 Від початку року на Донбасі вбито 98 мирних жителів, з початку "хлібного перемир'я" - жодного, - ОБСЄ

Про це йдеться в двотижневому звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.
"СММ підтвердила інформацію про 4 загиблих і 13 поранених цивільних осіб. Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року становить 98 осіб: 14 загиблих і 84 поранених", - сказано в звіті.
Водночас, з моменту набуття чинності заяви про підтвердження прихильності припинення вогню (21 липня) не було зафіксовано жодної жертви серед цивільного населення.
Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах в Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 р. за київським часом.
эти мирные жители?
21 липня СММ зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема шість вибухів. Майже всі порушення режиму припинення вогню (74, зокрема 2 вибухи) були зафіксовані у період між 00:01 та 8:00 у Луганській області, у районах на схід від н. п. Попасна та поблизу н. п. Золоте. У період між 8:01 і 12:00 СММ зафіксувала 1 вибух у Донецькій області, неподалік від н. п. Авдіївка. Внаслідок стрілянини у Красногорівці на присадибній ділянці загинув чоловік. У Первомайську загинула жінка, а ще кілька осіб, зокрема дитина, дістали осколкові поранення. Місія зафіксувала свіжі пошкодження від стрілянини на присадибній ділянці у Красногорівці та житлових будинків у Чермалику, а також свіжі пошкодження внаслідок обстрілу будинків у Первомайську. Увечері 21 липня камера СММ у Золотому зафіксувала 1 випущену вгору освітлювальну ракету за оцінкою, поза ділянкою розведення, проте в межах 5 км від неї. Ввечері 21 і в ніч на 22 липня, ведучи спостереження на північній околиці Попасної, члени патруля Місії чули 4 вибухи, 140 пострілів зі стрілецької зброї і 75 черг з великокаліберного кулемета."
Один не знає, що збрехав інший?