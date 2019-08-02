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 Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука

Центру цифрової експертизи Росякості підготував рекомендації, як убезпечити свій комп'ютер і смартфон від хакерів. Вони пропонують заклеювати камеру і мікрофон ноутбуків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".

"Потрапивши на комп'ютер або смартфон, шкідлива програма-шпигун виконує "корисне навантаження", закладену в неї творцем - вона здатна не тільки копіювати документи, перехоплювати натискання клавіш, читати повідомлення жертви, а й активувати мікрофон або камеру на пристрої", - зазначив керівник департаменту системних рішень Group-IB Антон Фішман.

Що стосується смартфонів, як зазначають експерти, гаджети постійно шпигують за своїми власниками. За їхніми словами, це відбувається навіть за відключеного доступу до камери або мікрофона.

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"Змушені констатувати, що, справді, заклеювання камери і мікрофона - вже не параноя, а одне з правил "цифровий гігієни", - зазначив заступник керівника Росякості Ілля Лоєвський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140911
 
 
 Топ коментарі
 
Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 4794
выходя из дому, не забудьте заклеить скотчем рот ! Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 6529
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лаборатории касперского - это вредоносная программа
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в первую очередь клаву!

чтоб ручки не шалили..... Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 740
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в первую очередь клаву!

чтоб ручки не шалили..... Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 740
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выходя из дому, не забудьте заклеить скотчем рот ! Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 6529
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по данным "лаборатории касперского", 37,9% пользователей заклеивают веб-камеру ноутбуков.
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лаборатории касперского - это вредоносная программа
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Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 4319

Это единственный гаджет на масковии который не шпионит за пользователем.
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У меня совершенно безобидная фитнес -программа которая даже и не просила доступа к камере написала "У вас камера закрьіта, откройте камеру"
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просто хотела оценить процент жира в организме для более точного подбора тренировочной программы, включайте!
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Это верно! А монитор закрасить яркими красками, праздничными. И всё это в перчатках, как и работа на клаве! И- заживём-с-с-с!
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Правильно!
Иначе Навальный заползет россиянам в глаза и уши и поселится там
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Для тих, хто марить безпекою, та ще не готовий вимкунти мережевий кабель роутера Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 9020

1. Встановлюємо Ubuntu або Mint

2. Купуємо будь-який VPN (Німці та Нідерланди для України краще за все підходять)

3. Якщо SSD диск, то можете увімкнути шифрування данних (не відобразиться на швидкодії)

Все, тепер якщо комусь знадобиться інформацію, її легше буде вибити з Вас паяльником, ніж ламати ваше поделко Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 2333
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Я з серверною Убунтою працюю, класна штука. В мене (з поміж іншого) є ще старі сервера, з 1 ГБ оперативки (DDR2) і повільними дисками. Я там обрізав все що міг, прооптимізував усі процеси, жодного зайвого (війна за кожен мегабайт оперативної пам'яті :)), так вони й досі літають з 100-відсотковим аптаймом.

Microsoft Azure курить в сторонці Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 7701
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Для серверов есть есть CentOS или Debian , это получше чем поделие Шатлврота . Лучше бреши о том , какой был хороший Порошенко и как Зе угробит Украину . Починай ... Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 4903
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Убунта власне і прийшла на заміну Debian. А Сентос я не дуже люблю (суб'єктивно).
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Давай лучше помолись на Порошенко , а я чайку попью , послухаю трохи Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 3145
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Поясню . Ты тут брехал , про коррупционную скотину Порошенко , типо как без него пропадет Украина , также ты брешешь и о способностях hardware . И то и другое - брехня . Про hardware ты уже сегодня сбрехал , теперь очередь брехать о великом реформаторе Порошенко .
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" 3. Якщо SSD диск, то можете увімкнути шифрування данних (не відобразиться на швидкодії) "

Брехло . 8% потери скорости Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 4537
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И зашивать детородные органы, для обслуги Путина хватит и миллиона обезьян.
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В современных компах и ноутбуках есть обычный механический затвор камеры. Поэтому клеить чего то идиот только станет.
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В ноутбуках?? Механический затвор камеры??? Где вы такое видели?
Передо мной сейчас 3 современных ноутбука разных марок, купленные от года до месяца тому назад - ни в одном даже намека нет на какой-то механический затвор камеры.
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у мну хьюлет элитбук. в ньом фсьо есть... но такой муйни тоже нет... засада. Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 2688


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Всё верно советует этот Роскачество. Бережёного Бог бережёт (с)
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Тю, я и без советов всегда так делаю. Сейчас взламать чужой комп и наблюдать за вами через вебку раз плюнуть. То же самое и с телефоном.
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Ты недооцениваешь реальную угрозу. Может быть не интересен ты но а твои знакомые и родственники. Например кацапы отлавливают не только важных им людей а и тех через которых им можно надавить и завербовать.
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Главное пароль делай посложнее, например 12345 или qwerty. И можешь жить спокойно.
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нічого дивного...мордор..--кругом врагі
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странно! .. ничего не сказано про шапочку из фольги, а ведь она действует на расиянцев!!! Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 323
Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука - Цензор.НЕТ 9786
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Аксиома : москаль делает то, в чём обвиняют всех вокруг.
По этому да. надо заклеивать.
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А ще зав"язати собі очі,та заткнути вуха.Ватою. І компьютер взагалі не вмикати.Дивитись виключно кісель-тв.
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Ну...у Цукенберга тож камера на ноутбуке заклеена чем-то - это видно на некоторых презентациях.
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а может просто - не пользоваться плодами цивилизации, пришедшей из-за поребрика?
слушайте радио и звоните в рельсу - там точно не подсмотрят... но услышат!))))
гасите Сибирь, дебилы !!!
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на сайберию тушить нельзя по причине того что эти земли китайцам отданы и площади предназначены для вырубки лесов. А так пожары просто русню зашкварят и оставшихся хакассов перегонят на другие земли.
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я что-то тоже такое подозреваю... съэкономят на расчистке под китайские теплицы))))
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У меня телефон пишет по утрам, когда разблокируется по лицу: "откройте глаза пошире". Знает собака, что я только их еле продрал.
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...из опыта; в парашке заряда 3800а/ч. батареи смарта едва хватает на сутки.
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Вывод:
1. телефон гавно;
2. телефон старое гавно;
3. мобильная сеть на заслашке - полное гавно;
4. русня сама по себе - гавно.
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кацапам краще ягель збирати треба, бо скоро капець масковії буде!!))
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