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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1027) ВР (5268) Зеленський (2270) корупція (2496) Гоф Джудіт (45)

 Новий уряд, реформи, боротьба з корупцією, - влада Великої Британії озвучила, чого чекають від Зеленського і Ради

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, яка залишає пост, нагадала, що корупція в Україні досі не подолана, а судова влада так і залишилася не реформованою.

Про це Гоф розповіла в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочемо бачити чіткий сигнал, що до корупції толерантності не буде. Україні потрібно перемогти цю ендемічну культуру, коли часто примушують людей до корупції", - підкреслила вона.

Крім того, Лондон поки не може зрозуміти, як оцінювати заяву Зеленського про люстрацію минулої влади. Влада Великої Британії хотіла б розуміти, що це - передвиборча риторика чи реальний намір.

"Якщо є докази порушень ... то щодо всіх, кого в цьому підозрюють, потрібно дотримуватися доказів і букви закону. Це, на нашу думку, більш розумно, ніж повномасштабна люстрація усього покоління політиків", - зазначила Гоф.

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Також, за словами посла, Британія не бачить ніяких підстав для проведення дострокових місцевих виборів в Україні, тому що наявність виборчих циклів - це частина демократії: "Якщо у вас були одні дострокові вибори, це не означає, що обов'язково потрібно проводити достроково й інші".

Новим британським послом в Україні з серпня буде Мелінда Сіммонс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140899
 
 
 Топ коментарі
 
Еще один зебобик картинками начал разговаривать...наверное обучение в Трускавце прошел...слегка поумнел....
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ему некогда, то в море покупаться, то на лигу смеха приехать, то целовать в лысину кошевого, когда же ему реформами заниматься? ах да, еще по поводу чёртов звонить всяким бакановым.
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Не...ну новое правительство точно будет...а вот все остальное это из области фантастики...
Молодое зеленое ворье своего не упустит....
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Они голодные и тупые, козак гаврилюк по сравнению с ними енштейн
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да мы от всех этого ждали кроме зека и от недотравленного и от барыги а по факту одна гнида меняется другой -вот и все изменения
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Вот только букварь и табличку умножения выучат в трускавце и сразу начнут.
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Еще один зебобик картинками начал разговаривать...наверное обучение в Трускавце прошел...слегка поумнел....
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В украеине клоун президентомБ
стать захотел,
и стал им.
в России нАрмальные люди
депупутатами стать хотели
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Требования такие же , как и к Порошенко. Крутимся на одном месте.
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Внешнее управление продолжается?! Вот прикольно, если бы украинский политик указывал Борису Джонсону чего мы от него ждём?!
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так укажи. Выйди на сцену 95 квартала и укажи. Вот потеха для зебилов. Да и я посмеюсь...

девка дело говорит. Раз 73% идиотов доверились еврейскому мальчугану, которого, как свадебного генерала, туда-сюда таскают с чертями бороться и баканову звонить, так давайте, действуйте. Карт-бланш. Чего жопой елозите? Вперед, зебилы, смешите исчьо
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я отдыхаю, подзаборное... это ты трудишься...
вовку зеленского из навоза лепить не пробовал в приступе любви своей неукратимой? Там одна дура уже надгробие из гипса сваяла. Действуй, зеблик. А я отдыхаю...
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ты помешался на Зеленском? бредни...где я о Зе писал??? Идиотище, проверься у доктора и методичку выбрось нах.
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пля, прям апостол Петр... уже отрекся? ладно, зебил, прощаю...
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ему некогда, то в море покупаться, то на лигу смеха приехать, то целовать в лысину кошевого, когда же ему реформами заниматься? ах да, еще по поводу чёртов звонить всяким бакановым.
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представляешь? мыслим совершенно одинаково...
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не дождетесь.пуйло украину захватит раньше чем етот лох
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Прыгать в фонтане это интереснее, чем бороться с коррупцией. Не мешайте ЗЕ.
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"Новое правительство, реформы, борьба с коррупцией, - власти Великобритании озвучили, чего ждут от Зеленского и Рады" Вони ждуть... Ми вже 28 років ждемо, як токажуть безнадії сподіваюсь, і нічого всім подобається так, як є а кому не подобається, то виїжджайте. Життя вам тут не буде.
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Люстрация и только люстрация барыги с подбарыжниками может положить начало борьбы с коррупцией в Украине.
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Сажалку подергали, теперь за люстриловку взялись?
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"В этой сфере изобретать велосипед не нужно", - узеленские о борьбе с коррупцией...😁 Только колёсики подкачать, и можно ехать...🙌
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Новым британским послом в Украине с августа будет Мелинда Симмонс.

Спеціаліст по Африці. До цього працювала у "відділі по конфліктах".
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Как называется инструмент для игры на рояле по зеленьському? Ну так он и реформы сделает.
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Чья бы корова мычала...США вводят санкции против РФ за отравление Скрипалей, а Великобритании на это пофиг, торговля понадусэ. Куча милиардеров, наворовавших деньги по всему миру, живут преспокойно в ВБ.

Встречное предложение послихе: мы ждем от Великобритании выполнения своих обязательств перед Украиной по Будапештскому меморандуму! Чем нам конкретно помогла ВБ кроме каких-то смешных санкций? Подпись под меморандумом ставил премьер ВБ, но они ждут от Украины..., скоты, блть.
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реформы, борьба с коррупцией, - власти Великобритании озвучили, чего ждут от Зеленского / как же как же. Именно для этого была командирована в Украину команда Коломойского из Израиля. Животворящий дефолт всё исправит./Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский
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наивные в туманном живут....
здесь нет никаких программ и обещаний... рефлексия и дерибан
ото й усе
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причём тут Англия
главное что ждут украинцы
то и надо сделать
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Богдан с Коломойским ржут до усрачки с ваших ожиданий)
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можно подумать. ми цого не чекаем. але ж...
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А как же 144 патужных рехвормы соевого мародера, а также его самозабвенная, не останавливающаяся ни на один день, беспощадная борьба с каррупцией?
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