 У нас на тисячу людей один генерал. Це ненормально, - глава ДПСУ Дейнеко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "BBC-Україна".
"(У 2008 році. - Ред.) нам додали 3 000 посад. Введення нових посад потрібне було для посилення підрозділів охорони державного кордону. А що насправді відбулося? Збільшено керівну ланку, іде повна невідповідність між підрозділами охорони кордону і тими, хто сидить в теплих кабінетах тут, на Володимирській, в Адміністрації Держприкордонслужби, у різного роду головних центрах.
У нас є вже 8 регіональних управлінь - це структура, яка безпосередньої участі в охороні кордону не бере, а відтягує великий ресурс матеріально-технічного забезпечення. Якщо 90% з тих, хто служить там, одного дня просто не прийдуть на роботу, то ніхто не помітить, що щось відбулося", - зазначив Дейнеко.
Він додав, що в Державній прикордонній службі на цей момент 38 генералів, а штатна чисельність - близько 43 тисяч: "Тобто на тисячу чоловік у нас один генерал. Це ненормально. А за штатом їх може бути 54".
Відповідаючи на запитання про те, які зміни чекають відомство після реформи, Дейнеко повідомив, що людей, які не беруть участі в охороні кордону, стане менше.
"Кардинально менше, генералів стане менше в рази. При цьому загальна чисельність скорочуватися не буде. Всі посади, які будуть вивільнені, будуть спрямовані на підрозділи, які безпосередньо охороняють державний кордон", - підкреслив він.
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин
- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
Ага...только перед этим зебобик этот штат в два раза увеличил...а потом когда создавал офис немножко сократил....
Что то мне подсказывает что тут будет тоже самое....
Диапроектор, компы обеспечивали сотрудники милиции.
Обратил внимание, что сисадмин у них полковник, а мальчик на побегушках, которого наняли принести забы ые в кладовке кабеля - тоже полковник!
И этим людям, которые в 45 лет вышли на пенсию, Гройсман ещё и индексировал пенсии за счёт реально работавших по 40-50 лет пенсионеров.
Уже писал, при совдепии в райотдел милиции работало до 10 человек во главе с капитаном, очень редко майором.
Теперь там не меньше сотни дармоедов, половина из которых старшие офицеры.
При этом, при совдепии никто не боялся ночью гулять в парке, чем, бывало, пользовались разные чекатилы
Обиженный полковник: как Сергей Дейнеко помог бежать Болотову и прогорел без Пшонки
напару з "героями України" (як свинячий тато і деякі директори гастрономів)
УРАЇНА СТАНЕ НАЙДЕМОКРАТИЧНІШОЮ ДЕРЖАВОЮ !
Лишены статуса участника боевых действий 11 человек.
Читать далее... | Печать id = 76014. 27.12.2016 | Штат Минюста за время руководства Петренко вырос в 1,5 разаВ 2013-14 годах в Минюсте работали 774 сотрудника, в 2015 году численность аппарата министерства была сокращена до 743 единиц, однако на 1 января 2016 года составляла 865 сотрудников. За 11 месяцев текущего года в аппарате Минюста добавилось еще 232 работника.
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В І-ому півріччі керівництво роздерибанили бюджет, виписали наперед усі річні премії і дотації, наприсвоювали після І-ого кварталу кучу нових посад і звань генералів і полковників, кошти на яких не були закладені з початку року, а тепер не має коштів...
Хай "новий" головний начальник Кордонслужби об'явить заробітну плату генералів в управлінні, а потім починає "метати ікру" та покаже їх деклараї за останні 5-ть років...
Усіх 90% генералів і полковників в центральному управлінні на ІІ-е півріччя 2019 року на 0,5 ставки... а восени (до зими) необхідно позбавлятися "трутнів" в управлінні Кордонслужби...
Зачем вообще генеральские должности в охране чего-либо. Генералы нужны для планирования операций и передвижения войск. В охране не может быть никаких операций. Надо просто стоять и охранять. Охранные фирмы обходятся без генералов.