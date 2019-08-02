 Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але вона не підписана, - сайт президента

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента, це сталося під час розмови з представниками ЗМІ в рамках робочої поїздки Глави держави.
"Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи Президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", – заявив Володимир Зеленський.
Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.
Також Президент зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.
Вчера трое главных зеленосопельных сказали, что это фейк
Его с мешком на голове привезут в штаты в канун визита зельцмана.
Интересно, а когда мы Зелю сможем увидеть в США после таких шуток?
Как Беня скажет , так и будет
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Мне кажется украинцы ждут чудо,что резко уровень жизни сравняется с Эстонией ,но когда этого чудо не произойдет начнет падать рейтинг Зеленского.
Интересный такой блогер....
https://t.co/8wR8RAVYuh?amp=1
Хроника одного Президента ...
02.08.2019 г.
Как правильно сказал Наполеон - "С крупных людей героев не получается". Как ты был прав Бонапарт. Зеленский и К предложили Кличку закончить конфликт и оставить все, как есть.
И Виталик купился ! Объясните этому боксеру - ТУТ НЕ БОКС ! Тут подскользнувшегося противника нужно добивать ногами и всем что есть под руками. Не знание этой простой истины подвело когда то Порошенко. Теперь вот еще один крупный, наступает на те же грабли... Та ради Бога ! Строем по них маршируйте ! Виталя, как только у них будет свой Кабмин, они возьмут тебя за ушко и вышвырнут как шелудивого пса из КГГА. А потом устроят "танцы на стеклянном мосту" и вышвырнут и с кресла мэра.
Мы не знаем где наш любимый Президент. Но мы хорошо его понимаем.. Прокатись куда нибудь, развейся, назначь какое то ОГА...
Как жалко пищат наши некоторые СМИ попавшие на банальную портновскую уловку с "заявлением от Богдана" на кусочке бумажки. Во первых - любые заявления касающиеся перемещения, увольнения, принятия на работу пишутся в структурах ОПУ (АП) по специально установленным формам. Человек просто подписывает готовый текст и отрывной талон. если это увольнение по собственному желанию , то с подтверждением своего ознакомления с нормами законодательства регулирующими этот процесс. В случае с Богданом этого быть не могло и не было. Богдана собирались увольнять по другой юридической процедуре на основании Указа Президента : "Про скасуванням Указу Президента України №435\2019" и второго на основании первого про освобождении Богдана от обязанностей " керівника Офісу Президента України в зв'язку з скасуванням Указу Президента України №435\2019". Никакого заявления тут и не требовалось. Оба указа у Президента. Подпишет - Богдан уйдет. Не подпишет - не уйдет. Но за все есть цена...
Нужно сказать, что "Голос Америки" очень точно и вовремя поднял вопрос о лоббистской активности Зеленского в предвыборный период. "Голос Америки" - бюджетная организация США, контролируемая структурами Государственного департамента США, потому вероятность случайности в этом случае просто исключена. Во-первых Зеленского, который отрицал наличие лоббистской активности в США, в предвыборный период, снова уличили во лжи. во-вторых - нанесен удар в фундаментальную основу всего правления Зеленского - легитимность избирательного процесса. Выборы по версии США - это не только большинство голосов полученное на выборах - это еще и неукоснительное соблюдение законов во время их проведения. Бумаги, обнародованные "ГА" ставят интересный вопрос - "Откуда деньги?". В предвыборном фонде Зеленского они явно не прошли. Следовательно имело место незаконное финансирование избирательного процесса. Дальнейшие расследования в этом направлении могут привести к непредсказуемым для Зеленского и компании результатам. Информации о реальных схемах финансирования избирательной кампании Зеленского очень много. Мы писали об этом. Увязывание незаконного финансирования выборов с незаконными операциями, которые рассматриваются Делаверским судом вполне могут дать искомый результат. И он очень неприятен для г-на Зеленского.
Каждый раз когда под давлением внешних обстоятельств "президент" Зеленский делает попытку отойти от директивного курса Коломойского, следует молниеносная и точная реакция то ли в виде демонстративного "блэкаута", то ли в виде вчерашнего бунта собственной команды.
Г-н Зеленский, нельзя бороться против Коломойского внутри структуры созданной Коломойским. У вас там даже союзников нет. Тихо молчащий Шефир и назначенный "сакральной жертвой" Баканов - не в счет.
Так общество уже что-то почувствовало!
))))))))))))))))))))))))