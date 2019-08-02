 Суддя ОАСК Мазур залишила в силі заборону ЗСУ переходити на нове харчування за каталогом

Про це повідомляє Офіс Реформ МОУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Окружному адміністративному суді Києва відбулось засідання. МО України опротестовувало рішення цього органу - цю ухвалу, яка перекрила повітря переходу ЗС України на прогресивну систему харчування за Каталогом.Суд 2 серпня ми програли, адже суддя Мазур не розблокувало наказ №90 про перехід на нове харчування" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нове засідання відбудеться 13 серпня за адресою вул В.Васильківська, 81.

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Керівниця реформи харчування ЗСУ в проєктному офісі реформ МОУ Діана Петреня повідомила зі свого боку, що практично впевнена, що в цьому році переходу нових частин на систему харчування за каталогом не буде.

Нагадаємо, Збройні сили України почали інтенсивний перехід на нову систему харчування за каталогом у 2018 році, що дозволило збільшити набір продуктів з 30 до 400 позицій і значно поліпшити рівень і якість харчування військовослужбовців.

Станом на липень 2019 року 50% військовослужбовців ЗС України перейшли на нову систему харчування за каталогом. До кінця 2019 року на нову систему планують перевести 100% особового складу.