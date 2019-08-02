 Оператор "Північного потоку - 2" має намір закінчити будівництво газопроводу попри санкції США

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву дочірньої компанії Газпрому, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, про намір продовжувати будувати газопровід повідомили близько тисячі компаній з 25 країн світу, які причетні до будівництва "Північного потоку-2".
Водночас у самій Nord Stream 2 AG зазначають, що детально проаналізують текст законопроєкту, яким американські законодавці хочуть накласти санкції проти російського трубопроводу.
Нагадаємо, 31 липня комітет сенату США з міжнародних справ схвалив введення санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
швейцарцы в Мексиканском заливе работают...
нахер им тот сев.поток?
бросят как плюнут..
Источник: https://censor.net.ua/n3140928
«Я и великий немецкий народ люто ненавидим «Северный Поток-2». Исключительно во имя бескорыстной немецкой любви к денежным знакам мы утопим СП-2 на дне Балтийского моря и закопаем его на побережьях с обеих сторон! Но и этого немцам будет недостаточно - мы беспощадно закачаем в СП-2 газ, очень много вонючего газа. И пусть валяется там утопленный и закопанный, мерзко шипит и смердит зловонным газом. Но это завтра, а уже сегодня распоряжением Федерального Канцлера, поддержанным Бундестагом и Бундесратом, всем причастным к СП-2 предписано делать всё это с угрюмым выражением лица!»