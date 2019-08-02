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Все про:Крим (7237) окупація (2099) Хізб ут-Тахрір (15)

 В окупованому Криму чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під вартою до листопада

У Сімферополі підконтрольний окупаційній владі Київський районний суд продовжив термін утримання під вартою кримським татарам Руслану Месутову, Руслану Нагаєву, Ельдару Кантимірову і Ленуру Халілову до 5 листопада. Таке рішення "суд" виніс у справі Хізб ут-Тахрір.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Адвокати та обвинувачені вважають неправомірним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, після обшуків 10 червня російські силовики затримали в Алушті Руслана Нагаєва і Ельдара Кантимірова, в селі Малий Маяк - Руслана Месутова, в селі Ізобільне - голову місцевої релігійної громади Ленура Халілова.

ФСБ пояснила затримання кримських татар причетністю до кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь в діяльності терористичної організації), маючи на увазі мусульманську організацію "Хізб ут-Тахрір", яку Росія визнала терористичною і забороненої в 2003 році.

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Пізніше підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 5 серпня всіх затриманих після обшуків 10 червня кримських татар: Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Ленура Халілова, Ризу Омерова, Енвера Омерова, Айдера Джеппарова і Ескендера Сулейманова.

Українські правоохоронні органи почали кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків у Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140917
 
 
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При юще эта Хизб ут-Тахрир считалась чуть ли не антиукраинской организацией, а теперь они мученики. В чём прикол?
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