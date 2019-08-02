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Все про:Міноборони (2696) суд (5382) їжа (97) Окружний адмінсуд Києва (1)

 Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом

Окружний адміністративний суд Києва підтвердив своє рішення про призупинення дії наказу Міноборони про перехід військових частин на нову систему харчування.

Про це повідомляє Офіс Реформ МОУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Окружному адміністративному суді Києва відбулось засідання. МО України опротестовувало рішення цього органу - цю ухвалу, яка перекрила повітря переходу ЗС України на прогресивну систему харчування за Каталогом.Суд 2 серпня ми програли, адже суддя Мазур не розблокувало наказ №90 про перехід на нове харчування" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нове засідання відбудеться 13 серпня за адресою вул В.Васильківська, 81.

Також читайте: У 169-му центрі ЗСУ "Десна" 9 місяців діє нова система харчування - раніше було 36 найменувань продуктів, а зараз понад 400

Керівниця реформи харчування ЗСУ в проєктному офісі реформ МОУ Діана Петреня повідомила зі свого боку, що практично впевнена, що в цьому році переходу нових частин на систему харчування за каталогом не буде.

Нагадаємо, Збройні сили України почали інтенсивний перехід на нову систему харчування за каталогом у 2018 році, що дозволило збільшити набір продуктів з 30 до 400 позицій і значно поліпшити рівень і якість харчування військовослужбовців.

Станом на липень 2019 року 50% військовослужбовців ЗС України перейшли на нову систему харчування за каталогом. До кінця 2019 року на нову систему планують перевести 100% особового складу.

Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом 01

Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140942
 
 
 Топ коментарі
 
Значить треба суддів примусово перевести на таке ж харчування як в армії було при совку.
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Ще треба попродавати "надлишкове майно" © і "епоха бідності" © скінчиться.
Бо нашо нам та армія. Ми же "просто перестанемо стріляти" © бо війна вигідна Порошенко.
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по мне так самий час преводити судью на казений харч.
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Значить треба суддів примусово перевести на таке ж харчування як в армії було при совку.
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Да тут другое шокирует и бесит -
По какому то левому иску "обиженной" стороны, какой то судья диб-л заблокировал питание тысяч военнослужащих во время войны!
Это попахивает гос изменой, саботажем и др. "хорошими" статьями!
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Шлюху суддівську - на комбіжир і перловку!
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И все их семьи, включая их детей.
А для контроля исполнения поселить всех в казармы, под надзором дембелей-АТОшников и конвоировать на место работы АТОшниками пришедшими на ротацию - так, в качестве отпуска, если семьи нет и поехать особо некуда.
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І дідовщину ввести як в срср -шо б мало не здалося!
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А армию опять волонтеры должны кормить?
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Якщо не хочеш годувати свою армію, значить годуватимеш армію агресора.
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Ще треба попродавати "надлишкове майно" © і "епоха бідності" © скінчиться.
Бо нашо нам та армія. Ми же "просто перестанемо стріляти" © бо війна вигідна Порошенко.
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Президенти бувають різні , бувають "голі і смішні " , а бувають і Президенти , хоч і падлюки . Кацапи кажуть що " встрєчаєм па адьожкє . І як цього зєлю зустрічати зазєлі ?
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І ці фото з голим зеленським лягли на стіл всіх президентів Європи і США !!
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а головнокомадуючий хто?
дебил зелений Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 303
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по мне так самий час преводити судью на казений харч.
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Не-е! Судьи (традиционно) идут на мыло.
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Судьи, похоже, оч настаивают... Что они лично оч хотят, в буквальном смысле, пойти на мыло (поинтересуйтесь традиционным способом производства мыла!)...
Зачем они так лютуют?! Может думают, что мыло - это про анальный секс?.. Так нет же!!!! Там совсем про другое!!!
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+100500. Та і всіх її родичів також. Щоб вони теж мали згоду відчути справедливе рішення на своїй власній шкурі.
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наверняка соучастник прежних схем поставок...
ищите и сажайте эту дурочку
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це саботаж - на користь ворожих для держави сил. Такі дії судді дуже просто юридично кваліфікувати згідно КРИМІНАЛЬНОГО кодекса.
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Они что-то поймут только тогда, когда те, кто помнят, как еще 10 лет назад в Десне кормили кашей с червями и гнилой капустой (привет пАлковнику), начнут ломать судьям ноги за подобные решения. В Украине 300 тыс УБД без блока на насилие в голове.
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У меня уже такое впечатление, что ОАСК полностью завербован москалями.
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Полностью портновский, им и формировался. А теперь и куратор рядом, осмелели совсем. Может дойти и до персональных санкций. С Приватом уже наворотили, поставили под удар всю работу с МВФ.
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и правильно. Солдат должен жрать гнилье. Злее будет.
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Петины суды задолбали. Может стоит судей перевести на солдатское довольствие, а лучше на тюремное вместе с предводителем сои.
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"Петины суды" таких решений никогда не принимали, пока их курировать портновы не стали. Так что Зебильчик не катит, за все ваши сморчки тепеть отвечают
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У порохоботов и 8%-ных новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло...
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
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ПЗДЦ. Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 1197 У нас сейчас судья выше Бога стоит? Удивляюсь как еще какая то судья не вынесла решение о капитуляции Украины. Нах. вообще такие суды лучше уже без них совсем. А Парашенка нужно повесить на столбе за такие рехвормы.
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реформа судової системи и переатастація суддів (яку пройшов тільки висший суд), а тепер хай твій улюбленій ЗЕ, нехай доведе до логічного кінця розпочате розумнішими за нього , раз вирішив залізти в президеннти - "зелене світло" тупому зате потішному прЗеденту.
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Це ж зелена вата. Йому похрін на те, чим будуть харчуватися воїни. Його робота відповідальність з презЕ зняти
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Ну тут законодательно попахивает саботажем . Думаю пору заводить уголовное дело на судью Маазур и привлекать по статье САБОТАЖ .

Также отстранить пожизненно от ведения любой процессуальной практики как неблагонадежную юридическую особу.
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только суд ЛИНЧА восстановит в этой стране правосудие
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Прахоботы лают- а караван идет. Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 6474
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Васек лает... Или у Васька в голове лай стоит? Тогда хреновенько дело- если голоса в голове, это не к добру. Любая даже уборщица поликлиники тебе о том скажет...
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Верблюд, куди ж ти йдеш? В мутний союз? Чи похрін, головне, по-приколу
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Твоя свинораша уже пришла к "стабильности" - средний класс похудел на 10 млн человек, рост экономики стабильно близок к нулю, а выхода из кризиса в ближайшие годы не видно.
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НЕТ в Украине ни судов ни правосудия ни закона.
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Шептун-богдан, друг смердючого портка, дєньщік Кілі Бімби вже якусь вибрав?
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як немає!?

а що Пєтя 5 років реформував? Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 4999
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Можно на питании военнослужащих бабки зарабатывать. Вот в парашостане на капусте начальник себе маеточок построил ( Навальный- Золотов) чем наши начальники с Зе команды хуже. Чего только стоит Апаршин Иван работать и работать на свой маеточок.
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И это еще алкаш официально на МО не назначен. Недаром зеки так упорно молчат по поводу будущего министра обороны. Военные слишком хорошо помнят опарыша
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Плохое питание? Пусть кушают шашлык Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 2390
Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 6176
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Что это за ****????
Уволить нахрен с должности и запретом рработать в гос органах в течении 20 лет.
Либо инкриминировать статью саботаж ... с тюремным сроком лет на 5ть - впаять.
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ЦЕ У пОРОШЕНКО ТРЕБА ЗАПИТАТИ.

ЧОМУ ВИВІВ ВЛАСНЕ ОКРУЖНИЙ СУД КИЄВА З-ПІД РЕФОРМ.
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это ОАСК доиграется так, шо их спалят нахер.
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Судьи в Украине - неприкасаемая каста богоизбранных, которым все позволено. Смотрят за реакцией общества. Смолчим - пойдут дальше.
А дальше они решат объявить капитуляцию Украины, Майдан - гос.переворотом, ВСУ - военными преступниками, сепаров-убийц - мирными невиновными людьми.
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Похоже Муженко свою мохнатую руку туда засунул. Сроки срываются ... не хочет реально отвечать по закону. Ищет омазки и вот покупает решение суда Тварь.

Пора убрать с обочины Рошеновское гнильё.
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Этот суд подконтролен члену вашей команды, некоему "великому юристу" Портнову, другу главы ОП. Или когда он пишет левые кляузы на Порошенко - он хороший?
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Скажімо так.
СУД У ПОШУКАХ ХАЗЯЇНА..

сЛІДИ ЛІТАКА ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАГУБИЛИСЬ В ПІСКАХ ДУБАЮ..
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Петр Порошенко покинул Украину - журналисты отследили маршрут его передвижения до Дубая.
ТАЛЛИНН, 30 июлЯ. Бывший президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи покинули страну на двух самолетах, один из которых приземлился в Дубае.

Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 4094
первое воздушное судно с бывшим украинским лидером на борту вылетело из киевского аэропорта Жуляны в направлении Стамбула 28 июля. Вместе с Порошенко в Турцию направились его сын Алексей, супруга Алексея Юлия и внучка экс-главы украинского государства Елизавета Порошенко.
В тот же день самолет с членами семьи Петра Порошенко приземлился в стамбульском аэропорту и уже через час вылетел в сторону Дубая, где успешно совершил посадку 29 июля около часа ночи. Информация о дальнейшем передвижении Порошенко отсутствует, поскольку самолет "пропал из системы". Украинские журналисты не исключают, что воздушное судно полетело "куда-то дальше".
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А вам- то какое дело, где он отдыхать будет с семьей. Он уже не гарант.
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Просто нужно съесть сперва все старое....., а потом уже переходить на новое. Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 3153
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Пока все запасы ленд-лизовской тушёнки не доедят...
Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 6663
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Нічого, прийдуть кацапи, вони всіх накормлять. І суддю цю нагодують, хай навіть не сумнівається.
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Тема не цікава? Команда не надійшла, чи фінансування? Чи ще щось?Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 7605
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Так их Белый Вошь за конфедерацию с Россией, всё нормально. А главарь до 2014 года подписывал бумаги о сотрудничестве с ЦПЭ
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После такого решения суда (честно, уже начал набирать крайнее слово в кавычках - потом одумался!), к нему возникает два вопроса:
1. Судья может объяснить чем Право отличается от Закона, и может ли она соотнести свое решение с Правом? Спасибо...(((
2. А вся эта судейская тройка понимает, что когда этот тухляк повесят на Зе/Пороха, они всей троицей, могут не успеть добежать до границы с их так любимой рашкой?
З.Ы. Дополнительный вопрос к судьям, который может спасти их жизни: вы понимаете, что пуленепробиваемых БТР не бывает?.. Что уж о вашем Мерсе мявкать, при ходящих в стране ПТРК (для судей и к ним классово близким: ПТРК - ПроТивотанковый Ракетный Комплекс Я понимаю, что вам в салоне рассказали, что бронированный Мерс - это рпосто супер!!! Так оно и есть. Честно!!! Тольно вот есть один момент... Бронированный Мерс. это конечно, перелицованный в S-класс БТР, но даже БТР, даже танк (!!!) выгорает изнутри от попадания ПТУРа!!!))))))
Спокойных снов))))
Представьте в каком Вас виде будут хоронить (одного нашего павшего Брата похоронили в виде огарка бедренной кости...)...
Что запомнят Ваши дети (как толпа народа дерется в очереди за право первому отлить на Вашу могилу)?..
Может лучше просто уйти в частный бизнес? Рисково, но ЧЕСТНО!!! Вы же любите что бы все было круто и прибыльно?!!! Так докажите это делом, а не публичными торгами НАШИМИ Законами!!!!!!!!!!!!
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вся эта судейская тройка понимает, что когда этот тухляк повесят на Зе/Пороха, они всей троицей, могут не успеть добежать до границы с их так любимой рашкой?

ЦЯ СУДДІВСЬКА ПИ..ДОБРАТІЯ ІНКОЛИ ДУЖЕ ТУПА..дУМАЄ,ЩО ЇХ ЗАХИЩАЄ ЗАКОН... ))ХОЧА -ЗАКОН ЯК ДИШЛО... дО СУДДІВ МОЖНА ЗАСТОСУВАТИ ЗАКОН ПРО "ШКІДНИЦТВО У ЧАС ВІЙНИ".
зРАДА.
і РОЗСТРІЛ Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 9714
ДОСТАТНЬО НА ЧАС НАСТУПНОГО РІШЕННЯ СУДУ ВВЕСТИ пРЕЗИДЕНТОМ ВІЙСЬКОВИЙ СТАН(НАПРИЛАД В ОДНОМУ РАЙОНІ кИЄВА НА ЧАС НАСТУПНОГО РІШЕНННЯ СУДУ) Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 9714
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Чекають Путлєра , тому чим можуть тим і допомагають , створюючи в Україні хаос.
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А що - у суддів нема синів призивного віку?
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Тих "суддів" перевести на армійське харчування срср, комбіжир, гнила капуста...
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Кто может обьяснить нормальным языком Что происходит Суд влез не всвое дело Более того по такому животрепещему вопросу
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НЕ рвите задницы, судья не может без причин принять неправосудное решение сегодня, она же не идиот. На это были причины у истца и эти причины не были отторгнуты министерством обороны. Это или сговор МО и истца, или что то веское другое.
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А суддя мазур разом з суддею першої інстанції не хочуть піти повоювати за Україну на голодний шлунок? Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом - Цензор.НЕТ 7900
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если пишете такие провокационные статейки, то неплохо было бы указывать:
1.кто подал иск о блокировки приказа
2. с какой целью подали иск.
3. мотивы подачи иска (чем обосновывают свой иск)
4. мотивы, по которым суд принял такое решение

а то по факту вкинули говна на вентилятор, абы только вкинуть
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Мне тоже причина не понятна, может там чьи то интересы были, по тому и заблокировали.
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