 Від початку року на Донбасі вбито 98 мирних жителів, з початку "хлібного перемир'я" - жодного, - ОБСЄ

Про це йдеться в двотижневому звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"СММ підтвердила інформацію про 4 загиблих і 13 поранених цивільних осіб. Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року становить 98 осіб: 14 загиблих і 84 поранених", - сказано в звіті.

Водночас, з моменту набуття чинності заяви про підтвердження прихильності припинення вогню (21 липня) не було зафіксовано жодної жертви серед цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зниклими безвісти на Донбасі вважаються 258 осіб, - СБУ

Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах в Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 р. за київським часом.