 Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи та IQOS, - bne IntelliNews

Про це пише міжнародне видання bne IntelliNews зі штаб-квартирою в Берліні.
У матеріалі йдеться, що Україна не дотримується Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну і досі не підготувала нормативну базу для контролю над цим ринком. В результаті в країні спостерігається "вибухове зростання" електронних сигарет, які являють не меншу небезпеку, ніж звичайні.
Зокрема, електронні цигарки, IQOS, Juul і їхні аналоги також викликають нікотинову залежність і мають шкідливий вплив на серцево-судинну систему і легені. Однак це не заважає брендам електронних сигарет просувати цю продукцію серед дітей і підлітків, пише bne IntelliNews. Так, в минулому році дослідження міжнародної організації Campaign for Tobacco-Free Kids показало десятки порушень законів про заборону реклами тютюнових виробів біля київських шкіл. У рамках глобальної промо-кампанії Philip Morris в Східній Європі в Україні просувають "дружні до IQOS" бари і ресторани, IQOS спонсорує кулінарні фестивалі і модні заходи для дітей і підлітків, реклама бренда є на автомобілях.
Масштаб наслідків показало глобальне дослідження вживання тютюну серед молоді. В Україні понад 40% підлітків (у віці від 13 до 15 років) пробували електронні сигарети, а майже кожен п'ятий регулярно їх вживає. Крім того, 13,5% українських підлітків регулярно курять тютюн, а понад 46% опитаних зізнаються, що хотіли б спробувати.
Видання пише про те, що команді Зеленського необхідно посилити регулювання і привести закони про боротьбу з курінням у відповідність до європейських стандартів, незважаючи на опір тютюнових корпорацій. "Промисловому лобіюванню часто вдавалося зірвати українські ініціативи щодо податків на тютюн і реклами. Тютюнова індустрія навіть використовувала голос українського уряду в міжнародних організаціях, щоб лобіювати такі заходи, як звичайна упаковка, - йдеться в матеріалі. - Новий уряд може знизити рівень захворюваності на рак та витрати на охорону здоров'я, одночасно збільшивши тривалість життя в Україні. Незважаючи на війну і спалах інфекційних захворювань, серцево-судинні захворювання, рак і респіраторні захворювання залишаються трьома основними причинами смерті українців".
Инф. «ФАКТОВ»
Житель Павлограда (Днепропетровская область) не успел воспользоваться приобретенной электронной сигаретой, как вейп разорвало, сильно ранив владельца.
Парень получил рваную рану голени, открытую черепно-мозговую травму. Инородное тело попало в мягкие ткани головы.
А если в жиже нету никотина, как она зависимость появится ?
Да, поправьте пож-та "никАтиновая зависимость" на "никОтиновая зависимость", глаз режет, граммар-наци негодует.
которые представляют не меньшую опасность, чем обычные.
Полный маразм. Основной вред обычных сигарет - от смол.
Однако это не мешает брендам электронных сигарет продвигать эту продукцию среди детей и подростков
IQOS спонсирует кулинарные фестивали и модные мероприятия для детей и подростков
Пусть вот это писцако зайдет на сайт IQOS или GLO и попробует там что-либо заказать, не подтвердив свой 18+ летний возраст. На сайте GLO вообще требуют скан-копию паспорта.
100% заказная статейка. Видимо, от одной из тех конкурирующих компаний, которым мозгов не хватает запустить свою разработку заменителей традиционных сигарет.