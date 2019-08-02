 Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб

Про це сказав журналістам в Івано-Франківську, де сьогодні з робочою поїздкою перебуває Президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті, не знаю. Може - журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб", - сказав Богдан.

На запитання, про те, чи хоче він звільнитися, Богдан відповів: "Бажання моє мало від чого залежить. Президент може підписати таку заяву в будь-який момент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента. ВIДЕО

1 серпня низка ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.