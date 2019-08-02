 Зупинити "відтік мізків": Польща скасувала для молоді податок на доходи

Нововведення набуло чинності з 1 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Податок на доходи для цієї категорії громадян зменшився з 18% до 0.
Послаблення стосується осіб молодше 26 років, які заробляють менше 85,5 тисячі злотих (20000 євро) на рік. Очікується, що завдяки цьому зросте добробут майже 2 млн поляків.
В уряді сподіваються, що цей захід також переконає повернутися додому тих молодих поляків, які працюють за кордоном. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нещодавно заявив, що сподівається, що це "запобіжить подальшим втратам, знекровленню населення, що особливо боляче для нації, суспільства, коли йдеться про молоде покоління".
За його словами, з початку вступу Польщі до Євросоюзу в 2004 році близько півтора мільйона поляків виїхали з країни. Це можна порівняти з населенням Варшави. За іншими підрахунками, з країни виїхали близько двох мільйонів поляків.
Це скасування податку для молоді є лише частиною ширшого пакету соціальних виплат, який уряд Польщі вирішив запровадити перед осінніми парламентськими виборами. Серед них - грошові бонуси для сімей з дітьми та одноразова виплата пенсіонерам.
Нещодавнє опитування Національного банку Польщі показало, що близько 15 відсотків польських емігрантів готові повернутися додому. Особливо це стосується тих, хто живе у Великобританії, де є перспектива жорсткого Brexit.
п.с. Варто було б нашому уряду також попрацювати в цьому напрямку.
Это какие-то "стартапперы" по ходу
норм средняя зп 1,5-2к евро в месяц тем более для Польши. И то не всем платят.
Но это им не поможет, у них теперь безвиз с США а там для инженеров например стартует от 30к$ в год.
У нас что? Как всегда "нема грошей". А во на кредиты всяким левым фирмам с офшора есть, есть дотации "миллиардерам", есть "рефинансирование" ЧАСТНЫХ банков. Вот нафига ГАРАНТИРОВАТЬ именем Украины вклады в ЧАСТНЫХ банках?? А еще есть свинаручки, олигархи "умные", темы, темки и схемки.
Все вместе они - как авиалайнер в 10 этажей. Хрен взлетишь.
Вот и уезжает молодежь, сначала временно, затем навсегда.
ПОЧЕМУ государство не строит дома (ведь "СВАИМ" землю находят), не организует ипотеку?
Ипотеку в долларах или золоте, под 3%. 1% - на расходы, 2% на инфляцию.
Почему государство не хочет помочь мелкому и среднему бизнесу адекватными кредитами под 4-5%. Помочь тем кто работает "в белую".
Почему ОДНИ платят налоги и за эти налоги государство даже самую задрыпаную бомагу не даст бесплатно? А те кто ничего, никогда не платил - смеются.