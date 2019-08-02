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Все про:Держприкордонслужба (2189) Дейнеко Сергій (4)

 У нас на тисячу людей один генерал. Це ненормально, - глава ДПСУ Дейнеко

Новий керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко анонсував масштабні зміни в своєму відомстві, включно зі скороченням генеральських посад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "BBC-Україна".

"(У 2008 році. - Ред.) нам додали 3 000 посад. Введення нових посад потрібне було для посилення підрозділів охорони державного кордону. А що насправді відбулося? Збільшено керівну ланку, іде повна невідповідність між підрозділами охорони кордону і тими, хто сидить в теплих кабінетах тут, на Володимирській, в Адміністрації Держприкордонслужби, у різного роду головних центрах.

У нас є вже 8 регіональних управлінь - це структура, яка безпосередньої участі в охороні кордону не бере, а відтягує великий ресурс матеріально-технічного забезпечення. Якщо 90% з тих, хто служить там, одного дня просто не прийдуть на роботу, то ніхто не помітить, що щось відбулося", - зазначив Дейнеко.

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Він додав, що в Державній прикордонній службі на цей момент 38 генералів, а штатна чисельність - близько 43 тисяч: "Тобто на тисячу чоловік у нас один генерал. Це ненормально. А за штатом їх може бути 54".

Відповідаючи на запитання про те, які зміни чекають відомство після реформи, Дейнеко повідомив, що людей, які не беруть участі в охороні кордону, стане менше.

"Кардинально менше, генералів стане менше в рази. При цьому загальна чисельність скорочуватися не буде. Всі посади, які будуть вивільнені, будуть спрямовані на підрозділи, які безпосередньо охороняють державний кордон", - підкреслив він.

Також читайте: "Ситуація катастрофічна": Голова Держприкордонслужби Дейнеко заявив про недофінансування відомства на 938 млн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140914
 
   
 Топ коментарі
 
Не он ли перед "смертью" раздавал ордена и звания налево и направо?
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Паркетных генералов и полковников больше чем в Европе. Штампуют пачками...с барского плеча. Сколько новых ктэджей в конча Заспе и не только построили за 5 лет войны.
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У нас был семинар в актовом зале одного подразделения МВД.
Диапроектор, компы обеспечивали сотрудники милиции.
Обратил внимание, что сисадмин у них полковник, а мальчик на побегушках, которого наняли принести забы ые в кладовке кабеля - тоже полковник!
И этим людям, которые в 45 лет вышли на пенсию, Гройсман ещё и индексировал пенсии за счёт реально работавших по 40-50 лет пенсионеров.
Уже писал, при совдепии в райотдел милиции работало до 10 человек во главе с капитаном, очень редко майором.
Теперь там не меньше сотни дармоедов, половина из которых старшие офицеры.
При этом, при совдепии никто не боялся ночью гулять в парке, чем, бывало, пользовались разные чекатилы
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Паркетных генералов и полковников больше чем в Европе. Штампуют пачками...с барского плеча. Сколько новых ктэджей в конча Заспе и не только построили за 5 лет войны.
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- Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня,- пригрозил Дядьев.
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин
- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
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опять за старую ольгинскую пестню пестню взялись...про енералов больше чем в штатах У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 7545.и пофигу,шо енералы это аваковские,а не армейские...
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конечно не нормально -надо на 500 солдат одного хъенерала
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где мой скипетр маршальский с брюльянтами??))
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уже 2 месяца, как злочинна влада нэ наживаэться на крови. А война и не думает затихать. Зебилы, вам не кажется, что вас где то *******?
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Не он ли перед "смертью" раздавал ордена и звания налево и направо?
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Не угадал. Это виновато наша тупость,жлобство и трусость. Какого качества народ,такое он воспитывает начальство, так он и живет.
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Ты прав, остальные идейные мародеры-мошеники.
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призначити всіх хенералів командирами рот і в наряди по 12 год через тиждень самі позвільняються
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Сдать нормативы и пройти полосу препятствий. Реально боевые смогут......
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які бойові? а один був.... брат Литвина, який пішки драпав з поля бою так, що автомобілі обганяв....
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это чучело просто карьерист, как и все его братья.
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Сформувати єнеральський батальйон і на передову.
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В поля и грязь им не захочется, да ещё и за капитанско-майорские зарплаты ))
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На тысячу думаю и полковника более чем достаточно.
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А что там с Павловским? Ну который 150 миллионов на топливе стырял? Только уволился по собственному?
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а ничо...оказалось шо предьявить ему нечего...ольгинская выдумка
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"У нас есть уже 8 региональных управлений - это структура, которая непосредственного участия в охране границы не берет, но оттягивает большой ресурс материально-технического обеспечения. Если 90% из тех, кто служит там, однажды просто не придут на работу, то никто не заметит, что что-то произошло", - отметил Дейнеко"
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У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко/ Правильно . Зеленский издал Указ о создании Офиса президента Украины путем сокращения численности сотрудников Администрации президента./Дело реформатора Хрущёва нужно продолжить, расширить и углубить.В 1962 году было проведено укрупнение районов и совнархозов. В РСФСР вместо 67 районов стало 24.Число совнархозов сократилось со 105 до 43. К сожалению, реваншисты -папередники, порохоботы по новому, не дали вызреть урожаю от реформ. А то мы бы давно жили при обещанном Хрущёвым коммунизме.
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Зеленский издал Указ о создании Офиса президента Украины путем сокращения численности сотрудников Администрации президента



Ага...только перед этим зебобик этот штат в два раза увеличил...а потом когда создавал офис немножко сократил.... У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 70
Что то мне подсказывает что тут будет тоже самое....
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Переименование администрации в офис - это не для сокращения , а для увольнения не угодных согласно реорганизации Так позволяет на сегодня делать закон А вот о количестве работающих в офисе можно будет говорить немного позже Мое мнение их станет только больше
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Дай Бог, чтоб его слова оказались не только словами. Потому что уже не раз было - новый руководитель обещает кардинальные изменения к лучшему, но воз и ныне там.
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Мало ! Даешь генерала на взвод ! Абсурд ! Только Петя за канденцию придумал 60 генералов . Каждый гражданин с - ВО , каждый солдат - генерал !
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Это ты брешешь -брешешь , четыре дня медалями серешь !
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включи мозги ! Пепа с полковника на генерал -майора , с ген- майора на ген -летеху , с ген -летехи на ген -палкана , с ген-палкана на ген- армии . Вот таких более -60 случаев за 5 лет . .
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как я тебе их включу?сам себе включи,я не знаю ,где у тебя тумблер. если ты даже не саображаешь,шо пацан без военной кафедры не может получить даже лейтенанта,не говоря уже о том,шоб командовать всей сбу
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спроси у Супрун , где у тебя тумблер . Я про птичек , ты про рыбу .
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ну да... У нас на тисячу людей один генерал. Це ненормально, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 2796кстати о птичках на теме о генералах авакяна
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Тут треба дякувати всем без исключения папередникам с булавой.
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У нас был семинар в актовом зале одного подразделения МВД.
Диапроектор, компы обеспечивали сотрудники милиции.
Обратил внимание, что сисадмин у них полковник, а мальчик на побегушках, которого наняли принести забы ые в кладовке кабеля - тоже полковник!
И этим людям, которые в 45 лет вышли на пенсию, Гройсман ещё и индексировал пенсии за счёт реально работавших по 40-50 лет пенсионеров.
Уже писал, при совдепии в райотдел милиции работало до 10 человек во главе с капитаном, очень редко майором.
Теперь там не меньше сотни дармоедов, половина из которых старшие офицеры.
При этом, при совдепии никто не боялся ночью гулять в парке, чем, бывало, пользовались разные чекатилы
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Хорошего зебобик начальника границы поставил...особо честного....реформы будут...ждите...под себя загребет усЁ... У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 7431
Обиженный полковник: как Сергей Дейнеко помог бежать Болотову и прогорел без Пшонки
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масу генералів за хабарі наплодив литвин
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порошенковські "генерали" повинні три дні на тиждень виконувати роботи по прибиранню вулиць від сміття, лайна і снігу.

напару з "героями України" (як свинячий тато і деякі директори гастрономів)
УРАЇНА СТАНЕ НАЙДЕМОКРАТИЧНІШОЮ ДЕРЖАВОЮ !
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Тема барыги генеральские погоны раздавать в виде аванса преданности...
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Реально генерал должен командовать как минимум бригадой, т.е. примерно 3000 человек, но никак не полком. Есть еще штабные генералы, но при гораздо более крупных подразделениях, значит их должно быть немного. В результате имеем, что генералов должно быть раза в 3 меньше, чем сейчас.
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На ІІ-е півріччя не хватає фінансування Кордонслужби на 1 млрд.грн (40 млн.$)...
В І-ому півріччі керівництво роздерибанили бюджет, виписали наперед усі річні премії і дотації, наприсвоювали після І-ого кварталу кучу нових посад і звань генералів і полковників, кошти на яких не були закладені з початку року, а тепер не має коштів...
Хай "новий" головний начальник Кордонслужби об'явить заробітну плату генералів в управлінні, а потім починає "метати ікру" та покаже їх деклараї за останні 5-ть років...
Усіх 90% генералів і полковників в центральному управлінні на ІІ-е півріччя 2019 року на 0,5 ставки... а восени (до зими) необхідно позбавлятися "трутнів" в управлінні Кордонслужби...
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В армиях НАТО обычно от 1 должности на 1-1,5к военнослужащих. и чем меньше численность рода войск, тем относительно больше генералов.
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факт для осмысления главнокомандующему-дезертиру: чем меньше в стране зарплата генералов, тем больше в стране генералов.
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Хорошее начинание. Если сокращать "в разы" (раз в 5), то 30 генералов будут лишними, в том числе и "новоиспеченные". И куда их девать? Рапорты об отставке добровольно никто не подаст. Уволишь - суд. Поэтому всё останется как есть. (Да и Дейнеко - полковник, и скоро, вероятно, сам станет генералом. Тридцать девятым).
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Як раз на носі черговий звєздопад, 24 серпня.
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было бы желание. Можно просто взять и сократить эту хенеральскую должность.
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наша песня хороша, начинай с начала...старых генералов отправят на пенсию, а потом наберут новых
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Когда в 2014 году российская техника с оккупантами свободно пересекла государственную границу Украины, что делали генералы пограничной службы? Ничего. Так зачем они нужны?
Зачем вообще генеральские должности в охране чего-либо. Генералы нужны для планирования операций и передвижения войск. В охране не может быть никаких операций. Надо просто стоять и охранять. Охранные фирмы обходятся без генералов.
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