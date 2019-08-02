 Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента, це сталося під час розмови з представниками ЗМІ в рамках робочої поїздки Глави держави.

"Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи Президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.

Також Президент зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан написав заяву про відставку з посади глави Офісу президента, - джерело (оновлено)