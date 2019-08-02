 За 5 років тарифи на вантажні залізничні перевезення збільшилися утричі, - голова Союзу хіміків України Голубов

Спілки хіміків України Олексій Голубов, передає Обозреватель.
"Не встигнуть висохнути чорнила на останньому документі про підвищення тарифів, як з'являється новий. І ми знову тут обговорюємо, як ці тарифи підвищити... З 2013 року по сьогоднішній день тарифи зросли десь у 3 рази. А скажіть, що – виросли вантажоперевезення? Ні, вони щорічно падають. Якось покращилася якість наданих послуг? Нічого подібного. Але тарифи виросли в три рази", - заявив Голубов.
На його думку, в "Укрзалізниці" є інші шляхи для закриття власних фінансових дірок, крім збільшення тарифів для вантажовідправників. Зокрема, Голубов підкреслив: монополіст не зробив нічого, щоб зупинити зафіксовані Федерацією роботодавців України схеми розкрадань на залізниці.
"У 2017 році ФРУ видала документ, де розписані недоліки УЗ в її роботі. Наприклад, на Мелітопольському депо на добу розкрадається 7-8 т дизпалива. Мені як технологу незрозуміло, як цьому можна не запобігти, маючи на те бажання? Є витратні норми по дизельці при русі потяга і при його холостому ходу. Порахували, скільки їздив, запитали, де паливо, посадили пару чоловік – і швиденько все припинилося. Але ні. Досі це відбувається. За рік тільки тут УЗ втрачає 2,5 млрд в рік", - заявив Голубов.
Загальні збитки УЗ від подібних розкрадань коливаються від 12 до 17 млрд на рік, - зазначив експерт.
"А ми сидимо і думаємо, як ще підвищити. Скоро возити не буде чого. Просто не буде чого. Якщо зараз дійсно країна переорієнтовуватимется на користь річкового судноплавства – у залізниці будуть, напевно, великі претензії... І я хотів би від УЗ почути, що вони роблять у цьому році, що планують робити в наступному по тих корупційних справах, які до сих пір тягнуться. Хочу зрозуміти: чи то це так з низу до верху все корупцією пронизане, що ніхто нікого не може там за руку схопити, чи якісь інші причини у цієї бездіяльності?" - резюмував Голубов.
барігино наследство
збирався на Панаму?
сам писав!
петрлексеич вже відчалив...
а тебе не взяв?
чому?
чи ти збрехав?
я до тебе не звертався...
с меня спросить хочешь?
ну попробуй... спроси..
засиділися!!!
усіх на бойню...
ти нам по вухам тута не їзди...
був тут один ... вже на Панаму поїхав...
ти чому ще тута-здеся???
або Бірючий глаза застить?
фури - приватний транспорт а "железнаядорога+" - це корупція...
а то що грошовій трипло - то я йому писав..
це він с петромлексійовичем отчалювати збирався...
він знає - тому і мовчить...
пеця поїхав, а копійчатого не покликав і не взяв...
сумує нине копійочний...
мабуть думаєшь через ціну тебе не повезли?..
почему у нас овощи и фрукты стоят столько же как в венгрии и польше?
почему у нас тариф на перевозки В ТРИ-ПЯТЬ РАЗ дешевле чем у них?
почему у людей КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ! зарплаты В ТРИ-ПЯТЬ РАЗ меньше чем у них?
квартиры и дома не дешевые
дети с образованием
автомобили дорогие
"люди в теме"
т.е. им ещё мало.. ещё не нажрались
или второй урожай надо зимой собирать?
В третьем классе в школе ты этого не проходил или в этом году только пойдёшь в третий класс?