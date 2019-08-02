 Не параноя, а "цифрова гігієна": Росякість порекомендувало заклеювати камеру і мікрофон ноутбука

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".
"Потрапивши на комп'ютер або смартфон, шкідлива програма-шпигун виконує "корисне навантаження", закладену в неї творцем - вона здатна не тільки копіювати документи, перехоплювати натискання клавіш, читати повідомлення жертви, а й активувати мікрофон або камеру на пристрої", - зазначив керівник департаменту системних рішень Group-IB Антон Фішман.
Що стосується смартфонів, як зазначають експерти, гаджети постійно шпигують за своїми власниками. За їхніми словами, це відбувається навіть за відключеного доступу до камери або мікрофона.
"Змушені констатувати, що, справді, заклеювання камери і мікрофона - вже не параноя, а одне з правил "цифровий гігієни", - зазначив заступник керівника Росякості Ілля Лоєвський.
чтоб ручки не шалили.....
выходя из дому, не забудьте заклеить скотчем рот !
Это единственный гаджет на масковии который не шпионит за пользователем.
Иначе Навальный заползет россиянам в глаза и уши и поселится там
1. Встановлюємо Ubuntu або Mint
2. Купуємо будь-який VPN (Німці та Нідерланди для України краще за все підходять)
3. Якщо SSD диск, то можете увімкнути шифрування данних (не відобразиться на швидкодії)
Все, тепер якщо комусь знадобиться інформацію, її легше буде вибити з Вас паяльником, ніж ламати ваше поделко
Бубунту - гавно
Microsoft Azure курить в сторонці
Брехло . 8% потери скорости
Передо мной сейчас 3 современных ноутбука разных марок, купленные от года до месяца тому назад - ни в одном даже намека нет на какой-то механический затвор камеры.
По этому да. надо заклеивать.
слушайте радио и звоните в рельсу - там точно не подсмотрят... но услышат!))))
гасите Сибирь, дебилы !!!
1. телефон гавно;
2. телефон старое гавно;
3. мобильная сеть на заслашке - полное гавно;
4. русня сама по себе - гавно.