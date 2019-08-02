 Новий уряд, реформи, боротьба з корупцією, - влада Великої Британії озвучила, чого чекають від Зеленського і Ради

Про це Гоф розповіла в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочемо бачити чіткий сигнал, що до корупції толерантності не буде. Україні потрібно перемогти цю ендемічну культуру, коли часто примушують людей до корупції", - підкреслила вона.
Крім того, Лондон поки не може зрозуміти, як оцінювати заяву Зеленського про люстрацію минулої влади. Влада Великої Британії хотіла б розуміти, що це - передвиборча риторика чи реальний намір.
"Якщо є докази порушень ... то щодо всіх, кого в цьому підозрюють, потрібно дотримуватися доказів і букви закону. Це, на нашу думку, більш розумно, ніж повномасштабна люстрація усього покоління політиків", - зазначила Гоф.
Також, за словами посла, Британія не бачить ніяких підстав для проведення дострокових місцевих виборів в Україні, тому що наявність виборчих циклів - це частина демократії: "Якщо у вас були одні дострокові вибори, це не означає, що обов'язково потрібно проводити достроково й інші".
Новим британським послом в Україні з серпня буде Мелінда Сіммонс.
Молодое зеленое ворье своего не упустит....
стать захотел,
и стал им.
в России нАрмальные люди
депупутатами стать хотели
девка дело говорит. Раз 73% идиотов доверились еврейскому мальчугану, которого, как свадебного генерала, туда-сюда таскают с чертями бороться и баканову звонить, так давайте, действуйте. Карт-бланш. Чего жопой елозите? Вперед, зебилы, смешите исчьо
вовку зеленского из навоза лепить не пробовал в приступе любви своей неукратимой? Там одна дура уже надгробие из гипса сваяла. Действуй, зеблик. А я отдыхаю...
Спеціаліст по Африці. До цього працювала у "відділі по конфліктах".
Встречное предложение послихе: мы ждем от Великобритании выполнения своих обязательств перед Украиной по Будапештскому меморандуму! Чем нам конкретно помогла ВБ кроме каких-то смешных санкций? Подпись под меморандумом ставил премьер ВБ, но они ждут от Украины..., скоты, блть.
здесь нет никаких программ и обещаний... рефлексия и дерибан
ото й усе
главное что ждут украинцы
то и надо сделать