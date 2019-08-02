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Все про:Зеленський (2270) Росія (19187) ЗМІ (616) соціальні мережі (244) Потураєв (11)

 Команда Зеленського не має наміру скасовувати блокування російських соцмереж, - Потураєв

У команді президента Володимира Зеленського заявили, що не планують скасовувати блокування доступу до російських соціальних мереж, яка була введена в 2017 році.

Про це заявив радник Зеленського, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Є просто ворожі медіа, в тому числі і соціальні, які не можуть бути дозволені, тому що це зброя ворога. Ми просто не маємо дурниць робити, а захищати наш інформаційний простір повинні", - сказав Потураєв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140930
 
   
 Топ коментарі
 
А шо ж петерасты с пеной у рта доказывали, шо Зе уже почти отменил блокировку.
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пэидиоты, сходите на подобную ветку, которая была пару днями раньше и уберите там за собой свою же блевотину
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До обеда у соевых псов день не задался. Генералов сокращают, 40 машин УЖЕ передали на границу, блокировку никто отменять не собирался😀
Такими темпами соевые сдуреют к вечеру😀
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одно голова узеленского ненамерна вторая голова узеленского намерна

Богдан и компания
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А шо ж петерасты с пеной у рта доказывали, шо Зе уже почти отменил блокировку.
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пэидиоты, сходите на подобную ветку, которая была пару днями раньше и уберите там за собой свою же блевотину
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сами ******* в коллаборации с раше соцсетями.
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ты здесь заменяешь *сенатора*. Был такой же старый, как и ты и тоже гнал маразматическую галиматью.
Но вот вдруг ищез...
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Якщо не доведеш що я соєвий, так і залишишся тріплом поки не зміниш нік.
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К тебе вообще никто не обращался на ненадобностью.
Но ты потарахти, пока тарахтится, а перестанет тарахтеться - уже не потарахтишь!
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Зеленский отвечает про заблокированные соцсети: Вконтакте,Одноклассники https://www.youtube.com/watchv=_Q2Tx2Vyp4A

Быстро вы переобуваетесь Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев - Цензор.НЕТ 1016
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ШКОЛА ТАНЦЕВ СОЛОМОНА ПЛЯРА

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
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Вот ещё процентов 10 от зебилов отвалилось, которые отмену блокировок считали само-собой разумеющейся при приходе Зебени к власти.
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Оруэла читал?
война - это мир...
ложь - это правда...
чёрное - это белое...
ты видать петяотр?
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похоже,разочарован новостью.
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Зебилы, вы еще верите своим бесноватым вождям? Ну точно-зебилы.
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Заскорубла від карамелю цукрова вата радянської шароварщини липка,слаба на голову, бруднить усе,але легко відмиваєься водою.Вата не захистить країну навіть від дощу-ніхто з їх петраотих АП,КМ,ВР не загинув на фронті за 5-ть років війни.Але різнобарвні вишиватники здатні заляпати зброю спротиву ворожій аресії-залляти солодом брехні .Змити треба цю гидоту,поки не пізно!Вона хитродута!
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Нужно создавать отечественную сеть,независимую от орды и и других сетей,где украинцев подвергают унижениям.Фейсбук ,к примеру,который упорно пытается залезть в трусы и душу.В наглую требуют все личные данные,которые используют в меркантильных целях.Об ордынских сетях молчу,они просто вычеркнуты.
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Правильно ,они же в курсе,что существует ВПН... Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев - Цензор.НЕТ 943
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Отменить кацапские соц сети могут, а сватов с кацапскими артистами почему -то не могут, чудеса? Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев - Цензор.НЕТ 4889
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Так с кацапских сайтов бабло не затекает. Сейчас оттуда начнут башлять и потураевская стратегия развернётся в другую сторону.
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До обеда у соевых псов день не задался. Генералов сокращают, 40 машин УЖЕ передали на границу, блокировку никто отменять не собирался😀
Такими темпами соевые сдуреют к вечеру😀
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Держи -
Ситуація з фінансуванням прикордонників катастрофічна - Дейнеко

"На даний момент борги щодо невиплати підлеглим грошової допомоги на оздоровлення, які накопичилися, становлять 291,4 млн гривень. Тобто прикордонники з березня місяця не отримують цю допомогу"
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Усер Усер. Умственные способности пороходэбилов общеизвестны😀
Там дата указана МАРТ, Усер Усер, МАРТ. Бугогааааааа.
А, еще там указано общие недофинансирование.😀😀😀
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Знал бьі наперед что так сделают-голосовал бьі за Зе!, а то и не ходил даже
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Так они, вроде, ничего не сделали. Оставили, как есть.
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Сюда нужно удивленное фото Шарикова с подписью "тоесть как это они не отменят блокировку вконтакте и одноклассников"
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Разрыв балды у порохоботов и дякуйл! И что же теперь гавкать? Методичку новую ещё не нарисовали. Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев - Цензор.НЕТ 5817
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Кааанешн Команда Зеленського не має наміру скасовувати блокування російських соцмереж, - Потураєв - Цензор.НЕТ 706. Так переобуватся, не каждый сможет Команда Зеленського не має наміру скасовувати блокування російських соцмереж, - Потураєв - Цензор.НЕТ 706

Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что перед запретом российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", нужно было провести разъяснительную работу и предоставить людям другие площадки для общения.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, снимет ли он запрет на российские соцсети в случае его президентства, Зеленский отметил, что люди уже сегодня не смотрят на запрет, а обходят его.
"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Эта ситуация - я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу - вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение - и "хлопни" те", - сказал Зеленский.
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Команда Зеленского не намерена отменять блокировку российских соцсетей, - Потураев.-для лохов. Для пацанов понимающих где бабосики а где свист : Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется".
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зачем отменять, все и так всё давно обошли.
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Стандарт.... для лоховзеленых, поясню... это техника прощупывания.
Сначала делается вброс на вентилятор, ждут, пока оботрутся все кому не безразлично, потом определяют реакцию и дулают вывод, не надо или надо.... прокатило или нет!
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Откуда ж свиноботики "харчеватца" то будут??!
🤔
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Ще раз наполягаю на блокуванні російських літер в українському сегменті інтернету. Хоча можна також і в російському.
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И этот поц с сетями борется... Ну это же проще намного чем бороться с прокацапскими ********** и крупными ворами вживую здесь в стране. В парламент просто нашествие злобной антиукраинской кацапни, в т. ч. и в команде зебилов - так это пох! Припёрлись из "изгнания" разные мерзости кацапские - портные, лена рыго-соска с натянутой рожей за ворованные у нас деньги, и свободно гуляют здесь, лезут в Раду, на отжатые на бабло ***** эсэсовским уродским рылом мертвечуком каналы и там торгуют ********.. Старая **** витренко припёрлась ***** городить там. Просто супер-изменения имени этого клоунского тупого жида..! Выбрали, припизженные? Жрите! Я иногда очень жалею что мины **** падают на головы тем кто ложит жизни за страну на "нуле" а не вам, ********* и вашим отдрочкам , потому что вам, быдло жизнерадостное, для ума нужно видимо обосраться пару раз! Что бы понять что такое ***** и *********** ********** и что такое - их засланные казачки здесь а заодно - степень опасности для страны , когда в кресло преза сажают какое то тупое сцыкливое, жадное и аморфное ***********..вокруг которого сразу собираются те кто желает снова разбивать головы вашим реально достойным и умным детям протестующим против обыдливания страны , а потом, когда вас опустят до состояния животных как кацапов в параше - у вас воровать для своих тупорылых ********* отдрочков которые тут не собираются жить. Но - ЗА ВАШ СЧЕТ! Как перспектива? Супер? Или кто то реально надеется что с этим тупарём будет как то по другому?
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А я считаю, что блокировка эрефийской соцсети в Украине это работа на *****. Ибо если открыть то украинцы ринутся туда помогать россиянам словом и советом свергать *****. *****, точно так как и наша быдло-элита больше всего боятся Майдана и в этом запрете на лицо - разделяй и властвуй.
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Блин, ну как же так.....порохоботы уже какашек в рот набрали, а теперь глотать прийдется?...Зеля за это ответит!!
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Зєля уже сказал, чьто путін Х.йло? а єслі ні сказал то чєм же он такда атлічяїцца ат парашенкі??!
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ну коль не намерены, то значит в ближайшее время отменят..)))
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