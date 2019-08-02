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Все про:Зеленський (2270) відставка (527) Богдан Андрій (106)

 Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента

Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента, це сталося під час розмови з представниками ЗМІ в рамках робочої поїздки Глави держави.

"Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи Президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.

Також Президент зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан написав заяву про відставку з посади глави Офісу президента, - джерело (оновлено)

Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140937
 
   
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а кто этого Медведчук из нафталина на Свет Божий вытянул????????????????
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морда мертвечука на фоні українського прапора-не комільфо.
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Одне питання, чому на фоні українського прапору? Трікаллор більше підійшов би.
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Або генпрокурором Як з бенєй домовляться
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А чё такой список маленький, г-н нострадаунутый?
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А какое твое дело, порохобот? Ты за Зеленского не голосовал у тебя и прав нет требовать с него назначать нужного тебе премьера. Ты из проигравших - лапу соси.
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Чудо, а ти в курсі, що податки платять і ті, чий кандидат вибори програв? А ти в курсі, що країна у нас одна? І президент є президентом не 45 відсотків українців з правом голосу, а всіх українців! Тобі в голову таке не приходить? Ти, як і риги свого саме будеш ділити людей на сорти? А про права людини чув? Нє?
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Куда? Это все понты, зеленский слишком никто что бы поверить что он может подвинуть самого Богдана!
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Пойти против воли папы Бени - для кукол это слишком.
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А вы кто, осведомлённый свечко-держатель.
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Никто еще не пошел. Папа Беня не даст пока не приставит нового смотрящего за Зелей. США требуют увольнения, а папа Беня против.
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в Ленкиных руках находятся Вовкины тестикулы, поэтому у Бурята не было шансов разбить семью! Зеленский в Ивано-Франковске подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение, - сайт президента - Цензор.НЕТ 282
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Вовкины тестикулы находятся в руках Игоря Валерьевича
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писали змі шо богдан то вимога команди трампа...але богдан нікуди не пропаде. полюбасу якусь посаду дадуть.бо Зе без богдана ніхто
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эти требования не нравятся, сейчас такой момент, который покажет получится или не получится изменить Украины
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клоунская труппа ваЗЕлина, будет развлекать зелебобичную публику и дальше.
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Они шутят таким образом. Шуты по другому управлять не умеют.
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Они там накурятся и нанюхаются, а потом творят чёрт знает что и опровергают друг друга.

Вчера трое главных зеленосопельных сказали, что это фейк
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а ранбше ты доверял? Так чего теперь воняешь?
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Следующий - бабломойский.
Его с мешком на голове привезут в штаты в канун визита зельцмана.
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Порошенку у Філадельфії вручили нагороду "Міжнародний державний діяч"

Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента - Цензор.НЕТ 6505

Интересно, а когда мы Зелю сможем увидеть в США после таких шуток?
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Знайшов "авторитета"... "Нравственній пидо..с" Семенченко, когось звинувачує в тому, ким сам є... Чисто по-кацапськи - "Сам дурак!!!"
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Вот и чудненко. А то что то сильно много этого персонажа. Сидел бы в офисе, работал и не высовывался...надо и не надо.....
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Невозможно отрицать что Зеленский без Богдана- никто. Я думаю что управляют Украиной именно Богдан и Андрей Портнов.
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слово - думаю, тебе явно не идет.
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Управляет один старый кучерявый поц:

Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента - Цензор.НЕТ 56
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Я думал винницкий директор рынка, а оно вона как
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Не будут увольнять пока игорь валерьевич не приставит другую няньку к ребенку
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Вот и закончилась сказка для зебобиков
Как Беня скажет , так и будет
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Не будет, а будет так, как скажет народ, Зе и его команда, но вам зашоренным не понять - вам слишком мешают шоры зе-хейтерства.
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Всё шутите , дурачками прикидываетесь .? Ну шутите ,, я вам нашучу , с.кины дети . !! Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента - Цензор.НЕТ 3257 .
Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента - Цензор.НЕТ 1510 .
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Да уж когда зе яйца у правосудия США , перечить опасно
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Богдан, - доверенное лицо дяди Бени, работодателя Зели, перед которым зеленое сопливое никто лебезило и просило выплатить денежку. Как какой-то Зеленский может уволить представителя Бени?! Но с другой стороны, крови Бени жаждет Руди Джулиани, доверенное лицо Трампа, - тут глупый дурачок Зе без потерь не пропетляет.. И это только начало, - дальше будет только хуже...
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Можно как Беня предлагал Объявить что у нас гражданская война и упасть в объятия параши
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Обидно что это произошло под давлением США,а не от сознательности нового президента.
Мне кажется украинцы ждут чудо,что резко уровень жизни сравняется с Эстонией ,но когда этого чудо не произойдет начнет падать рейтинг Зеленского.
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вот пишут как бы знающие инсайдер..
Интересный такой блогер.... Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента - Цензор.НЕТ 7685
https://t.co/8wR8RAVYuh?amp=1



Хроника одного Президента ...

02.08.2019 г.

Как правильно сказал Наполеон - "С крупных людей героев не получается". Как ты был прав Бонапарт. Зеленский и К предложили Кличку закончить конфликт и оставить все, как есть.

И Виталик купился ! Объясните этому боксеру - ТУТ НЕ БОКС ! Тут подскользнувшегося противника нужно добивать ногами и всем что есть под руками. Не знание этой простой истины подвело когда то Порошенко. Теперь вот еще один крупный, наступает на те же грабли... Та ради Бога ! Строем по них маршируйте ! Виталя, как только у них будет свой Кабмин, они возьмут тебя за ушко и вышвырнут как шелудивого пса из КГГА. А потом устроят "танцы на стеклянном мосту" и вышвырнут и с кресла мэра.

Мы не знаем где наш любимый Президент. Но мы хорошо его понимаем.. Прокатись куда нибудь, развейся, назначь какое то ОГА...

Как жалко пищат наши некоторые СМИ попавшие на банальную портновскую уловку с "заявлением от Богдана" на кусочке бумажки. Во первых - любые заявления касающиеся перемещения, увольнения, принятия на работу пишутся в структурах ОПУ (АП) по специально установленным формам. Человек просто подписывает готовый текст и отрывной талон. если это увольнение по собственному желанию , то с подтверждением своего ознакомления с нормами законодательства регулирующими этот процесс. В случае с Богданом этого быть не могло и не было. Богдана собирались увольнять по другой юридической процедуре на основании Указа Президента : "Про скасуванням Указу Президента України №435\2019" и второго на основании первого про освобождении Богдана от обязанностей " керівника Офісу Президента України в зв'язку з скасуванням Указу Президента України №435\2019". Никакого заявления тут и не требовалось. Оба указа у Президента. Подпишет - Богдан уйдет. Не подпишет - не уйдет. Но за все есть цена...

Нужно сказать, что "Голос Америки" очень точно и вовремя поднял вопрос о лоббистской активности Зеленского в предвыборный период. "Голос Америки" - бюджетная организация США, контролируемая структурами Государственного департамента США, потому вероятность случайности в этом случае просто исключена. Во-первых Зеленского, который отрицал наличие лоббистской активности в США, в предвыборный период, снова уличили во лжи. во-вторых - нанесен удар в фундаментальную основу всего правления Зеленского - легитимность избирательного процесса. Выборы по версии США - это не только большинство голосов полученное на выборах - это еще и неукоснительное соблюдение законов во время их проведения. Бумаги, обнародованные "ГА" ставят интересный вопрос - "Откуда деньги?". В предвыборном фонде Зеленского они явно не прошли. Следовательно имело место незаконное финансирование избирательного процесса. Дальнейшие расследования в этом направлении могут привести к непредсказуемым для Зеленского и компании результатам. Информации о реальных схемах финансирования избирательной кампании Зеленского очень много. Мы писали об этом. Увязывание незаконного финансирования выборов с незаконными операциями, которые рассматриваются Делаверским судом вполне могут дать искомый результат. И он очень неприятен для г-на Зеленского.
Каждый раз когда под давлением внешних обстоятельств "президент" Зеленский делает попытку отойти от директивного курса Коломойского, следует молниеносная и точная реакция то ли в виде демонстративного "блэкаута", то ли в виде вчерашнего бунта собственной команды.
Г-н Зеленский, нельзя бороться против Коломойского внутри структуры созданной Коломойским. У вас там даже союзников нет. Тихо молчащий Шефир и назначенный "сакральной жертвой" Баканов - не в счет.
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А хто ж ВАЗіку буде на вушко шептати якщо Богдан звільниться?
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"Если общество ИЛИ президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться..."

Так общество уже что-то почувствовало!
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рябая шапка, розумник и зеленка весь вече на манеже
))))))))))))))))))))))))
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лять! та шо за качели? уберите уже эту Зе-дружину с информпространства.
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а де відос? вже зважаючи на фото воно "десь літає". тьху нарік зебільний
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Богдан написал заявление на увольнение /Неблагодарный.-Офис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо"
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