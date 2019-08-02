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 Політика України
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Все про:Держприкордонслужба (2189) Донбас (12653) Дейнеко Сергій (4)

 На лінії розмежування немає держкордону, а тому і немає контрабанди. Притягнути згідно із законом нелегко, - глава ДПСУ Дейнеко

Притягнути до відповідальності згідно із законом тих, хто займається контрабандою в зоні ООС на Донбасі, складно, оскільки лінія розмежування не є державним кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це новий керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко розповів в інтерв'ю "BBC-Україна".

"У нас дуже принципова позиція. Коли колеги затримують прикордонника, який порушує закон, я дзвоню і кажу: дякую. Я готовий просити суд призначити максимальне покарання і моя позиція не зміниться", - зазначив він, додавши, що прикордонникам ніхто не ставить завдання: закінчується місяць і треба щось привезти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас на тисячу людей один генерал. Це ненормально, - глава ДПСУ Дейнеко

За словами Дейнека, з контрабандою в ДПСУ борються спеціальні підрозділи.

"У нас є спеціальні підрозділи, які працюють і виявляють такі порушення. Але хочу уточнити, що на лінії розмежування немає контрабанди, бо там немає державного кордону. Тому з точки зору законодавства - не так легко притягнути до відповідальності і конфіскувати", - уточнив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140923
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем привлекать?
Просто ПРИСТРЕЛИТЬ!
Я вообще не понимаю этого ЦИРКА с кочеванием всяких гражданских через линию ФРОНТА туда-сюда.
Ездят всякие, чуть ли не каждый день, как будь-то никакой войны нет.
На линии разграничения нет госграницы, а потому и нет контрабанды. Привлечь по закону не легко, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 9576
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Новая фишка зека манды) нет границы-нет контрабаса) нету ручек-значит и нет вареничка)
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Контрабанда это провезенное через границу без уплаты таможенных пошлин.
Поэтому все правильно))
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так казав "губернатор" Луганської області ТУКА -
якого пертоолексійочив ставив "на потоки"...
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даже бтографии в сетях никакой нет перед назначениям...
где был, кем был, что делал???
одному парашенко известно...
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ЗЕбилло, что по твоему значит "потоки"? движение товара? ну и ? ты если бы не был чмом, сам бы чем то занимался, а не сидел на порнохабе целыми днями. займи денег, и садись, на "потоки", а не на бутылку, как привык. (для быдла-в Украине нет контрабанды согласно УК. есть нарушение таможенных правил, и только штраф)
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Узеленські теж контрабасять патамушта. Бариги.
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Про "тамнашілюді" нагадати чи сам пам"ятаєш?
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чому ті не на Панамі?
клоуновод вже відчалив?
пояснюй давай...
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Новая фишка зека манды) нет границы-нет контрабаса) нету ручек-значит и нет вареничка)
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Контрабанда это провезенное через границу без уплаты таможенных пошлин.
Поэтому все правильно))
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Ну да, и я о том же) нет института- растем дебилами,нет работы- бухаем) зачем искать?) Нет во дворе колодца- пьем мочу) ну нету, че ж делать...😂
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Ну да, и я о том же) нет института- растем дебилами,нет работы- бухаем) зачем искать?) Нет во дворе колодца- пьем мочу) ну нету, че ж делать...😂
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Просто это называется не контрабанда,а провозапрещенных товаров,которые там в связи с чем запрещено поовозить ... Я ужеине помню.
В связи с терор.опасностью или как?
Сыр опасен или помидоры.
Может их трактором подавить?
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Это он инструкцию дал своим подпеченным ... На линии разграничения нет госграницы, а потому и нет контрабанды. Привлечь по закону не легко, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 8576 давайте ребята дерзайте и карман шире.
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ніхрєна сібє!!! У нас же юристів шо собак нєрєзаних - пруд пруді! І не рішили вопроса!?!?! Портнов вам за сікунду придумає як контрабандіста не просто остановіть, а і прістрєліть на мєстє с конфіскаційєй
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Ну а чё? Норм)) Валите контрабас вагонами))
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Так там именно так и делают с 2014-го года. Домбас - это сейчас серая зона, где во всю делается контрабас.
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Значит надо делать временную границу,т.к. с той стороны территория вне законов Украины.А так получается открытая рана даже без повязки.-любая инфекция попадает беспрепятственно
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Це справа членомкомандуючого по роялю. Всі пропозиції направляйте йому у фейспук, або на Ютуб де він селфиться.
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Ну да в нас же діджитал держава, то на кацапії сцарю на папері листи пишуть, а у нас хфейсбука є, і Валодя усе читає!
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Зачем привлекать?
Просто ПРИСТРЕЛИТЬ!
Я вообще не понимаю этого ЦИРКА с кочеванием всяких гражданских через линию ФРОНТА туда-сюда.
Ездят всякие, чуть ли не каждый день, как будь-то никакой войны нет.

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Нет войны... нет границы....нет контрабанды....нет терр организаций ЛНР ДНР....
И вообще у нас мир и спокойствие! А агрессию вспоминают чтобы оправдать свои косяки и бездействие!
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На самом деле проблемы то нет. Была бы так называемая политическая воля. При ее наличии необходимые изменения можно внести в любой закон.
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У лавочника такої волі не було. Чому нема її у кловуна?
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Сразу видно, что с ним уже давным-давно договорились. Чем больше звезд - тем больше бабла в карманах, тем больше аппетит. А потом выясняется, что жена или отец талантливый предприниматель.... Имхо, не может главный пограничник говорить такие вещи, если он сам не является заинтересованным лицом в контрабасе. А тут - пожалуйста....
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Железобетонно!!!!! От чим чим, а от рівню отмазок наша країна на лідируючих місцях в світі.
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Трохи емоційно, але так і є. Тому підтримаю.
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Ну да.
Обстреливать КПВВ это не опасно.
Режим соблюдаетсо,а возить помидоры и сыр это опасно.
После этого тока блюватиння на вас брехунов.
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На линии разграничения нет госграницы, а потому и нет контрабанды. Привлечь по закону не легко, - глава ГПСУ Дейнеко/Кто виноват?-У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко.Что делать? Выполнять по примеру: Зеленский издал Указ о создании Офиса президента Украины путем сокращения численности сотрудников Администрации президента.Тогда будет и контрабанда, и привлечь по закону будет легко.
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Дивно. При Порошенкові контрабанда була. І теперішня секта Зебенят криком кричала, що Контрабанда каму-та вігадна!". Зєлєнскій взяв на озброєння кацапський метод "на нєт і суда нєт". Тому від сьогодні "кантрабанди нєт". Отже, контрабанду побороли. Навіть не указом. Просто усним розпорядженням.
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Госграницу никто не отменял, она есть уже 28 лет, а вот товар, который появился за линией разграничения уже априори контрабас
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Контрабанда по определенип невозможна внутри страны, Пока Украины не пошлет нах лугандон и не признает контролируемые границы гусударственными за контрабанду никто отвечать не будет по закону
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Никто рамки границ от 1991 года не менял и наличие кацапских товаров там говорит о контрабасе
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А за пять лет сложно было принять закон о линии разграничения ? Хотя у нас когда и есть законы на них все плюют ! Во время войны надо расстреливать за такие вещи !
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я бы на месте Порошенко, в 2015 объявил военное положение, закрыл границы, и таких умников как ты, отлавливал, и на передовую, наводить порядок. что то громко вы раскукарекались! а уже если нет, то надо было это сделать в 2018, отобрать у недовольных деятелей биометрические паспорта, и выдать военные билеты, а слишком умным ветеринарные, и в стойло!
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А я говорю Зеленский не желает прекращат контрабанду товаров через линию розграничения. Ему и его ребе Коломойскому выгодна эта торговля на крови украинцев!
На лінії розмежування немає держкордону, а тому і немає контрабанди. Притягнути згідно із законом нелегко, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 442

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тоесть погран служба стремится к тому, что бы не было контрабанды????))
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Хватит ли смелости президенту отпустить бы Лугандонию в свободное плавание и провести новую границу, которую можно контролировать.
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по твоему, что то зависит от этой бздливой стриптизерши? )) это обрезанное кодло пархатых, понятия зеленого не имеет, что такое внешняя политика, стратегия, субъектность, отстаивание интересов государства. в лучшем случае оно кивнет гривой, "все понял, исполню". принцип-"ничего об Украине без Украины" теперь не работает, с клоунами никто серьезное не будет говорить. "Aquila non captat muscas!" (Орел не ловит мух)
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ПО твоему Гройсман или Яценюк которх ставил Порошенко, - представители коренного народа Украины? Вот с коренным народом Крыма как то разобрались-там татары. А с коренным народом Украины как-то пока не совсем..
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1.тебе оно надо? разбирайся со своим узкоглазым народом рЯзсии. 2. речь не о национальности обрезанного кодла, а о их тупости и отсутствия элементарного опыта. 3.плиточника для работы на 4 тыс $ ищем самого опытного, и мистера ремонта двигателя авто на 2 тыс$ тоже, стоматолога лечить зуб на 200$ -самого квалифицированного, а руководителя на 40 миллионов человек с бюджетом 30 млрд $ можно идиота из цирка! логика баранов.
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яка цікава позиція😞. немає кордону - немає не лише контрабанди, а значить можуть їхати всі без розбору і дозволу. Просто передвинули кордон (с). я вже чула таку Зе-тезу
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