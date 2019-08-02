EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  4217  47
Все про:Зеленський (2270) ОДА (636) Івано-Франківська область (242)

 Зеленський сьогодні відвідає Івано-Франківську область

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 серпня, перебуватиме з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє сайт президента, передає Цензор.НЕТ.

"Глава держави візьме участь у нарадах з реконструкції терміналу та інфраструктури аеропорту в обласному центрі і з розвитку регіону Українських Карпат. Крім того, Володимир Зеленський представить нового керівника обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Також глава держави огляне один із зруйнованих повенями мостів і візьме участь у нараді щодо його відновлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140909
 
 
 Топ коментарі
 
Стесняюсь спросить: а Богдан с ним?
Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область - Цензор.НЕТ 4094
 показати весь коментар
 
заголовок должен звучать скорее как: "сегодня владимира зеленского привезут в ивано-франковсую область"
 показати весь коментар
 
А Богдана возьмет с собой? Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область - Цензор.НЕТ 2435
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
я б також не відмовився від шаурми на Буковелі Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область - Цензор.НЕТ 3448
 показати весь коментар
 
 
это тебе не шаурмой питаться...не спортивно, как-то
 показати весь коментар
 
 
вы хоть не с одного листа методички печатайте, пэкончиты😀
 показати весь коментар
 
 
он настолько однообразен - спортзал, ютуб, шаурма
 показати весь коментар
 
 
Alexander Bereznuk ******** А Пєтя одні лєнточки різав.Поки щось з даху в школі не упало не далеко від його макітри.Потім перестав по школах шаритись,перекинувся на дороги.Це в нього було як хоббі. Повідкривають щось,а потім застілля. "Водка пєйся-зємля валяйся".
 показати весь коментар
 
 
згідний з тобою, похоже владіміру до душі оці поїздки по регіонах...застілля, а не шаурма... украина моя кухня, там я ем
 показати весь коментар
 
 
заголовок должен звучать скорее как: "сегодня владимира зеленского привезут в ивано-франковсую область"
 показати весь коментар
 
 
церемонія прощання відбудеться з ...год до ....год за адресою........... Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область - Цензор.НЕТ 4921
 показати весь коментар
 
 
нене, хай живе. я думав, одного преза достатньо для постійного нагадування про небезпеку спускання в пар народних надій та ентузіазму, хай буде ще екземпляр.
 показати весь коментар
 
Что планирует? Есть шаурму или дефилировать в трусах?
 показати весь коментар
 
 
возьми в дорогу Твикс--сладкая парочка Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковскую область - Цензор.НЕТ 7575
 показати весь коментар
 
 
Ну кто-то же должен в ушко цьомнуть перед принятием важного решения! Зеленський сьогодні відвідає Івано-Франківську область - Цензор.НЕТ 7657
 показати весь коментар
 
 
В Ивано-Франковской области начали делать шаурму по новому рецепту. Едет заценить...
 показати весь коментар
 
 
щось він всюди аєропорти когтролює..хтось втікати зібрався.чи що?
 показати весь коментар
 
 
Контроль над контрабандой.
Они ж банкроты.
 показати весь коментар
 
 
НІ ЗІБРАВСЯ ДЕКОМУ ПЕРЕКРИТИ ШЛЯХИ ВТЕЧІ.

)
 показати весь коментар
 
путем декларирования возобновления полетов в простаивающих аэропортах? тонкая оперативная игра, однако. приедут порошенко и луценко с чемоданами народного бабла в черкассы, а самолетов-то и нет! а пацаны-то не были в курсе!!! тут их и возьмут под белы рученьки! щах и мат, соевые!
 показати весь коментар
 
Найдется там журналист, который узнает мнение зеленого на счет "беспристрастности" судьи Вовка?
 показати весь коментар
 
 
ЦЕ У пОРОШЕНКО ТРЕБА ЗАПИТАТИ.

ЧОМУ ВИВІВ ВЛАСНЕ ОКРУЖНИЙ СУД КИЄВА З-ПІД РЕФОРМ.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
У порохоботов и 8%-ных новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло...
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
 показати весь коментар
 
 
та давай уже с нового 2020 считать... а пока что Зеленский назначил главой Управления делами президента бывшего главу команды КВН"
 показати весь коментар
 
 
Паша, ты дурак, такой же, как цитируемый тобой кацап суворов.
Сто дней еврейского мальчика начались после получения им удостоверения с тризубцем.
Пока он отличился только поездками на отдых, мутными назначениями, тупыми высказываниями и интимными шепотом Богдана. И еще молчанием по поводу лизюблюдства и предательства киевских судей.
Но 100 дней все идут, так что, судя по всему, далі буде.
 показати весь коментар
 
а ви кажете--Батя ми работаєм Зеленський сьогодні відвідає Івано-Франківську область - Цензор.НЕТ 6642..а навіщо понабирали тунеядців у ВР--кнопку давити?
 показати весь коментар
 
Тотальное большинство в новой ВРУ учится в Трускавце вытирать ноги об толстые шеи престарелых политических порошенкивско-медведчуковских лузеров,погрязших в четверть вековой коррупции.Пусть плачутся в жилетку ,вживани.
 показати весь коментар
 
 
слуги народа учатся вытирать ноги о чьи-то шеи?!
Смешно, кацап.
К тому же, "Федір" вот так пишется.
 показати весь коментар
 
 
валяй, шутка юмора теперь наше фсё!
 показати весь коментар
 
 
Федір--ви оптимістична людина..-це перше а друге--не кажіть ГОП.поки їх ще навіть немає у ВР..а по третє-за тиждень-що вони навчаться? кнопку давити ?..
 показати весь коментар
 
 
Карпати...романтік.. гуцули подарують трембіту президенту.щоб скликав ВР
 показати весь коментар
 
а петро бы еще и остановку в поле открыл, от наголосовали блин зебилы.

пысы вова, дрюкани их за лес вырубанный, задолбались всей страной их наводнения оплачивать.
 показати весь коментар
 
Бггггг. ПОПоботи вже й тут загавкотіли. Агаладалі... ))))))
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору