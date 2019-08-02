 Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб

Про це сказав журналістам в Івано-Франківську, де сьогодні з робочою поїздкою перебуває Президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті, не знаю. Може - журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб", - сказав Богдан.
На запитання, про те, чи хоче він звільнитися, Богдан відповів: "Бажання моє мало від чого залежить. Президент може підписати таку заяву в будь-який момент".
1 серпня низка ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.
2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.
Или он так шутит? Ибо х.з. как он, будучи таким "умным", обслуживал Беню?
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🅺
4🅴🅶
🆁
@NoFated_
·24 мин
Вместо того, что бы обсуждать, каким способом привести смертный приговор Свинарчуку Пете в исполнение с учетом его зашкваров, Через сожжение, классический свинец или всё ж старая добрая гильотина, страна 2 день кряду горит проблемой, написал клоун заяву на увольнение или нет.
Что значит все? И почему все писали такую заготовку?
так берут с них сразу два заявления о приеме и об увольнении...
а потом если чё - так ставят дату и увольняют задним числом)))
Лечить надо "желание твое", чтоб не висело, а то так "мало от чего" еще отвалиться может.
по крайней мере, после анти-зеленского майдана новой власти останется только проставить нужные даты на заявлениях по собственному желению
и никто уже не будет вопить, что он по-прежнему "легимный" в Ростове.
все бежали и я побежал (с) ))))
заявление писал, все писали...
У Богдана на віду
Бєрємєнная я
перед публикой машут яркими предметами и щелкают пальцами, отвлекая от бардака и развала страны
чтобы собственник кафе мог уволить в любой момент проворовавшегося служащего
но это было в 90-х и шашлычники.....
Да чего говорить в фирму пришел после сбу в отдел безопасности человек, провалил испытательный срок, так как попытался украсть сахар для чая домой.
Ушки Зебобику теперь другой будет щекотать!
Вся команда Зе написала подобные заявления, сами признались.
Таким образом Беня, имея на руках заявления об увольнении без даты - может любого из команды Зе уволить в нужный ему момент.
Считалось, что такой человек будет лучше работать, потому что над ним будет висеть угроза увольнения.
Конечно, если Зеленский со своим милым другом такое проделал - это жесть.
ПОДІБНУ ЗАЯВУ-БЕЗ ДАТИ-ПИСАЛИ ВСІ ЧЛЕНИ ФРАКЦІЇ СВОБОДА.
тому й не було у них "тушок"
Виктор Янукович@viyanuk
Звонив Богдан. Лєнка стєрвой таки каже оказалась. Отбила свого
Порохоботна мафіозна погань нехай казиться і їхня дебільна метушня хай служить вам індикатором правильності ваших дій.
Таким чином команда бере на себе колективне зобов'язання дотримуватися моральних норм і правил. Іншого вибору в свинарнику, який створив кондитер, просто не існує.
Свинячий виск, який демонструє порохоботне стадо на цьому сайті, найкраще цьому підтвердження.
Хотя, там у всех писавших один номер - 6 (шестёрка) или 666 (три шестёрки)....
он юридически никто, а ниточка в руках клоуна