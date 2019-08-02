 Команда Зеленського не має наміру скасовувати блокування російських соцмереж, - Потураєв

Про це заявив радник Зеленського, новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Є просто ворожі медіа, в тому числі і соціальні, які не можуть бути дозволені, тому що це зброя ворога. Ми просто не маємо дурниць робити, а захищати наш інформаційний простір повинні", - сказав Потураєв.
Богдан и компания
Но вот вдруг ищез...
Но ты потарахти, пока тарахтится, а перестанет тарахтеться - уже не потарахтишь!
Быстро вы переобуваетесь
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
война - это мир...
ложь - это правда...
чёрное - это белое...
ты видать петяотр?
Такими темпами соевые сдуреют к вечеру😀
Ситуація з фінансуванням прикордонників катастрофічна - Дейнеко
"На даний момент борги щодо невиплати підлеглим грошової допомоги на оздоровлення, які накопичилися, становлять 291,4 млн гривень. Тобто прикордонники з березня місяця не отримують цю допомогу"
Там дата указана МАРТ, Усер Усер, МАРТ. Бугогааааааа.
А, еще там указано общие недофинансирование.😀😀😀
Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что перед запретом российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", нужно было провести разъяснительную работу и предоставить людям другие площадки для общения.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, снимет ли он запрет на российские соцсети в случае его президентства, Зеленский отметил, что люди уже сегодня не смотрят на запрет, а обходят его.
"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Эта ситуация - я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу - вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение - и "хлопни" те", - сказал Зеленский.
Сначала делается вброс на вентилятор, ждут, пока оботрутся все кому не безразлично, потом определяют реакцию и дулают вывод, не надо или надо.... прокатило или нет!
🤔