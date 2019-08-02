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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2189) Дейнеко Сергій (4)

 Парк адміністрації Держприкордонслужби скоротили на 40 автомобілів, їх передадуть у прикордонні підрозділи, - Дейнеко

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що в адміністрації скоротили парк автотранспорту на 40 автомобілів. Їх передадуть у прикордонні підрозділи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

"Місяць тому я дав вказівку скоротити парк транспортних засобів, що забезпечували комфорт, виключно, чималої кількості генералів та інших керівників Адміністрації Держприкордонслужби. Переконаний, що більш корисними вони будуть в прикордонних підрозділах, особливо для посилення мобільності прикордонних нарядів та груп реагування чи виконання інших важливих завдань", - заявив Сергій Дейнеко.

Він додав, що київський автопарк "схуд" майже на 40 транспортних засобів Nissan Pathfinder, Skoda Octavia, Dacia Duster та інші.

Більшість з них вже в підрозділах, ще частина після планового обслуговування приєднаються до них.

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"І хоч це невелика допомога, але ці автомобілі, а також пальне, що витрачалося на їхню заправку, а це близько 3500 літрів в місяць, дозволять додатково посилити кордон", - зазначив голова ДПСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140903
 
 
 Топ коментарі
 
Щазз. Там каждая вош млит о себе слишком много для такого - выбьют себе новые авто заместо бу. И попиарились - и автомобили обновили.
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теперь они будут ездить на маршрутках махая ксивой?
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Мне сейчас рассылка пришла. Так я о сокращении и увеличении:

«Буквально недавно, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №559, штат Морской администрации был увеличен до 651 человека! И все они - государственные служащие. Несмотря на то, что на заседании об этом не говорилось (была прослушана стенограмма), - этот момент вписали в решение», - уточнил он.
К примеру, Морская государственная администрация Германии - достаточно экономически стабильной державы, уверенно задающей тон на европейском континенте, - на все их морские порты, системы морские насчитывает около 56 человек. Там она действительно занимается администрированием и надзором.(с)
Сравнить систему морпортов Германии с нашей- невозможно. Но, у нас в 12 раз больше штата управленцев.
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теперь они будут ездить на маршрутках махая ксивой?
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Щазз. Там каждая вош млит о себе слишком много для такого - выбьют себе новые авто заместо бу. И попиарились - и автомобили обновили.
 показати весь коментар
 
 
Мне сейчас рассылка пришла. Так я о сокращении и увеличении:

«Буквально недавно, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №559, штат Морской администрации был увеличен до 651 человека! И все они - государственные служащие. Несмотря на то, что на заседании об этом не говорилось (была прослушана стенограмма), - этот момент вписали в решение», - уточнил он.
К примеру, Морская государственная администрация Германии - достаточно экономически стабильной державы, уверенно задающей тон на европейском континенте, - на все их морские порты, системы морские насчитывает около 56 человек. Там она действительно занимается администрированием и надзором.(с)
Сравнить систему морпортов Германии с нашей- невозможно. Но, у нас в 12 раз больше штата управленцев.
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Я тебе скажу еще. В областном управлении "конторы" на 523 рыла л/с - 119 оперативного и следаков (включая руководство секторами и отделами). К необходимым можно отнести аналитиков, водил (гараж). Но до безобразия раздутые штаты ФинО, ВРОС, ХозО и еще парочка непонятных . Вот жто да. @,бут оперсостав неподеЦЦки. Разница в зарплатах не сильно велика. Отака муйня малята.
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теперь граница будет на замке...и по безвизу не покинешь
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Убогий пиар! Гнать таких вояк на передовую.
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Чувак, прежде чем гнать пургу, поинтересуйся где служил Дейнеко в 14-м.
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Ты поц, отвечающий вопросом на вопрос, или тебя просто в гугле забанили?
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На какой вопрос я ответил? Что-то ты больно агрессивен - попей водички...
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