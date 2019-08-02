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Все про:смерть (3473) Донбас (12653) перемир'я (404)

 Від початку року на Донбасі вбито 98 мирних жителів, з початку "хлібного перемир'я" - жодного, - ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі заявляють, що з початку поточного року зафіксували серед цивільного населення на Донбасі 98 жертв.

Про це йдеться в двотижневому звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"СММ підтвердила інформацію про 4 загиблих і 13 поранених цивільних осіб. Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року становить 98 осіб: 14 загиблих і 84 поранених", - сказано в звіті.

Водночас, з моменту набуття чинності заяви про підтвердження прихильності припинення вогню (21 липня) не було зафіксовано жодної жертви серед цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зниклими безвісти на Донбасі вважаються 258 осіб, - СБУ

Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах в Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 р. за київським часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140940
 
 
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Владимир Александрович войдет в историю как величайший политик с времен Богдана Хмельницкого.
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Это точно - Богдан Хмельницкий не играл писькой на пианино
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Удаляй. Иначе придут. Зеленский- это тебе не тюфяк-алкоголик.
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Удаляй не удаляй а видео преЗЕдента членороялиста даже в Африке видели С начала года на Донбассе убиты 98 мирных жителей, с начала "хлебного перемирия" - ни одного, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7151
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"ОБоСсавшиЕся", не переживайте - "хлебное перемирие", ещё не кончилось... Убирать урожай, будут до конца сентября, то есть, два месяца... Успеют и "урожай трупаков", кричавших, "Путин, приди!", собрать...
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На этом фото нет. Но наверняка есть, где они с автоматами.
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"СММ ОБСЄ:
21 липня СММ зафіксувала 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема шість вибухів. Майже всі порушення режиму припинення вогню (74, зокрема 2 вибухи) були зафіксовані у період між 00:01 та 8:00 у Луганській області, у районах на схід від н. п. Попасна та поблизу н. п. Золоте. У період між 8:01 і 12:00 СММ зафіксувала 1 вибух у Донецькій області, неподалік від н. п. Авдіївка. Внаслідок стрілянини у Красногорівці на присадибній ділянці загинув чоловік. У Первомайську загинула жінка, а ще кілька осіб, зокрема дитина, дістали осколкові поранення. Місія зафіксувала свіжі пошкодження від стрілянини на присадибній ділянці у Красногорівці та житлових будинків у Чермалику, а також свіжі пошкодження внаслідок обстрілу будинків у Первомайську. Увечері 21 липня камера СММ у Золотому зафіксувала 1 випущену вгору освітлювальну ракету за оцінкою, поза ділянкою розведення, проте в межах 5 км від неї. Ввечері 21 і в ніч на 22 липня, ведучи спостереження на північній околиці Попасної, члени патруля Місії чули 4 вибухи, 140 пострілів зі стрілецької зброї і 75 черг з великокаліберного кулемета."
Один не знає, що збрехав інший?
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А вот при ПЭТРЫКу воевали так воевали. Не то что сейчас. Ни одного убитого.
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