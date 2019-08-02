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Все про:МВС (1292) Нацполіція (7961) Національна гвардія (561)

 Не обмежуватимуть ваших прав і свобод: у МВС пояснили, як нестимуть службу патрулі нацгвардійців

МВС відреагувало на побоювання українців, щодо того, що патрулі Національної гвардії матимуть необмежені повноваження і порушуватимуть права громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє МВС України.

"Шановні українці, від вас надійшло багато зауважень щодо самостійного патрулювання вулиць міст та населених пунктів гвардійцями. Ви висловили побоювання, що вони матимуть необмежені повноваження та порушуватимуть ваші права", - йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що в своїй діяльності Нацгвардія керується виключно Конституцією України і законом про Нацгвардію.

"Тому, гвардійці ніяким чином не будуть використані для обмеження ваших прав і свобод! Керуючись статтею 12 пунктом 2 Закону України про Національну гвардію, підкреслюємо, що самостійні патрулі гвардійців на вулицях ваших населених пунктів покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян та держави від злочинних та інших протиправних посягань", - пояснили в міністерстві.

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Патрулі нацгвардійців нестимуть службу в особливо криміногенних районах міст і в місцях масових скупчень людей.

"У разі виникнення ситуації, яка може загрожувати вашому житті і здоров'ю, гвардійці обов'язково прийдуть вам на допомогу", - запевняють у МВС.

Також наголошується, що самостійні патрулі Нацгвардії України діють у координації з Нацполіцією України.

"Тому всі побоювання громадян щодо перевищення прав гвардійцями - абсолютно безпідставні! Сподіваємося, ми змогли правильно пояснити вам нововведення", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, з 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку в складі самостійних піших патрулів. До цього гвардійці несли службу спільно з співробітниками Національної поліції.

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Не обмежуватимуть ваших прав і свобод: у МВС пояснили, як нестимуть службу патрулі нацгвардійців 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140944
 
 
 Топ коментарі
 
сабакову верить-себя не уважать
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Не помню такого. Обычно ВВшников пригоняют подавлять бунты и охранять диктатора.
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оно объяснило КАК, но не объяснило ЗАЧЕМ??
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а я думаю и знаю, что это правильное решение и это связано не с политическим решением, а просто с ухудшением криминальной обстановкой.
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Шо, красты стали больше? Или какая "криминальная" обстановка повысилась?
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- Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я за‑плачу, наконец!(c)
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Рюкзаков чегой то то демонстрирует ошибке Порошенко.
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всю жизнь ВВшники патрулировали улиці и ничего, а тут зраду -зрадную на кшалт мацвы узрели)))
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Не помню такого. Обычно ВВшников пригоняют подавлять бунты и охранять диктатора.
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та какие бунты??))), ходили с 90-х, милицейские полки, срочники в мусарской форме с дубинками, все футболы-концерты в Киеве все вв и нацгвардия, бунты в тюрьмах да, подавлял ввшный спецназ, то те всю жизнь были контрактниками-головорезами)))
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я думаю это зрада для криминала, уже не комфортно будет работать на улицах
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Не ври. Полк милиции и был полком милиции и к ВВ отношения не имел. Они подчинялись УВД. ВВ на то и войска, , входили и при СССР И при Украине в состав вооруженных сил и никогда не относились к органам внутренних дел
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ты что?, ку-ку?))) в СССР это были ВВ (туда включалось все), при Украине стало Войска Внутренней и конвойной охраны + Нацгвардия (бывшие оперативные полки), милицейские части подчинялись командующему ВВ, а не увд))) (управление внутренниих дел?)))
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Они тогда патрулировали потому шо мусора не справлялись.
Как токо мусоров начали более-менее финансировать - перестали ходить.
Шо сейчас опять случилось с мусорами - непонятно.
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Мусора зайняті обдиранням водіїв на дорогах, патрулювати їм ніколи.
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ВВ шники и НКВДисты это твоя жизнь! Таким как ты и "тюрьма на Лонцкого"-ничего страшного!
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В России если бы не Росгвардия- был бы конкретный бардак. Думаю, теперь можно с уверенностью сказать что Майданов больше не будет.
Нет, Зеленский- именно тот кто нужен сейчас Украине. Я не жалею что отдал за Владимира Александровича свой голос.
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Зараз проексперементуємо.Я тебе,******** кацапського провокатора,вербально виїбу у всі дірки,і з'ясуємо кого забанять.
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Это неправильно, нацики должны быть боевым подразделением, а их превращают в мусоров.
В итоге они тоже начнут сбивать бабло и выполнять планы по штрафам и затриманням.
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С гопниками должна полиция разбираться, а не Нацгвардия.
В 2000-ных я понимаю причину почему они патрулировали. Тогда мусоров было мало, у них не было машин и бензина а Беркут не успевал с одной перестрелки на другую.
В чем сейчас проблема - я не понимаю.
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Интересно. А мне мерещатся Приусы, Аутлендеры и Октавии, и шо когда вызываешь мусоров - то они на бензин не просят по ноль два. А вот перестрелки, в которых мусора гибнут - наоборот, как то ускользают от моего внимания.
А у вас с Аваковым 90-е вернулись.
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когда вызываешь ментов, то они уже приезжают под конец драмы, так как работы предостаточно на одну патрульную машину. Перестрелки где гибнут менты? Есть и еще как, а самая большая на Донбассе? В 90-й не было столько оружия как сейчас, а оно не любит простаивать
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А я думал шо на Донбасе армия с кацапскими гамадрилами воюет.
А это не армия, а мусора, оказывается.
Продажные журнилисты обманывают народ, пишут шо там солдат убивают, а на самом деле это мусора там Родину защищают.
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АЗОВ - это тоже нац гвардия, но ребята отлично работу свою делают. Есть такая необходимость в патрулировании нац. гвардии, я за, потому что вы беззащитны против бандюков, если ты таковым сам не являешься
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Так вот нацгвардия и должна воевать, а не улицы мирных городов патрулировать.
А патрулировать должны мусора.
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нац. гвардия как раз патрулирование и должна выполнять, я не вижу причин, что бы вы так яро были против
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Доброго дня , Україно без порошенка !
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кто такой этот парашенка? это мыролюбный свиновальц?
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Тебе то дураку и антисемиту что до него,у меня скрины твоих высказываний о евреях и молодчаге Гитлере есть до сих пор.Напомнить?
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Это не тебе,это Джамалу,видно что то не нажалось.Извени)
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Дурында . иди поцелуй порошенка в туза. Не обмежуватимуть ваших прав і свобод: у МВС пояснили, як нестимуть службу патрулі нацгвардійців - Цензор.НЕТ 7156
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У нас что уже военное положение в старане что нацхвартия будет патрулировать улицы на равне с мусорами? Ето уже какой то Рашкой воняет. Пускай нацхвартия Рюкзакова едет на фронт охранять границу от окупантов а не кошмарит население в мирных городах.
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на дамбас этим мусорогвардейцам низя. там опастно там стрЫляют.
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я за, потому что криминал не дремлет и это не связано с политикой
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А тебя козломордого никто не спрашивает. На Рашке будешь у себя росгвардию в жопу целовать. И Нацхвардия-Росгвардия никогда с криминалом не боролась и преступников не ловила. Они используются только в подавлении майданов и мятежей. И я догадываюсь что предатель и сепаратист Рюкзаков своей бандой пытается построить в Украине мусорской режим, боясь выступления народа против непопулярных и незаконных шагов властей.
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слышь ******* с мамой так будешь общаться или с папой и берега не путай
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Страшно представить, какие бы были вопли и визги, если бы такое случилось при Порошенко...
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оно объяснило КАК, но не объяснило ЗАЧЕМ??
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затем что шыкаладный цех в опасносте.
Свиненок с выводком втик но мусорилы боятся чтобы его майно и прихвостней народ не отреформировал. С особым мыролюбством.
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Ты,когда первого сентября пойдешь в школу,постарайся побольше заниматься правописанием. А так как русский язык преподается как факультатив или иностранный,то скажи родителям что бы наняли репетитора.Как же ты жить будешь дальше с такой грамотностью?
Не благодари - я от чистого сердца советую.
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Точно-точно.Хер сонський,ти абсолютно правий.Вальцман,паскуда,влаштовує жидожандармський терор.
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твои фантазии никому не интересны...
вопрос адресован решившим вывести на улицы дополнительных силовиков...
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Хтось може не в зеленім ходе,
А хтось цукерку "Рошен" їсть...
Крізь треба ортнунг, друг свободи,
Година комендантська в шість.
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Наверное, старых мусоров увольнять будут. А они обычно от этого защищаются гиперактивностью своих молочных братьев - бандитов
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Так они будут бороться с нарушителями ПДД

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Боюсь как бы всем не пришлось **********. Демократия закончилась. Одна партия, на улицах нацгвардия.
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носорог решил вы@бнуться поиграть мышцами
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Зе начинает превращать Украину в полицейскую державу, а полицейская держава нужна только быдло-элите казнокрадов. Всё просто.
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Патрули на улицах знак того, что ограбление Украины продолжится и обнищание народа тоже.
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Видно готовятся к таким шагам,которые вызовут народный гнев
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В 2014 году хотели ввести патрулирование улиц, та столько вони был рядом что все против, послушали и отменили. А нужно было тогда на всех ложить и делать своё дело.
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плавно переходим взад к ДНД., ашо? плюс трри дня к отпуску
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