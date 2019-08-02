 Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих воїнів-десантників

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"2 серпня в Україні відбудуться заходи вшанування пам'яті загиблих воїнів-десантників, які віддали своє життя захищаючи від російського терориста-окупанта та окупанта Україну!" - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, цього дня заходи в пам'ять про загиблих воїнів-десантників будуть проходити у всіх військових частинах ДШВ.

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У Житомирі 2 серпня о 12:00 годині на Смолянському військовому кладовищі відбудуться заходи із вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. У заході вшанування візьмуть участь керівний склад командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, особовий склад військових частин місцевого гарнізону, ветерани-десантники, рідні близькі загиблих воїнів.

У Генштабі підкреслили, що День десантно-штурмової військ ЗС України щорічно відзначається 21 листопада.

"2 серпня - це шана загиблим бойовим побратимам, всім, хто проходив службу в лавах Повітряно-десантних, Аеромобільних, Високомобільних та Десантно-штурмових військах, виконував військовий обов'язок захищаючи Україну та її народ від російсього ворога", - підкреслили в Генеральному штабі ВСУ.

"Десантники не вмирають, вони просто йдуть на небо і більше не повертаються ...", - сказано в повідомленні.