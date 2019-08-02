 Зеленський сьогодні відвідає Івано-Франківську область

Про це повідомляє сайт президента, передає Цензор.НЕТ.

"Глава держави візьме участь у нарадах з реконструкції терміналу та інфраструктури аеропорту в обласному центрі і з розвитку регіону Українських Карпат. Крім того, Володимир Зеленський представить нового керівника обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Також глава держави огляне один із зруйнованих повенями мостів і візьме участь у нараді щодо його відновлення.

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