 Зупинити "відтік мізків": Польща скасувала для молоді податок на доходи

Нововведення набуло чинності з 1 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Податок на доходи для цієї категорії громадян зменшився з 18% до 0.

Послаблення стосується осіб молодше 26 років, які заробляють менше 85,5 тисячі злотих (20000 євро) на рік. Очікується, що завдяки цьому зросте добробут майже 2 млн поляків.

В уряді сподіваються, що цей захід також переконає повернутися додому тих молодих поляків, які працюють за кордоном. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нещодавно заявив, що сподівається, що це "запобіжить подальшим втратам, знекровленню населення, що особливо боляче для нації, суспільства, коли йдеться про молоде покоління".

За його словами, з початку вступу Польщі до Євросоюзу в 2004 році близько півтора мільйона поляків виїхали з країни. Це можна порівняти з населенням Варшави. За іншими підрахунками, з країни виїхали близько двох мільйонів поляків.

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Це скасування податку для молоді є лише частиною ширшого пакету соціальних виплат, який уряд Польщі вирішив запровадити перед осінніми парламентськими виборами. Серед них - грошові бонуси для сімей з дітьми та одноразова виплата пенсіонерам.

Нещодавнє опитування Національного банку Польщі показало, що близько 15 відсотків польських емігрантів готові повернутися додому. Особливо це стосується тих, хто живе у Великобританії, де є перспектива жорсткого Brexit.