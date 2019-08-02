 Команда Зеленського не має наміру скасовувати блокування російських соцмереж, - Потураєв

Про це заявив радник Зеленського, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Є просто ворожі медіа, в тому числі і соціальні, які не можуть бути дозволені, тому що це зброя ворога. Ми просто не маємо дурниць робити, а захищати наш інформаційний простір повинні", - сказав Потураєв.

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