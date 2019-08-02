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 За кордоном
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Все про:податки (741) Польща (1868) трудова міграція (96) міграція (92)

 Зупинити "відтік мізків": Польща скасувала для молоді податок на доходи

У Польщі скасували податок на доходи фізичних осіб для працівників молодше 26 років, які заробляють менше 20 000 євро на рік.

Нововведення набуло чинності з 1 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Податок на доходи для цієї категорії громадян зменшився з 18% до 0.

Послаблення стосується осіб молодше 26 років, які заробляють менше 85,5 тисячі злотих (20000 євро) на рік. Очікується, що завдяки цьому зросте добробут майже 2 млн поляків.

В уряді сподіваються, що цей захід також переконає повернутися додому тих молодих поляків, які працюють за кордоном. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нещодавно заявив, що сподівається, що це "запобіжить подальшим втратам, знекровленню населення, що особливо боляче для нації, суспільства, коли йдеться про молоде покоління".

За його словами, з початку вступу Польщі до Євросоюзу в 2004 році близько півтора мільйона поляків виїхали з країни. Це можна порівняти з населенням Варшави. За іншими підрахунками, з країни виїхали близько двох мільйонів поляків.

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Це скасування податку для молоді є лише частиною ширшого пакету соціальних виплат, який уряд Польщі вирішив запровадити перед осінніми парламентськими виборами. Серед них - грошові бонуси для сімей з дітьми та одноразова виплата пенсіонерам.

Нещодавнє опитування Національного банку Польщі показало, що близько 15 відсотків польських емігрантів готові повернутися додому. Особливо це стосується тих, хто живе у Великобританії, де є перспектива жорсткого Brexit.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140910
 
 
 Топ коментарі
 
У нас тоже есть такое Ахметов платит 1% от своих доходов. Яценюки-Свинарчуки 5% роялти. По ОВГЗ нет никакого налогообложения доходов. Остановить "отток мозгов": Польша отменила для молодежи налог на доходы - Цензор.НЕТ 2791 Всё сделано для страны дефективных менеджеров, паважных людэй и прафэсионалов.
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Вот как то так. А кабмин радуется денежным переводам от заробитчан и записывает их как доход, и к валовому продукту плюсует. Математика от винницкого торговца труселями, неуча от техникума МАУП за 2 года, где его никто не видел.
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В нас вже 10 мільйонів виїхало і всім пофіг
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Дуже прогрисивне рішення для поляків.


п.с. Варто було б нашому уряду також попрацювати в цьому напрямку.
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Ти що- з глузду з'їхав? А яким коштом тоді собачі буди будувати?
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Вот как то так. А кабмин радуется денежным переводам от заробитчан и записывает их как доход, и к валовому продукту плюсует. Математика от винницкого торговца труселями, неуча от техникума МАУП за 2 года, где его никто не видел.
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Смотря куда он плюсует эти переводы . Если к ВВП ( внутреннему валовому продукту ) то это не правильно , а если к ВНД ( валовому национальному доходу ) то это правильно . Переводы из за границы ( любые ) сюда входят . Зупинити "відтік мізків": Польща скасувала для молоді податок на доходи - Цензор.НЕТ 2612 .
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У нас тоже есть такое Ахметов платит 1% от своих доходов. Яценюки-Свинарчуки 5% роялти. По ОВГЗ нет никакого налогообложения доходов. Остановить "отток мозгов": Польша отменила для молодежи налог на доходы - Цензор.НЕТ 2791 Всё сделано для страны дефективных менеджеров, паважных людэй и прафэсионалов.
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И только Зеля с Шефирами то налоги платят за себя и за того парня, то в армии служат...
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Щоб вони розуміли у потужних реформах!!!
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Вот что значит государственное мышление
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В нас вже 10 мільйонів виїхало і всім пофіг
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Мозги и 20к евро в год?
Это какие-то "стартапперы" по ходу
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до 26 лет уже опытные спецы?
норм средняя зп 1,5-2к евро в месяц тем более для Польши. И то не всем платят.
Но это им не поможет, у них теперь безвиз с США а там для инженеров например стартует от 30к$ в год.
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вот видно поляки реально что то делают для граждан, типа налоги отменяют! а наши наоборот новые налоги вводят и тарифы подымают чтобы украинцам жизнь медом не казалась!!
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Довели барыги Польшу до ручки. Зарплата всего 20000 евро в год, и поляки тикают за границу на работу.
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Вот в ДУМАЮЩЕЙ стране - думают. Дети ИХ чиновников живут и будут жить в Польше. Поэтому они думают о будущем.
У нас что? Как всегда "нема грошей". А во на кредиты всяким левым фирмам с офшора есть, есть дотации "миллиардерам", есть "рефинансирование" ЧАСТНЫХ банков. Вот нафига ГАРАНТИРОВАТЬ именем Украины вклады в ЧАСТНЫХ банках?? А еще есть свинаручки, олигархи "умные", темы, темки и схемки.
Все вместе они - как авиалайнер в 10 этажей. Хрен взлетишь.
Вот и уезжает молодежь, сначала временно, затем навсегда.
ПОЧЕМУ государство не строит дома (ведь "СВАИМ" землю находят), не организует ипотеку?
Ипотеку в долларах или золоте, под 3%. 1% - на расходы, 2% на инфляцию.
Почему государство не хочет помочь мелкому и среднему бизнесу адекватными кредитами под 4-5%. Помочь тем кто работает "в белую".
Почему ОДНИ платят налоги и за эти налоги государство даже самую задрыпаную бомагу не даст бесплатно? А те кто ничего, никогда не платил - смеются.
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