нараді під час робочої поїздки до Івано-Франківська в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися і хочемо, щоб протягом півтора роки в Івано-Франківську був хороший міжнародний аеропорт", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський призначив Шмигаля новим головою Івано-Франківської ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140951
 
 
 Топ коментарі
 
"Под старою телегою
Рабочие лежат:
"Через четыре года
Здесь будет город-сад!"
 показати весь коментар
 
Вместо того, чтоб делом заняться, голобородька дебилам играет. Тьху, мерзость.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хороший у нас Президент. В кои- то веки я горжусь своей страной.

Последние пять лет- это просто ужас какой-то был...
 показати весь коментар
 
 
Когда построят аэропорт ************ Зеленский первым полетит с него в столицу Канады - Торонто Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8834
 показати весь коментар
 
 
Торонто - столица Канады..-шо не так?-
.. тугоумным как мадам херащенко надо объяснять что у Онтарио есть тоже столица и т.д..или на пальцах показывать для них что Торонто одна из столиц провинций Канады..
 показати весь коментар
 
А Кривой Рог столица Украины шо не так
 показати весь коментар
 
 
то мабудь погугли якщо не в курсі що у нас поки що не столиця області а обласний центр..
 показати весь коментар
 
Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 59 чи в презика крила виросли-що літати хоче чи десь дуже свербить, замість убитих доріг подай йому лиш єропорти, протарабанили б його пана по н 08 золотоноша-кременчук то ті крила й повідпадалиб Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 59
 показати весь коментар
 
то ти менше смоли собі на літерки клади..а то базарнік-недоучка гройсман і так ту смолу розбавляє що асфалт розлазиться..
 показати весь коментар
 
 
Просто неправда. Подивіться хоча б в Ютюбику запис його зустрічей в Миколаївській, Одеській, Черкаській, Харківській обл. Питання доріг було одним з найголовніших. Шукайте і знайдете. Просто Юрась Бутусов при попі кожен його пердь висвітлював, кожну перерізані стрічку, кожну розціловану бабцю, а дійсно знакові, шокуючі для України перші поїздки Зеленського подаються цензором.дат в двох рядках... Ну що ж, то на совісті, якщо вона є, головного реда.
 показати весь коментар
 
падажжите. вы счастливы от того, что он ездит, ипалом торгует и языком метёт? вам накакать на то, шо дорог как не было, так и нет, аэропорты эти сказочные не за что строить, армию вон уже червяков заставляют жрать? ну-ну... похоже вещество в вашей голове зацвело зелёной плесенью, если оно конечно там было...
 показати весь коментар
 
Ходить и рассказывать что он хочет, это конечно весомый повод для гордости. 😁
 показати весь коментар
 
 
Вместо того, чтоб делом заняться, голобородька дебилам играет. Тьху, мерзость.
 показати весь коментар
 
 
"Под старою телегою
Рабочие лежат:
"Через четыре года
Здесь будет город-сад!"
 показати весь коментар
 
 
1,5 года огромный срок, - ленточку перерезать уже будет новый Президент!
 показати весь коментар
 
 
Вы в курсе, что ваш работодатель со святым семейством уже в Германии? В миномьетчик Алексий с выводком в Саудовской Аравии? Злые языки говорят, что жалеют страшно..😭 Но чисто в натуре мысленно они с каждым порохоботиком, даже самым захудалом. Веруйте..
 показати весь коментар
 
 
"поставил задачу"? аеропорт будуйся - раз-два! Такий указ? удод зелений+73 чмошників зебобіків
 показати весь коментар
 
 
Він махне чарівним дрючком, викличе парфумів - і вони одразу розпочнуть шикування аеропорту
 показати весь коментар
 
 
Буковель, - принадлежит Коломойскому. Так понятно?!
 показати весь коментар
 
а зачем в ужгороде международный аэропорт? Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8131
если уж использовать-то мукачево.и не международный-а для закарпатья,потому что львов и так жмеждународный.понты необоснованные.
 показати весь коментар
 
 
Шото гидранта зациклило.
Поюерепутал бумажку, или уже дименция?
 показати весь коментар
 
 
Франковским избирателям - респект и уважуха . Из трех городов Львов , Франковск и Тернополь - самый продвинутый - Франковск . Може на старости лет переберусь туда , если примут .
 показати весь коментар
 
Доречі, мер Івано - Франківська затятий свободівець !
 показати весь коментар
 
 
Мене плевать на того мэра . Я смотрел як люди голосовали на президентских и парламентских . Совпадает с моими предпочтениями .
 показати весь коментар
 
а аеропорт чій,тоже якогось швайки чи махніцького??
 показати весь коментар
 
А давайте ставки делать! Мудик сказал - мужик сделал. Особенно мне понравилась фраза "Мы договорились и хотим …" Вот как надо аэропорты строить!
 показати весь коментар
 
нафиг он там нужен???..Зе повторяет Пьетину и омеляна мантру, каждому селу по аеропорту!!!))))
 показати весь коментар
 
буде аеропорт,буде розвиток туризму ...
до речі половина газовиків які підкорювали газовий сибір випусники івано-франківського нафтогазового вузу...
 показати весь коментар
 
для туризма нужны автодороги, а не аэропорт птиц пугать и 230 тысячное население)
 показати весь коментар
 
а сколько тысяч населения на троещине??
-вам видать тяжело с арифметикой сражатся... и не только вам а и тем сотням тысяч граждан Украины которые почему то в турцию на море летают а не нуждаются в автодороге...
 показати весь коментар
 
Коли людині некуй робити, вона ставить задачі по будівництву міжнародних аеропортів.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы все никак не успокоятся, особенно штатные. Когда Петя катался на стройки, дороги в Одессе открывал, что-то я не слышал от них ничего подобного.
 показати весь коментар
 
 
Коломойский контролирует этот аэропорт через ТОВ "Скорзонера".... Его условие - выделение денег из бюджета, а он их освоит и сделает ремонт. Хотя по договору концессии должен был дать СВОИ финансы... В это аэропорт не пускают авиакомпании, если они не принадлежат Коломойскому...
 показати весь коментар
 
 
Действительно, нафига столько аэропортов? Нормальных дорог похоже не предвидится.
 показати весь коментар
 
він нас "відправить на небо"..українці заможно живуть .що доріг не потрібно
 показати весь коментар
 
Когда уже Президент изъвит желание открыть аэропорт в Мариуполе? Это почти готовый сегодня аэропорт - самое главное и ценное в нем - работоспособная взетно-посадочная полоса для тяжелых Боингв и Аэробусов и здание более или менее приличное. Но продолжается "лапша" о близости линии разграничения от российского агрессора. При этом Харьковский аэропорт находится ближе к российской границе, чем Мариупольский. При этом в Израиле, где идут постояянно обстрелы, мощнейший аэропорт Бен Гуриона не прекращает работу, также работает один из самых опасных.аэропорт в Дамаске. А дело в том, что сегодня в мире стрельба по самолетам не единственный способ - есть десятки других более надежных способов ликвидации самолетов.
 показати весь коментар
 
Ага.В Дніпрі аеропорт.В Запоріжжі аеропорт.В Івано-Франківську аеропорт...
Помєдлєннєє,пжлста.Я запісиваю.
 показати весь коментар
 
 
таки ще 40 років тому майже до кожного райцентру можна було добратись на кукурузнику...
 показати весь коментар
 
вернуть взад кукурузники!

хотя им и аєропорт ненужен. они на любой поляне...
 показати весь коментар
 
І через півтора роки в Івано-Франківську самостійно, наче за велінням парфумів з арабської казки, утвориться нове летовище.
Усе буде приблизно як з покращанням автошляхів та самовиростанням Карпат...
 показати весь коментар
 
 
Мабуть це дешевше , ніж ремонтувати та будувати дороги
 показати весь коментар
 
 
А Якина ищут? Как найдут - сразу на кол!...Верное средство, верное... Через полтора года в Ивано-Франковске должен быть хороший международный аэропорт, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6869
 показати весь коментар
 
 
Зеля-гиперлуп. Зебилы, скоро телепортироваться будете, дорог то не будет.
 показати весь коментар
 
 
подельника падубия ноника уже уволили с трансбезпеки...и уже вскоре не будут стотонные карабли добивать украинские дороги...
 показати весь коментар
 
Председатель:- Наш колхоз наконец-то сдал государству урожай! Надо решить куда потратить деньги...
Тракторист:- Трактор надо новый купить!
ПР:- Не... на трактор не хватит...
Сторож - Кузьмич:- А давайте купим фанеры!
ПР:- Погоди ты, Кузьмич, с фанерой!
Доярки:- Давайте ферму новую построим - старая развалилась, коров доить - руки застывают!
ПР:- Не... на ферму тоже не хватает...
К:- Фанеры говорю купим и...
Все:- Отстань ты с фанерой, Кузьмич...
Директор школы:- Надо нам школу новую...
ПР:- Хорошо бы... но вот беда - и на новую школу нам этих денег тоже не хватит...
К:- Вот я и говорю - на фанеру-то хватит!
ПР и все:- Ну, хватит! А зачем нам фанера-то? Ну давай говори, достал уже!
К:- А вот зачем,- давайте купим фанеру на все эти деньги, построим ЕРОПЛАН, и улетим все - на хрен! - из этого, мать его, колхоза!
 показати весь коментар
 
 
В зеленка одне лише в голові...аеропорти. Новий термінал для Запоріжжя, реконструкцію в Черкасах, довести до міжнародного рівня і в Ів-Франківську.... Йому заклинело??? Виріши питання із війною!!! Порох заробляв на війні...Вже два місяці Порох не при справах і заробляють певно вже ЗЕкомандос)))
 показати весь коментар
 
 
Указ видай: Івано-Франківський аеропорт, хороший і міжнародний, будуйся - раз, два. Ти зебіле, ти маєш займатися ЗС України і міжнародною політикою, куди ти своє рило постійно тичеш.
 показати весь коментар
 
 
-а ти куди підрило постійно тичеш...
-чи ти маєш також долю у тих прихватизованих аеропортах а дєнєжкі на развітіє з тебе указом вибивати..
 показати весь коментар
 
то тобі тільки туди вжик-і ти знов мужік..
Через півтора року в Івано-Франківську має бути хороший міжнародний аеропорт, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3105
 показати весь коментар
 
я всё понял. Богдан у нас президент, а Зеленский - министр инфраструктуры с дополнительной функцией увольнять и назначать старых/новых лиц.
 показати весь коментар
 
То все хуцпа...хрустальньій мост из Кривого Рога в Нью-Зелюки- вот єто круто!
 показати весь коментар
 
Вначале международный аэропорт!
Потом зарплаты на международные поездки. (лет через 20).
 показати весь коментар
 
На дороги денег нет, а на аэропорт есть. Долбо..ы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору