EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  2085  7
Все про:Генштаб ЗС (399) пам'ять (593) ЗСУ (308) Десантно-штурмові війська (46)

 Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих воїнів-десантників

Сьогодні, 2 серпня, вшановують пам'ять загиблих воїнів десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"2 серпня в Україні відбудуться заходи вшанування пам'яті загиблих воїнів-десантників, які віддали своє життя захищаючи від російського терориста-окупанта та окупанта Україну!" - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, цього дня заходи в пам'ять про загиблих воїнів-десантників будуть проходити у всіх військових частинах ДШВ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командування ООС вручило нагороди військовослужбовцям Десантно-штурмових військ. ФОТОрепортаж

У Житомирі 2 серпня о 12:00 годині на Смолянському військовому кладовищі відбудуться заходи із вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. У заході вшанування візьмуть участь керівний склад командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, особовий склад військових частин місцевого гарнізону, ветерани-десантники, рідні близькі загиблих воїнів.

У Генштабі підкреслили, що День десантно-штурмової військ ЗС України щорічно відзначається 21 листопада.

"2 серпня - це шана загиблим бойовим побратимам, всім, хто проходив службу в лавах Повітряно-десантних, Аеромобільних, Високомобільних та Десантно-штурмових військах, виконував військовий обов'язок захищаючи Україну та її народ від російсього ворога", - підкреслили в Генеральному штабі ВСУ.

"Десантники не вмирають, вони просто йдуть на небо і більше не повертаються ...", - сказано в повідомленні.

Сьогодні в Україні вшановують память загиблих воїнів-десантників 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140906
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Светлая память. Царство небесное ребятам. Семьям соболезнования.
 показати весь коментар
 
 
Украина гордится своими десантниками! Слава Героям!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору