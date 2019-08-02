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Все про:Одеса (2009) пляж (56) Чорне море (331)

 На одному з найбільших пляжів Одеси - "Лузанівці" - тимчасово заборонили купатися

Державна екологічна інспекція Кримсько-Чорноморського округу прийшла до висновку, що морська вода на цьому пляжі не відповідає нормативним вимогам.

Про це сказано на офіційному сайті Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"За офіційним повідомленням Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу, проби морської води, відібрані 24 липня 2019 року під час обстеження підконтрольної території в районі пляжу "Лузанівка", не відповідають нормативним вимогам", - йдеться в повідомленні.

З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в оздоровчий період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжі "Лузанівка" до особливого розпорядження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море. ДОКУМЕНТ

Раніше стало відомо, що на пляжі 13-ї станції Великого Фонтану в Одесі морська вода не відповідає нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140920
 
 
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Это после посещения Зе и Богданом?
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Опять скинули фекалии что ли?Представляю сколько визги было бы, если бы прикрыли Аркадию.
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всі за петром - на Мальдиви...
дурній приклад...
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Чем тебе алёша Мальдивы не нравятся?
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А гиде советы от тётки Супрун, по пользованию пляжами? Не дорабатывает...
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Это после отмены экоинспекции.
Спасибо нашему дорогому Ильичу! Или Николаевичу?
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