 На лінії розмежування немає держкордону, а тому і немає контрабанди. Притягнути згідно із законом нелегко, - глава ДПСУ Дейнеко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це новий керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко розповів в інтерв'ю "BBC-Україна".
"У нас дуже принципова позиція. Коли колеги затримують прикордонника, який порушує закон, я дзвоню і кажу: дякую. Я готовий просити суд призначити максимальне покарання і моя позиція не зміниться", - зазначив він, додавши, що прикордонникам ніхто не ставить завдання: закінчується місяць і треба щось привезти.
За словами Дейнека, з контрабандою в ДПСУ борються спеціальні підрозділи.
"У нас є спеціальні підрозділи, які працюють і виявляють такі порушення. Але хочу уточнити, що на лінії розмежування немає контрабанди, бо там немає державного кордону. Тому з точки зору законодавства - не так легко притягнути до відповідальності і конфіскувати", - уточнив він.
якого пертоолексійочив ставив "на потоки"...
где был, кем был, что делал???
одному парашенко известно...
клоуновод вже відчалив?
пояснюй давай...
Поэтому все правильно))
В связи с терор.опасностью или как?
Сыр опасен или помидоры.
Может их трактором подавить?
Просто ПРИСТРЕЛИТЬ!
Я вообще не понимаю этого ЦИРКА с кочеванием всяких гражданских через линию ФРОНТА туда-сюда.
Ездят всякие, чуть ли не каждый день, как будь-то никакой войны нет.
И вообще у нас мир и спокойствие! А агрессию вспоминают чтобы оправдать свои косяки и бездействие!
Обстреливать КПВВ это не опасно.
Режим соблюдаетсо,а возить помидоры и сыр это опасно.
После этого тока блюватиння на вас брехунов.
А пограничники есть!