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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Газпром (438) санкції (2349) будівництво (407)

 Оператор "Північного потоку - 2" має намір закінчити будівництво газопроводу попри санкції США

Компанії-підрядники, які будують російський морський газопровід в обхід України, повідомили про свій намір завершити будівництво "Північного потоку-2" навіть у разі введення проти них американських санкцій.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву дочірньої компанії Газпрому, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, про намір продовжувати будувати газопровід повідомили близько тисячі компаній з 25 країн світу, які причетні до будівництва "Північного потоку-2".

Водночас у самій Nord Stream 2 AG зазначають, що детально проаналізують текст законопроєкту, яким американські законодавці хочуть накласти санкції проти російського трубопроводу.

Також читайте: "Нафтогаз" кличе "Газпром" і Єврокомісію на переговори про транзит газу

Нагадаємо, 31 липня комітет сенату США з міжнародних справ схвалив введення санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140928
 
 
 Топ коментарі
 
русские позолотили???, ну это будет ваш последний объект!
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Я в селі топлю дровами і цей пукінський газ до сраки. Переходьте на альтернативні джерела, електроопалення.
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и правильно делают. чего им обращать внимание на Украину, в которой, как оказалось, 73% дегенератов!
Оператор "Северного потока - 2" намерен закончить строительство газопровода несмотря на санкции США - Цензор.НЕТ 5320
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русские позолотили???, ну это будет ваш последний объект!
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"со ссылкой на заявление дочерней компании Газпрома"...
швейцарцы в Мексиканском заливе работают...
нахер им тот сев.поток?
бросят как плюнут..
Источник: https://censor.net.ua/n3140928
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Я в селі топлю дровами і цей пукінський газ до сраки. Переходьте на альтернативні джерела, електроопалення.
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У друга газ есть,но топит дровами.Пищу и душ -на газу.
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а я топлю газом дом в 80мкв и мне до сраки твои дрова! Потому как 7000грн за газ в год (отопление+горячая вода сколько надо, даже огурци полеваю подогреваю воду) на семю для меня не деньги уже на сегодня!
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США - респект!.А японцы к концу года начнут выпускать летающие мотоциклы,для очень респектабельных индивидов.Максимальная высота полёта-10 метров ,скорость -до 200 км в час.
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І почнуться авіакатастрофи мациклєток, патамушта літатимуть всі круті і хтось комусь не уступить дорогу. Оператор "Северного потока - 2" намерен закончить строительство газопровода несмотря на санкции США - Цензор.НЕТ 7428
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Это будет невозможно,ибо мотоцик мотоцику -друг!
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шрёдерша хочет вице -премьером как герхард на сев.потоке1
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Меркельша абалдєла, аж щелепа відвисла і її почало трусити.
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Из достоверных источников проникновенная речь Бундесфрау Меркель в Европарламенте (вызывает сомнения аутентичность):
«Я и великий немецкий народ люто ненавидим «Северный Поток-2». Исключительно во имя бескорыстной немецкой любви к денежным знакам мы утопим СП-2 на дне Балтийского моря и закопаем его на побережьях с обеих сторон! Но и этого немцам будет недостаточно - мы беспощадно закачаем в СП-2 газ, очень много вонючего газа. И пусть валяется там утопленный и закопанный, мерзко шипит и смердит зловонным газом. Но это завтра, а уже сегодня распоряжением Федерального Канцлера, поддержанным Бундестагом и Бундесратом, всем причастным к СП-2 предписано делать всё это с угрюмым выражением лица!»
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и правильно делают. чего им обращать внимание на Украину, в которой, как оказалось, 73% дегенератов!
Оператор "Северного потока - 2" намерен закончить строительство газопровода несмотря на санкции США - Цензор.НЕТ 5320
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около тысячи компаний из 25 стран мира.... получат по сусалам от Тампона. Оператор "Северного потока - 2" намерен закончить строительство газопровода несмотря на санкции США - Цензор.НЕТ 7240
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