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 Економіка
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Все про:тарифи (368) Укрзалізниця (771)

 За 5 років тарифи на вантажні залізничні перевезення збільшилися утричі, - голова Союзу хіміків України Голубов

Починаючи з 2013 року, тарифи на вантажні залізничні перевезення "Укрзалізниці" збільшилися втричі. Замість того, щоб боротися з крадіжками на залізниці, монополіст вважає за краще збільшувати вартість своїх послуг для вантажовідправників. Про це у ході наради з обговорення проекту автоматичної індексації тарифів УЗ у Держрегуляторній службі заявив голова

Спілки хіміків України Олексій Голубов, передає Обозреватель.

"Не встигнуть висохнути чорнила на останньому документі про підвищення тарифів, як з'являється новий. І ми знову тут обговорюємо, як ці тарифи підвищити... З 2013 року по сьогоднішній день тарифи зросли десь у 3 рази. А скажіть, що – виросли вантажоперевезення? Ні, вони щорічно падають. Якось покращилася якість наданих послуг? Нічого подібного. Але тарифи виросли в три рази", - заявив Голубов.

На його думку, в "Укрзалізниці" є інші шляхи для закриття власних фінансових дірок, крім збільшення тарифів для вантажовідправників. Зокрема, Голубов підкреслив: монополіст не зробив нічого, щоб зупинити зафіксовані Федерацією роботодавців України схеми розкрадань на залізниці.

"У 2017 році ФРУ видала документ, де розписані недоліки УЗ в її роботі. Наприклад, на Мелітопольському депо на добу розкрадається 7-8 т дизпалива. Мені як технологу незрозуміло, як цьому можна не запобігти, маючи на те бажання? Є витратні норми по дизельці при русі потяга і при його холостому ходу. Порахували, скільки їздив, запитали, де паливо, посадили пару чоловік – і швиденько все припинилося. Але ні. Досі це відбувається. За рік тільки тут УЗ втрачає 2,5 млрд в рік", - заявив Голубов.

Загальні збитки УЗ від подібних розкрадань коливаються від 12 до 17 млрд на рік, - зазначив експерт.

"А ми сидимо і думаємо, як ще підвищити. Скоро возити не буде чого. Просто не буде чого. Якщо зараз дійсно країна переорієнтовуватимется на користь річкового судноплавства – у залізниці будуть, напевно, великі претензії... І я хотів би від УЗ почути, що вони роблять у цьому році, що планують робити в наступному по тих корупційних справах, які до сих пір тягнуться. Хочу зрозуміти: чи то це так з низу до верху все корупцією пронизане, що ніхто нікого не може там за руку схопити, чи якісь інші причини у цієї бездіяльності?" - резюмував Голубов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140915
 
 
 Топ коментарі
 
А потім всі дивуються чому фури розбивають дороги. Патамушта возити фурами дешевше.
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Ты хто? Обличитель местный? Чего ты лезешь, с идиотскими предъявами?
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логічно - долар також в 3 рази виріс...
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железнаядорога+...
барігино наследство
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Я тобі відповів вже...
збирався на Панаму?
сам писав!
петрлексеич вже відчалив...
а тебе не взяв?
чому?
чи ти збрехав?
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Мне уже один еплан проспорил "редлейб" на тему что Порошенко никто не посадит! Хочешь быть следующим?
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ти тут до чого?
я до тебе не звертався...
с меня спросить хочешь?
ну попробуй... спроси..
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Лахта, ты сначала поучись у своих коллег - что надо писать, а потом изображай, что ты представляешь что-то.
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взвинчивать цены что б еще больше воровать и так до тех пора пока рельсы не сгниют
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свині парашенковсікі....
засиділися!!!
усіх на бойню...
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А потім всі дивуються чому фури розбивають дороги. Патамушта возити фурами дешевше.
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фури - приватні перевезення..
ти нам по вухам тута не їзди...
був тут один ... вже на Панаму поїхав...
ти чому ще тута-здеся???
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Это отменно видно в Мариуполе. С 2009 года пошли слябовозы. Тогда ахметовские оправдывались резким повышением тарифов, на ж/д. Ты понимаешь, с 2009-го. Я не врубаюсь, раньше 2009-го перевозки на ж\д были бесплатными что ли?
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лапшу в вух зніми...
або Бірючий глаза застить?
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Ты хто? Обличитель местный? Чего ты лезешь, с идиотскими предъявами?
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ніяких пред'яв...
фури - приватний транспорт а "железнаядорога+" - це корупція...
а то що грошовій трипло - то я йому писав..
це він с петромлексійовичем отчалювати збирався...
він знає - тому і мовчить...
пеця поїхав, а копійчатого не покликав і не взяв...
сумує нине копійочний...
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А вы хоть знаете сколько стоят ж д перевозки ну хотя бы в Польше ? А то походу во всем виноваты папередники
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Думаю власник не буде возити транспортом який дорожче. Мабуть на це були свої причини.
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тому ти тут залишився?
мабуть думаєшь через ціну тебе не повезли?..
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Фуры разбивают дороги потому что штрафуют водителей гривен на "500", а не заказчиков в % от количества груза... очередная супер реформа от Пети и Гроси.... И водителям, которые загружают свои фуры по 100 тонн просто дают капусту на штрафы и вперед... И дороги убивают и свои фуры...
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Тому, що треба за якийсь же кошт гіперлуп планувати.
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А все тому,що головний залізничник отримує до смішного малу зарплату.Надбавити йому не завадило б.А то як бомжара якийсь,всього то десять мільйончиків заробив за 2018 рік,(це,звісно,без премії,бо в Укрзалізничі чомусь відмовились повідомляти,який розмір премій та винагород він отримав,та на підставі чого вони виплачувались).
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почему у нас удобрения стоят столько же как в венгрии и польше?
почему у нас овощи и фрукты стоят столько же как в венгрии и польше?

почему у нас тариф на перевозки В ТРИ-ПЯТЬ РАЗ дешевле чем у них?

почему у людей КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ! зарплаты В ТРИ-ПЯТЬ РАЗ меньше чем у них?
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пачиму у нас баріга-милиардер біл президентом?
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полагаешь у 8% с баблом все в порядке?
квартиры и дома не дешевые
дети с образованием
автомобили дорогие
"люди в теме"
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медленно ЯБЛОКИ собирают!
За 5 років тарифи на вантажні залізничні перевезення збільшилися утричі, - голова Союзу хіміків України Голубов - Цензор.НЕТ 3054

или второй урожай надо зимой собирать?
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А производительность труда зависит только от работника?
В третьем классе в школе ты этого не проходил или в этом году только пойдёшь в третий класс?
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Про сбор яблок зимой? Может это эхо из унитаза, где ты пишешь посты?
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Раздутые управленческие штаты и не эффективность производства
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И это тоже... Нужны расчёты необходимых вложений, чтобы увеличить производительность труда, а оплата вложений будет возложена на покупателей и им вряд ли понравится, что сегодня они будут покупать по повышенной цене, чтобы когда-то покупать по очень низкой или адекватной...
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