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Все про:відставка (527) провокація (530) Богдан Андрій (106)

 Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб

Глава Офісу Президента Андрій Богдан підтвердив, що написав заяву про звільнення. Однак він стверджує, що не знає, як знімок документа потрапив в інтернет.

Про це сказав журналістам в Івано-Франківську, де сьогодні з робочою поїздкою перебуває Президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті, не знаю. Може - журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб", - сказав Богдан.

На запитання, про те, чи хоче він звільнитися, Богдан відповів: "Бажання моє мало від чого залежить. Президент може підписати таку заяву в будь-який момент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента. ВIДЕО

1 серпня низка ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140947
 
   
 Топ коментарі
 
"Заявление писал, все писали. Источник: https://censor.net.ua/n3140947

О как....Ситуация в команде зебобика...как в фирме которая набирает набирает всякий разный сброд на работу по обьявлениям....и что бы потом не было проблем с увольнением (КЗОТ..суд) алкашни...наркошь...и прочих...их заставляют вместе с заявлением о приеме на работу...писать заяву на увольнение по собственному...без даты.....
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Короче юрист-профи, по-детски обосрался и выдал очень паскудную тайну.
Или он так шутит? Ибо х.з. как он, будучи таким "умным", обслуживал Беню?
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Прикольно, что СБУ уже к спецслужбам не относится.
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Мутная какая-то история. Если человек не думает увольняться - то зачем тогда он пишет заявление? Как говорит Лукашенко: хто-та врот!
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Довольны фаны секты Зебила?вас и нас он за лохов держит, дальше будет все что не сделали да мы пошутили
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Он почерк себе красивий ставил,руку тренировал, а тут спецслужби, не успел схавать...
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Это синдром Трускавца, как очевидно. Здорово они там повеселились!
Богдан об увольнении: Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете? Может, провокация спецслужб - Цензор.НЕТ 9755
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Старые добрые "понятия" возвращаются) Это когда устраивался в контору рога и копыта и тебе сразу заяву предлагали писать, чтоб потом уволить побырику. И сейчас такое в говноконторах осталось, а в 90е просто таки процветало. Ну беня по другому и не умеет. Он ментально в 90х так и остался. Старого пса новым трюкам не научишь. Новые лица, ****. С ними надо аккуратно. Мало ли что этим клоунам в голову стукнет, они там через одного на голову шарахнутые. Бонифаций как опытный барыга перестраховался))
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Нифига так и не понял ,, чё там у хахлов творится .. Так этот Богдан Андрей , или Андрей Богдан , ушёл , или ещё нет . ??

Богдан об увольнении: Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете? Может, провокация спецслужб - Цензор.НЕТ 266 .. Богдан об увольнении: Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете? Может, провокация спецслужб - Цензор.НЕТ 1446 .
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А вот мне что-то подсказывает, что с лестницы таки Виталю спустят.
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Клоуни на сцені,а народ--лохі сміютьсяя. Оце вам і повна прозорість і чесність і порядність. Лохам і тупим це ж . подобається. Колись мій знакомий єврей говорив, що він краде в ЛОХІВ (до речі сидів 12р.за шахрайство),то тоді я не придавав значення (був молодий) .чому лохів, а згодом впевнився,що для євреїв ----МИ ВСІ ЛОХИ.
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Была война..разруха....голод......надо было идти на работу чтоб что-то кушать...и устроился Заведующим продовольственного склада
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Вот Вова хорошо устроился, а ты Изя уже устроился? Нет. Я ещё работаю!
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🅺
4🅴🅶
🆁

@NoFated_

·24 мин
Вместо того, что бы обсуждать, каким способом привести смертный приговор Свинарчуку Пете в исполнение с учетом его зашкваров, Через сожжение, классический свинец или всё ж старая добрая гильотина, страна 2 день кряду горит проблемой, написал клоун заяву на увольнение или нет.
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Пьетька все вас заставил написать???))) Смотри, Бьеня заставит написать "моей смерти прошу никого не винить"!!!)))))
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То есть в Офисе преЗЕдента практикуется беспредел с написанием заявление на увольнение без даты вместе с заявлением на прием на работу? Как в самых отмороженных фирмах? И все там это считают нормальным? Господи, зелюки, кого вы нам выбрали?
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Меня смущает вот это "...Заявление писал, все писали."
Что значит все? И почему все писали такую заготовку?
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А знаешь как барыги набирают лохов на работу,
так берут с них сразу два заявления о приеме и об увольнении...
а потом если чё - так ставят дату и увольняют задним числом)))
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приближенные к телу, так те сразу написали это дацзыбао, а остальные поехали в Трускавец писать (кто-то ж проверить ошибки должен) Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб - Цензор.НЕТ 7822
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Точно! Это ответный ход Парагвайской разведки в отместку за назначение Слядневой во внешнюю разведку Украины! Вышеупомянутое назначение нанесло тяжелый урон Парагвайской разведке - после ознакомления личного состава с вышеупомянутым назначением многие сотрудники, начиная от высшего руководства и заканчивая уборщицами, так и не смогли окончательно проржаться, что повлекло их массовое выбытие из строя из-за неконтролируемых самопроизвольных испражнений в одежду.
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И не только дата. Вопрос в том, есть ли обязательная форма для заявления? Типа не так написал - всё, недействительно!
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еще - не имеют права уволить по собственному желанию, если человек решил продолжать работу
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охрана отмєна він назвав мене лєна ! а я не лєна я андруша !охрана
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Желание мое мало от чего зависит. (??? Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб - Цензор.НЕТ 7064 )

Лечить надо "желание твое", чтоб не висело, а то так "мало от чего" еще отвалиться может.
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Вроде юрист по образованию, а по ответу .... слов не хватает. Ваньку валяет перед всей страной. Написал - уходи и нечего ..ерней заниматься.
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Вроде юрист, а позмісту 'проходимец' - Онук лейтенанта Шмідта
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пусть пишут дальше, они сами себя дискредитируют, подрывая авторитет и легитимность власти

по крайней мере, после анти-зеленского майдана новой власти останется только проставить нужные даты на заявлениях по собственному желению

и никто уже не будет вопить, что он по-прежнему "легимный" в Ростове. Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб - Цензор.НЕТ 1986
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Це.що форма обходу КЗОТУ - "Заявление Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб - Цензор.НЕТ 6132
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Сильномногоразвитые Педроботы сначала не поняли, что это троллинг Кличка, а сейчас не могут понять, что происходит! Вы не переживайте так и воспринимайте всё буквально, а то вам интеллектуалам и так мозг от размеров на черепную коробку давит. Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб - Цензор.НЕТ 9405 Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб - Цензор.НЕТ 9405 Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб - Цензор.НЕТ 9405
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"Заяву писав, всі писали." - маю дуже великі сумніви що у вас там всі вміють писати. А так, в принципі те що я і очікував, - цирк та й годі.
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Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб - Цензор.НЕТ 1313

все бежали и я побежал (с) ))))
заявление писал, все писали...


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Хай человек-маршрутка скажет, почему в его АП опровергали эту заяву, если была
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А я іграю на раяле
У Богдана на віду

Бєрємєнная я
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зешобла, как одурманенные кабанчики на поле конопли
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а почему "как"? - просто "одурманенные кабанчики".
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Такое впечатление, что присутствуешь на каком то представлении или шоу, и уже 3 месяца не выходишь со зрительного зала
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так это и есть шоу - с полосканием красных труселей, погоней за фекальными и прочими чертями в райцентрах, наконец, загадочными отношениями с Богданом:

перед публикой машут яркими предметами и щелкают пальцами, отвлекая от бардака и развала страны
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И в туалет из этого кваратального зала не выпускают. Но 73% нюхают и балдеют.
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такие заявления по собственному желанию в 90-х писали шашлычники при поступлении на работу.

чтобы собственник кафе мог уволить в любой момент проворовавшегося служащего

но это было в 90-х и шашлычники.....
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Да вот только уровень гос чиновников, как раз подобные работники готовые даже туалетную бумагу украсть.
Да чего говорить в фирму пришел после сбу в отдел безопасности человек, провалил испытательный срок, так как попытался украсть сахар для чая домой.
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ну так позвони Баканову, начальнику этого черта Богдана !
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Пожуйте жвачку, журналисты-расследователи.
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Да вы уже килограмм говна сжевали, зелюки
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Так, Богдан, ушел, значит ушел!

Ушки Зебобику теперь другой будет щекотать!
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Все предельно просто: когда работодатель, принимая на работу сотрудника, хочет застраховаться и избежать в будущем проблем, от просит потенциального работника написать сразу 2 заявления - одно о приеме на работу, другое об увольнении без даты. Таким образом может уволить нерадивого работника в любой момент.
Вся команда Зе написала подобные заявления, сами признались.
Таким образом Беня, имея на руках заявления об увольнении без даты - может любого из команды Зе уволить в нужный ему момент.
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Это типичный совок: Как только человек устраивается на работу, его подставляют так, чтоб можно было доказать документально, и потом подставляют второй раз и говорят "пиши заявление, а если облажаешься в третий раз то мы дадим этому заявлению ход".

Считалось, что такой человек будет лучше работать, потому что над ним будет висеть угроза увольнения.

Конечно, если Зеленский со своим милым другом такое проделал - это жесть.
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правильний керівник завжди має заяви своїх підлеглих про звільнення. щоб потім вони не писали заяв до суду про поновлення. скільки держава виплатила різним нахабам за вимушений прогул за ****** потроха?
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АПРОПО.
ПОДІБНУ ЗАЯВУ-БЕЗ ДАТИ-ПИСАЛИ ВСІ ЧЛЕНИ ФРАКЦІЇ СВОБОДА.

тому й не було у них "тушок"
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В смысле "все писали"?! Ты что, дебил? И это существо ещё юрист.
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Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті? Може, провокація спецслужб - Цензор.НЕТ 1472

Виктор Янукович@viyanuk

Звонив Богдан. Лєнка стєрвой таки каже оказалась. Отбила свого
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Ви все правильно зробили, хлопці, і від цього не відступайте.
Порохоботна мафіозна погань нехай казиться і їхня дебільна метушня хай служить вам індикатором правильності ваших дій.
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Це розумний і раціональний прийом з боку команди Зеленського. Якщо тупі порохоботи думають, що це якимось чином компрометує когось, тоді їхня тупість просто фантастична.
Таким чином команда бере на себе колективне зобов'язання дотримуватися моральних норм і правил. Іншого вибору в свинарнику, який створив кондитер, просто не існує.
Свинячий виск, який демонструє порохоботне стадо на цьому сайті, найкраще цьому підтвердження.
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Не уволили. Траур. Пойду в церковь, свечку поставлю может уволят.
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Заявление не по форме написано - нет табельного номера!
Хотя, там у всех писавших один номер - 6 (шестёрка) или 666 (три шестёрки)....
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Здувся Андрюха-думав, що став "царем гори".Прилетів Джуліані, публічно висловив підтримку Віталію Кличку, роздав вказівки від боса і ГОПА (Голова офісу президента Андрій) пішов у #опу.
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это он снял с себя ответственность за все
он юридически никто, а ниточка в руках клоуна
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