 Зеленський сьогодні відвідає Івано-Франківську область

Про це повідомляє сайт президента, передає Цензор.НЕТ.
"Глава держави візьме участь у нарадах з реконструкції терміналу та інфраструктури аеропорту в обласному центрі і з розвитку регіону Українських Карпат. Крім того, Володимир Зеленський представить нового керівника обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Також глава держави огляне один із зруйнованих повенями мостів і візьме участь у нараді щодо його відновлення.
Они ж банкроты.
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ЧОМУ ВИВІВ ВЛАСНЕ ОКРУЖНИЙ СУД КИЄВА З-ПІД РЕФОРМ.
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ху*рят, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
Сто дней еврейского мальчика начались после получения им удостоверения с тризубцем.
Пока он отличился только поездками на отдых, мутными назначениями, тупыми высказываниями и интимными шепотом Богдана. И еще молчанием по поводу лизюблюдства и предательства киевских судей.
Но 100 дней все идут, так что, судя по всему, далі буде.
Смешно, кацап.
К тому же, "Федір" вот так пишется.
пысы вова, дрюкани их за лес вырубанный, задолбались всей страной их наводнения оплачивать.