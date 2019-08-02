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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:куріння (24) підлітки (100)

 Відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи та IQOS, - bne IntelliNews

Команда президента Володимира Зеленського має провести "шокову терапію" у сфері охорони здоров'я в частині регулювання ринку електронних сигарет, а також так званих продуктів "зі зниженим ризиком", включно з IQOS і Juul від Philip Morris International.

Про це пише міжнародне видання bne IntelliNews зі штаб-квартирою в Берліні.

У матеріалі йдеться, що Україна не дотримується Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну і досі не підготувала нормативну базу для контролю над цим ринком. В результаті в країні спостерігається "вибухове зростання" електронних сигарет, які являють не меншу небезпеку, ніж звичайні.

Зокрема, електронні цигарки, IQOS, Juul і їхні аналоги також викликають нікотинову залежність і мають шкідливий вплив на серцево-судинну систему і легені. Однак це не заважає брендам електронних сигарет просувати цю продукцію серед дітей і підлітків, пише bne IntelliNews. Так, в минулому році дослідження міжнародної організації Campaign for Tobacco-Free Kids показало десятки порушень законів про заборону реклами тютюнових виробів біля київських шкіл. У рамках глобальної промо-кампанії Philip Morris в Східній Європі в Україні просувають "дружні до IQOS" бари і ресторани, IQOS спонсорує кулінарні фестивалі і модні заходи для дітей і підлітків, реклама бренда є на автомобілях.

Масштаб наслідків показало глобальне дослідження вживання тютюну серед молоді. В Україні понад 40% підлітків (у віці від 13 до 15 років) пробували електронні сигарети, а майже кожен п'ятий регулярно їх вживає. Крім того, 13,5% українських підлітків регулярно курять тютюн, а понад 46% опитаних зізнаються, що хотіли б спробувати.

Видання пише про те, що команді Зеленського необхідно посилити регулювання і привести закони про боротьбу з курінням у відповідність до європейських стандартів, незважаючи на опір тютюнових корпорацій. "Промисловому лобіюванню часто вдавалося зірвати українські ініціативи щодо податків на тютюн і реклами. Тютюнова індустрія навіть використовувала голос українського уряду в міжнародних організаціях, щоб лобіювати такі заходи, як звичайна упаковка, - йдеться в матеріалі. - Новий уряд може знизити рівень захворюваності на рак та витрати на охорону здоров'я, одночасно збільшивши тривалість життя в Україні. Незважаючи на війну і спалах інфекційних захворювань, серцево-судинні захворювання, рак і респіраторні захворювання залишаються трьома основними причинами смерті українців".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140913
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю, просто хотят поднять акцизы чтобы бабла побольше срубить, и на этом кагбэ всё...
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Курят дебилы разные это их проблемы 😅
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Это в данное время сама главная и самая насущнейшая проблема в нашей стране которой безотлагательно и в первейшую очередь должна занятся маладая зека манда
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Паління шкодить здоров'ю!
Инф. «ФАКТОВ»

Житель Павлограда (Днепропетровская область) не успел воспользоваться приобретенной электронной сигаретой, как вейп разорвало, сильно ранив владельца.
Парень получил рваную рану голени, открытую черепно-мозговую травму. Инородное тело попало в мягкие ткани головы.
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Курят дебилы разные это их проблемы 😅
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Курят - дебилы! Проблема - общегоссударственная! Потому как до сих пор не известны последствия от этих электронных самокруток. Может быть так что когда эти недоумки вырастут то станут калеками и государство каждому ПЯТОМУ будет платить пособие по инвалидности!
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Ниже один "умник" написал - мол, мое здоровье - не собачье дело государства. Я и ответила - что тогда всем курящим инвалидам не следует платить пенсии, раз это личное дело курильщика.
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А ну да акцизик надобно прилипить.
А если в жиже нету никотина, как она зависимость появится ?
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Если ты слово "жижа" знаешь, то что ты такое говоришь? Есть без никотина, а есть и с никотином, в т.ч. и большим содержанием.
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Во многих моделях есть никотин. Главная опасность - привлекательность для детей и молодёжи.
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Нужно запретить по 10 наименований одной марки, убрать индикатив. За бычок под ногами 1000 грн штраф.
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Думаю, просто хотят поднять акцизы чтобы бабла побольше срубить, и на этом кагбэ всё...
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Могли бы тупо жрать пивас литрами, или курить табак? Да, барыги не любят когда не могут нажиться на лохах.
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Думаю, просто хотят поднять акцизы чтобы бабла побольше срубить, и на этом кагбэ всё...
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Под шумок снова цены что ли поднимут?
Да, поправьте пож-та "никАтиновая зависимость" на "никОтиновая зависимость", глаз режет, граммар-наци негодует.
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Это в данное время сама главная и самая насущнейшая проблема в нашей стране которой безотлагательно и в первейшую очередь должна занятся маладая зека *****
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больше вейпов меньше мокрощелов в наколках секси
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Бред сивой кобылы!
которые представляют не меньшую опасность, чем обычные.

Полный маразм. Основной вред обычных сигарет - от смол.
Однако это не мешает брендам электронных сигарет продвигать эту продукцию среди детей и подростков

IQOS спонсирует кулинарные фестивали и модные мероприятия для детей и подростков

Пусть вот это писцако зайдет на сайт IQOS или GLO и попробует там что-либо заказать, не подтвердив свой 18+ летний возраст. На сайте GLO вообще требуют скан-копию паспорта.
100% заказная статейка. Видимо, от одной из тех конкурирующих компаний, которым мозгов не хватает запустить свою разработку заменителей традиционных сигарет.
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Пусть государство идет ***. Не его собачье дело моё здоровье. Запретите еще сладкое, мучное и сало, бо сильно нужны здоровые рабы. Вот и не удивляйтесь, почему хер вам а не налоги.
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Тогда, справедливости ради, всем курящим и пьющим инвалидам хер, а не пенсии. Потому как не "его собачье дело" ваше здоровье.
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Давно пора прикрутить эту тему и половину налогов с табака направить на развитие спорта во всей стране.
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Все эти вейпы, Айкосы думаете были созданы для того, чтобы курение меньше вреда наносило? Как бы не так - как раз ради того, чтобы обходить законодательство в сфере табака и тем самым получать больше прибыли. Ну и плюс влияние на молодежь, которая в последние годы стало отходить от понятия "курить - круто". Просто оседлали эту волну, немного ее изменив "курить сигареты - не круто. А вот парить - модно и классно". Думаю, не один миллион был вложен в рекламу видео типа "красивые фокусы и фигуры из вейпа"
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На Твиче все девки сидят с вейпами, как ежики в тумане.
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Единственная ситуация, когда я видела косвенную пользу курения - в хирургических отделениях. После ряда операций, особенно на органах брюшной полости, через некоторое время после вмешательства нужно начинать двигаться, дабы не развилась спаечная болезнь (опасное послеоперационное осложнение, грозящее летальным исходом). Так вот, опытные хирурги знают - некурящего человека нужно постоянно тыкать, чтобы прошелся хотя бы по отделению. Забьешь на это - он так и будет валяться и ходить в судно, потому что пошевелится - больно. А курящий сам начинает ходить пораньше, чтобы покурить. И это обстоятельство с лихвой нивелирует более низкую скорость заживления у курильщиков
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