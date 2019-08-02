 Не обмежуватимуть ваших прав і свобод: у МВС пояснили, як нестимуть службу патрулі нацгвардійців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє МВС України.
"Шановні українці, від вас надійшло багато зауважень щодо самостійного патрулювання вулиць міст та населених пунктів гвардійцями. Ви висловили побоювання, що вони матимуть необмежені повноваження та порушуватимуть ваші права", - йдеться в повідомленні.
У МВС нагадали, що в своїй діяльності Нацгвардія керується виключно Конституцією України і законом про Нацгвардію.
"Тому, гвардійці ніяким чином не будуть використані для обмеження ваших прав і свобод! Керуючись статтею 12 пунктом 2 Закону України про Національну гвардію, підкреслюємо, що самостійні патрулі гвардійців на вулицях ваших населених пунктів покликані забезпечувати охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян та держави від злочинних та інших протиправних посягань", - пояснили в міністерстві.
Патрулі нацгвардійців нестимуть службу в особливо криміногенних районах міст і в місцях масових скупчень людей.
"У разі виникнення ситуації, яка може загрожувати вашому житті і здоров'ю, гвардійці обов'язково прийдуть вам на допомогу", - запевняють у МВС.
Також наголошується, що самостійні патрулі Нацгвардії України діють у координації з Нацполіцією України.
"Тому всі побоювання громадян щодо перевищення прав гвардійцями - абсолютно безпідставні! Сподіваємося, ми змогли правильно пояснити вам нововведення", - резюмували у відомстві.
Нагадаємо, з 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку в складі самостійних піших патрулів. До цього гвардійці несли службу спільно з співробітниками Національної поліції.
Как токо мусоров начали более-менее финансировать - перестали ходить.
Шо сейчас опять случилось с мусорами - непонятно.
Нет, Зеленский- именно тот кто нужен сейчас Украине. Я не жалею что отдал за Владимира Александровича свой голос.
В итоге они тоже начнут сбивать бабло и выполнять планы по штрафам и затриманням.
В 2000-ных я понимаю причину почему они патрулировали. Тогда мусоров было мало, у них не было машин и бензина а Беркут не успевал с одной перестрелки на другую.
В чем сейчас проблема - я не понимаю.
А у вас с Аваковым 90-е вернулись.
А это не армия, а мусора, оказывается.
Продажные журнилисты обманывают народ, пишут шо там солдат убивают, а на самом деле это мусора там Родину защищают.
А патрулировать должны мусора.
Свиненок с выводком втик но мусорилы боятся чтобы его майно и прихвостней народ не отреформировал. С особым мыролюбством.
Не благодари - я от чистого сердца советую.
вопрос адресован решившим вывести на улицы дополнительных силовиков...
А хтось цукерку "Рошен" їсть...
Крізь треба ортнунг, друг свободи,
Година комендантська в шість.
"Напомним, с 1 августа 2019 г. военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции."
Почему ОТДЕЛЬНО?